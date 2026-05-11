Никола Стоянов: Мерките срещу високите цени могат да проработят

Бившият министър на икономиката Никола Стоянов определи подготвяните мерки срещу високите цени като пазарни и потенциално ефективни, ако бъдат приложени в пакет.
"Имат всички шансове да бъдат работещи. Една част от тях, още когато в служебното правителство бяхме с Гечев, сме я коментирали и искахме да бъдат въведени. Сега това, което ми прави добро впечатление, е, че стават по-обхватни - наистина е помислено за доста неща. Смятам, че всички мерки са работещи. И най-вече биха дали резултат заедно, тъй като никоя сама по себе си не може да реши проблема", заяви Стоянов в ефира на Денят ON AIR.
По думите му законодателните промени засягат редица нелоялни търговски практики и дават повече правомощия на регулаторите, най-вече на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.
Стоянов подчерта, че увеличаването на нарушенията, описани в закона от 13 на 33 е важна стъпка към по-ефективен контрол.
Той даде положителна оценка и на идеята за регистър за проследяемост по цялата верига на доставките.
Стоянов коментира и понятието "прекомерно високи цени", което според него вероятно ще бъде обвързано с бъдеща формула за "справедлива цена".
"Всички ги виждаме всеки ден. Няма нужда и президентът да ни го казва - всеки човек вижда, че цените в България надминаха всякакви нормални граници, особено предвид стандарта на живот у нас. Но не е и лесно. Личи си, че по тези промени е мислено доста. Категорично можеше това да се случи и по-рано", каза бившият министър пред Bulgaria ON AIR.
Стоянов беше категоричен, че в България има сериозен проблем със спекулата и че през последните години държавата не е реагирала достатъчно активно.
По думите му търговци често използват външни фактори - като международни конфликти, цените на петрола или въвеждането на еврото - като повод за допълнително покачване на цените.
Темата за горивата също беше засегната. Бившият министър заяви, че държавата има инструменти да влияе върху цените, ако институциите функционират ефективно.
Той постави под съмнение управленския капацитет на настоящото ръководство в сектора и предупреди, че държавата губи сериозни средства заради слаб контрол и неефективно управление.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
21:49 11.05.2026
2 Гениално!
Коментиран от #9
21:52 11.05.2026
3 Да спре изнудването с проклетото
21:54 11.05.2026
4 А50
Коментиран от #7
21:58 11.05.2026
5 Хаха
22:05 11.05.2026
6 Госあ
22:09 11.05.2026
7 Госあ
До коментар #4 от "А50":Тази има по-високо IQ и биография от всички външни министри взети заедно през т.нар. преход ;)
Коментиран от #11
22:11 11.05.2026
8 Нострадамус
Коментиран от #10
22:11 11.05.2026
9 Госあ
До коментар #2 от "Гениално!":Путин би имал уважение единствено към Радев. А не към оня от Максуда или Руди гелчето. Помисли и ще разбереш. Точно затова и скакалците толкова подскачат.
22:18 11.05.2026
10 Ми то половината хора имат неправомерно
До коментар #8 от "Нострадамус":Завишени заплати раздадени в последните години най вече с бюджета от 2025 година насам до 2026 година включително. Тези хора си пазаруват без да се интересуват от цените. Но другата половина работещи нямат възможност да пазаруват на тия цени , обаче търговците може би ги устройва половината население да купува.
22:22 11.05.2026
11 А50
До коментар #7 от "Госあ":Направо сменям канала, като заговори крантата с убийственото IQ
Коментиран от #13
22:25 11.05.2026
12 Цената зависи от това дали стоката се
22:27 11.05.2026
13 Госあ
До коментар #11 от "А50":Малко патетично говори, но предвид бекграунда и, е окей. Руса е, но урсулата и каята са и до колене.
Коментиран от #15
22:29 11.05.2026
14 Дика
22:33 11.05.2026
15 Вие сега двама души си разменяте реплики
До коментар #13 от "Госあ":Извън темата с цел разконцентриране на хората и размиване на темата тоест волно или неволно пречите на хората да достигнат до истината.
Коментиран от #16, #18
22:37 11.05.2026
16 Госあ
До коментар #15 от "Вие сега двама души си разменяте реплики":Написах предостатъчно по темата ! Ако имаш желание да ти се изяснят нещата, прочети. Тук и под темата с Кутев. ПБ действително предлагат решение.
22:41 11.05.2026
17 Механик
Даже съм сигурен, че няма да проработят. Тоя филм сме го гледали 90-те години.
22:45 11.05.2026
18 А50
До коментар #15 от "Вие сега двама души си разменяте реплики":Аз като гледам няма много коментиращи по темата, а крантата заслужава внимание. Грехота е така да се оприличава човек, но проблема е когато хората имат свръх големи амбиции за себе си без покритие. А Радев не е ли разговарял поне малко с нея или само CV та е чел
22:45 11.05.2026