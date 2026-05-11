Никола Стоянов: Мерките срещу високите цени могат да проработят

11 Май, 2026 21:46 601 18

Бившият министър настоя за по-строг контрол и регулации

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на икономиката Никола Стоянов определи подготвяните мерки срещу високите цени като пазарни и потенциално ефективни, ако бъдат приложени в пакет.

"Имат всички шансове да бъдат работещи. Една част от тях, още когато в служебното правителство бяхме с Гечев, сме я коментирали и искахме да бъдат въведени. Сега това, което ми прави добро впечатление, е, че стават по-обхватни - наистина е помислено за доста неща. Смятам, че всички мерки са работещи. И най-вече биха дали резултат заедно, тъй като никоя сама по себе си не може да реши проблема", заяви Стоянов в ефира на Денят ON AIR.

По думите му законодателните промени засягат редица нелоялни търговски практики и дават повече правомощия на регулаторите, най-вече на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.

Стоянов подчерта, че увеличаването на нарушенията, описани в закона от 13 на 33 е важна стъпка към по-ефективен контрол.

Той даде положителна оценка и на идеята за регистър за проследяемост по цялата верига на доставките.

Стоянов коментира и понятието "прекомерно високи цени", което според него вероятно ще бъде обвързано с бъдеща формула за "справедлива цена".

"Всички ги виждаме всеки ден. Няма нужда и президентът да ни го казва - всеки човек вижда, че цените в България надминаха всякакви нормални граници, особено предвид стандарта на живот у нас. Но не е и лесно. Личи си, че по тези промени е мислено доста. Категорично можеше това да се случи и по-рано", каза бившият министър пред Bulgaria ON AIR.

Стоянов беше категоричен, че в България има сериозен проблем със спекулата и че през последните години държавата не е реагирала достатъчно активно.

По думите му търговци често използват външни фактори - като международни конфликти, цените на петрола или въвеждането на еврото - като повод за допълнително покачване на цените.

Темата за горивата също беше засегната. Бившият министър заяви, че държавата има инструменти да влияе върху цените, ако институциите функционират ефективно.

Той постави под съмнение управленския капацитет на настоящото ръководство в сектора и предупреди, че държавата губи сериозни средства заради слаб контрол и неефективно управление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    6 2 Отговор
    И какво ще работят тез мерки бивш министре ..измислици премислици

    21:49 11.05.2026

  • 2 Гениално!

    5 1 Отговор
    Мерките може и да проработят, а после току виж и проработили магазините за народа, дето щяха да са в пощите. С една снимка на Путин успяха да заблудят бунаците на територията да гласуват за един натювски женерал. Ашколсун! Умната нация! Как сме днес? Умнеем ли?

    Коментиран от #9

    21:52 11.05.2026

  • 3 Да спре изнудването с проклетото

    4 0 Отговор
    Самотаксуване което беше въведено от големите западни вериги без каквато и да е реакция на правителството на ГЕРБ което въведе еврото и на служебните но крайно време е да се каже че самотаксуването не може да е задължително а само по желание. Всичко зависи от управляващите.

    21:54 11.05.2026

  • 4 А50

    2 1 Отговор
    Мерките може и да проработят ама къде намериха тая кранта за външен министър. Тая неможе да каже трите си имена в правилен ред

    Коментиран от #7

    21:58 11.05.2026

  • 5 Хаха

    3 2 Отговор
    Голям тарикат е тоя Радев. Съсипа държавата за последните 5 години и сега дойде да в оправя.

    22:05 11.05.2026

  • 6 Госあ

    1 1 Отговор
    Точно така ! Не може, а ще ! Стига да бъдат безкомпромисно приложени. Уредбата на кооперативи, които да съкратят веригата на прекупвачи и да стимулират родното производство, ще завършат мерките. ЛЕТЯЩ старт за Радев !

    22:09 11.05.2026

  • 7 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Тази има по-високо IQ и биография от всички външни министри взети заедно през т.нар. преход ;)

    Коментиран от #11

    22:11 11.05.2026

  • 8 Нострадамус

    1 0 Отговор
    За бога братя не купувайте ,както беше казал Попов.Никой няма да умре ,ако не купува на търговците стоката за седмица или две,да им се скапят по рафтове,щандове,фризери и т.н.Заслужава си да опитаме,кой ли ще загуби?

    Коментиран от #10

    22:11 11.05.2026

  • 9 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гениално!":

    Путин би имал уважение единствено към Радев. А не към оня от Максуда или Руди гелчето. Помисли и ще разбереш. Точно затова и скакалците толкова подскачат.

    22:18 11.05.2026

  • 10 Ми то половината хора имат неправомерно

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нострадамус":

    Завишени заплати раздадени в последните години най вече с бюджета от 2025 година насам до 2026 година включително. Тези хора си пазаруват без да се интересуват от цените. Но другата половина работещи нямат възможност да пазаруват на тия цени , обаче търговците може би ги устройва половината население да купува.

    22:22 11.05.2026

  • 11 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    Направо сменям канала, като заговори крантата с убийственото IQ

    Коментиран от #13

    22:25 11.05.2026

  • 12 Цената зависи от това дали стоката се

    2 0 Отговор
    Търгува тоест според търсенето и предлагането. Последните години бюджета увеличи доходите на половината народ и те си живеят живота , но не може да кажем същото за другата половина. Ето защо растат цените. Половината хора пазаруват другата половина работещи нямат такава възможност. Това е проблема.

    22:27 11.05.2026

  • 13 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "А50":

    Малко патетично говори, но предвид бекграунда и, е окей. Руса е, но урсулата и каята са и до колене.

    Коментиран от #15

    22:29 11.05.2026

  • 14 Дика

    1 0 Отговор
    Справедлива цена? Според кого, продавач, купувач? Или съд ще я определя. Що за глупости на търкалета. Има цена на която си склонен да купиш и цена на която можеш да продадеш. Ако утре на пазара има две касети череши и има достатъчно търсене естествено че справедливата цена ще е висока, сергиите преливат от череши, а на пазара се мотаят 10 души, ще е ниска.

    22:33 11.05.2026

  • 15 Вие сега двама души си разменяте реплики

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    Извън темата с цел разконцентриране на хората и размиване на темата тоест волно или неволно пречите на хората да достигнат до истината.

    Коментиран от #16, #18

    22:37 11.05.2026

  • 16 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вие сега двама души си разменяте реплики":

    Написах предостатъчно по темата ! Ако имаш желание да ти се изяснят нещата, прочети. Тук и под темата с Кутев. ПБ действително предлагат решение.

    22:41 11.05.2026

  • 17 Механик

    0 0 Отговор
    Могат да проработят, ама може и да не проработят.
    Даже съм сигурен, че няма да проработят. Тоя филм сме го гледали 90-те години.

    22:45 11.05.2026

  • 18 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вие сега двама души си разменяте реплики":

    Аз като гледам няма много коментиращи по темата, а крантата заслужава внимание. Грехота е така да се оприличава човек, но проблема е когато хората имат свръх големи амбиции за себе си без покритие. А Радев не е ли разговарял поне малко с нея или само CV та е чел

    22:45 11.05.2026

