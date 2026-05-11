Никола Стоянов: Мерките срещу високите цени могат да проработят

Бившият министър на икономиката Никола Стоянов определи подготвяните мерки срещу високите цени като пазарни и потенциално ефективни, ако бъдат приложени в пакет.

"Имат всички шансове да бъдат работещи. Една част от тях, още когато в служебното правителство бяхме с Гечев, сме я коментирали и искахме да бъдат въведени. Сега това, което ми прави добро впечатление, е, че стават по-обхватни - наистина е помислено за доста неща. Смятам, че всички мерки са работещи. И най-вече биха дали резултат заедно, тъй като никоя сама по себе си не може да реши проблема", заяви Стоянов в ефира на Денят ON AIR.

По думите му законодателните промени засягат редица нелоялни търговски практики и дават повече правомощия на регулаторите, най-вече на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.

Стоянов подчерта, че увеличаването на нарушенията, описани в закона от 13 на 33 е важна стъпка към по-ефективен контрол.

Той даде положителна оценка и на идеята за регистър за проследяемост по цялата верига на доставките.

Стоянов коментира и понятието "прекомерно високи цени", което според него вероятно ще бъде обвързано с бъдеща формула за "справедлива цена".

"Всички ги виждаме всеки ден. Няма нужда и президентът да ни го казва - всеки човек вижда, че цените в България надминаха всякакви нормални граници, особено предвид стандарта на живот у нас. Но не е и лесно. Личи си, че по тези промени е мислено доста. Категорично можеше това да се случи и по-рано", каза бившият министър пред Bulgaria ON AIR.

Стоянов беше категоричен, че в България има сериозен проблем със спекулата и че през последните години държавата не е реагирала достатъчно активно.

По думите му търговци често използват външни фактори - като международни конфликти, цените на петрола или въвеждането на еврото - като повод за допълнително покачване на цените.

Темата за горивата също беше засегната. Бившият министър заяви, че държавата има инструменти да влияе върху цените, ако институциите функционират ефективно.

Той постави под съмнение управленския капацитет на настоящото ръководство в сектора и предупреди, че държавата губи сериозни средства заради слаб контрол и неефективно управление.