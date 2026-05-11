Атанаска Дишева: Голямата изненада е правосъдният министър

11 Май, 2026 04:36, обновена 11 Май, 2026 03:40

Нямам кой знае какви очаквания от него, заяви представителката на Съдийската комисия на ВСС

Снимка: БНТ
Нямам кой знае какви очаквания към настоящия министър, с оглед на впечатленията, които имам от неговата работа до сега. Разбира се, човек може да се промени. Това заяви в ефира на предаването "Интервюто" по БНТ Атанаска Дишева от Съдийската колегия на ВСС.

"Името на правосъдния министър беше изненадващо. Мисля, че не само за мен, но така беше анонсирано и публично – като голяма изненада. Факт е, че точно правосъдният министър беше човекът, който последен беше обявен като ресорен министър. Работила съм във Висшия съдебен съвет с господин Найденов. Не бих казала, че той имаше твърде дълъг престой във ВСС. Беше директор на дирекция „Правна“, след това изпълняваше длъжността главен секретар за известно време. По мое впечатление той не се отличава, поне докато работеше във ВСС, не проявяваше реформаторски качества, каквито според мен би следвало да се изискват от министъра на правосъдието в настоящото управление, с оглед на обявените намерения на новото правителство. Изненади винаги са възможни."

Според думите ѝ служебният правосъден министър е "вдигнал високо топката" с предложенията си за реформи.

"Ако правителството внесе законопроект, каквито са намеренията буквално за утре, за ограничаване на правомощията на съответните колегии за избор поне на административни ръководители, това би била добра стъпка към установяване на намерение за връщане към основните функции на ВСС – да отстоява независимостта. Миналата година излезе едно емблематично решение на Съда на Европейския съюз, което по мое виждане каза, че орган с изтекъл мандат, чийто състав се излъчва от Народното събрание и не е подновен навреме, не следва да взима решения, свързани с независимостта на съдиите. ВСС обаче не възприе това тълкуване. Но НС има пълното право да направи такова ограничение."

Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена си Йордан Стоев заради изтекъл срок, обясни Атанаска Дишева.

„Срокът за образуване на дисциплинарно производство е 6 месеца от узнаването или публичното разгласяване на обстоятелствата, които са послужили като основание за образуване на дисциплинарно производство В конкретния случай този срок е изтекъл и затова изобщо не сме обсъждали въпроса по същество“, заяви Дишева.

По думите ѝ решението е било взето изцяло на процедурно основание, без да се разглеждат фактите по случая.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    4 1 Отговор
    ФАКТИ саЖалка, евтина и 3АПАДнала медия!!! Неграмотни преписвачи на подаяния!!! Журналистиката е мираж в този утепанСайт!!?

    03:43 11.05.2026

  • 2 оня с коня

    2 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #6

    03:44 11.05.2026

  • 3 Хмм

    4 0 Отговор
    и какво свърши служебният правосъден министър - свали ли Сарафов, не, занимаваха се само с Петрохан, за да кажат преди да сдадат постовете, че данни за външна намеса няма

    03:46 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чакащите

    0 1 Отговор
    Дишева освен от ВСС е и от Съюза на съдиите НПО-то на Прокопиев ,а там са само за поръчки.Много странно изказване ,колегиите само административен ръководител ,а ВСС да отстоява независимостта.Е как ?Радев като си уреди половината за него,има и половината в КС ,че каква независимост ,то и КС се обезличи ,първи припкат Янаки и още един двама да обслужват Чорапа.

    Коментиран от #7

    04:36 11.05.2026

  • 6 Няма шанс

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Турците 500 години са искали да ни довършат накрая ги извъртяхме. Народ който вярва на Копейкин, на Руди Гела, на баба Марта, който хвърля торбички с пари от терасите не може да бъде затрит.

    04:45 11.05.2026

  • 7 Не е добре

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чакащите":

    Да нареждате госпожата която единствена се противопостави на Гешев. Фокусирайте се върху Магдалинчев

    04:50 11.05.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    НАЦКЕ, РАЗЛИКА МЕЖДУ ТЕБЕ И ........................ ВЛАШКАТА ЦИГАНКА НЯМА ......................... ИНТЕЛЕКТУАЛНО И ПРОФЕСИОНАЛНО СТЕ НА ЕДНО НИВО .................... "ЕДНА СТРИНА НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР МИ. КАZA" ..................... КУХИ СТЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ...................... ФАКТ !

    04:58 11.05.2026

