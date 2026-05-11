Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: САЩ остават ангажирани с Украйна, Путин не иска мир
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: САЩ остават ангажирани с Украйна, Путин не иска мир

11 Май, 2026 23:06, обновена 11 Май, 2026 23:06 783 22

  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас

Зеленски добави, че поради руската агресия убийствата са станали по-широко разпространени, а заплахите - по-опасни

Володимир Зеленски: САЩ остават ангажирани с Украйна, Путин не иска мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия няма никакво намерение да сложи край на войната в Украйна и че Киев се подготвя за нови атаки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Днес нямаше тишина по фронтовите линии. Бойните действия продължават", каза Зеленски в ежедневното си видеообръщение.

"Русия няма абсолютно никакво намерение да сложи край на тази война. И, за съжаление, се подготвяме за нови атаки. Мирът обаче ще дойде. Точно върху това работим", добави украинският лидер.

Зеленски също така заяви, че украинският главен преговарящ Рустем Умеров го е запознал с резултатите от неотдавнашните му "политически" и "технически" срещи в САЩ.

"Ясно е, че в момента войната в Иран привлича най-голямото внимание на Америка. Там обаче има и подкрепа от страна на американския народ за прекратяване и на тази война тук в Европа", допълни украинският лидер.

Преговорите между Русия и Украйна досега не са довели до нищо конкретно и бяха изместени на заден план от конфликта в Близкия изток. Обявяването на примирието между САЩ и Иран обаче породи известна надежда за възобновяване на усилията за мир в Украйна, посочва Франс прес.

Въпреки събитията в Иран, Съединените щати остават ангажирани в дипломатическия процес за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН.

"Ясно е, че войната в Иран в момента привлича най-голямо внимание на Америка и президента на Съединените щати. Но има приоритет и подкрепа от американския народ да се прекрати тази война и в Европа. Именно руската война влияе глобално на технологичните промени - драстичното развитие на самите военни технологии", каза Зеленски.

Той добави, че поради руската агресия убийствата са станали по-широко разпространени, а заплахите - по-опасни. Редица украински партньори разбират това.

"Двадесет държави вече работят с Украйна на различни нива, за да установят сделки за дронове с тях. Вече имаме политически споразумения с някои държави, ще има договори между производители и нашият военен опит вече дава резултати. Скоро ще подпишем политически споразумения с някои държави. Започнахме и подготовката на сделка за дронове с Канада и това е много значително разширяване на сътрудничеството в сферата на сигурността", добави президентът.

Преди това беше съобщено, че пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър планират да посетят Киев. По-късно обаче се оказа, че това пътуване не се е състояло поради липсата на доверие от страна на Вашингтон във възможността за напредък в мирните преговори.

Междувременно Русия наскоро потвърди, че двамата биха могли да посетят Москва като част от мирните преговори за Украйна. По-специално, помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков, подчерта, че активните телефонни контакти между Вашингтон и Москва показват, че САЩ "не са изоставили въпроса за разрешаването на украинския конфликт".

Ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов каза при посещение в Литва, че Киев е готов за лидерска среща между Украйна и Русия, при условие че Кремъл е искрен в готовността си да участва в преговори, предаде Укринформ, като се позова на литовската телевизия.

До евентуални преговори между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин няма да се стигне просто така ненадейно "като гръм от ясно небе", а само ако Москва даде сигнал, че искрено желае диалог, тогава и Киев ще "бъде готов", посочи Буданов.

Както бе отбелязано вчера, словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ако Зеленски иска да се срещне с Путин, той трябва да се обади на стопанина на Кремъл директно. Според Фицо именно това е бил отговорът на Путин, след като словашкият министър-председател му е предал послание за готовност от страна на Зеленски да се срещне с руския лидер, независимо в какъв формат.

Помолен от журналисти да коментира доколко е възможна подобна среща, Буданов се пошегува, че по време на война международните телефонни линии се прекъсват и че "подобни разговори не се водят по мобилни телефони".

"Ако трябва да бъдем сериозни – ако Русия е наистина готова за сериозен разговор, то и Украйна ще бъде готова", посочи ръководителят на президентската канцелария.

Той добави, че Украйна многократно е показала на дело, че "подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир".

"Това е официалното становище на Киев, подкрепяно от президента на Украйна. Ние подкрепяме прекратяването на бойните действия. Искам да подчертая още веднъж: договарянето на мир не е проява на слабост, а израз на здрав разум", посочи той.

Той отбеляза, че обстановката на бойното поле остава "стабилна", както и руският режим.

"Но нищо на този свят не е вечно", добави бившият шеф на украинското военно разузнаване.

По-рано президентската канцелария потвърди, че Буданов е на посещение в Литва, припомня Укринформ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РОМАН ГРИБОВ

    4 8 Отговор
    РУСКИЯ ВОЕНЕН КОРАБ

    ДА ХОДИ
    НА .....

    Коментиран от #3

    23:06 11.05.2026

  • 2 Тръмп

    5 3 Отговор
    Кой беше този?

    Коментиран от #4

    23:07 11.05.2026

  • 3 Наркомана

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "РОМАН ГРИБОВ":

    да ходи на ...

    23:07 11.05.2026

  • 4 Кая

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    Узурпатор на власт.

    23:08 11.05.2026

  • 5 Шопо

    5 0 Отговор
    С помощ от Зеленски САЩ може да победят Иран.

    23:09 11.05.2026

  • 6 Пич

    6 1 Отговор
    Аха....... Зелю разпореди на Тръмп веднага да спира войната с Иран, и да пренасочи всички американски сили на към то Украйна!!! Тръмп от часове търси Украйна на картата...

    23:09 11.05.2026

  • 7 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Тръмп му го казА на 3ления,като нямаш ракети и карти в ръката къде си тръгнАл да нападаш Русия?

    23:09 11.05.2026

  • 8 Наркоманът

    5 1 Отговор
    Не лъже само когато спи

    23:17 11.05.2026

  • 9 хахахахха

    5 1 Отговор
    Тоя клоун защо изобщо му взимат интервю,нито е легитимен президент нито нищо

    23:17 11.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    при Тачър и Рейгън ПУ й л ото беше приключено за нула време////жалко , че още ще гинат заради гномските фантасмагории

    23:22 11.05.2026

  • 11 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    1 2 Отговор
    Да се знае ....

    ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

    Е СЪЗДАДЕНА ОТ ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН.

    ЗАТОВА ВСИЧКОТО

    РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    ТРЯБВА ДА СЕ ПОКЛАНЯТ

    ЗА ВЕЛИКОТО ДЕЛО

    НА ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН.

    Коментиран от #13

    23:31 11.05.2026

  • 12 Механик

    3 0 Отговор
    А стига бе! Ка щяло Путин да не иска мир? Нали го разгромихте с "удари дълбоко в тила"и го оставихте без армия и танкове. (ракетите знаем, че ги свърши още 23-та).
    То даже и войници няма. Прави вече 92483-та мобилизация, а и "властта му се пропуква"?
    Да не говорим, че до сега умря 20 пъти, и сега е напът отново да умре, понеже е смъртно болен. Кадиров и той.

    23:31 11.05.2026

  • 13 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЕВРЕИНА КАБЗОН":

    А може ли да се прекланяме на евреина Биби?
    п.п.
    Ментак, нали си знаеш, че с и в обсесия и трябва да се лекуваш? И внимавай какво говориш против евреите, че МОСАД има дълги ръце.
    п.п.п.
    Вече не знаеш на кой бог да се молиш, нали ?

    Коментиран от #15

    23:35 11.05.2026

  • 14 Фактолог

    3 1 Отговор
    Унгария няма да изпраща оръжия или войници на Украйна, нито ще участва в заем от 90 милиарда евро. Това обяви Анита Орбан, номинирана от Унгария за унгарски външен министър. Словакия по-рано потвърди отказа си да участва в европейския план за финансиране на Украйна на стойност 90 милиарда евро

    23:48 11.05.2026

  • 15 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Русофилките

    Сте против Евреите

    Но колкото и да отричате

    ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ е СЪЗДАДЕНА

    От ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН.

    АРМИЯТА НА КОЯТО СЕ КЛАНЯТЕ

    Е СЪЗДАДЕНА ОТ ЕВРЕИН

    УШАНКО МИРИЗЛИВА.

    23:53 11.05.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Вашингтон атакува на няколко фронта едновременно:

    1. И просроченият чрез неговата бивша секретарка, която съобщава доста неприятни неща за него. И чрез Ермак, който пак е обвинен в корупция.

    2. И Лондон. Вероятността утре Стармър да бъде отстранен от поста е огромна...

    Коментиран от #20

    23:55 11.05.2026

  • 17 СОЛОВЬОВ

    0 1 Отговор
    В Студиото отново РЕВЕ и КРЕЩИ

    КОЙ ПО ДЯВОЛИТЕ ОТГОВАРЯ

    ЗА ЗАЩИТАТА НА РУСИЯ ОТ
    УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ?

    КАК Е ВЪЗМОЖНО НА ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРА
    ДА УДРЯТ ОБЕКТИ В РУСИЯ ,
    ТУАПСЕ И УСТ ЛУГА
    ПО НЯКОЛКО ПЪТИ....

    СОЛОВЬОВ НЯКОЙ ДА МУ КАЖЕ

    В РУСИЯ ИМА МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

    ИМА И ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ.

    КОИТО ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РУСИЯ .

    НЕ САМО ОТ ДРОНОВЕ....

    КОГАТО ПОЧВАХА ВОЙНАТА

    НЯКОЙ ПИТА ЛИ ГИ
    КОЙ ЩЕ ВИ ПАЗИ ?

    26 ГОДИНИ НАЛИ ПУТИН ВИ ПАЗЕШЕ
    СЕГА ЗАЩО НЕ ГО ПИТАШ

    ГДЕ ПВО

    ЗАЩО НЕ ВИ ПАЗИ.?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    00:03 12.05.2026

  • 18 ХА ХА ХА

    2 0 Отговор
    НАРКОМАНА КЪДРУВА.ФАШИСТИТЕ СЕ ГОТВЯТЗА ВОЙНА.

    00:03 12.05.2026

  • 19 ъпс

    2 0 Отговор
    Тръмп е нацист, а Зелёная мартышка е идиот! Нашмъркания няма общо с нацизма само дето е прекалил с белото. Както е казал Мечо Пух Колкото повече толкова Повече и умрял от Свръх Доза!

    00:05 12.05.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 81":

    И всичко се случва два дни след 9 май, когато Путин пред журналисти съобщи с увереност, че краят на войната наближава....

    Очевидно е, че има договорка на високо ниво между Москва и Вашингтон за слагане на край на войната, чрез едновременен натиск и по Киев, и по кураторите му от Европа...

    00:08 12.05.2026

  • 21 неделчо

    1 0 Отговор
    стайков!!!!
    никой не иска да работи с украинците!
    не гледаш ли арабските новини???
    не видя ли какъв погром установиха-украинските дрон оператори???
    нямат никакви разработки в областта на дроновете.само лъжи! поздрави от русия.и бъди жив и здрав!
    и пиши,истината!!!

    00:13 12.05.2026

  • 22 Мдаа

    0 0 Отговор
    Руски Су-57 свали самолет SAAB 340 AWACS с ракета Р-37М, според ProNews. Гръцки медии твърдят, че руски изтребител-стелт Су-57 е свалил шведски самолет SAAB 340 AWACS над Източна Украйна, използвайки далекобойна ракета въздух-въздух Р-37М. Швеция е предоставила на Украйна само два такива самолета.

    Мдаа....

    00:19 12.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания