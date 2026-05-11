Володимир Зеленски: САЩ остават ангажирани с Украйна, Путин не иска мир

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия няма никакво намерение да сложи край на войната в Украйна и че Киев се подготвя за нови атаки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Днес нямаше тишина по фронтовите линии. Бойните действия продължават", каза Зеленски в ежедневното си видеообръщение.
"Русия няма абсолютно никакво намерение да сложи край на тази война. И, за съжаление, се подготвяме за нови атаки. Мирът обаче ще дойде. Точно върху това работим", добави украинският лидер.
Зеленски също така заяви, че украинският главен преговарящ Рустем Умеров го е запознал с резултатите от неотдавнашните му "политически" и "технически" срещи в САЩ.
"Ясно е, че в момента войната в Иран привлича най-голямото внимание на Америка. Там обаче има и подкрепа от страна на американския народ за прекратяване и на тази война тук в Европа", допълни украинският лидер.
Преговорите между Русия и Украйна досега не са довели до нищо конкретно и бяха изместени на заден план от конфликта в Близкия изток. Обявяването на примирието между САЩ и Иран обаче породи известна надежда за възобновяване на усилията за мир в Украйна, посочва Франс прес.
Въпреки събитията в Иран, Съединените щати остават ангажирани в дипломатическия процес за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН.
"Ясно е, че войната в Иран в момента привлича най-голямо внимание на Америка и президента на Съединените щати. Но има приоритет и подкрепа от американския народ да се прекрати тази война и в Европа. Именно руската война влияе глобално на технологичните промени - драстичното развитие на самите военни технологии", каза Зеленски.
Той добави, че поради руската агресия убийствата са станали по-широко разпространени, а заплахите - по-опасни. Редица украински партньори разбират това.
"Двадесет държави вече работят с Украйна на различни нива, за да установят сделки за дронове с тях. Вече имаме политически споразумения с някои държави, ще има договори между производители и нашият военен опит вече дава резултати. Скоро ще подпишем политически споразумения с някои държави. Започнахме и подготовката на сделка за дронове с Канада и това е много значително разширяване на сътрудничеството в сферата на сигурността", добави президентът.
Преди това беше съобщено, че пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър планират да посетят Киев. По-късно обаче се оказа, че това пътуване не се е състояло поради липсата на доверие от страна на Вашингтон във възможността за напредък в мирните преговори.
Междувременно Русия наскоро потвърди, че двамата биха могли да посетят Москва като част от мирните преговори за Украйна. По-специално, помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков, подчерта, че активните телефонни контакти между Вашингтон и Москва показват, че САЩ "не са изоставили въпроса за разрешаването на украинския конфликт".
Ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Буданов каза при посещение в Литва, че Киев е готов за лидерска среща между Украйна и Русия, при условие че Кремъл е искрен в готовността си да участва в преговори, предаде Укринформ, като се позова на литовската телевизия.
До евентуални преговори между президентите Володимир Зеленски и Владимир Путин няма да се стигне просто така ненадейно "като гръм от ясно небе", а само ако Москва даде сигнал, че искрено желае диалог, тогава и Киев ще "бъде готов", посочи Буданов.
Както бе отбелязано вчера, словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ако Зеленски иска да се срещне с Путин, той трябва да се обади на стопанина на Кремъл директно. Според Фицо именно това е бил отговорът на Путин, след като словашкият министър-председател му е предал послание за готовност от страна на Зеленски да се срещне с руския лидер, независимо в какъв формат.
Помолен от журналисти да коментира доколко е възможна подобна среща, Буданов се пошегува, че по време на война международните телефонни линии се прекъсват и че "подобни разговори не се водят по мобилни телефони".
"Ако трябва да бъдем сериозни – ако Русия е наистина готова за сериозен разговор, то и Украйна ще бъде готова", посочи ръководителят на президентската канцелария.
Той добави, че Украйна многократно е показала на дело, че "подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир".
"Това е официалното становище на Киев, подкрепяно от президента на Украйна. Ние подкрепяме прекратяването на бойните действия. Искам да подчертая още веднъж: договарянето на мир не е проява на слабост, а израз на здрав разум", посочи той.
Той отбеляза, че обстановката на бойното поле остава "стабилна", както и руският режим.
"Но нищо на този свят не е вечно", добави бившият шеф на украинското военно разузнаване.
По-рано президентската канцелария потвърди, че Буданов е на посещение в Литва, припомня Укринформ.
