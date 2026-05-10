Времето днес, прогноза за неделя, 10 май: Краткотрайни валежи на изток и в планините

10 Май, 2026 03:00 506 3

Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по Черноморието – между 19 и 23 градуса

В Източна България следобед, както и в Рило-Родопския масив, ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност.

Вятърът ще бъде от северозапад, предимно слаб, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по Черноморието – между 19 и 23 градуса.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, като на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен вятър, който следобед ще се ориентира от изток-югоизток.

В планините преди обяд облачността ще е разкъсана, а следобед – предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Главно в Родопите се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър.

През понеделник и вторник ще има и слънчеви часове, но остава повишена вероятност за валежи, гръмотевична активност и локални градушки.

След временно повишение на температурите в сряда се очаква съществено захлаждане. Ще бъде ветровито, а валежите ще са на по-малко места в страната.

В четвъртък отново се очакват почти повсеместни валежи, на места временно интензивни и значителни по количество, като температурите ще останат почти без промяна.


