НСИ: Средната заплата за март гони 1500 евро, а в София за първи път мина психологическата граница от 2000 евро

Средната брутна месечна работна заплата в България за първото тримесечие на 2026 година достига 1 407 евро, а в София за първи път мина психологическата граница от 2000 евро.
Това съобщават от Националния статистически институт (НСИ) на база предварителни данни. Статистиката отчита ясна възходяща тенденция в началото на годината, като през януари средното възнаграждение е било 1 381 евро, през февруари леко спада до 1 365 евро, за да отбележи сериозен скок през март, достигайки 1 475 евро.
Спрямо последното тримесечие на 2025 година, увеличението на средната месечна заплата е с 2,8%. В годишен план обаче (спрямо първото тримесечие на миналата година) ръстът е внушителен – 12,7%.
Данните на НСИ показват още една интересна тенденция – ножицата между растежа на заплатите в държавния и частния сектор продължава да се разтваря. През първите три месеца на 2026 година възнагражденията в обществения сектор са нараснали с 15,3% на годишна база, докато в частния сектор увеличението е с 11,8%.
Традиционно, сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (ИТ и телекомуникации) запазва лидерската си позиция с най-високо средномесечно трудово възнаграждение – 3 176 евро.
На второ място се нареждат служителите във "Финансови и застрахователни дейности" с 2 226 евро, следвани от заетите в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", които получават средно 2 060 евро.
Прави впечатление, че финансовият сектор отбелязва най-сериозен тримесечен скок на заплатите – с 9,7%, изпреварвайки дори селското стопанство (+8,4%) и ИТ сектора (+8,2%).
На противоположния полюс остават работещите в "Хотелиерство и ресторантьорство", които продължават да са най-нископлатените служители у нас със средна заплата от 870 евро. Под психологическата граница от 1 000 евро остават и заетите в "Селско, горско и рибно стопанство", които се разписват средно срещу 981 евро месечно. Групата на "Други дейности" допълва дъното на класацията с 1 014 евро.
Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2026 година достига 2,35 милиона души, отчитат от НСИ. Това е увеличение с близо 10 хиляди души (или 0,4%) спрямо края на миналата година.
Най-интензивно наемане на нови кадри през първото тримесечие се наблюдава в сферите на професионалните дейности и научните изследвания (+2,7%), хотелиерството (+2,3%) и строителството (+2,0%). Същевременно, финансовият сектор, макар и водещ по ръст на заплатите, е съкратил най-много персонал – с 1,4% спрямо края на 2025 година.
На годишна база (спрямо март 2025 г.) статистиката отчита лек общ спад на наетите с 400 души. Най-големият удар понася преработващата промишленост, където заетите са намалели с 14,6 хиляди. Хуманното здравеопазване и социалната работа пък са секторът, който е привлякъл най-много нова работна ръка – 12,6 хиляди нови служители.
1 Хаха
12:29 15.05.2026
2 мизерници
12:30 15.05.2026
3 кой мy дpeмe
До коментар #1 от "Хаха":мойта гражданска е 30 левро
12:30 15.05.2026
4 Перо
12:30 15.05.2026
5 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Перо":Слава Украина и президент Зеленски
12:31 15.05.2026
6 12345
Ти да видиш
12:31 15.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НСИ трябва да се закрие
12:34 15.05.2026
12 Лъжат яко
12:35 15.05.2026
13 А сетете
Ще спре, ама друг път ! Доходи без реално производство само със заеми нищо няма да спрат ! А спестяванията ли ? Какво беше това ?
12:35 15.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хората с 500 евро
12:37 15.05.2026
19 Пенсионер
12:37 15.05.2026
20 статистик
23 Руснака
Но зад Урал е около 40-- 55 000 Р.
12:38 15.05.2026
25 Познаваш
До коментар #12 от "Лъжат яко":явно хора работещи ! В администрацията не е така ! Иначе София нямаше да се открои така ! Там производства няма ! Има потребление и задръстване на пречиствателната в Кубратово ! Работа никой не ще ! Всеки иска да "народи маане" и то за много пари ! 😀
12:39 15.05.2026
27 майтапчия
12:39 15.05.2026
28 Бачкатор
12:40 15.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ДрайвингПлежър
Над 2 милиона говеда в София при над 2000 дава тия средни 1400 за страната!
Реалността в провинцията е е различна, бих заложил на 800+/- за всичко извън София и 4-5 големи града икономически малко по-добре развити
Със същата такава статистика ни вкараха и в еврозоната!
12:46 15.05.2026
38 Перо
39 Плочкаджия
Учете занаяти господа-другари, а не стойте по кафенетата и да търсите само далавера.
Ганчо като търси работа първо пита каква ми е далаверата ?
12:48 15.05.2026
40 Хотелиерите с
Не можеш да намериш места в хотелите по празниците, цените като в Рим и Барселона, ама работели за по 800 евро 😂😂😂😂
Сигурно и монтьорите, строителите и маникюристките работят за толкова. Ама на ден 🤣 🤣🤣🤣
Само мошеници в тая държава. Един милион инвалиди и още един милион се осигуряват на минимума 🧐🧐🧐🧐
12:49 15.05.2026
43 СТИГА МАНИПУЛАЦИИ
12:50 15.05.2026
44 в страната работническата заплата
12:54 15.05.2026
45 Къдя го туй
12:56 15.05.2026
47 На Тези !
А на нас !
Не ни дават !
И Това !
12:57 15.05.2026
48 Мунчовци
До коментар #43 от "СТИГА МАНИПУЛАЦИИ":Затова отново Румен Гечев за финансов министър и нещата ще си дойдат на място.
12:57 15.05.2026
49 които се разписват средно срещу 981 евро
нап да се заинтерсуват тогава
а не цъкай смешки
никой не се разписва
заплатите отиват директно в банковите сметки
12:58 15.05.2026
50 Средната заплата по селата
До коментар #2 от "мизерници":и малките общини клони към 0 € !
1500€ е за тези които си раздават пари от заеми взети на чужд гръб.
12:59 15.05.2026
51 ,,Работа " казваш!
До коментар #31 от "Какво става тука, несретници":Ама за кого? Да хрантутиме едни ояли се чиновниции бюрократи на наш гръб ! Че даже и усигоровките им плащаме! А колко пари ,, утекоха" за ,,зеленият плъх" вече никой не знае!
12:59 15.05.2026
52 Еврокопейкa
До коментар #19 от "Пенсионер":За Алоизмамниците как намиратe по 15000лв.
12:59 15.05.2026
53 Анонимен
До коментар #28 от "Бачкатор":Сега остава да ни убедиш че на всеки работник се пада по един директор и ще ти излязат сметките.
13:01 15.05.2026
54 Х+У=Й
До коментар #44 от "в страната работническата заплата":Ами напъни се да се образоваш и квалифицираш и ти ще вземаш по висока заплата.Само с мрънкане няма да стане.
13:03 15.05.2026
55 Кадър
До коментар #43 от "СТИГА МАНИПУЛАЦИИ":Кой е този реален сектор дето визираш? Има огромен глад за образовни хора с професии и езици, но за съжаление масовия българин е мързелв и не иска да учи. Ако не можете да си докарате по 1500 евро чиста заплата в София, вината си е само във вас. В нашата фирма вече 6 месеца не можем да намерим кадри. Идват само необразовни, но за сметка на това със самочувствие и мерак да взимат пари.
13:04 15.05.2026
57 Ален ПроЗд
До коментар #43 от "СТИГА МАНИПУЛАЦИИ":Синът ми започва първата си работа на 2000 евро стартова заплата.След изпитателен срок 3 месеца увеличение 20%.
13:06 15.05.2026
58 Тия луди ли са бе
Видяхме колко познаха
И тука някой хвърля зарчета и кво му се падне жалки мижитурки
13:07 15.05.2026
59 Тошку магарето
13:07 15.05.2026
60 Сатана Z
13:14 15.05.2026
64 Стига си лъгал
До коментар #60 от "Сатана Z":бе...
13:21 15.05.2026
66 Теслатъ
13:22 15.05.2026
67 руснак с калпак
Лошо евро... Лошо лошо лошо.
13:23 15.05.2026
69 Анонимен
До коментар #66 от "Теслатъ":Никой вече не раздава.Трябва да си ги заработиш.
13:25 15.05.2026
70 стига глупости
13:25 15.05.2026
71 Психо
13:29 15.05.2026
72 така е
До коментар #71 от "Психо":На всички които укриват данъци е толкова.
13:31 15.05.2026
73 Възмутен
Да да знаем "отчитат от НСИ" - те отчитаха и че инфлацията е само 2.8%. Над 80% от българите извън София работят на минимална работна заплата или малко над нея.
13:32 15.05.2026
74 !!!?
До коментар #71 от "Психо":Така ти се струва защото ти и твоето обкръжение получавате по толкова,защото сте некадърни и мързеливи.
13:32 15.05.2026
75 Феникс
До коментар #69 от "Анонимен":Отиди ти ги заработи в село намиращо се във съверозападна България със население 1000 човека! Лесно е да се правиш на мъж като се наливаш със грантове и чужд капитал за измиване на мозъци!
13:33 15.05.2026
76 Учуден
До коментар #72 от "така е":Е така ама от НСИ как разбраха колко им е реалната на тези които укриват данъци.
Коментиран от #104
13:34 15.05.2026
77 Помнещ
До коментар #73 от "Възмутен":Аз съм от провинцията и не познавам нито един човек на МРЗ
13:35 15.05.2026
79 Теслатъ
До коментар #69 от "Анонимен":""""Никой вече не раздава.Трябва да си ги заработиш. """"" --------- Като Чиновниците, секретарките, секретарките на секретарките, милиционерчетата, депуатчета, кметове, общ. чиновници и т.н.???? Щото и аз, и съпругата ми бачкаме яко, но не може да ги Заработим!!!
13:36 15.05.2026
80 Възмутен
До коментар #70 от "стига глупости":"Реално е много по-висока щото всички взимат под насата"
Хайде бе и сигурно германците идват да работят като гасарбайтъри у нас - сигурно реалната средна е 3000 евро.
13:37 15.05.2026
81 Възмутен
До коментар #77 от "Помнещ":Хайде бе от коя провинция си - не слагам големите градове като Пловдив Варна и Бургас - всичко останало е близо до МРЗ.
13:41 15.05.2026
82 Анонимен
До коментар #79 от "Теслатъ":И какво точно работиш че не вземаш 1500 евро?
13:41 15.05.2026
85 Азз
До коментар #53 от "Анонимен":Долу - горе така идва
13:45 15.05.2026
86 Човече,
До коментар #51 от ",,Работа " казваш!":хвани се на истинска работа и ще вадиш повече, от колкото тука.
13:47 15.05.2026
87 Помнещ
До коментар #81 от "Възмутен":Във Враца средният доход е по голям от Пловдив , Варна и Бургас.Куриер в Спиди взема 1250 евро на месец и без да е в София.Хора търсят постоянно.Шофьор на бус 1600 евро.Сервитьорка си докарва 2000 евро с бакшишите.Да не говорим за лекари , инжинери или заварчици , багеристи ,трактористи , мотокаристи ....мога да изреждам още десетки професии.
13:48 15.05.2026
89 Да ге
До коментар #81 от "Възмутен":Знаеш ли колко взема плочкаджия?
13:50 15.05.2026
90 защо тогава
Шепата обяви за държавни служители например са за заплати от 700 до 900 евро нето....
Джобс бг не показва по-добри оферти.
Обявени зпалати по 2-3к ама като процент от резултата без основна или с основна 300-500 евро.
Международни шофьори, хамали, медицински сестри за чужбина... това се търси.
Отделно чорбаджиите плащат по 1000-1100 евро максимум.
Крайно време е тези статистики да се правят по релано преведените пари, не по други имагинерни критерии.
И ако ще се вземат предвид само заплатите на по-добре платените - обявете колко точно работещи а влезли в тази статистика!
1400 нето средно са взели колко хора? От 6 300 000 дали имат 500к?
Новите да внимават с тази измамна стъкмистика! След година най-късно ще ги питат защо не са я подобрили, а тя е пълен ФАЛШ!
13:51 15.05.2026
92 Чочо
Но в провинцията не е така .
93 точи който е изчислил таз ундурма
До коментар #2 от "мизерници":Не е бил на рикии, а е на щат където трябва. Виж той със сигурност ги взема 1500 евро нето....
Пази си прихода.
Ще внушаваш ти, че средният доход на 4 000 000 души бил 1500 евро нето само от заплати?!!?
Значи от ПБ ще се искат 2000 ама истински. Заради тези 1500-те имагинерните :)))
Ама ако отидеш да потърсиш работа с плагтени осигуровки за 1200 евро нето / не 1500/ ще видиш каква сеч е.
Роднини, любовници и някой парашутист .... и до там.
13:54 15.05.2026
95 София
До коментар #18 от "Хората с 500 евро":Пълни лъжи са тези данни. Отвори джобса , да видиш обявите, за какви заплати става на въпрос в София. Много по-ниски.
13:58 15.05.2026
101 кадъре не говори празни лафове
До коментар #55 от "Кадър":Има огромен глад за необразовни хора готови да бачкат за 500е
а за образовни хора службица на бюрце лаптоп мераклии много ама малко службици
14:41 15.05.2026
104 така е
До коментар #76 от "Учуден":точно че не са и сметките са на базата на данъците. което прави тезата ми вярна.
15:39 15.05.2026
105 гладен руснак без крак
До коментар #103 от "Селянина с колелото":ама ядеш, нали.... а някой друго не ядем. Имаме задължения и едно право - правото да одим на фронта.
15:40 15.05.2026
107 Колко пари съм взел
До коментар #86 от "Човече,":От ,, тука" толкоз и ти да вземеш ×по 100000000!А през тия ръце които пишат тука е минало толкова работа през живота ми , че 100 г да работиш не можеш ме стигна!
16:13 15.05.2026
109 В момента доматите на клонка
До коментар #60 от "Сатана Z":В момента доматите на клонка в Лидъл са 1.99 евро. Избирай дребни и червени - по-вкусни са.
17:05 15.05.2026
110 Боби
До коментар #103 от "Селянина с колелото":Другар, пържолите са между 6 и 8 лева в Кауфланд,не е социализма, панимаеш?
17:40 15.05.2026
113 Ти си форумен
До коментар #77 от "Помнещ":трол.
01:37 16.05.2026