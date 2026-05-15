НСИ: Средната заплата за март гони 1500 евро, а в София за първи път мина психологическата граница от 2000 евро

Средната брутна месечна работна заплата в България за първото тримесечие на 2026 година достига 1 407 евро, а в София за първи път мина психологическата граница от 2000 евро.

Това съобщават от Националния статистически институт (НСИ) на база предварителни данни. Статистиката отчита ясна възходяща тенденция в началото на годината, като през януари средното възнаграждение е било 1 381 евро, през февруари леко спада до 1 365 евро, за да отбележи сериозен скок през март, достигайки 1 475 евро.

Спрямо последното тримесечие на 2025 година, увеличението на средната месечна заплата е с 2,8%. В годишен план обаче (спрямо първото тримесечие на миналата година) ръстът е внушителен – 12,7%.

Данните на НСИ показват още една интересна тенденция – ножицата между растежа на заплатите в държавния и частния сектор продължава да се разтваря. През първите три месеца на 2026 година възнагражденията в обществения сектор са нараснали с 15,3% на годишна база, докато в частния сектор увеличението е с 11,8%.

Традиционно, сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (ИТ и телекомуникации) запазва лидерската си позиция с най-високо средномесечно трудово възнаграждение – 3 176 евро.

На второ място се нареждат служителите във "Финансови и застрахователни дейности" с 2 226 евро, следвани от заетите в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", които получават средно 2 060 евро.

Прави впечатление, че финансовият сектор отбелязва най-сериозен тримесечен скок на заплатите – с 9,7%, изпреварвайки дори селското стопанство (+8,4%) и ИТ сектора (+8,2%).

На противоположния полюс остават работещите в "Хотелиерство и ресторантьорство", които продължават да са най-нископлатените служители у нас със средна заплата от 870 евро. Под психологическата граница от 1 000 евро остават и заетите в "Селско, горско и рибно стопанство", които се разписват средно срещу 981 евро месечно. Групата на "Други дейности" допълва дъното на класацията с 1 014 евро.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2026 година достига 2,35 милиона души, отчитат от НСИ. Това е увеличение с близо 10 хиляди души (или 0,4%) спрямо края на миналата година.

Най-интензивно наемане на нови кадри през първото тримесечие се наблюдава в сферите на професионалните дейности и научните изследвания (+2,7%), хотелиерството (+2,3%) и строителството (+2,0%). Същевременно, финансовият сектор, макар и водещ по ръст на заплатите, е съкратил най-много персонал – с 1,4% спрямо края на 2025 година.

На годишна база (спрямо март 2025 г.) статистиката отчита лек общ спад на наетите с 400 души. Най-големият удар понася преработващата промишленост, където заетите са намалели с 14,6 хиляди. Хуманното здравеопазване и социалната работа пък са секторът, който е привлякъл най-много нова работна ръка – 12,6 хиляди нови служители.