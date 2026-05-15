НСИ: Средната заплата за март гони 1500 евро, а в София за първи път мина психологическата граница от 2000 евро

15 Май, 2026 12:27 3 810 113

Ножицата между растежа на заплатите в държавния и частния сектор продължава да се разтваря

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната брутна месечна работна заплата в България за първото тримесечие на 2026 година достига 1 407 евро, а в София за първи път мина психологическата граница от 2000 евро.

Това съобщават от Националния статистически институт (НСИ) на база предварителни данни. Статистиката отчита ясна възходяща тенденция в началото на годината, като през януари средното възнаграждение е било 1 381 евро, през февруари леко спада до 1 365 евро, за да отбележи сериозен скок през март, достигайки 1 475 евро.

Спрямо последното тримесечие на 2025 година, увеличението на средната месечна заплата е с 2,8%. В годишен план обаче (спрямо първото тримесечие на миналата година) ръстът е внушителен – 12,7%.

Данните на НСИ показват още една интересна тенденция – ножицата между растежа на заплатите в държавния и частния сектор продължава да се разтваря. През първите три месеца на 2026 година възнагражденията в обществения сектор са нараснали с 15,3% на годишна база, докато в частния сектор увеличението е с 11,8%.

Традиционно, сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (ИТ и телекомуникации) запазва лидерската си позиция с най-високо средномесечно трудово възнаграждение – 3 176 евро.

На второ място се нареждат служителите във "Финансови и застрахователни дейности" с 2 226 евро, следвани от заетите в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", които получават средно 2 060 евро.

Прави впечатление, че финансовият сектор отбелязва най-сериозен тримесечен скок на заплатите – с 9,7%, изпреварвайки дори селското стопанство (+8,4%) и ИТ сектора (+8,2%).

На противоположния полюс остават работещите в "Хотелиерство и ресторантьорство", които продължават да са най-нископлатените служители у нас със средна заплата от 870 евро. Под психологическата граница от 1 000 евро остават и заетите в "Селско, горско и рибно стопанство", които се разписват средно срещу 981 евро месечно. Групата на "Други дейности" допълва дъното на класацията с 1 014 евро.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2026 година достига 2,35 милиона души, отчитат от НСИ. Това е увеличение с близо 10 хиляди души (или 0,4%) спрямо края на миналата година.

Най-интензивно наемане на нови кадри през първото тримесечие се наблюдава в сферите на професионалните дейности и научните изследвания (+2,7%), хотелиерството (+2,3%) и строителството (+2,0%). Същевременно, финансовият сектор, макар и водещ по ръст на заплатите, е съкратил най-много персонал – с 1,4% спрямо края на 2025 година.

На годишна база (спрямо март 2025 г.) статистиката отчита лек общ спад на наетите с 400 души. Най-големият удар понася преработващата промишленост, където заетите са намалели с 14,6 хиляди. Хуманното здравеопазване и социалната работа пък са секторът, който е привлякъл най-много нова работна ръка – 12,6 хиляди нови служители.


  • 1 Хаха

    51 9 Отговор
    А моторджиите нямат 117 ойро за гражданска.

    Коментиран от #3

    12:29 15.05.2026

  • 2 мизерници

    94 5 Отговор
    А този който е изчислил това на колко ракии е бил !!

    Коментиран от #50, #93

    12:30 15.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    мойта гражданска е 30 левро

    12:30 15.05.2026

  • 4 Перо

    67 5 Отговор
    Алооу, лъжциии

    Коментиран от #5

    12:30 15.05.2026

  • 5 Град Козлодуй

    7 56 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #10

    12:31 15.05.2026

  • 6 12345

    45 2 Отговор
    Верно ли
    Ти да видиш

    12:31 15.05.2026

  • 7 честен ционист

    67 2 Отговор
    Когато теглиш заеми, за да плащаш заплати и пенсии, не е за хвалба това увеличение.

    12:32 15.05.2026

  • 8 Боруна Лом

    57 2 Отговор
    ОТ КЪДЕ БЕ? У ЛОМ САМО КМЕТА ВЗИМА ТОЛКОВА! ДРУГОТО Е ,500 ЕВРО И СЕ МРЪЩАТ ЧОРБАДЖИИТЕ ,ЧЕ ДАВАТ ТОЛКОВА!

    12:32 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НСИ трябва да се закрие

    63 2 Отговор
    За средната стъкмена заплата не знам, но масовата извън софията е максимум 600 евро и това е също като 600 лева преди година, на ония цени.

    12:34 15.05.2026

  • 12 Лъжат яко

    61 3 Отговор
    Всеки който познавам взима максимум 1200. Средната е 1000 евро. Даже 900

    Коментиран от #25

    12:35 15.05.2026

  • 13 А сетете

    37 1 Отговор
    се сами ще спре ли инфлацията !
    Ще спре, ама друг път ! Доходи без реално производство само със заеми нищо няма да спрат ! А спестяванията ли ? Какво беше това ?

    12:35 15.05.2026

  • 14 Скоро борчовете на държавата

    21 1 Отговор
    ще минат една граница , която не е само психологическа, но се явява и критерий за максимален размер на съотношението на външния дълг към брутния вътрешен продукт на държавите от Еврозоната и Евросъюза, който беше приет на времето в Маастрихт.

    12:35 15.05.2026

  • 15 Герги

    47 1 Отговор
    Посочете кой ги взема тези 1500еврака,да не е работата със зеле и месо....някой ги пуска сватбарски...

    12:35 15.05.2026

  • 16 хахаха

    23 2 Отговор
    а средната пенския за 42 години трудов стаж гони 650 евра

    12:37 15.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хората с 500 евро

    28 1 Отговор
    Не могат да живеят. Представете си как живеят хората с такива заплати и пенсии в София но това разделение се прави нарочно. Те искат да получат роби и господари плюс олигарсите коитор живеят до към двеста години.

    Коментиран от #95

    12:37 15.05.2026

  • 19 Пенсионер

    34 1 Отговор
    Кога ще се увеличат пенсиите? Не със 7-8%, а два пъти, защото цените скочиха два и половина пъти.

    Коментиран от #29, #52

    12:37 15.05.2026

  • 20 статистик

    34 1 Отговор
    Само да не окаже ,че 1500 са в статията , а реалноста е 800,900,1000. Иначе е хубаво пожелание

    12:37 15.05.2026

  • 21 Факт

    23 1 Отговор
    Не можещ да свариш да триеш ругатните под статиите май.

    12:38 15.05.2026

  • 22 зевзек

    29 1 Отговор
    2000 евро е, като се смятат заплатите на директорите на фирмите, и държавните служители, без тях, сигурно е под 1500 евро

    12:38 15.05.2026

  • 23 Руснака

    1 19 Отговор
    В Московска област средната е около 60--- 70 000 Рубля. ( Около 650 $).
    Но зад Урал е около 40-- 55 000 Р.

    12:38 15.05.2026

  • 24 Хората с 500 евро

    15 1 Отговор
    Не могат да живеят. Представете си как живеят хората с такива заплати и пенсии в София но това разделение се прави нарочно. Те искат да получат роби и господари плюс олигарсите които ще живеят до към двеста години .

    12:39 15.05.2026

  • 25 Познаваш

    26 1 Отговор

    До коментар #12 от "Лъжат яко":

    явно хора работещи ! В администрацията не е така ! Иначе София нямаше да се открои така ! Там производства няма ! Има потребление и задръстване на пречиствателната в Кубратово ! Работа никой не ще ! Всеки иска да "народи маане" и то за много пари ! 😀

    12:39 15.05.2026

  • 26 мамник

    28 2 Отговор
    Каквото купувах за 50лв. сега го купувам за 50€ па кой крив кой прав не знам! И кво ме грее мене средната брутна заплата?

    12:39 15.05.2026

  • 27 майтапчия

    26 1 Отговор
    Това което са написали е вярно , само са забравили накрая да напишат Лева

    Коментиран от #38

    12:39 15.05.2026

  • 28 Бачкатор

    40 1 Отговор
    Директора взема 10000 евро.Аз вземам 1000 евро.Средната заплата става 5500 евро.

    Коментиран от #53

    12:40 15.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Деций

    26 3 Отговор
    Голяма хвалба,в областните градове масово заплатите са 750/850 евро, естествено ,че има и по високи както и минимални.Общото финансово състояние на хората е плачевно,на фона на цените.Всичко живо с малки изключения е потънало в заеми ,някои с по няколко и отделно кредитни карти и бързи кредити.Тази цялата система скоро ще се срине .

    12:41 15.05.2026

  • 31 Какво става тука, несретници

    7 15 Отговор
    Работа му е майката, а не тролене за копейки и вкиснал борш от оная Пияната

    Коментиран от #51

    12:42 15.05.2026

  • 32 Меси от Банкя

    3 20 Отговор
    Нормално, влезнахме в еврозоната и заплатите се вдигнаха. Инвестициите са се увеличили с 87% на годишна база от началото на годината.

    12:42 15.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Опа

    10 8 Отговор
    Радев, Копринков и Узунов си получават комисионните в евро, но искаха да правят референдум за еврото само за парлама, за да привлекат про руските гласоподаватели.

    12:44 15.05.2026

  • 35 След като не ви харесва

    22 10 Отговор
    Защо не подкрепихте Възраждане за лева. Протестите им бяха рехави и нямаше достатъчно хора. Възраждане имат и социални политики. Но и за тях няма достатъчно подкрепа. Ми тогава сърдете се на себе си.

    12:45 15.05.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    26 2 Отговор
    Къде ги тия заплати по 1500 евро в провинцията?!

    Над 2 милиона говеда в София при над 2000 дава тия средни 1400 за страната!
    Реалността в провинцията е е различна, бих заложил на 800+/- за всичко извън София и 4-5 големи града икономически малко по-добре развити

    Със същата такава статистика ни вкараха и в еврозоната!

    12:46 15.05.2026

  • 37 зевзек

    9 2 Отговор
    едно е Германия да има дълг към БВП от 60 на 100, друго е България да има такъв дълг, ако ние стигнем до тези нива, просто западните банкери ще ни смятат за тотално фалирали, и няма да ни дадат и цент повече заеми, в 1990 година, имахме само 12 или 13 милиарда заеми, и бяхме фалирали, за да поддържаме адекватен профил на пазарите, дълга трябва да е не повече от 20 процента, това е истината, другото са глупости на политиците и популизъм, какво стана с Испания в 2010 година, частните кредитори я зарязаха, тя фалира, и я спасяваха от ЕС

    12:46 15.05.2026

  • 38 Перо

    1 11 Отговор

    До коментар #27 от "майтапчия":

    Слава Украина и президент Зеленски

    12:48 15.05.2026

  • 39 Плочкаджия

    13 10 Отговор
    Аз за 2000€ на месец ръката няма да си вдигна.
    Учете занаяти господа-другари, а не стойте по кафенетата и да търсите само далавера.
    Ганчо като търси работа първо пита каква ми е далаверата ?

    12:48 15.05.2026

  • 40 Хотелиерите с

    15 6 Отговор
    Най-ниски доходи 😂😂😂
    Не можеш да намериш места в хотелите по празниците, цените като в Рим и Барселона, ама работели за по 800 евро 😂😂😂😂
    Сигурно и монтьорите, строителите и маникюристките работят за толкова. Ама на ден 🤣 🤣🤣🤣
    Само мошеници в тая държава. Един милион инвалиди и още един милион се осигуряват на минимума 🧐🧐🧐🧐

    12:49 15.05.2026

  • 41 ПроФинциятъ

    11 1 Отговор
    Я излезте от София, моля.

    12:50 15.05.2026

  • 42 Пазарлъка

    14 2 Отговор
    Къде ги тия заплати бе?

    12:50 15.05.2026

  • 43 СТИГА МАНИПУЛАЦИИ

    19 4 Отговор
    Средната заплата в София се вдига заради държавните чиновници и полицаите. В реалния сектор е 1000-1200.

    Коментиран от #48, #55, #57

    12:50 15.05.2026

  • 44 в страната работническата заплата

    13 4 Отговор
    е масово 900 до 1000 евро ,учители ,полицаи и държавни служители не ги бройте

    Коментиран от #54

    12:54 15.05.2026

  • 45 Къдя го туй

    10 1 Отговор
    Веднага идвам, висше, шафьорство, всичко имам. Виртуална глупост.

    Коментиран от #100

    12:56 15.05.2026

  • 46 54321

    4 3 Отговор
    Kато дойдат празниците на Кулата и на Капитан Андреево мазало, ама дйба тая демокрация!!! Сорос е виновен!!!

    12:56 15.05.2026

  • 47 На Тези !

    4 0 Отговор
    Поне им Дават Да Работят !

    А на нас !

    Не ни дават !

    И Това !

    12:57 15.05.2026

  • 48 Мунчовци

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "СТИГА МАНИПУЛАЦИИ":

    Затова отново Румен Гечев за финансов министър и нещата ще си дойдат на място.

    12:57 15.05.2026

  • 49 които се разписват средно срещу 981 евро

    11 0 Отговор
    а миче ти за колко се разписваш като явно шефшето ви киха на ръка на пълнеж
    нап да се заинтерсуват тогава

    а не цъкай смешки
    никой не се разписва
    заплатите отиват директно в банковите сметки

    12:58 15.05.2026

  • 50 Средната заплата по селата

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "мизерници":

    и малките общини клони към 0 € !
    1500€ е за тези които си раздават пари от заеми взети на чужд гръб.

    12:59 15.05.2026

  • 51 ,,Работа " казваш!

    11 0 Отговор

    До коментар #31 от "Какво става тука, несретници":

    Ама за кого? Да хрантутиме едни ояли се чиновниции бюрократи на наш гръб ! Че даже и усигоровките им плащаме! А колко пари ,, утекоха" за ,,зеленият плъх" вече никой не знае!

    Коментиран от #86

    12:59 15.05.2026

  • 52 Еврокопейкa

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер":

    За Алоизмамниците как намиратe по 15000лв.

    12:59 15.05.2026

  • 53 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бачкатор":

    Сега остава да ни убедиш че на всеки работник се пада по един директор и ще ти излязат сметките.

    Коментиран от #85

    13:01 15.05.2026

  • 54 Х+У=Й

    3 10 Отговор

    До коментар #44 от "в страната работническата заплата":

    Ами напъни се да се образоваш и квалифицираш и ти ще вземаш по висока заплата.Само с мрънкане няма да стане.

    13:03 15.05.2026

  • 55 Кадър

    4 11 Отговор

    До коментар #43 от "СТИГА МАНИПУЛАЦИИ":

    Кой е този реален сектор дето визираш? Има огромен глад за образовни хора с професии и езици, но за съжаление масовия българин е мързелв и не иска да учи. Ако не можете да си докарате по 1500 евро чиста заплата в София, вината си е само във вас. В нашата фирма вече 6 месеца не можем да намерим кадри. Идват само необразовни, но за сметка на това със самочувствие и мерак да взимат пари.

    Коментиран от #101

    13:04 15.05.2026

  • 56 Любопитен

    11 0 Отговор
    Средния осигурителен доход е под 1000 евро за страната, а вие фантазирате за 1500 евро, а това е над 50% повече отколкото плащат хората към НОИ. Как са изчислени колко са пари, върху които не се внасят данъци официално и не се знае нищо за тях?? НСИ не може да отчете нищо за доходите, защото данъците и осигуровките се плащат към НАП и НОИ.

    13:04 15.05.2026

  • 57 Ален ПроЗд

    5 7 Отговор

    До коментар #43 от "СТИГА МАНИПУЛАЦИИ":

    Синът ми започва първата си работа на 2000 евро стартова заплата.След изпитателен срок 3 месеца увеличение 20%.

    13:06 15.05.2026

  • 58 Тия луди ли са бе

    9 1 Отговор
    Това е като прогнозите за изборите
    Видяхме колко познаха
    И тука някой хвърля зарчета и кво му се падне жалки мижитурки

    13:07 15.05.2026

  • 59 Тошку магарето

    3 2 Отговор
    Каза ще вкара дофтори за 500ев кви заплати искате ве

    13:07 15.05.2026

  • 60 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Доматите на пазара в Ситняково скоро ще минат психологическата граница от 10€ за килограм и на никой няма да му прави впечатление.Нали сме в клуба на богатите!

    Коментиран от #64, #109

    13:14 15.05.2026

  • 61 време е нси

    4 0 Отговор
    д а де закрие завинаги както и защитаващите монополистите кевр кфн кзлд и останалите

    13:16 15.05.2026

  • 62 Феникс

    6 1 Отговор
    Ок но питането тук е ако един хляб стане 4 евро каква ще е покупателната способност? И още едно питане, тази средна заплата само за държавата София ли се отнася, за България цифрите са други? :)

    13:19 15.05.2026

  • 63 Луд свят

    5 0 Отговор
    Сичко лабаво се изпедерсти

    13:21 15.05.2026

  • 64 Стига си лъгал

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "Сатана Z":

    бе...

    13:21 15.05.2026

  • 65 Жбръц

    9 1 Отговор
    Поредна Стъкмистика на родната Статистика.Защо е нагласят СРЗ ,с постоянен растеж: Отговора е елементарен - защото тя е база, коефициент за оформяне на заплатите в Правосъдие, Министерски съвет,Народно събрание,Президентска институция,Държавни агенции, включително нси,.Колкото повече,толкова повече! .Защо не променят закона,заплатите на всички изброени структури,да се изчислят с коефициент Минимална работна заплата ( МРЗ) която в момента е 620 евро? Защото ще замръзнат със години,в рамките на 1609-1800 евро,и то - бруто.И по - страшното,няма да посмеят да повишават през тримесечие ,или на шест месеца МРЗ.Ще ги изядат със все дрехите, онези- от Крибчо,работодатели и едър бизнес.Така е лесно и безпроблемно.Не бъркаш в интереса на едрия бизнес,( не им влияе на джоба), а техните заплати растат като печурки след дъжд.Онзи- дянковия и групата му,във измисления фискален съвет,вече ще лапат месечно над осем хиляди евро ,с това поредно " увеличение на СРЗ.

    13:21 15.05.2026

  • 66 Теслатъ

    9 2 Отговор
    Къде РАЗДАВАТ 1,500 евро среднъ Заплатъ, бе, у Република София или Република Бг???

    Коментиран от #69

    13:22 15.05.2026

  • 67 руснак с калпак

    2 5 Отговор
    Лош ЕС... лош лош лош.
    Лошо евро... Лошо лошо лошо.

    13:23 15.05.2026

  • 68 Медведев в Крим

    3 4 Отговор
    Денги ниеть, но въй держитись.

    13:24 15.05.2026

  • 69 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Теслатъ":

    Никой вече не раздава.Трябва да си ги заработиш.

    Коментиран от #75, #79

    13:25 15.05.2026

  • 70 стига глупости

    7 6 Отговор
    Реално е много по-висока щото всички взимат под насата. Това са само облагаемите доходи.

    Коментиран от #80

    13:25 15.05.2026

  • 71 Психо

    9 4 Отговор
    Тая средна заплата сия заврете на м Пу...масово е 600 юро

    Коментиран от #72, #74

    13:29 15.05.2026

  • 72 така е

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "Психо":

    На всички които укриват данъци е толкова.

    Коментиран от #76

    13:31 15.05.2026

  • 73 Възмутен

    7 2 Отговор
    "Средната заплата за март гони 1500 евро"

    Да да знаем "отчитат от НСИ" - те отчитаха и че инфлацията е само 2.8%. Над 80% от българите извън София работят на минимална работна заплата или малко над нея.

    Коментиран от #77

    13:32 15.05.2026

  • 74 !!!?

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Психо":

    Така ти се струва защото ти и твоето обкръжение получавате по толкова,защото сте некадърни и мързеливи.

    13:32 15.05.2026

  • 75 Феникс

    8 1 Отговор

    До коментар #69 от "Анонимен":

    Отиди ти ги заработи в село намиращо се във съверозападна България със население 1000 човека! Лесно е да се правиш на мъж като се наливаш със грантове и чужд капитал за измиване на мозъци!

    Коментиран от #108

    13:33 15.05.2026

  • 76 Учуден

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "така е":

    Е така ама от НСИ как разбраха колко им е реалната на тези които укриват данъци.

    Коментиран от #104

    13:34 15.05.2026

  • 77 Помнещ

    3 4 Отговор

    До коментар #73 от "Възмутен":

    Аз съм от провинцията и не познавам нито един човек на МРЗ

    Коментиран от #81, #113

    13:35 15.05.2026

  • 78 Феникс

    5 1 Отговор
    То хубаво е толкова но когато няма средна класа, това явно са богаташите в тази страна! Деситина процента, не са ли толкова избирателите на неолибералите, това си е чиста случайност! :)

    13:36 15.05.2026

  • 79 Теслатъ

    9 0 Отговор

    До коментар #69 от "Анонимен":

    """"Никой вече не раздава.Трябва да си ги заработиш. """"" --------- Като Чиновниците, секретарките, секретарките на секретарките, милиционерчетата, депуатчета, кметове, общ. чиновници и т.н.???? Щото и аз, и съпругата ми бачкаме яко, но не може да ги Заработим!!!

    Коментиран от #82

    13:36 15.05.2026

  • 80 Възмутен

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "стига глупости":

    "Реално е много по-висока щото всички взимат под насата"

    Хайде бе и сигурно германците идват да работят като гасарбайтъри у нас - сигурно реалната средна е 3000 евро.

    13:37 15.05.2026

  • 81 Възмутен

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "Помнещ":

    Хайде бе от коя провинция си - не слагам големите градове като Пловдив Варна и Бургас - всичко останало е близо до МРЗ.

    Коментиран от #87, #89

    13:41 15.05.2026

  • 82 Анонимен

    0 5 Отговор

    До коментар #79 от "Теслатъ":

    И какво точно работиш че не вземаш 1500 евро?

    13:41 15.05.2026

  • 83 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    Да бе-да....Иван маа само пържоли.....Асан яде само боб.....но според НСИ Иван и Асан ядът пържоли с боб!ЖАЛКИ сте!Смешни сте!

    13:41 15.05.2026

  • 84 Язе

    4 0 Отговор
    Смятай крадците кви заплати взимат

    13:43 15.05.2026

  • 85 Азз

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Анонимен":

    Долу - горе така идва

    13:45 15.05.2026

  • 86 Човече,

    0 5 Отговор

    До коментар #51 от ",,Работа " казваш!":

    хвани се на истинска работа и ще вадиш повече, от колкото тука.

    Коментиран от #107

    13:47 15.05.2026

  • 87 Помнещ

    2 3 Отговор

    До коментар #81 от "Възмутен":

    Във Враца средният доход е по голям от Пловдив , Варна и Бургас.Куриер в Спиди взема 1250 евро на месец и без да е в София.Хора търсят постоянно.Шофьор на бус 1600 евро.Сервитьорка си докарва 2000 евро с бакшишите.Да не говорим за лекари , инжинери или заварчици , багеристи ,трактористи , мотокаристи ....мога да изреждам още десетки професии.

    Коментиран от #91

    13:48 15.05.2026

  • 88 Явно ние народа на България и НСИ

    6 0 Отговор
    живеем в различни Българии.

    13:48 15.05.2026

  • 89 Да ге

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Възмутен":

    Знаеш ли колко взема плочкаджия?

    13:50 15.05.2026

  • 90 защо тогава

    13 0 Отговор
    В Агенцията по заетостта няма почти никакви обяви над 1000 евро?
    Шепата обяви за държавни служители например са за заплати от 700 до 900 евро нето....
    Джобс бг не показва по-добри оферти.
    Обявени зпалати по 2-3к ама като процент от резултата без основна или с основна 300-500 евро.
    Международни шофьори, хамали, медицински сестри за чужбина... това се търси.
    Отделно чорбаджиите плащат по 1000-1100 евро максимум.
    Крайно време е тези статистики да се правят по релано преведените пари, не по други имагинерни критерии.
    И ако ще се вземат предвид само заплатите на по-добре платените - обявете колко точно работещи а влезли в тази статистика!
    1400 нето средно са взели колко хора? От 6 300 000 дали имат 500к?

    Новите да внимават с тази измамна стъкмистика! След година най-късно ще ги питат защо не са я подобрили, а тя е пълен ФАЛШ!

    13:51 15.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Чочо

    4 0 Отговор
    Ами,като слагат директорските и на управляващите болниците,плюс депутатските.... е възможно да е и повече от 2000 €.
    Но в провинцията не е така .

    13:53 15.05.2026

  • 93 точи който е изчислил таз ундурма

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "мизерници":

    Не е бил на рикии, а е на щат където трябва. Виж той със сигурност ги взема 1500 евро нето....
    Пази си прихода.
    Ще внушаваш ти, че средният доход на 4 000 000 души бил 1500 евро нето само от заплати?!!?
    Значи от ПБ ще се искат 2000 ама истински. Заради тези 1500-те имагинерните :)))

    Ама ако отидеш да потърсиш работа с плагтени осигуровки за 1200 евро нето / не 1500/ ще видиш каква сеч е.
    Роднини, любовници и някой парашутист .... и до там.

    13:54 15.05.2026

  • 94 на където се обърнеш

    7 0 Отговор
    Гербопитек - лъже, маже краде, саботира

    Антинационалния стъкмистически институт и той е за метла!

    13:56 15.05.2026

  • 95 София

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хората с 500 евро":

    Пълни лъжи са тези данни. Отвори джобса , да видиш обявите, за какви заплати става на въпрос в София. Много по-ниски.

    13:58 15.05.2026

  • 96 тц тц тц

    6 1 Отговор
    На Женския пазар краставичарката по-малко ме излъга в кантара.

    Иститут за ундурми и пропаганди.

    13:59 15.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 ТОВА Е ЛЪЖА И

    5 0 Отговор
    МАНИПУЛАЦИЯ. И АКО Е ОТ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗНАЧИ И ТЕ СА КОРУПЦИЯ. РАБОТНИЦИТЕ ВЪВ БГ. СА НЯКЪДЕ ОКОЛО 2 МИЛИОНА КОИТО ВЗИМАТ СРЕДНО ПО 900 ДО 1200 ЕВРО. И ТО НА ПОВЕЧЕТО МЕСТА БРУТО. ДРУГИТЕ ОКОЛО МИЛИОН СА СЛУЖБАРИ И ПОЛИТИЦИ. ТЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМАТ ПО 1500 ЕВРАКА. СЪКРАЩЕНИЯ И НИКВИ ОБЛАГИ ЗА ТЯХ. НИЩО НЕ ВЪРШАТ РАЗДУТИ ЩАТОВЕ И САМО ТЪРКАТ ФОТЬОЙЛИТЕ ПО КАНЦЕЛАРИИТЕ.

    14:04 15.05.2026

  • 99 Айгедотор

    3 0 Отговор
    Тотални небивалици!!

    14:18 15.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 кадъре не говори празни лафове

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Кадър":

    Има огромен глад за необразовни хора готови да бачкат за 500е
    а за образовни хора службица на бюрце лаптоп мераклии много ама малко службици

    14:41 15.05.2026

  • 102 Мдаааа

    2 0 Отговор
    Само София дето не е България. Там е всичко, което смуче кръв и ни обезкървява. Колкото повече София забогатява, толкова повече народа обеднява.

    15:00 15.05.2026

  • 103 Селянина с колелото

    3 0 Отговор
    Така такаааа, тайната се крие в думата СРЕДНА заплата. Аз и шефа, заедно (СРЕДНО), ядем пържоли с боб, аз ям боба, шефа пържолите.

    Коментиран от #105, #110

    15:01 15.05.2026

  • 104 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Учуден":

    точно че не са и сметките са на базата на данъците. което прави тезата ми вярна.

    15:39 15.05.2026

  • 105 гладен руснак без крак

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "Селянина с колелото":

    ама ядеш, нали.... а някой друго не ядем. Имаме задължения и едно право - правото да одим на фронта.

    15:40 15.05.2026

  • 106 Да, да...Верваме!

    3 0 Отговор
    И за миналогодишната инфлация вервахме, че е 2,6%...И за тазгодишната верваме!

    16:06 15.05.2026

  • 107 Колко пари съм взел

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Човече,":

    От ,, тука" толкоз и ти да вземеш ×по 100000000!А през тия ръце които пишат тука е минало толкова работа през живота ми , че 100 г да работиш не можеш ме стигна!

    16:13 15.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 В момента доматите на клонка

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Сатана Z":

    В момента доматите на клонка в Лидъл са 1.99 евро. Избирай дребни и червени - по-вкусни са.

    17:05 15.05.2026

  • 110 Боби

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Селянина с колелото":

    Другар, пържолите са между 6 и 8 лева в Кауфланд,не е социализма, панимаеш?

    17:40 15.05.2026

  • 111 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Ужас Ганчо като е тръгнало няма да има за какво да мрънкаш скоро. Заплатата ти беше най свидната мрънкня и нея я няма . С 12.7% ръст СРЗ до 5 години става като испанските 2800 евро а до 10 години става като германската 4700 еврака. Къде ще емигрираме за по големи заплати!?

    18:17 15.05.2026

  • 112 Ахаха

    0 0 Отговор
    Да бе средна 2000€ в София....ама ако бачкаш на две места :D

    00:23 16.05.2026

  • 113 Ти си форумен

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Помнещ":

    трол.

    01:37 16.05.2026

