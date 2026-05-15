Вигенин: По-високите стандарти в животновъдството да бъдат справедливи и реалистични

„Хуманното отношение към животните вече не е нишова тема. Това е част от дебата за устойчивостта, производството на храни, конкурентоспособността, очакванията на потребителите и бъдещето на селското стопанство.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на дискусията „Балансът между хуманното отношение към животните и конкурентоспособността: преход към по-високи стандарти за хуманно отношение към животните в хранителната верига на ЕС “, която се проведе в Брюксел.

Събитието беше организирано от българския евродепутат съвместно с колегата му Стефан Кьолер, председател на Европейския форум за храните, който е водеща платформа за диалог по европейските политики в областта на храните и земеделието. Вигенин е член на организацията от декември 2025 г. В разговора участваха представители на Европейската комисия, фермерски организации, индустрията, търговския сектор, научната общност и организации за защита на животните.

Българският евродепутат подчерта, че обществото очаква хранителни системи, които са „етични, прозрачни и устойчиви“, но предупреди, че преходът към по-високи стандарти трябва да бъде реалистичен и социално справедлив.

„Въпросът днес не е дали стандартите за хуманно отношение към животните трябва да се подобряват, а как този преход да бъде управляван по реалистичен, балансиран и приложим начин“, отбеляза той.

По думите му европейските фермери са изправени пред сериозни предизвикателства: растящи разходи, нестабилни пазари, геополитическа несигурност, климатичен натиск и увеличаващи се регулаторни изисквания.

Той постави акцент и върху социалното измерение на прехода: „Зад всяка трансформация в земеделието стоят хора - фермери, работници, семейства и цели селски региони. Един успешен преход трябва да бъде социално справедлив и не бива да оставя по-малките производители и уязвимите региони назад.“

Пред форума Вигенин подчерта и необходимостта от равнопоставеност между европейските производители и вносните продукти. „Ако европейските производители трябва да спазват по-високи стандарти, тогава и вносът трябва да бъде разглеждан по същия начин. Равнопоставеността е от водещо значение за конкурентоспособността на европейското земеделие“, посочи той.

„Целта не трябва да бъде противопоставяне между фермерите и гражданското общество или между конкурентоспособността и хуманното отношение към животните. Истинската задача е да намерим работещ баланс между тях“, заключи Кристиан Вигенин.



За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/