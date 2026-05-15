КФН работи активно по решаване на проблема с „Гражданска отговорност“ за мотористи. Както уведомихме мотообщоността, КФН е готова да предложи законодателни промени, които ще удовлетворят както сектора, така и потребителите на застрахователни услуги. Вече е инициирана работна група, заедно с Омбудсмана на България, която ще разработи конкретни предложения.
Това става ясно от позиция на КФН.
В дискусиите КФН ще подкрепи изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода в който се използва МПС със застрахования период.
В действията си Комисията за финансов надзор винаги се е водела от принципа да бъдат защитени в максимална степен правата на потребителите на финансови услуги и стабилността на небанковия финансов сектор. Уважаваме демократичното право на протест на всеки гражданин, но смятаме, че само в диалог могат да се решават важни проблеми, които засягат големи обществени групи от българското население.
Очакваме да получим имена на техни представители, които да вземат участие в обсъжданията.
Искаме обаче да обърнем внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски.
Цената на застраховка „Гражданска отговорност“ се формира на база реално възникнали инциденти и изплатени щети на годишна база независимо, че инциденти са концентрирани в определен сезон. Затова изплащането на всички вноски при разсрочено плащане е важно. Целта е да покриват реалният риск от щети, въпреки сезонността и периодите, в които превозното средство не се използва.
Статистическите данни за 2024 г. за застраховка Гражданска отговорност на мотоциклети са следните :
- Начислен премиен приход : 11,335 млн. евро
- Реално платен премиен приход : 4,863 млн. евро
- Процент застраховки ГО на Мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски : 82%
- Предявени щети за инциденти по вина на мотористи с ГО: 5,216 млн. евро.
- Предявени щети за инциденти по вина на мотористи без валидна ГО: 158 506 евро.
Статистическите данни за 2023г. за застраховка Гражданска отговорност на мотоциклети са следните:
- Начислен премиен приход: 9,672 млн. евро
- Реално платен премиен приход: 2,981 млн.евро
- Процент застраховки ГО на Мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски: 83%.
- Предявени щети за инциденти по вина на мотористи с ГО: 3,216 млн. евро.
- Предявени щети за инциденти по вина на мотористи без валидна ГО: 79 566 евро.
Комисията продължава проверката на цените на „Гражданска отговорност“ на всички застрахователи. Една от основните цели е да съберем информация за начина на формиране на премиите с фокус върху принципа „Цена, отговаряща на качеството на услугата“. За целта въведохме постоянен, ежедневен мониторинг върху цените на „Гражданска отговорност“. Срокът да представят данните е 19.05.2026 г. След проверка и анализ на данните и при откриване на нарушения, съответните застрахователи ще бъдат санкционирани.
По отношение на искането на мотористите за мораториум на цените на „Гражданска отговорност“: Комисията за финансов надзор няма правомощия да определя тарифите на застрахователните премии. Още повече – мораториум върху цените противоречи изцяло на европейското и българското законодателство.
КФН осъществява текущ надзор за спазването на изискванията за достатъчност на премиите и затова извършва надзорна отчетност, анализи и при констатиране на рискове или нарушения предприема съответните надзорни мерки. В изпълнение на законовите изисквания, премиите следва да съответстват на поетия риск и на разходите на застрахователя. Премиите трябва да бъдат достатъчни, така че да осигуряват изпълнението на всички задължения на застрахователя.
В работата си като надзорен орган, КФН винаги е заставала зад позицията на диалог и загриженост за стабилността на небанковия финансов сектор. В тази връзка очакваме представителите на мотообщоността на среща, на която да обсъдим всички възможни решения на проблемите, които поставят.
3 АГАТ а Кристи
До кога за такива средства стоящи в гаража трябва да плащаш и отговорност.
Имам две коли. Докато карам едната, другата е в гаража ми.
Безумията в тази държава край нямат.
Водача трябва да е "застрахован", а не колата му !!!
Много хора "зазимяват" колите си в гаражите, но плащат като на поп за цялата година.
Безумие !!!
13:19 15.05.2026
4 Гражданин
Ако искат да имат права, трябва да имат и задължения !!!
13:21 15.05.2026
5 ИНТЕРЕС
До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":А ако имаш една кола и я карате 5 човека - всички ли ще плащат ?
13:22 15.05.2026
6 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "ИНТЕРЕС":За такива като теб - застраховката да я направят на принципа на винетката !
А ма да плащаш за нещо, което ти стои в гаража...
13:28 15.05.2026
7 Некой
Иначе се явява един лобист на частните компании.
13:31 15.05.2026
8 Бай Иван
Или да увеличат на другите, а за тия шушляци, ако може и без пари ...
13:37 15.05.2026
10 Пет човека
До коментар #5 от "ИНТЕРЕС":обикновенно карат една кола, ако е такси или е служебна. Малка комерсиална разлика. Сещай се.
13:40 15.05.2026
11 И яжте боб
До коментар #9 от "Съвет":за можете да вдигате повече шум.
13:41 15.05.2026
13 Тук си много прав
До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":В по-нормалните държави застраховката ГО е на водача, не на всяко МПС, затова се нарича и "застраховка гражданска отговорност", а не "застраховка МПС отговорност"! Само в най-абсурдната и овладяна от външни и вътрешни престъпници всичко е изкривено с цел яко щавене на мало умния двукpaк дoбитък.
13:47 15.05.2026
15 гост
До коментар #13 от "Тук си много прав":Съгласен.
Би трябвало да се даде повече гласност по този въпрос. Сам човек не би могъл да промени това, но къде са сдруженията свързани с автомобилите и др подобни?!
21:00 15.05.2026
