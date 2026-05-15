КФН работи активно по решаване на проблема с „Гражданска отговорност“ за мотористи

15 Май, 2026 13:08 1 609 16

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

КФН работи активно по решаване на проблема с „Гражданска отговорност“ за мотористи. Както уведомихме мотообщоността, КФН е готова да предложи законодателни промени, които ще удовлетворят както сектора, така и потребителите на застрахователни услуги. Вече е инициирана работна група, заедно с Омбудсмана на България, която ще разработи конкретни предложения.

Това става ясно от позиция на КФН.

В дискусиите КФН ще подкрепи изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода в който се използва МПС със застрахования период.

В действията си Комисията за финансов надзор винаги се е водела от принципа да бъдат защитени в максимална степен правата на потребителите на финансови услуги и стабилността на небанковия финансов сектор. Уважаваме демократичното право на протест на всеки гражданин, но смятаме, че само в диалог могат да се решават важни проблеми, които засягат големи обществени групи от българското население.

Очакваме да получим имена на техни представители, които да вземат участие в обсъжданията.

Искаме обаче да обърнем внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски.

Цената на застраховка „Гражданска отговорност“ се формира на база реално възникнали инциденти и изплатени щети на годишна база независимо, че инциденти са концентрирани в определен сезон. Затова изплащането на всички вноски при разсрочено плащане е важно. Целта е да покриват реалният риск от щети, въпреки сезонността и периодите, в които превозното средство не се използва.

Статистическите данни за 2024 г. за застраховка Гражданска отговорност на мотоциклети са следните :

  • Начислен премиен приход : 11,335 млн. евро
  • Реално платен премиен приход : 4,863 млн. евро
  • Процент застраховки ГО на Мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски : 82%
  • Предявени щети за инциденти по вина на мотористи с ГО: 5,216 млн. евро.
  • Предявени щети за инциденти по вина на мотористи без валидна ГО: 158 506 евро.

Статистическите данни за 2023г. за застраховка Гражданска отговорност на мотоциклети са следните:

  • Начислен премиен приход: 9,672 млн. евро
  • Реално платен премиен приход: 2,981 млн.евро
  • Процент застраховки ГО на Мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски: 83%.
  • Предявени щети за инциденти по вина на мотористи с ГО: 3,216 млн. евро.
  • Предявени щети за инциденти по вина на мотористи без валидна ГО: 79 566 евро.

Комисията продължава проверката на цените на „Гражданска отговорност“ на всички застрахователи. Една от основните цели е да съберем информация за начина на формиране на премиите с фокус върху принципа „Цена, отговаряща на качеството на услугата“. За целта въведохме постоянен, ежедневен мониторинг върху цените на „Гражданска отговорност“. Срокът да представят данните е 19.05.2026 г. След проверка и анализ на данните и при откриване на нарушения, съответните застрахователи ще бъдат санкционирани.

По отношение на искането на мотористите за мораториум на цените на „Гражданска отговорност“: Комисията за финансов надзор няма правомощия да определя тарифите на застрахователните премии. Още повече – мораториум върху цените противоречи изцяло на европейското и българското законодателство.

КФН осъществява текущ надзор за спазването на изискванията за достатъчност на премиите и затова извършва надзорна отчетност, анализи и при констатиране на рискове или нарушения предприема съответните надзорни мерки. В изпълнение на законовите изисквания, премиите следва да съответстват на поетия риск и на разходите на застрахователя. Премиите трябва да бъдат достатъчни, така че да осигуряват изпълнението на всички задължения на застрахователя.

В работата си като надзорен орган, КФН винаги е заставала зад позицията на диалог и загриженост за стабилността на небанковия финансов сектор. В тази връзка очакваме представителите на мотообщоността на среща, на която да обсъдим всички възможни решения на проблемите, които поставят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    7 1 Отговор
    Създадоха проблема, а сега ще го решават. Що за шизофрени работят там?!

    13:10 15.05.2026

  • 2 Активно

    4 1 Отговор
    не значи продуктивно !

    13:10 15.05.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    11 1 Отговор
    Гражданска отговорност НЕ НОСИ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО. ОТГОВОРНОСТТА Е НА ВОДАЧА МУ !!!
    До кога за такива средства стоящи в гаража трябва да плащаш и отговорност.
    Имам две коли. Докато карам едната, другата е в гаража ми.
    Безумията в тази държава край нямат.
    Водача трябва да е "застрахован", а не колата му !!!
    Много хора "зазимяват" колите си в гаражите, но плащат като на поп за цялата година.
    Безумие !!!

    Коментиран от #5, #13

    13:19 15.05.2026

  • 4 Гражданин

    8 2 Отговор
    А някоя комисия да урегулира шумутевицата на тези "европейски" мотори !?
    Ако искат да имат права, трябва да имат и задължения !!!

    13:21 15.05.2026

  • 5 ИНТЕРЕС

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    А ако имаш една кола и я карате 5 човека - всички ли ще плащат ?

    Коментиран от #6, #10

    13:22 15.05.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ИНТЕРЕС":

    За такива като теб - застраховката да я направят на принципа на винетката !
    А ма да плащаш за нещо, което ти стои в гаража...

    13:28 15.05.2026

  • 7 Некой

    8 0 Отговор
    Щом държавата задължава водачите да имат такава застраховка, трябва да отговаря за цената.
    Иначе се явява един лобист на частните компании.

    13:31 15.05.2026

  • 8 Бай Иван

    7 3 Отговор
    Реално платен премиен приход 4,863 млн. евро при предявени щети за инциденти по вина на мотористи с 5,216 млн. евро и как да им се намали цената на тези моторджии, че не мога да се сетя?
    Или да увеличат на другите, а за тия шушляци, ако може и без пари ...

    13:37 15.05.2026

  • 9 Съвет

    6 2 Отговор
    Към всички мотористи - оставете моторите и си купете по едно колило , бе ..

    Коментиран от #11

    13:40 15.05.2026

  • 10 Пет човека

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИНТЕРЕС":

    обикновенно карат една кола, ако е такси или е служебна. Малка комерсиална разлика. Сещай се.

    13:40 15.05.2026

  • 11 И яжте боб

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Съвет":

    за можете да вдигате повече шум.

    13:41 15.05.2026

  • 12 Тман за зимата на 2048-ма година

    2 0 Отговор
    ще са готови и преработили се

    13:45 15.05.2026

  • 13 Тук си много прав

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    В по-нормалните държави застраховката ГО е на водача, не на всяко МПС, затова се нарича и "застраховка гражданска отговорност", а не "застраховка МПС отговорност"! Само в най-абсурдната и овладяна от външни и вътрешни престъпници всичко е изкривено с цел яко щавене на мало умния двукpaк дoбитък.

    Коментиран от #15

    13:47 15.05.2026

  • 14 Мотористите да плащат за цяла година

    6 1 Отговор
    Стига шмекерии. Не стига, че са най-големите нарушители на пътя. Да им се сложи стикер и в предната част на мотора , който да служи като регистрационен номер и да бъде разпознаваем от всички пътни видеокамери

    14:07 15.05.2026

  • 15 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тук си много прав":

    Съгласен.
    Би трябвало да се даде повече гласност по този въпрос. Сам човек не би могъл да промени това, но къде са сдруженията свързани с автомобилите и др подобни?!

    21:00 15.05.2026

  • 16 Йово

    0 0 Отговор
    Някой знае ли да се прави нещо против абсурдния закон за дерегистрация на МПС след изтичане срока на гражданската отговорност?

    21:04 15.05.2026

