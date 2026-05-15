Фенът на Левски върна задигнатото табло за смени

Фенът на Левски, който задигна от „Герена“ електронното табло за смени по време на празненствата за 27-ата титла, го върна отново на стадиона, разкриха от лагера на „сините“.
Припомняме, че феновете нанесоха щети на „Герена“ по време на бурните празненства. Пострада една от вратите на стадиона, мрежите бяха скъсани, а десетки фенове си взеха за спомен и чимове от игрището.
Добрата новина за левскарите е, че до края на сезона тимът няма мач на „Герена“ и ще има време да подготви терена за следващия сезон.
13:22 15.05.2026
13:57 15.05.2026
3 пляскащата с сици
радват се хората
другите злобеят
третите просто изглеждат неумни
Коментиран от #5, #9
14:19 15.05.2026
4 те пари
До коментар #1 от "ташунко":за бело нямат , най-много за грам пико или амфети
14:24 15.05.2026
5 ще се
До коментар #3 от "пляскащата с сици":връщате с лопатите да оправяте тревата хахахахаххах
Коментиран от #6
14:25 15.05.2026
6 пляскащата с сици
До коментар #5 от "ще се":вие от вторите ли сте или от третите
Коментиран от #8
14:26 15.05.2026
8 вие сте
До коментар #6 от "пляскащата с сици":втори след вторите след селтик по втори , динамовец
15:01 15.05.2026
9 имаш ли
До коментар #3 от "пляскащата с сици":7 клас динамовец?
15:04 15.05.2026
