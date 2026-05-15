Фенът на Левски върна задигнатото табло за смени

15 Май, 2026 13:00 1 099 10

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фенът на Левски, който задигна от „Герена“ електронното табло за смени по време на празненствата за 27-ата титла, го върна отново на стадиона, разкриха от лагера на „сините“.

Припомняме, че феновете нанесоха щети на „Герена“ по време на бурните празненства. Пострада една от вратите на стадиона, мрежите бяха скъсани, а десетки фенове си взеха за спомен и чимове от игрището.

Добрата новина за левскарите е, че до края на сезона тимът няма мач на „Герена“ и ще има време да подготви терена за следващия сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ташунко

    15 4 Отговор
    Говежда работа . Мислел е да го продаде и да си купи бело, но купувачи няма .

    Коментиран от #4

    13:22 15.05.2026

  • 2 А50

    6 3 Отговор
    На жена си ли го е бил подарил

    13:57 15.05.2026

  • 3 пляскащата с сици

    3 6 Отговор
    нормално
    радват се хората
    другите злобеят
    третите просто изглеждат неумни

    Коментиран от #5, #9

    14:19 15.05.2026

  • 4 те пари

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "ташунко":

    за бело нямат , най-много за грам пико или амфети

    14:24 15.05.2026

  • 5 ще се

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "пляскащата с сици":

    връщате с лопатите да оправяте тревата хахахахаххах

    Коментиран от #6

    14:25 15.05.2026

  • 6 пляскащата с сици

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "ще се":

    вие от вторите ли сте или от третите

    Коментиран от #8

    14:26 15.05.2026

  • 7 Хаха

    7 3 Отговор
    Не случайно играят в синьо... По венците ще ги познаете..

    14:48 15.05.2026

  • 8 вие сте

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "пляскащата с сици":

    втори след вторите след селтик по втори , динамовец

    15:01 15.05.2026

  • 9 имаш ли

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "пляскащата с сици":

    7 клас динамовец?

    15:04 15.05.2026

  • 10 Стефан Пърдев

    3 0 Отговор
    Ганюфска работа - трябва да чупи, да тафи нещо, да одраска със спрей.

    18:15 15.05.2026

