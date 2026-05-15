Фенът на Левски върна задигнатото табло за смени

Фенът на Левски, който задигна от „Герена“ електронното табло за смени по време на празненствата за 27-ата титла, го върна отново на стадиона, разкриха от лагера на „сините“.

Припомняме, че феновете нанесоха щети на „Герена“ по време на бурните празненства. Пострада една от вратите на стадиона, мрежите бяха скъсани, а десетки фенове си взеха за спомен и чимове от игрището.

Добрата новина за левскарите е, че до края на сезона тимът няма мач на „Герена“ и ще има време да подготви терена за следващия сезон.