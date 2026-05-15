"Възраждане" предлага отпадане на ДДС върху основни храни от малката кошница

"Възраждане" ще внесе два законопроекта, насочени към овладяване на нарастващите цени на хранителните продукти. Това съобщи депутатът от партията Димо Дренчев в кулоарите на Народното събрание, предаде "Фокус".

Какво предлагат инициативите?

Едното предложение предвижда премахване на ДДС върху храните от т.нар. малка потребителска кошница на НСИ. Вторият законопроект е свързан с отмяната на наредба №26 на Министерството на земеделието и храните, която, по думите му, ограничава производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход.

Дренчев посочи още, че въпреки заявките на управляващите за спешни мерки срещу поскъпването, реални действия се отлагат с още три седмици. Според него именно поради това "Възраждане" ще внесе двете предложения още тази седмица.

"Считаме, че по този начин с първото предложение ще можем да свалим максимално бързо цените, а с втория скъсяваме веригата директно производител-клиент", заключи депутатът.