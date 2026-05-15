"Възраждане" предлага отпадане на ДДС върху основни храни от малката кошница

15 Май, 2026 11:41 1 011 57

Производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход

"Възраждане" предлага отпадане на ДДС върху основни храни от малката кошница
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" ще внесе два законопроекта, насочени към овладяване на нарастващите цени на хранителните продукти. Това съобщи депутатът от партията Димо Дренчев в кулоарите на Народното събрание, предаде "Фокус".

Какво предлагат инициативите?

Едното предложение предвижда премахване на ДДС върху храните от т.нар. малка потребителска кошница на НСИ. Вторият законопроект е свързан с отмяната на наредба №26 на Министерството на земеделието и храните, която, по думите му, ограничава производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход.

Дренчев посочи още, че въпреки заявките на управляващите за спешни мерки срещу поскъпването, реални действия се отлагат с още три седмици. Според него именно поради това "Възраждане" ще внесе двете предложения още тази седмица.

"Считаме, че по този начин с първото предложение ще можем да свалим максимално бързо цените, а с втория скъсяваме веригата директно производител-клиент", заключи депутатът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако бяхме нормална държава

    32 3 Отговор
    без депутати и управници с фирми за внос на мърша и ГМО зарзавати, без олигарси в картелни споразумения, добре, но в нашите условия това ще се реализира точно като с кръчмарите на Алибеците по пландемията. Вместо да намалят цените си с премахнатото ДДС, те ги удвоиха.

    Коментиран от #34, #44

    11:44 15.05.2026

  • 2 Наблюдател

    16 26 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #8, #28

    11:45 15.05.2026

  • 3 Това не е решение

    31 2 Отговор
    Всички видяхме какво се случи с хляба като се направи. Остана на същите цени, а после след връщане на ДДС, цените се качиха. Така не се бори спекула.

    Коментиран от #29, #32

    11:46 15.05.2026

  • 4 Весел Патиланец

    21 2 Отговор
    Ще се случи като с ресторантите оставиха цените за седмица две, като обясниха еми то това е мярка за подпомагане на биснеса - 20 процента са за нас, а на вас няма да ви вдигаме цените - ПЪЛНА МАЛОУМЩИНА!!!
    Но какво да се очаква от тези!

    11:46 15.05.2026

  • 5 Дориана

    17 2 Отговор
    Тази мярка не работи. Като намалиха ДДС на ресторантьорите цените останаха високи за потребителите. И кой печели от това- собствениците , а те са достатъчно богати щом имат ресторант. И така е с всички браншове. Търговците ще печелят , а народа пак ще плаща високи цени-.

    11:50 15.05.2026

  • 6 Кръгъл като топка

    11 14 Отговор
    Сигурно 1000 пъти трябва българина да настъпи мотика докато се усети, че само Възраждане му защитава интереса.

    Но за целта трябва глава на раменете, а не телевизор.

    11:53 15.05.2026

  • 7 Браво,

    5 8 Отговор
    Много са умни!

    11:54 15.05.2026

  • 8 Дориана

    14 13 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    На следващите избори Възраждане отпадат от Парламента, защото са вредна националистическа партия. Освен да играят ролята на саботьори към Новото правителство и на скрита патерица на Борисов и Пеевски нищо добро досега не са направили за народа.

    Коментиран от #40

    11:55 15.05.2026

  • 9 Аз прелагам направо да отпане цялата

    20 2 Отговор
    кошница, че нали тръгнахме с голямата кошница към Еврозоната ама като стигнахме там кошницата се оказа пълна само с инфлация.

    11:55 15.05.2026

  • 10 икономист

    21 1 Отговор
    Според мен е по прваилно да отпадне ДДС само на български храни .Така родните храни ще станат по евтини от чуждите и ще се купуват повече , а от там ще влизат повече пари при производителите

    Коментиран от #15, #16

    11:56 15.05.2026

  • 11 Феникс

    18 1 Отговор
    Има едно много просто решение, започваме да произвеждаме собствена храна като белите държави, въвеждаме отново БДС, забраняваме гмо храните и отровните подобрители и добавки ! Спираме всякакъв квотен принцип, наложен от ЕС! Облагането със данъци и такси да бъде само за фирми , изключващо частните лица! Това ще принуди веригите като Кауфланд и Лидъл да се изметат от България!

    Коментиран от #17, #22, #30, #37

    11:58 15.05.2026

  • 12 ДИМЧО, ГЛЕДАЙ СИ ДОГРАМАТА

    9 3 Отговор
    Не се меси в данъците, защото нищо не разбираш. То, не че и от дограма разбираш, ама нейсе.

    11:59 15.05.2026

  • 13 Пълни неграмотници

    10 5 Отговор
    Само неграмотни люде може да искат пипане на ДДС- то. Такъв беше Кокорчо, така беше и при Боко. Това ликвдира целия бюджет на държавата.

    Коментиран от #42

    12:00 15.05.2026

  • 14 Гресирана ватенка

    5 4 Отговор
    Първо опушеният да върне субсидийте 😁😁😁

    Коментиран от #43

    12:00 15.05.2026

  • 15 Ами няма

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "икономист":

    Спекулантите ще приберат разликата!

    12:00 15.05.2026

  • 16 Феникс

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "икономист":

    За тази цел ни трябва българско производство, а ние почти нямаме такова!

    12:00 15.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Павел Пенев

    14 0 Отговор
    Практиката до сега показва,че отпадането или намалението на ДДС не води до намаление на цената на продукта и само ощетява държавата. Много неподготвен си по темата.

    12:05 15.05.2026

  • 19 газо

    13 6 Отговор
    Няма по-големи популисти от Възраждане....всъщност им пука единствено за собствения им джоб!
    Популистко е, защото това което искат няма как да се случи! Колкото се случи когато намалиха ДДС то на ресторантите...някой да усети намаление на цените тогава!?

    12:05 15.05.2026

  • 20 Аман от

    9 4 Отговор
    Идиоти.

    12:06 15.05.2026

  • 21 Феникс

    12 1 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Аз си имам 20 декара земя и все още използвам за засаждане само български сортове семена и култури! Но всяка изминала година става все по трудно, трабва сам да си произвеждам разсадите и семената! В момента е трудно да се намери дори обикновен разсад за лук , арпаджик!

    12:06 15.05.2026

  • 22 Правилно

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Феникс":

    За целта ТКЗС -тата ли ще възстановим или АПК-тата.

    Коментиран от #25, #27

    12:07 15.05.2026

  • 23 Винкело

    16 1 Отговор
    А помните какво стана, когато Нинова махна ДДС-то на хляба? Ми нищо не стана. Цената не мръдна, а зърнарите започнаха да печелят 20% повече.

    12:07 15.05.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    6 3 Отговор
    Започнете с горивата! Има съгласие, че те са "основен" проинфлационен проводник - почнете от там. Поне всички останали ЕВРОСЛУГИНАЖНИ партии твърдят, че са те! Щом еврото не е виновно "ударете" петрола!

    12:07 15.05.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "Правилно":

    В цял свят има кооперативи - само вие не сте могли да правите такива... ами плащайте си тогава! То за глупост се плаща!... и се и мре от нея!

    12:09 15.05.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    7 6 Отговор
    Аз пък предлагам храните от малката кошница изобщо да не се заплащат !
    Изобщо не съм привърженик на партията на сина Решетников !
    Когато си в опозиция ти е широко около врата и плямпаш каквото ти падне.
    Когато тайно бяхте с повелителя на зайците, що тогава не настоявахте за това ???

    12:09 15.05.2026

  • 27 Феникс

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Правилно":

    И какво им е лошото а кооперативите, в някой по развити скандинавски държави си има кооперативи като слънце!

    12:10 15.05.2026

  • 28 Я влез

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    В особени отношения с изср....та те !!!

    12:11 15.05.2026

  • 29 Защото има картелно споразумение

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Това не е решение":

    КЗК не си върши работата.

    Коментиран от #41

    12:13 15.05.2026

  • 30 По точно

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Феникс":

    И стоките да се продават в "Магазини за хората". Както предложи един депутат.

    12:15 15.05.2026

  • 31 А защо

    7 0 Отговор
    Веригите да намалят цените с процента на ДДС ако се премахне?! Ами те не са задължени...и ресторантите не си ги намалиха, нали? За директни продажби съм съгласен

    12:15 15.05.2026

  • 32 А кой забрани вноса на евтина украинска

    2 13 Отговор

    До коментар #3 от "Това не е решение":

    пшеница , защото била "отровна". Изнася се за цял свят и никой не се отрови. Само за ЕС не ставала.

    Коментиран от #36, #38, #49

    12:17 15.05.2026

  • 33 Някой

    10 1 Отговор
    Тоя филм сме го гледали. Премахват или намаляват ДДС, обаче цените не мръдват надолу

    12:18 15.05.2026

  • 34 Сакън - СДС-то измисли ДДС-то

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако бяхме нормална държава":

    -Символ верую на "демокрацията" !

    12:19 15.05.2026

  • 35 няма оправяне

    8 3 Отговор
    Възраждане не се мъчете за тоз народ , пари за домати нямат ама сигурно ще запускат смси за Бангаранга.

    12:20 15.05.2026

  • 36 Ехааа

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "А кой забрани вноса на евтина украинска":

    И една пшеница ли ще подобри живота ни...колко хляб средно консумира българина и дали евтината суровина ще се отрази на цената??

    12:20 15.05.2026

  • 37 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Феникс":

    Но за целта трябва да се национализира земята от всички едри и дребни земеделци и да се учредят отново ТКЗС-та. Да се радват на труда си хората.

    12:21 15.05.2026

  • 38 Украинската пшеница

    12 2 Отговор

    До коментар #32 от "А кой забрани вноса на евтина украинска":

    със сигурност не е читава. Въпроса е защо не си задаваш въпроса, какъв ти е келепира да унищожаваш родното производство! Да не говорим, че и коментара който си цитирал не е за това, а за спекулантите които реално те обират!

    Коментиран от #48

    12:22 15.05.2026

  • 39 Дръта чанта

    4 2 Отговор
    А аз предлагам Костя щеше да умира за лева 😂

    12:24 15.05.2026

  • 40 Дръта чанта

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Подкрепям

    12:25 15.05.2026

  • 41 Ами затова

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Защото има картелно споразумение":

    такава мярка работи само за нечий джоб, докато държавата се лишава от приходи! Това не е работещо предложение.

    12:25 15.05.2026

  • 42 Няма как

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пълни неграмотници":

    Ще трябва да хванете да се трудите за хляба си като другите граждани. Мъка , ама така..

    12:27 15.05.2026

  • 43 Гресирвач

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    Наш как ша та опуша ропата

    12:27 15.05.2026

  • 44 Точно това ще стане

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако бяхме нормална държава":

    Също като кръчмарите търгашите нищо няма да намалят и ще почнат да печелят с 20% повече заради популизма на тия изрoдени идиоти.

    12:28 15.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ганчо

    4 0 Отговор
    Съгласен съм, ама друг път

    12:32 15.05.2026

  • 47 Изравдане

    3 1 Отговор
    Всеки популист бълва глупости за да демонстрира собстения си недоимък на интелект, а Костя ги ръчка да го правят масово!

    12:33 15.05.2026

  • 48 Щеше да е родно ако работеше на

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Украинската пшеница":

    народни цени , а не да богатее за сметка на народа . "Келепира" ,според начина ви на изказ ,отива частни джобове , а на българите им става все по -скъпо.

    Коментиран от #51

    12:34 15.05.2026

  • 49 Бай онзи

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "А кой забрани вноса на евтина украинска":

    Запознат ли си,що е то радиоактивно замърсяване.

    Коментиран от #50

    12:40 15.05.2026

  • 50 Доста повече отколкото предполагаш

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Бай онзи":

    Каква е дименсията за радиоктивност? 40 млн украинци + милони от останалия свят защо не умряха консумирайки я?

    12:49 15.05.2026

  • 51 Ами за да не богатее

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Щеше да е родно ако работеше на":

    някой за твоя сметка има институции, А видно те не работят. За да не работят, виновен си ти, като на изборите гласуваш за тези които те крадат! Така, че не се сърди, че някой богатее. Ти му го позволяваш. А да вкарваш пшеница за да убиеш родното производство, показва защо гласуваш за такива!

    12:56 15.05.2026

  • 52 НРБ бе ликвидирана

    5 1 Отговор
    Заедно с ТКЗС, за да дойдат вносните ГМО храни и крадливите фермери. Народът измря, което бе цел на чуждестранните капиталисти.

    13:12 15.05.2026

  • 53 Не разбраха някои хора

    2 0 Отговор
    В България не върви какъвто и да е механизъм имащ за цел намаляване на цени. Ганьо ще изяде дори "механизма", но няма да спре да катери по стълбицата на скъпотията. Стадо без кучета. Затова ще ядете агнешко по 42 лв. / кг. и колците от доматите. Алчността ви е в кръвта.

    13:17 15.05.2026

  • 54 Ох Горките

    4 0 Отговор
    От Израждане.

    На всяка Манджа меродия ,

    Жалките Цървули.

    Тръгнали да се месят в Политиката
    На Радев .

    13:41 15.05.2026

  • 55 Костя дъ Простя

    4 0 Отговор
    Пак ли търси внимание ?

    Да си гледа Басейна в Тюленово

    Продажния Копанар..

    13:43 15.05.2026

  • 56 дядото

    3 0 Отговор
    търсят начини за още пълнене на гушите си

    14:40 15.05.2026

  • 57 писък от социализма

    0 0 Отговор
    Всеки трябва да си плаща данъка. Така се чуства съпричастен към държавата и се интересува къде отиват данъците. ПРосто трябва да се спре печатницата за пари под различни предлози като социални помощи, компенсации и т.н. Реално парите които отиват в канала са парите по социални програми.

    23:31 15.05.2026

