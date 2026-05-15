"Възраждане" предлага отпадане на ДДС върху основни храни от малката кошница

"Възраждане" ще внесе два законопроекта, насочени към овладяване на нарастващите цени на хранителните продукти. Това съобщи депутатът от партията Димо Дренчев в кулоарите на Народното събрание, предаде "Фокус".
Какво предлагат инициативите?
Едното предложение предвижда премахване на ДДС върху храните от т.нар. малка потребителска кошница на НСИ. Вторият законопроект е свързан с отмяната на наредба №26 на Министерството на земеделието и храните, която, по думите му, ограничава производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход.
Дренчев посочи още, че въпреки заявките на управляващите за спешни мерки срещу поскъпването, реални действия се отлагат с още три седмици. Според него именно поради това "Възраждане" ще внесе двете предложения още тази седмица.
"Считаме, че по този начин с първото предложение ще можем да свалим максимално бързо цените, а с втория скъсяваме веригата директно производител-клиент", заключи депутатът.
1 Ако бяхме нормална държава
Коментиран от #34, #44
11:44 15.05.2026
2 Наблюдател
Коментиран от #8, #28
11:45 15.05.2026
3 Това не е решение
Коментиран от #29, #32
11:46 15.05.2026
4 Весел Патиланец
Но какво да се очаква от тези!
11:46 15.05.2026
5 Дориана
11:50 15.05.2026
6 Кръгъл като топка
Но за целта трябва глава на раменете, а не телевизор.
11:53 15.05.2026
7 Браво,
11:54 15.05.2026
8 Дориана
До коментар #2 от "Наблюдател":На следващите избори Възраждане отпадат от Парламента, защото са вредна националистическа партия. Освен да играят ролята на саботьори към Новото правителство и на скрита патерица на Борисов и Пеевски нищо добро досега не са направили за народа.
Коментиран от #40
11:55 15.05.2026
9 Аз прелагам направо да отпане цялата
11:55 15.05.2026
10 икономист
Коментиран от #15, #16
11:56 15.05.2026
11 Феникс
Коментиран от #17, #22, #30, #37
11:58 15.05.2026
12 ДИМЧО, ГЛЕДАЙ СИ ДОГРАМАТА
11:59 15.05.2026
13 Пълни неграмотници
Коментиран от #42
12:00 15.05.2026
14 Гресирана ватенка
Коментиран от #43
12:00 15.05.2026
15 Ами няма
До коментар #10 от "икономист":Спекулантите ще приберат разликата!
12:00 15.05.2026
16 Феникс
До коментар #10 от "икономист":За тази цел ни трябва българско производство, а ние почти нямаме такова!
12:00 15.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Павел Пенев
12:05 15.05.2026
19 газо
Популистко е, защото това което искат няма как да се случи! Колкото се случи когато намалиха ДДС то на ресторантите...някой да усети намаление на цените тогава!?
12:05 15.05.2026
20 Аман от
12:06 15.05.2026
21 Феникс
До коментар #17 от "Атина Палада":Аз си имам 20 декара земя и все още използвам за засаждане само български сортове семена и култури! Но всяка изминала година става все по трудно, трабва сам да си произвеждам разсадите и семената! В момента е трудно да се намери дори обикновен разсад за лук , арпаджик!
12:06 15.05.2026
22 Правилно
До коментар #11 от "Феникс":За целта ТКЗС -тата ли ще възстановим или АПК-тата.
Коментиран от #25, #27
12:07 15.05.2026
23 Винкело
12:07 15.05.2026
24 ДрайвингПлежър
12:07 15.05.2026
25 ДрайвингПлежър
До коментар #22 от "Правилно":В цял свят има кооперативи - само вие не сте могли да правите такива... ами плащайте си тогава! То за глупост се плаща!... и се и мре от нея!
12:09 15.05.2026
26 АГАТ а Кристи
Изобщо не съм привърженик на партията на сина Решетников !
Когато си в опозиция ти е широко около врата и плямпаш каквото ти падне.
Когато тайно бяхте с повелителя на зайците, що тогава не настоявахте за това ???
12:09 15.05.2026
27 Феникс
До коментар #22 от "Правилно":И какво им е лошото а кооперативите, в някой по развити скандинавски държави си има кооперативи като слънце!
12:10 15.05.2026
28 Я влез
До коментар #2 от "Наблюдател":В особени отношения с изср....та те !!!
12:11 15.05.2026
29 Защото има картелно споразумение
До коментар #3 от "Това не е решение":КЗК не си върши работата.
Коментиран от #41
12:13 15.05.2026
30 По точно
До коментар #11 от "Феникс":И стоките да се продават в "Магазини за хората". Както предложи един депутат.
12:15 15.05.2026
31 А защо
12:15 15.05.2026
32 А кой забрани вноса на евтина украинска
До коментар #3 от "Това не е решение":пшеница , защото била "отровна". Изнася се за цял свят и никой не се отрови. Само за ЕС не ставала.
Коментиран от #36, #38, #49
12:17 15.05.2026
33 Някой
12:18 15.05.2026
34 Сакън - СДС-то измисли ДДС-то
До коментар #1 от "Ако бяхме нормална държава":-Символ верую на "демокрацията" !
12:19 15.05.2026
35 няма оправяне
12:20 15.05.2026
36 Ехааа
До коментар #32 от "А кой забрани вноса на евтина украинска":И една пшеница ли ще подобри живота ни...колко хляб средно консумира българина и дали евтината суровина ще се отрази на цената??
12:20 15.05.2026
37 Така е
До коментар #11 от "Феникс":Но за целта трябва да се национализира земята от всички едри и дребни земеделци и да се учредят отново ТКЗС-та. Да се радват на труда си хората.
12:21 15.05.2026
38 Украинската пшеница
До коментар #32 от "А кой забрани вноса на евтина украинска":със сигурност не е читава. Въпроса е защо не си задаваш въпроса, какъв ти е келепира да унищожаваш родното производство! Да не говорим, че и коментара който си цитирал не е за това, а за спекулантите които реално те обират!
Коментиран от #48
12:22 15.05.2026
39 Дръта чанта
12:24 15.05.2026
40 Дръта чанта
До коментар #8 от "Дориана":Подкрепям
12:25 15.05.2026
41 Ами затова
До коментар #29 от "Защото има картелно споразумение":такава мярка работи само за нечий джоб, докато държавата се лишава от приходи! Това не е работещо предложение.
12:25 15.05.2026
42 Няма как
До коментар #13 от "Пълни неграмотници":Ще трябва да хванете да се трудите за хляба си като другите граждани. Мъка , ама така..
12:27 15.05.2026
43 Гресирвач
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":Наш как ша та опуша ропата
12:27 15.05.2026
44 Точно това ще стане
До коментар #1 от "Ако бяхме нормална държава":Също като кръчмарите търгашите нищо няма да намалят и ще почнат да печелят с 20% повече заради популизма на тия изрoдени идиоти.
12:28 15.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ганчо
12:32 15.05.2026
47 Изравдане
12:33 15.05.2026
48 Щеше да е родно ако работеше на
До коментар #38 от "Украинската пшеница":народни цени , а не да богатее за сметка на народа . "Келепира" ,според начина ви на изказ ,отива частни джобове , а на българите им става все по -скъпо.
Коментиран от #51
12:34 15.05.2026
49 Бай онзи
До коментар #32 от "А кой забрани вноса на евтина украинска":Запознат ли си,що е то радиоактивно замърсяване.
Коментиран от #50
12:40 15.05.2026
50 Доста повече отколкото предполагаш
До коментар #49 от "Бай онзи":Каква е дименсията за радиоктивност? 40 млн украинци + милони от останалия свят защо не умряха консумирайки я?
12:49 15.05.2026
51 Ами за да не богатее
До коментар #48 от "Щеше да е родно ако работеше на":някой за твоя сметка има институции, А видно те не работят. За да не работят, виновен си ти, като на изборите гласуваш за тези които те крадат! Така, че не се сърди, че някой богатее. Ти му го позволяваш. А да вкарваш пшеница за да убиеш родното производство, показва защо гласуваш за такива!
12:56 15.05.2026
52 НРБ бе ликвидирана
13:12 15.05.2026
53 Не разбраха някои хора
13:17 15.05.2026
54 Ох Горките
На всяка Манджа меродия ,
Жалките Цървули.
Тръгнали да се месят в Политиката
На Радев .
13:41 15.05.2026
55 Костя дъ Простя
Да си гледа Басейна в Тюленово
Продажния Копанар..
13:43 15.05.2026
56 дядото
14:40 15.05.2026
57 писък от социализма
23:31 15.05.2026