Демерджиев: Схемата за имотни измами се е развивала доста необезпокоявано и продължително

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами се проведе на 14 май.
"Тази акция едва сега започва. Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. Има 9 задържани в хода на тази акция, има повдигнати обвинения".Това заяви на брифинг пред медиите вътрешният министър Иван Демерджиев.
Действията сега започват. Ще се постараем да разплетем тази схема възможно най-високо по нейния вертикал, категоричен е вътрешният министър.
Много време е продължавала тази схема, огромни са щетите, говорим за десетки милиони в евро към момента установени, тази сума със сигурност ще се увеличи. За съжаление, доста продължително и доста необезпокоявано се е развивала тази дейност, отбеляза той.
По думите му със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в подобни мащаби и най-вероятно става въпрос за чадър, да.
Той предупреди инситуциите:линията за противодействие на корупцията ще бъде една от основните линии в момента в работата на МВР и всеки, който позволява безпрепятствено да се развиват подобни практики, сам ще се превърне в клиент на правоохранителните органи.
Още преди да стана министър на вътрешните работи казах, че по места има доста нотариуси, които извършват незаконни дейности, каза още той.
Разчитаме на сигнали и призовавам гражданите, защото със сигурност потърпевшите от такива схеми са много повече. Нека подават документи, да подават сигнали, ще направим необходимото да бъдат разследвани всички подобни схеми на територията на цялата страна, посочи Демерджиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17 Истината
На Герберко Депесарската мафия и от общинската мафия,
Която им е подавала информасия!
13:58 15.05.2026
22 Един случай
Ами ако беше отишъл чак след три месеца да прехвърля собствеността на свое име? Дотогава съдия изпълнител щеше да е продал апартамента.
Кой би могъл да знае, че преди 15 години е живял на друг адрес? Това ме кара да мисля, че в имотната мафия е забъркана голяма мрежа от чиновници.
15:53 15.05.2026
