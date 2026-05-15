Демерджиев: Схемата за имотни измами се е развивала доста необезпокоявано и продължително

15 Май, 2026 12:36 2 104 24

  • иван демерджиев-
  • имотна мафия

Действията сега започват. Ще се постараем да разплетем тази схема възможно най-високо по нейния вертикал

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами се проведе на 14 май.

"Тази акция едва сега започва. Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. Има 9 задържани в хода на тази акция, има повдигнати обвинения".Това заяви на брифинг пред медиите вътрешният министър Иван Демерджиев.

Действията сега започват. Ще се постараем да разплетем тази схема възможно най-високо по нейния вертикал, категоричен е вътрешният министър.

Много време е продължавала тази схема, огромни са щетите, говорим за десетки милиони в евро към момента установени, тази сума със сигурност ще се увеличи. За съжаление, доста продължително и доста необезпокоявано се е развивала тази дейност, отбеляза той.

По думите му със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в подобни мащаби и най-вероятно става въпрос за чадър, да.

Той предупреди инситуциите:линията за противодействие на корупцията ще бъде една от основните линии в момента в работата на МВР и всеки, който позволява безпрепятствено да се развиват подобни практики, сам ще се превърне в клиент на правоохранителните органи.

Още преди да стана министър на вътрешните работи казах, че по места има доста нотариуси, които извършват незаконни дейности, каза още той.

Разчитаме на сигнали и призовавам гражданите, защото със сигурност потърпевшите от такива схеми са много повече. Нека подават документи, да подават сигнали, ще направим необходимото да бъдат разследвани всички подобни схеми на територията на цялата страна, посочи Демерджиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 мистър кеш, свинаря и копринката

    20 21 Отговор
    най-много обичат точните с парите

    Коментиран от #9

    12:37 15.05.2026

  • 2 Това е така, защото

    40 0 Отговор
    този, който ги е покривал в агенцията по вписванията, и той се е облажил с няколко апартамента...

    12:38 15.05.2026

  • 3 Име

    31 1 Отговор
    Чадъра е отплатата на Банкянския Шит за индийските гласове за ОПГ-то му...

    12:38 15.05.2026

  • 4 И пак само една дребна рибка за пи-ар,

    33 7 Отговор
    а норариусите и общинарите ги няма в схемите с краденето на имоти, нали така, г-н бях точен с парите!

    12:39 15.05.2026

  • 5 Спокойствие и пари

    23 0 Отговор
    Сигур има замесени милиционери във веригата от замесени. Без тяхно участие няма престъпление

    12:40 15.05.2026

  • 6 Сталин

    27 0 Отговор
    И кога ще арестувате Тиквата и Прасето

    12:41 15.05.2026

  • 7 обективен

    32 0 Отговор
    Тази далавера е невъзможно да стане без участието на висш магистрат или полицай !!Но е явно ,че парите са потекли през канала , и сега ще го отнесе ангала-бизнесмен , който не може да чете и пише , но е милионер !

    12:42 15.05.2026

  • 8 Всички

    10 9 Отговор
    престъпни схеми до сега не били обезпокоявани. Сега вие ще ги обезпокоите. Ще видим вашите схеми кой ще обезпокои. Досега на планетата на мяймуниге ли живяхте, корумпе, което се отчита "точен с парите". Ставате все по-нагли, мошеници

    12:43 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ххх

    21 1 Отговор
    Стигнете докрай и до дъно до последния престъпник и ги пратете в затвора за постоянно като им конфискувате всичко на тях и на семействата им.

    12:48 15.05.2026

  • 11 Аз съм българче

    3 3 Отговор
    я па я...

    12:51 15.05.2026

  • 12 РЕЖИ ДО ДЪНО

    22 0 Отговор
    Полицейско-нотариалната мафия.

    12:53 15.05.2026

  • 13 Имала

    8 0 Отговор
    си е супер почва да се развива ! Не е само тоя ! Бъка от такива измами !

    13:09 15.05.2026

  • 14 Пламен

    13 0 Отговор
    Схемата е ясна. Нарича се срастване на органите с престъпния свят.

    13:12 15.05.2026

  • 15 Без

    17 0 Отговор
    съдействие на общинари , кушаревски свидетели , общинари , адвокати и нотариуси , всичко това би било НЕВЪЗМОЖНО ! И не е само тоя , много са такива като него в цяла Българи , под такъв чадър ! Направо цяла шатра !

    13:23 15.05.2026

  • 16 схемата е ясна

    5 0 Отговор
    а кой е схемадшията и кой я е позволил

    13:51 15.05.2026

  • 17 Истината

    8 0 Отговор
    В тази схема са замесени много лица от висшия ешелон
    На Герберко Депесарската мафия и от общинската мафия,
    Която им е подавала информасия!

    13:58 15.05.2026

  • 18 На педроханския кьор фишеците

    4 0 Отговор
    поне бяха по-ефектни. Да не се бърка с ефективни, щото ефективността винаги е нула.

    14:01 15.05.2026

  • 19 Електра

    3 1 Отговор
    Нима точния с парите го нема в измамната схема??? Само като му видиш противната мафиотска мутра и разбираш, че след Боташ, тоя мафиот се нарежда втори на върха на мафиотската шарлатанска пирамида...

    14:15 15.05.2026

  • 20 Цвете

    8 0 Отговор
    НАИСТИНА Е СИЛНО НЕОБХОДИМО ДА СЕ РАЗПЛЕТЕ ЦЯЛАТА СХЕМА. МОЛЯ, АКО ИМА ЗАМЕСЕНИ ( А ТО ИМА) НОТАРИУСИ ДА ИМ СЪОБЩИТЕ ИМЕНАТА И АДРЕСИТЕ.НЕ СЛУЧАЙНО ДОСТА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОСТАНАХА БЕЗ ДОМОВЕТЕ СИ, РАЗЧИТАЙКИ НА " ДОБРИ ЧОВЕЦИ " УЖ И В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС СА ПОСТАВИЛИ ПОДПИСА СИ.ЖЕСТОКО Е, НАЛИ? 👨‍🎓🚔👨‍🎓👺🥹

    14:26 15.05.2026

  • 21 Цвете

    2 0 Отговор
  • 22 Един случай

    4 0 Отговор
    Преди няколко години мой познат наследи апартамент. Оказа се, че наследодателят дълго време не е плащал парното си. В такива случаи наследникът получавал писмо да уреди дълга в срок от един месец. Моят познат разбрал за това едва когато отишъл да прехвърли имота на свое име, след панихидата на 40-ия ден. След разправии се уточнило, че това писмо му е било изпратено на адрес, на който е живял само няколко години, напуснал го е 15 години преди да получи наследството и веднага се регистрирал на новия си адрес, който е вписан и в личната му карта. На стария адрес вече нямало къща, защото била съборена с цел започване на нов строеж. И в папката с документите по случая се мъдрела констатация: "Наследникът е регистриран на несъществуващ адрес"! След много разпправии успял да оправи нещата и да спаси наследството си.
    Ами ако беше отишъл чак след три месеца да прехвърля собствеността на свое име? Дотогава съдия изпълнител щеше да е продал апартамента.
    Кой би могъл да знае, че преди 15 години е живял на друг адрес? Това ме кара да мисля, че в имотната мафия е забъркана голяма мрежа от чиновници.

    15:53 15.05.2026

  • 23 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    .. МИНИСТЕРСТВО ЗА БГ ИЗМАМИТЕ !?!?!? ДИРЕКЦИЯ - ЖИЛИЩА ; -ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО ; ДИРЕКЦИЯ -ТРАНСПОРТ ; ДИРЕКЦИЯ -КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ ; ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ; ---И : "ОТДЕЛ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ............ " !?!?!?!?!?

    20:22 15.05.2026

  • 24 Николова

    0 0 Отговор
    Кюстендилското село Цървеняно/махала Клапаровци и там стават Чудеса! Подавах сигнали-но мафията си има Държава. Успех !

    22:06 15.05.2026

