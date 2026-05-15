Демерджиев: Няма да остане тайна колко е струвала охраната на Борисов и Пеевски

"МВР извършва проверка за броя и самоличността на охраняваните лица от висшия ешелон на властта", съобщи вътрешният министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казуса с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски.
По думите му част от информацията, свързана с охраняваните лица и разходите за тяхната охрана, ще бъде оповестена, но друга част ще остане служебна тайна.
„Не е тайна колко е струвало. Това е важен въпрос и ще бъде изяснен. Не е предмет на разглеждане от моя страна, но съм убеден, че ще бъде изяснен. Със сигурност са вложени доста сериозни средства. Нашата задача е да не позволяваме това да се случва повече“, заяви Демерджиев, цитиран от бТВ.
Той допълни, че е поискал подробна справка за всички охранявани лица в системата на МВР, за да бъдат установени евентуални несъответствия и да се предприемат действия.
„Политиката, която следваме, е всеки, който е извършил нередност, да понесе отговорност“, подчерта вътрешният министър.
Демерджиев коментира и други актуални теми. По случая в Говедарци той посочи, че става дума по-скоро за личностен конфликт, а не за терористичен акт, като не потвърди дали използваната граната е била истинска.
Относно инцидента в Габрово от 6 май, при който се стигна до сбиване между българи и роми, министърът заяви, че е засилено полицейското присъствие, изпратен е главният секретар на МВР и се предприемат мерки за овладяване на напрежението.
Демерджиев съобщи още, че работата по случая с прохода „Петрохан“ продължава, като има нови данни, които все още се анализират.
На въпрос за възможни кадрови промени в регионалните дирекции на МВР той отговори, че ще посети всяка структура лично и едва след това ще вземе решение за евентуални смени.
7 Мунчовци
До коментар #4 от "народа":Дай му на Ганю да реве, че на еди кой си са му дали пари, а на него - не. Реве, бучи, сърди се, заканва се, налита на бой, иска си "своето", гласува за румен радев.
Коментиран от #39
13:24 15.05.2026
16 Лалугер
До коментар #2 от "Историк":А тия 10 човека като спрат да охраняват Шиши и Баце,ще спрат ли да взимат тия 10 000?
13:42 15.05.2026
17 Да, беее,
До коментар #9 от "!!!?":тресе се направо олигархията, ама от смях.
Коментиран от #24
13:42 15.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
21 АБВ
Босът на бутиковата партия "Да, България" Ивайло Мирчев е изял няколко шамара от млад мъж вчера в столичния квартал "Лозенец", където живее, научи БЛИЦ от свои източници в полицията.
Екшънът се разиграл в близост до дома на депутата. Според очевидци младият мъж разтоварвал камиона си пред магазин, когато Мирчев наближил с автомобила си и му направил забележка да се разкара от пътя му.
Мъжът призовал политика за малко търпение и му казал, че му е необходимо малко време докато си свърши работата.
Мирчев обаче извадил телефона си и започнал да го снима. Това раздразнило снабдителя и той стоварил няколко плесника във физиономията на Мирчев.
След инцидента добричлията Мирчев, който иначе обича да се прави на голям мъж и да провокира колегите си, се обадил на вътрешния министър Иван Демерджиев и на главния секретар на МВР Георги Кандев, за да им се оплаче.
От своя страна шефовете на вътрешното ведомство серизали Четвърто РПУ и то започнало незабавма работа по случая.
За отрицателно време полицаите установили мъжа, който шамаросал Мирчев, и набързо го прибрали в ареста за 24 часа. Според информация на БЛИЦ на човека, който е наплескал Мирчев, ще бъде повдигнато обвинение за хулиганство.
22 Хахаха
До коментар #4 от "народа":А за Боташ какво ти е мнението?
23 На мунчо мврто
До коментар #5 от "Старчо Сарача":Не бе,друг беше точен с парите,за да му свърши някаква услуга тоз другарин.
24 Шушумиги
До коментар #17 от "Да, беее,":Е че то всичкото олигарх,как няма да умрът от смях.Народа глупав брои мунчо кат честен и почтен.Хахаха,треса се от смях
13:54 15.05.2026
35 Браво! Това е по-смислена новина
До коментар #21 от "АБВ":от фишеците за боташките "успехи"! Бих стиснал ръката на младия мъж, който е ошамарил ъкро0земпика!
39 "Не на омразата!"
До коментар #7 от "Мунчовци":Срещу конституционнте права на българите ли роптаеш?😎
