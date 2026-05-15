Демерджиев: Няма да остане тайна колко е струвала охраната на Борисов и Пеевски

"МВР извършва проверка за броя и самоличността на охраняваните лица от висшия ешелон на властта", съобщи вътрешният министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казуса с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски.

По думите му част от информацията, свързана с охраняваните лица и разходите за тяхната охрана, ще бъде оповестена, но друга част ще остане служебна тайна.

„Не е тайна колко е струвало. Това е важен въпрос и ще бъде изяснен. Не е предмет на разглеждане от моя страна, но съм убеден, че ще бъде изяснен. Със сигурност са вложени доста сериозни средства. Нашата задача е да не позволяваме това да се случва повече“, заяви Демерджиев, цитиран от бТВ.

Той допълни, че е поискал подробна справка за всички охранявани лица в системата на МВР, за да бъдат установени евентуални несъответствия и да се предприемат действия.

„Политиката, която следваме, е всеки, който е извършил нередност, да понесе отговорност“, подчерта вътрешният министър.

Демерджиев коментира и други актуални теми. По случая в Говедарци той посочи, че става дума по-скоро за личностен конфликт, а не за терористичен акт, като не потвърди дали използваната граната е била истинска.

Относно инцидента в Габрово от 6 май, при който се стигна до сбиване между българи и роми, министърът заяви, че е засилено полицейското присъствие, изпратен е главният секретар на МВР и се предприемат мерки за овладяване на напрежението.

Демерджиев съобщи още, че работата по случая с прохода „Петрохан“ продължава, като има нови данни, които все още се анализират.

На въпрос за възможни кадрови промени в регионалните дирекции на МВР той отговори, че ще посети всяка структура лично и едва след това ще вземе решение за евентуални смени.