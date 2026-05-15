Демерджиев: Няма да остане тайна колко е струвала охраната на Борисов и Пеевски

15 Май, 2026 13:10 2 197 40

Той съобщи още, че работата по случая с прохода „Петрохан“ продължава

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"МВР извършва проверка за броя и самоличността на охраняваните лица от висшия ешелон на властта", съобщи вътрешният министър в кулоарите на парламента. Иван Демерджиев коментира и казуса с охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски.

По думите му част от информацията, свързана с охраняваните лица и разходите за тяхната охрана, ще бъде оповестена, но друга част ще остане служебна тайна.

„Не е тайна колко е струвало. Това е важен въпрос и ще бъде изяснен. Не е предмет на разглеждане от моя страна, но съм убеден, че ще бъде изяснен. Със сигурност са вложени доста сериозни средства. Нашата задача е да не позволяваме това да се случва повече“, заяви Демерджиев, цитиран от бТВ.

Той допълни, че е поискал подробна справка за всички охранявани лица в системата на МВР, за да бъдат установени евентуални несъответствия и да се предприемат действия.

„Политиката, която следваме, е всеки, който е извършил нередност, да понесе отговорност“, подчерта вътрешният министър.

Демерджиев коментира и други актуални теми. По случая в Говедарци той посочи, че става дума по-скоро за личностен конфликт, а не за терористичен акт, като не потвърди дали използваната граната е била истинска.

Относно инцидента в Габрово от 6 май, при който се стигна до сбиване между българи и роми, министърът заяви, че е засилено полицейското присъствие, изпратен е главният секретар на МВР и се предприемат мерки за овладяване на напрежението.

Демерджиев съобщи още, че работата по случая с прохода „Петрохан“ продължава, като има нови данни, които все още се анализират.

На въпрос за възможни кадрови промени в регионалните дирекции на МВР той отговори, че ще посети всяка структура лично и едва след това ще вземе решение за евентуални смени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безумно

    20 6 Отговор
    много ! И натрупалата имоти в София стругарка и певицата на "Цъфнал герб" четири години след като вече не беше председател на Народното събрание (за срам) , я разхождаха в лимузина с шофьор и охрана .....

    13:15 15.05.2026

  • 2 Историк

    18 5 Отговор
    Нали вече казах? Около 2.5 милиона на година за всеки. Само заплатите на офицерите са около 1.2 милиона - 10 човека по 10 хиляди заплата.

    Коментиран от #16

    13:15 15.05.2026

  • 3 българина

    25 5 Отговор
    Г-н Демерджиев , ако може да разкриете кражбите от приватизацията насам , ще ви бъде благодарен цял народ и ще се превърнете в национален герой .

    Коментиран от #19

    13:16 15.05.2026

  • 4 народа

    26 5 Отговор
    Превантивно , за всеки случай им вземете имунитета и им забранете да напускат държавата .

    Коментиран от #7, #22

    13:17 15.05.2026

  • 5 Старчо Сарача

    13 14 Отговор
    Все още е тайна към кого е бил точен с парите този нещастник?

    Коментиран от #23

    13:21 15.05.2026

  • 6 На Дедо

    13 9 Отговор
    Няма лошо, да се разкрие, колко е платено за охрана. Но, ще ознаем ли! Колко пари си дал?! Като си точен с парите!!!! И на кого си ги дал?

    13:22 15.05.2026

  • 7 Мунчовци

    10 13 Отговор

    До коментар #4 от "народа":

    Дай му на Ганю да реве, че на еди кой си са му дали пари, а на него - не. Реве, бучи, сърди се, заканва се, налита на бой, иска си "своето", гласува за румен радев.

    Коментиран от #39

    13:24 15.05.2026

  • 8 охооо

    11 4 Отговор
    Турция е отказала убежище на Момчето , но няма да му пипа активите

    13:26 15.05.2026

  • 9 !!!?

    14 3 Отговор
    Снимката е трепач - стражар и апаш на една скамейка в Парламента..."олигархията" трепери...!!!?

    Коментиран от #17

    13:31 15.05.2026

  • 10 факт

    15 11 Отговор
    От 37 г. не сме имали такъв министър на МВР !! Всички преди него бяха калинки ,и пазители на мафията !!

    13:31 15.05.2026

  • 11 Най-големите крадци!!

    21 1 Отговор
    В държавата са с държавна охрана !!!

    В коя страна по Света го има това?

    13:33 15.05.2026

  • 12 Красимир Петров

    9 4 Отговор
    Браво!

    13:33 15.05.2026

  • 13 Въй

    3 2 Отговор
    Вагининпредлага да се шият сутиени за виметата на кравите и овцете.Да има гражданско отношение към тях. Нали са животни?

    13:38 15.05.2026

  • 14 Дапитам

    8 10 Отговор
    А твоята охрана колко ще ни струва,а,Аз съм готов с парите?

    13:39 15.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лалугер

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    А тия 10 човека като спрат да охраняват Шиши и Баце,ще спрат ли да взимат тия 10 000?

    13:42 15.05.2026

  • 17 Да, беее,

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    тресе се направо олигархията, ама от смях.

    Коментиран от #24

    13:42 15.05.2026

  • 18 анализатор

    15 6 Отговор
    Желая му на Момчето да е жив и здрав , но се съмнявам как точно ще се измъкне от ситуацията в която сам се вкара .В България е неприемлив ,САЩ и Англия санкциониран , Турция не му дава убежище ,Дубай е по въпрос . Мислеше , че ще си купи България и ще я управлява

    13:42 15.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И кво от тва?

    15 1 Отговор
    Нас кво ни грее? Да не би да ни върнете по някой евроцент, задето ни щавите всяка година с десетки милиарди кражби в евро директно от хазната?

    13:44 15.05.2026

  • 21 АБВ

    19 0 Отговор
    Факти, обърнете внимание на едно много важно политическо събитие:

    Босът на бутиковата партия "Да, България" Ивайло Мирчев е изял няколко шамара от млад мъж вчера в столичния квартал "Лозенец", където живее, научи БЛИЦ от свои източници в полицията.

    Екшънът се разиграл в близост до дома на депутата. Според очевидци младият мъж разтоварвал камиона си пред магазин, когато Мирчев наближил с автомобила си и му направил забележка да се разкара от пътя му.

    Мъжът призовал политика за малко търпение и му казал, че му е необходимо малко време докато си свърши работата.

    Мирчев обаче извадил телефона си и започнал да го снима. Това раздразнило снабдителя и той стоварил няколко плесника във физиономията на Мирчев.

    След инцидента добричлията Мирчев, който иначе обича да се прави на голям мъж и да провокира колегите си, се обадил на вътрешния министър Иван Демерджиев и на главния секретар на МВР Георги Кандев, за да им се оплаче.

    От своя страна шефовете на вътрешното ведомство серизали Четвърто РПУ и то започнало незабавма работа по случая.

    За отрицателно време полицаите установили мъжа, който шамаросал Мирчев, и набързо го прибрали в ареста за 24 часа. Според информация на БЛИЦ на човека, който е наплескал Мирчев, ще бъде повдигнато обвинение за хулиганство.

    Коментиран от #35

    13:46 15.05.2026

  • 22 Хахаха

    14 6 Отговор

    До коментар #4 от "народа":

    А за Боташ какво ти е мнението?

    13:46 15.05.2026

  • 23 На мунчо мврто

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Старчо Сарача":

    Не бе,друг беше точен с парите,за да му свърши някаква услуга тоз другарин.

    13:49 15.05.2026

  • 24 Шушумиги

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "Да, беее,":

    Е че то всичкото олигарх,как няма да умрът от смях.Народа глупав брои мунчо кат честен и почтен.Хахаха,треса се от смях

    13:54 15.05.2026

  • 25 софето

    10 2 Отговор
    Тази снимка е чудесна , вижда се , че не е никак страше. Само че виждат и неговите съдружници , схемаджий , персонал , партийци и хора на храниките , а тоя свят това е недопустимо .Никой вече няма респект , даже го вземат на подбив .

    13:59 15.05.2026

  • 26 Анонимен

    14 6 Отговор
    Колко платихме на БОТАШ,? Колко хиляди души са с опсорирали радю?О т добро сърце? Колко е излязла кампанията?КОЛКО НИ СТРУВА ИЗДРЪЖКАТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА И КАКВО СА СВЪРШИЛИ ЗА 9 ГОДИНИ? САМО ИНТРИГИ И СХЕМИТЕ ЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА

    13:59 15.05.2026

  • 27 Отдавна

    11 1 Отговор
    не е тайна. Стига сте се тупали по гърдите като алфа мъжки орангутани. Хората не са дебили цзеняват "постеженията" ви,, които са като помен с чужда пита

    14:12 15.05.2026

  • 28 Тома

    11 1 Отговор
    А ще върнат ли парите като разберем колко е струвала охраната бе батко.Само пунтамара е всичко при вас.

    14:16 15.05.2026

  • 29 Цвете

    5 8 Отговор
    ВЕЧЕ Е МИНАЛО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. ПАРИТЕ ГИ НЯМА. КАКВО МОЖЕШЕ ДА СЕ НАПРАВИ С ТЕЗИ МИЛИОНИ ? НА ДОСТА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕШЕ ДА СЕ ПОМОГНЕ. ЖАЛКО Е. 🐖👎🐑👺👨‍🎓

    14:17 15.05.2026

  • 30 Стига с вашите манипулации

    12 3 Отговор
    И колкото да е струвала?!Щатните заплати на охранителите, които и сега продължават да работят, само че пазят боташчо и сие!🤣🤣🤷‍♀️

    14:17 15.05.2026

  • 31 наблюдател

    12 1 Отговор
    Седна г-н Демерджиев до Момчето и на секундата му срина целия авторитет

    14:22 15.05.2026

  • 32 ДРУГАРЮ "ПАРИТЕ СА ТОЧНИ"

    13 4 Отговор
    ЩОМ КАТО СИ ТОЛКОВА ТОЧЕН С ПАРИТЕ НА .................. МИСТЪР КЕШ , МОЖЕШ ЛИ ДА КАЖЕШ ....................... КОЛКО МИЛИОНА (€) СТРУВА ПРЕД ИZБИРНАТА КАМПАНИЯ НА .................... "ПРОГРЕСИВНИЯ" МИСТЪР КЕШ ? ? ? ? .................

    14:25 15.05.2026

  • 33 Цвете

    2 9 Отговор
  • 34 Снимката казва всичко

    11 2 Отговор
    олигархията седи плътно до "борците с олигархията". Кой разбрал, разбрал!

    14:41 15.05.2026

  • 35 Браво! Това е по-смислена новина

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "АБВ":

    от фишеците за боташките "успехи"! Бих стиснал ръката на младия мъж, който е ошамарил ъкро0земпика!

    14:44 15.05.2026

  • 36 ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ,

    6 2 Отговор
    че с тази охрана изпразниха хазната.

    14:46 15.05.2026

  • 37 до 35 - и лизач

    0 1 Отговор
    Аз пъс с удоволствие бих ти стиснал топките, та всичко да изтече от тях, ама те май отдавна са празни, спаружени и изсъхнали, ъсщо като мозъчето ти, по което не се забелзва инто една гънка! Я бягай да пълзиш в краката на 190 - килограмовия уродлив, началник на Боко тиквата от Банкя!

    15:43 15.05.2026

  • 38 повече от потрес!

    1 1 Отговор
    За десет години охраната на тези двама супер престъпници, нагли, измамници и омразни на цял народ дебелаци, струва на нещастния ни народд повече от 40 милиона! 40 милиона, българи! При положение, че и двамата са мулти милионери, единият има собствена охранителна фирма ,която може да го пази, а другият е придобил безброй хотели, сгради и доста луксозни имоти в Дубай, в Гърция и в България, разбира се! Ами, да бъдат осъдени да върнат милионите, а гбаровското грозно ГЕРБерастко нищожество, което реве с крокодилски сълзи, че СИКаджийският му главатар остава без охрана, да върне двата милиарда, които открадна и които уж бяха за електронно правителство, ама се озоваха в неговия джоб и в чекмеджето! Много грозно нищожество е Дончевият габравоцец, много и е същият престъпник като двамата дебелаци. Да затвори мръсната си уста, че като нищо ще се намери кой да му я затвори! КОЙ ГЕРБераст не е наглец, престъпник и крадец на милиони, КОЙ?

    15:54 15.05.2026

  • 39 "Не на омразата!"

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчовци":

    Срещу конституционнте права на българите ли роптаеш?😎

    17:34 15.05.2026

  • 40 Глупости

    1 0 Отговор
    Служителите от НСО които са охранявали Борисов и Пеевски ще продължават да получават заплати и ще продължава да струва същите суми.

    20:56 15.05.2026

