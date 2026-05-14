"Синя София": Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи

14 Май, 2026 12:26 2 655 131

Според Лилков сегашното състояние на пространството е недопустимо и не може най-ценните централни пространства на София да бъдат превръщани в „обикновен панаир“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи, а Столичният общински съвет (СОС) и кметът на София трябва да пристъпят към изпълнение на решението за организиране на международен конкурс за цялостно осмисляне на пространството в Княжеската градина", заяви общинският съветник от групата на „Синя София“ Вили Лилков на брифинг преди заседанието на СОС.

По думите му има последователни решения на СОС още от 2012 г., с които е предвидено организиране на конкурс с международно участие за бъдещето на пространството, а не само за мястото на самия паметник. Лилков припомни, че тогава е било възложено на главния архитект да организира конкурса и отбеляза, че заданието за него все още е налично на сайта на Асоциация за развитие на София.

Според него проблемът е, че периодично се вземат решения, които впоследствие не се изпълняват от кметската администрация. Той подчерта, че цялата Княжеска градина трябва да бъде разглеждана цялостно, тъй като е паметник на градинско-парковото изкуство.

„Само един конкурс от специалисти може да каже какво трябва да има там в бъдеще“, заяви Лилков.

По думите му сегашното състояние на пространството е недопустимо и не може най-ценните централни пространства на София да бъдат превръщани в „обикновен панаир“.

Той посочи, че подобна тенденция се наблюдава и на други ключови места в столицата, включително около НДК, където се организират временни пазари и събития, които според него не съответстват на значението на тези пространства.

Лилков отправи апел към кмета на София да започне изпълнението на решенията на Общинския съвет, свързани с развитието на Княжеската градина. „Това е едно от най-скъпите и комуникативни градски пространства в София, с богата европейска история. В момента сме го превърнали в пространство на кича и на панаирджийската култура“, заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    129 24 Отговор
    Пред Столичната община има голям протест за запазване на Паметника на Съветската армия.

    Коментиран от #34, #49

    12:27 14.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    155 15 Отговор
    А кои са тия? Кой гласува за тях, че още имат наглостта да се обаждат?!

    12:29 14.05.2026

  • 3 честен ционист

    116 15 Отговор
    Румбата да възложи почистване на патината до блясък и монтаж.

    Коментиран от #10

    12:29 14.05.2026

  • 4 Боруна Лом

    105 9 Отговор
    ТЪП ПИЯН ВЛАХ! ПРЕДИ БЕШЕ ПРЪВ ЧЕРВЕН КОМУНИСТ!ПУУУУ

    Коментиран от #16

    12:30 14.05.2026

  • 5 Вашето мнение

    131 11 Отговор
    Тия са една каруца самозванци барабар с избирателите си и нямат абсолютно никакво право да изискват.

    12:30 14.05.2026

  • 6 СВД

    120 12 Отговор
    А Народен съд не желаете ли!? Демокрация, демокрация, но много Ви разпуснахме! Уж образовани момчета, със запазен патриархален морал, но стане ли въпрос за Русия, логичното поведение тотално ги напуска, настъпва психически абсурд и нещо им става патологично!?

    12:31 14.05.2026

  • 7 В общината спят

    53 2 Отговор
    И вие спите. След 3 години се събудихте да кажете какво трябвало!

    12:31 14.05.2026

  • 8 Дориана

    22 115 Отговор
    Този паметник трябва да остане някъде на съхранение, никакво възстановяване, защото той разделя българското общество и ги противопоставя. БСП точно това искат да противопоставят и разделят обществото , защото вече са в най- голямата дупка изхвърлени точно от този народ, който те умишлено искат да противопоставят. Пълен провал са отвсякъде корумпирани отвътре и алчни за власт.

    Коментиран от #11, #12, #22

    12:31 14.05.2026

  • 9 хмммм

    86 5 Отговор
    Koй от всичките е Синята България? Вили Лилков или Петър Москов?

    12:32 14.05.2026

  • 10 Ще командваш у дома си!

    17 50 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Върви да остържеш патината с език, а неуспялата кандидат-кметица всеки ден ще ви носи цветя.

    Коментиран от #17

    12:33 14.05.2026

  • 11 Кочо

    54 9 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Дорке, знаеш ли колко такива като теб съм превъзпитал!? Най древната рецепта - готвене, работа, гръцка музика и революционни песни!

    12:33 14.05.2026

  • 12 Вашето мнение

    97 11 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Дори, паметника е построен с дарения на български граждани и такива като теб нямат право да определят какво да се случи с него.

    Коментиран от #41, #110

    12:33 14.05.2026

  • 13 мъкаааа

    15 9 Отговор
    понятието „справедлива цена“. Вносителите обясниха, че това не е таван на цените, а има информативна стойност. НАЛИ Е ЯСНО?! СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА ИМАЛА ИНФОРМАТИВНА СТОЙНОСТ! ЗНАЧИ,ЩЕ ИМА ОЩЕ ВДИГАНЕ НА ЦЕНИТЕ.ИНФОРМАТИВНО,ДЕ! ПАК БЪЛГАРСКА РАБОТА.

    12:34 14.05.2026

  • 14 Тия

    66 9 Отговор
    ид--ти от синя БЪЛГАРИЯ ще строят паметник на англоамериканците бомбандирали СОФИЯ

    12:34 14.05.2026

  • 15 Бг дракон

    57 12 Отговор
    Ми то пак е келепир за вас! Дано го поставят в мозей, А не да го направят на вар!
    Според мен паметника, трябва да стои! Да ни напомня историята, добра или лоша тя си наша.
    А тези опорки на снимката крадоха и се не наядоха! Може и паметник на тях да сложат, опазил бог!

    12:35 14.05.2026

  • 16 Последния Софиянец

    54 7 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Вили Лилков беше агент на ДС.Работил е охрана в лагера Белене.

    Коментиран от #58, #109

    12:35 14.05.2026

  • 17 честен ционист

    49 11 Отговор

    До коментар #10 от "Ще командваш у дома си!":

    Ако не искаш да сложиш нова статуя на Вова в цял ръст е по-добре за вас да лъснете и споите старата.

    Коментиран от #21

    12:36 14.05.2026

  • 18 црррр

    21 4 Отговор
    Демонтажът на България трябва да продължи.Някой олигарх ще си строи каквото си ще.Ръйш?!

    12:36 14.05.2026

  • 19 3.14К

    55 4 Отговор
    Отломките от мракобесния режим на драгалевския диктатор, направиха трудов стаж за пенсия от 36 години да рушат паметници и борба с хибридни руски атаки.

    12:36 14.05.2026

  • 20 Разумен

    59 6 Отговор
    Бате върнете си го къде си беше, и не се правете на улави що немаме и 5 лева да се усмихнем като гледам бюджета ама ще обиждаме тия де ни има заради тех, а и ни храниха има нема 50 години. Голи сме като пушки, а сме и неблагодарни. Какво ще сложите на негово место? Паметник на султан Баязид ? Или на султан Мехмед?

    12:37 14.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Историк

    13 61 Отговор
    Паметникът на съветската окупационна армия е огледало на политическото битие на нашата страна. Пренебрежението на управляващите вълци в овчи кожи към историческите факти, неглижирането на честта и достойнството на България и преклонението пред Москва направи Родината ни най-бедната и неуредена държава в Европа. Даже Албания се развива много по-бързо. Докато Кремъл ни командва, така ще е. Те имат интерес ,не България. Послушниците ги обслужват и затова пазят този безумен паметник на подчинението.

    12:39 14.05.2026

  • 24 Някой

    44 3 Отговор
    Много ги е яд, че хитлер загуби войната.

    12:40 14.05.2026

  • 25 Моарейн

    55 4 Отговор
    Тридесет и седем години демокрация - тридесет и седем години разруха. Демокрадите си мислят, че светът започва и завършва с тях. Един пирон не са забили през ж.лкия си животец, но да рушат много ги бива. И понеже са обратното на умни, му придадоха на тоя паметник много по-голямо значение, отколкото наистина има. Обаче никакви ги няма, когато трябва решаване на многобройните проблеми на България, нищо, че повечето са създадени с активното им участие или с любезното им съдействие. Ж.л.кари!!!

    Коментиран от #31

    12:40 14.05.2026

  • 26 Бялджип

    57 4 Отговор
    Мисля, че паметника не биваше да се пипа. Той затова се нарича паметник, защото е свързан с паметта. Никой не пита какво мислят за него онези хора, които тогава са го строили, защото тях ги няма. Освен това, не съм специалист, но чета че е изработен с висока художествена стойност, а не купчина в която няма мисъл?! Такива паметници по света има доста, хората си ги пазят и поддържат. Преди няколко месеца бях във Виена и на посещение към двореца "Белведере" видяхме паметника на Съветската армия там. Чист, поддържан в хубава градина...

    Коментиран от #37, #114

    12:41 14.05.2026

  • 27 паметник на путин

    10 36 Отговор
    Вдигнете нов паметник на руските диктатори путин Сталин Ленин!

    12:41 14.05.2026

  • 28 Някой

    58 4 Отговор
    Сега, хора, които изкараха 0,5% на изборите, да казват какво трябва, и какво не трябва, е меко казано смешно.
    Не знам защо им давате гласност на такива безгласни букви.

    12:42 14.05.2026

  • 29 Калин

    54 4 Отговор
    Никой няма право да събаря нещо което не е построил!!! Още по-малко паметник и мемориал на загинали войници. И още по-малко воювали срещу фашизма.
    Като искат да си направят свой паметник ако има на кого, но така като гледам няма..

    Коментиран от #46

    12:44 14.05.2026

  • 30 хихи

    24 3 Отговор
    а нещо за легализиране на гей браковете!???

    А тях ПБ, ще си ги гласува...

    12:44 14.05.2026

  • 31 Гост

    24 2 Отговор

    До коментар #25 от "Моарейн":

    Кажи им го, че са забравили коя ръка трябва да целуват

    12:44 14.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хаха

    38 3 Отговор
    Комсомолските секретари и комунисти искали демонтажа да продължи! Другари комунисти знаем, че ви е срам да си кажете от къде тръгнахте! Кажете за 36 години освен да бутате и крадете, какво градивно направихте!
    На следващите избори резултата ви ще бъде 0,0000000000001! Мишки!

    12:49 14.05.2026

  • 34 Пешо

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А защо просто не се питат хората?

    Коментиран от #40, #47

    12:49 14.05.2026

  • 35 Напротив

    40 4 Отговор
    Демонтажа е незаконен и неморален.
    Паметника се отнася и за всички българи загинали във ВСВ и в борбата с хитлеризма. Трябва да се възстанови . Освен това има и архитектурно естетическа стойност. Нека се направи и допитване до народа.

    12:51 14.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Моарейн

    36 2 Отговор

    До коментар #26 от "Бялджип":

    Не е само там, колега. Вчера гледам Джиро дИталия. Прелита хеликоптерът над някакво италианско градче, показва камерата някаква кула. На екрана се появява надпис, че била построена по време на фашисткото управление като паметник някакъв фашага. Стои си и на никого не му е хрумнало да я събаря. Но това е Италия, там няма фанатизирани демокради като нашите безполезници.

    Коментиран от #76

    12:52 14.05.2026

  • 38 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    13 14 Отговор
    Добре че коцето ни опази от чипиране с ваксините, опази ни от Шенген, опази МОЧА, запази лева, не допусна никакъв американски самолет да кацне на летището в София ...
    Голя пазител излезе ! 🤣🤣🤣

    12:52 14.05.2026

  • 39 Отбор юнаци

    27 3 Отговор
    Тия да хващат гората или да идат на полето да копат! Не е даостатъчно да се мрази Русия, трябва и нещо да се работи!

    12:53 14.05.2026

  • 40 Ми защото

    28 2 Отговор

    До коментар #34 от "Пешо":

    Хората ще си поискат Паметника както и ако имаше допитване за запазване на лева то лева щеше да се запази. Но точно затова нямаше допитване.

    12:53 14.05.2026

  • 41 оня с коня

    8 27 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Наистина съм изненадан от Инфото че Паметникът бил построен с Дарения на Граждани защото излиза че БКП вече е била докарала Държавата до Фалит/БГ Фалира на 2 ПЪТИ/ и Парите за Култура са били орязани.Ако обаче Дарителите на Средствата ДОКАЖАТ че са предоставили Парични суми за Строежа,следва да представят Документи за РАЗМЕРА на дарените Средства и Източника на Притежанието им,въз основа на което и ще им бъдат предоставени ОТЛОМКИ на съответната стойност.

    12:53 14.05.2026

  • 42 Синя смрад

    25 2 Отговор
    В Беляне до живот

    12:53 14.05.2026

  • 43 Факт

    6 32 Отговор
    Смешно е в България да има паметник на Съветската армия която била победила във Втората Световна война !!!!
    Втората Световна война свършва през 1945г. а Съветската армия е създадена чаааак през 1946г.
    Съветската армия умря през 1991г.,та добре ще е да има паметник защото паметници се слагат само на загиналите!!!! 😂

    Коментиран от #57

    12:55 14.05.2026

  • 44 Софиянец

    30 3 Отговор
    Мръсни безродници! Политически отпадък!

    12:55 14.05.2026

  • 45 Нека има допитване до народа

    27 3 Отговор
    За възстановяване на паметника и на лева съответно. Нека се чуе мнението на народа. Пък после управляващите да правят каквото искат. Да видим.

    12:55 14.05.2026

  • 46 Калинчо

    2 18 Отговор

    До коментар #29 от "Калин":

    Мястото не е подходящо в модерните времена за нещо без добавена стойност на топ локация. търговски център с хотел ще носи доходи и работни места

    12:56 14.05.2026

  • 47 Моарейн

    18 2 Отговор

    До коментар #34 от "Пешо":

    Защото отговорът няма да им хареса.

    12:56 14.05.2026

  • 48 НЕучуден

    17 2 Отговор
    Тия са толкова т..и, че ги знаят поименно кои са.Утре те ще го вдигат наново с кирки и лопати.Креслива пасмина.

    12:57 14.05.2026

  • 49 Синя София

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е с отпаднала необходимост, за разлика от паметника

    13:00 14.05.2026

  • 50 Защо не реват 🇧🇬

    29 8 Отговор
    Защо не реват, срещу паметника на американските летци, убили стотици българи в София и областта, пускали са играчки с бомби, за да убиват малки деца българчета. Реват срещу руснаците, без която война и последен шанс, да я има България, сега щяхме, да сме асимилирани , както са започнали с Кърджали и Родопите. В Стани богат, имаше въпрос- В кой град, Лев Толстой , е бил войник в България. Какво е правил руснака Лев Толстой, като ни се казва, че само финландци и други не руснаци, са се били във войната?

    Коментиран от #61, #73

    13:00 14.05.2026

  • 51 Помним

    23 4 Отговор
    Вие дето ядохте тортата скъпо ще си платите

    Коментиран от #127

    13:01 14.05.2026

  • 52 защо

    19 4 Отговор
    След като е едно от най-ценните централни пространства на София, имам предложение. Да го дадат на Вили, да си направи блок. В краен случай МОЛ.

    Коментиран от #112

    13:01 14.05.2026

  • 53 Гост

    23 5 Отговор
    Рушете, бутайте....Той Румбата и вас ще ви оправи. И вашия ред ще дойде. Тва е строено от залъка на родителите ни бе. Да сме горди ние и да помним защо все още някакви си там 5 милиона имат собствен език, писменост и държава. Кръвта на дедите ви е текла за да я има тази държава, а без Русия сега какво щеше да е?

    13:02 14.05.2026

  • 54 малка махаличка в балкана 13 къщи

    26 3 Отговор
    Знам поне двама загинали единия на фронта със сигурност въпреки че съм от по следващото поколение. Този паметник беше символ на всички български войници загинали във ВСВ.

    13:02 14.05.2026

  • 55 А не се пъни

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ще сложим каквото ние поискаме!":

    Ша земеш да родиш

    13:03 14.05.2026

  • 56 Подлеций

    16 3 Отговор
    И тези дебати за паметници, които ще струват много пари на общината, се развиват на фона на неподдържани улици и тротоари, неподдържани междублокови пространства, липса на общински паркинги и гаражи, закриване на отделения в общински болници, детски ясли и градини със сграден фонд, но без персонал???

    Коментиран от #68, #69

    13:04 14.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Някой са били в Скравена

    11 4 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Там е било най страшно ама сега децата и внуците им важни клечки.

    13:06 14.05.2026

  • 59 Вили Дили

    13 7 Отговор
    А на негово място паметник на Трайчо Вандала !

    13:07 14.05.2026

  • 60 АГАТ а Кристи

    8 22 Отговор
    Че то комунягите го превърнаха в "КИЧ и панайрджииска кОлтура"още с издигането на този цирей, който още плаши децата с визията на агресора !

    13:09 14.05.2026

  • 61 Ла й но мет

    12 0 Отговор

    До коментар #50 от "Защо не реват 🇧🇬":

    Щото никой не плаща да се реве.

    13:09 14.05.2026

  • 62 гост

    21 3 Отговор
    Смучи София с Пепи веселото. Първо ставаше въпрос за реставрация, а не за премахване на паметник. Второ, явно някой от смукачите иска да гепи мястото на паметника. Трето, хайде сега да си платите за огради, демонтажи, работи за възстановяване и т.н. За всичко се плаща.

    13:09 14.05.2026

  • 63 Първо трябва лустрация

    15 6 Отговор
    За фашистите и за комунистите.
    После връщаме Паметника Лева Казармата и текезесетата. Няма да ядем боклуци цял живот. Живота е обидно кратък. Няма време.

    13:09 14.05.2026

  • 64 Тия фашистки елемени

    17 3 Отговор
    Ще имат честта, със собствени средства и труд да възстановят паметника!
    Искам аз да съм им комендант- на наказателното отделение!

    13:10 14.05.2026

  • 65 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    КМЕТА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ ЩЕ ГО АРЕСТУВАТ ЗА БОКЛУКА И ВРЪЗКИ С ОПГ СИК
    .....
    И КАТО ГО АРЕСТУВАТ ЩЕ РЕВЕ ЧЕ ГО БИЯТ КОМУНИСТИТЕ
    .....
    АДВОКАТСКИ ИГРИЧКИ

    13:11 14.05.2026

  • 66 азз

    12 3 Отговор
    А аз предлагам,за тия силно наведените...да им го монтират няколко пъти / доволни да останат / анадолските ма-на-фи....

    13:12 14.05.2026

  • 67 Интересно ?

    17 2 Отговор
    Кой Ще Демонтира !

    Вас ?

    13:12 14.05.2026

  • 68 събота и неделя

    17 0 Отговор

    До коментар #56 от "Подлеций":

    Софиянци оправете си със собствени сили междублоковите пространства. Така се прави в провинцията.

    13:13 14.05.2026

  • 69 Моарейн

    15 2 Отговор

    До коментар #56 от "Подлеций":

    Решаването на тези проблеми изисква разум и усилен труд, а демокрадите това не го могат. Те са като мароканските скакалци - минават и опустошават всичко.

    13:13 14.05.2026

  • 70 Фори

    4 15 Отговор
    Абе голяма работа! Един паметник. В съюза има стотици!

    13:13 14.05.2026

  • 71 Питане

    8 20 Отговор
    Защо Съветският съюз, /респективно Русия/ винаги се отъждествява с гъбчето на мира, а всичките им паметници са с шмайзер, или подобни агресиращи символи ???
    Защо бе, "другари" ???

    Коментиран от #78

    13:14 14.05.2026

  • 72 Понеже Неможал !

    10 3 Отговор
    Да Направи Друго !

    Разтурил !

    Паметника !

    13:15 14.05.2026

  • 73 Петер ЧебоРашка

    5 9 Отговор

    До коментар #50 от "Защо не реват 🇧🇬":

    Лев Толстой критикува остро държавната машина, православието и милитаризма в Русия, застъпвайки се за християнски анархопацифизъм и обикновения селянин. В статии като „Християнство и патриотизъм“ и „Опомнете се!“ той заклеймява „фалшивия патриотизъм“ и войните (включително Руско-турската и Руско-японската), които служат само на властта, а не на народа.
    Толстой се противопоставя на Руско-турската война, заявявайки, че руският народ не е познавал никакви „славянски братя“ и че войната е изкуствено създадена.
    Като дълбок моралист, той отхвърля официалната Руска православна църква, заради което е отлъчен, застъпвайки се за разбиране за Бог, основано на морала, а не на догмите.

    13:15 14.05.2026

  • 74 Там ще има

    13 1 Отговор
    Бюст на Лилков и майка му

    13:17 14.05.2026

  • 75 Мисля

    13 0 Отговор
    Не трябваше ли първо конкурса,проекта и финансирането за това какво ще се прави,и тогава бутането?А то като във вица-,,Първо бетона,после кофража"Всичката им работа такава

    13:19 14.05.2026

  • 76 Бялджип

    20 1 Отговор

    До коментар #37 от "Моарейн":

    Да, благодаря! Нека добавя, че точно днес в Словакия се въведе наказателно преследване за оскверняване на паметниците от Втората световна война! А, у нас, тези екземпляри...???

    13:21 14.05.2026

  • 77 Мимч

    20 1 Отговор
    Паметника трябва задължително да бъде възстановен.Нали такава беше уж целта,че ще го почистват и реставрират.Сега друго пет целта им е била точно да се унищожи.Сегашната управа немедлено трябва да започне облагородяване и пълно възстановяване.Другото в градината си го правете каквото искате,но паметника не барайте...

    Коментиран от #90

    13:22 14.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Баста!

    21 1 Отговор
    До кога група кресльовци ще тровят обществения мир? След като за 35 години разбиха и ограбиха държавата сега и паметниците им станаха първа грижа.

    13:24 14.05.2026

  • 80 ЦК на БКП

    9 1 Отговор
    Другари комунисти,
    Паметник, паметник трябва да издигнем на Зайчара с филията с мас, защото когато имаше ПЪЛНАТА власт, дори и не помисли да го срине...
    А защо ? Елементарно - той е комунист като всеки от нас. С партийна членска книжка, както всеки от нас !
    Дали ще го проумеете ???

    13:24 14.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 тези кърлежи на снимката

    16 2 Отговор
    каква част от хората представят че казват какво трябва и какво не трябва

    13:28 14.05.2026

  • 83 !!!

    15 2 Отговор
    Това ли пречи в живота,Синя Отврат?

    13:31 14.05.2026

  • 84 Някой

    14 2 Отговор
    За това че е победен Райха, налаганият нацизъм, 26.1 милиона жертви на СССР, че настъпва мир и просперитет в Европа, не трябва паметник ли? Дори ЕС произлиза от миньорски съюз създаден на 9.5 в чест на победата над нацизма! Хайде да демонтират и ЕС!
    Паметник на съветската армия има в почти всяка европейска столица. Този ли век при Блеър откриваха такъв в Лондон. Имало е в САЩ в Холивууд, но махнат май 2005г. В Германия огромни паметници с алеи. Реално тук 1944г. идва Трети УКРАИНСКИ фронт, посрещан като на паради град по град с арки и плакати "добре дошли освободители". Отишли да отдадат почит и на Шипка за загиналите за освобождението на България. Към него се присъединява огромна част от нашата армия, която се води част от съветската армия тогава и такива паметници частично са и за тях! Срещу Райха загиват някъде 34 хиляди български войници. Добре че не са дошли техните съюзници от Великобритания, че Чърчил е викал, че държава България не трябва да съществува.
    До паметника сега булеварда Евлоги и Христо Георгиеви, го цепят и прекръщават в тази част на Адолф Хитлер, а останалата на Бенито Мусолини. Но сега ще отричат че е имало тук фашизъм - от преврата 1923 на привържениците на италианския фашизъм избиващи месец по-рано спечелилите избори земеделци с 52%. В Германия който отрича че е имало нацизъм (от 1933г) го вкарваха в затвора. Може би тук трябва същото за отричащите, че е имало фашизъм.

    Дори русофобите можеха да са малко по-умни и да сменят леко

    Коментиран от #87, #88, #118, #122

    13:31 14.05.2026

  • 85 Тити на Кака

    13 2 Отговор
    Почистете сметището което създадохте, мързеливи тъпаци-некадърници!
    Почистете сметището, направихте центъра на Княжеската градина за резил!

    13:31 14.05.2026

  • 86 Какви са тези

    17 2 Отговор
    Явно са с отпаднала необходимост .Паметника , задължително трябва да се върне . Ако нещо ще демонтираме , това ще е Прайда

    13:32 14.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Някой

    12 1 Отговор

    До коментар #84 от "Някой":

    Реже дълги коментари. А и не харесва думи и нов опит. Продължението:

    Дори русофобите можеха да са малко по-умни и да сменят леко надписа на паметника и нищо повече. Например на: За борците срещу нацизма и фашизма.

    Този паметник не е за политици, строеве или нещо друго, както си измислят после.

    Но виждаш ли издигнаха паметник на бомбардиралите София.
    По сор-осоидна история скоро ще стигнем северомакедонците.

    13:33 14.05.2026

  • 89 Пепи Белото

    15 2 Отговор
    За посинелия от пиене Вили и побелелия от кока Пепи са гласували 11 хил души от 6 млн. На какво основание тези пияни наркомани казват какво трябва и не трябва да се прави?

    13:35 14.05.2026

  • 90 Кочо

    4 5 Отговор

    До коментар #77 от "Мимч":

    Веднъж ми се случи да седна на една скамейка с два колеги пред този мономент! За 5 минути първо ни нападна някакъв явен наркоман, облечен като Че Гевара и веднага след него - малка проститутка, леко занемарена, с ученическа раничка! Че Гевара изгониха колегите, а малката Лолита - аз! Скарахме се - Защо съм постъпил така с момичето!? А аз само я попитах дали тази скамейка не е ,,работното и място", тя каза довиждане! начи, казвам, вие Че Гевара го изгонихте като буклук, а пред това малкото се разкиснахте! Уж почтени, семейни и образовани мъже!!? По добре Паметник, отколкото проститутки и нарко зависими!

    Коментиран от #100

    13:36 14.05.2026

  • 91 Баба Гинка

    11 3 Отговор
    Той оня Радев ще ви оправи. Той знае какво е паметник. Маскари.

    13:36 14.05.2026

  • 92 Драги Българи

    3 3 Отговор
    Непознаването на Историята ни от най-древни времена та досега е причината да се лутаме кои сме. Основннавина носят нашите пишман историци, които за се влюбили във Византълъка и погуби България след цар Петър. Не се изтъква нашата история поне от стъпването ни на Европейска земя, неговата борба за оцеляване, прекъната от едно свято учение, прието от най-голеумия ни враг – Византия насилствено след дворцов преврат , извършен от възпитаника на Византия, кръволока Симеон. Неговия син продължи унищожаването на духа на Българщината, убивайки дори собствените си братя – Михаил, Иван и Венемиамин. Само сто години след установяването на Византълъка, България пада пад Виезантийско робство, през което ни набутаха гоненото от всички народ племе , наречено ПЕЧЕНЕГИ.
    И сега , същото това племе опроделя сътоянието на България.
    Драги Българи, в момента сме под Печенежко робство, което ще унищожи България. Те знаят само да рушат, но не и да градят.
    В нито едно въстание не са участвували. Във войните, процентно мако са участвували.
    Така че нешите Печенежки историци са за изхвърляне.

    13:39 14.05.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Ива

    12 3 Отговор
    Паметникът трябва да се възстанови !

    13:44 14.05.2026

  • 95 Дядо Гъдю

    11 5 Отговор
    Монтирате Паметника и сключвате договори с Русия за евтин газ или демонтирате Паметника и си получавате обещаните тридесет сребърника от Н-П-О -то.
    Ама , както се вижда колко са огладнели , ще предпочетат звънът на сребърните монети.

    13:45 14.05.2026

  • 96 Трябва закон

    12 4 Отговор
    Тия сини пъпки да се неутрализират.....

    13:45 14.05.2026

  • 97 Бивш военен

    16 1 Отговор
    Няма начин,няма да минем без Белене.

    Коментиран от #126

    13:48 14.05.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Абе,

    14 0 Отговор
    тези,с единият автобус избиратели ,ли ще диктуват на София какво да има и какво - не ?!

    13:49 14.05.2026

  • 100 Мимч

    7 0 Отговор

    До коментар #90 от "Кочо":

    Абсолютно съм съгласен, да е паметник.

    13:50 14.05.2026

  • 101 Варна

    10 1 Отговор
    Шайка некадърници и мошеници които понеже не са в затвора са нагли,само и само някой да ги види и чуе защото никой не се сеща че съществуват са готови на всичко.Зора е да се доберат пак до държавната хранила.ПРЕСТЪПНИЦИ

    13:51 14.05.2026

  • 102 ШЕФА

    12 0 Отговор
    Видни столични паразити и айдуци .

    13:52 14.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Тиквата

    10 0 Отговор
    Полицията ако не е вижда ОПГ което още не е в затвора да види снимката !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:54 14.05.2026

  • 105 Все още не пукнал русодебил

    3 5 Отговор
    Превъзбудихме се!

    13:55 14.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Българин

    5 3 Отговор
    Лилков е еврески плъх .

    14:03 14.05.2026

  • 108 Всичките на фотото

    5 1 Отговор
    Са образовани безплатно в соц обл.система
    Ако надъхани без памет
    Гробокопачи дето по улиците се кандидатира да се докопат до депутатска заплата
    Който успя , успя. Останалите нахлупиха старите чорапи
    Издънки хилави съ закваска от най сините но зли повече от всякога

    14:22 14.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Щото ш тя е синя

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Сега се мазни по няколко пъти на ден за 500 пенсия с продължение
    Умря марко

    14:26 14.05.2026

  • 111 явер

    0 4 Отговор
    Най-добре е да демонтират паметкика пред Народното събрание и да го монтират на мястото на този на съветската армия, като не бъде по на високо от дърветата там.

    14:28 14.05.2026

  • 112 Ама и с масто

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "защо":

    За музей в синьо и плоча за оплюване със снимката му

    14:33 14.05.2026

  • 113 Ха ха ха

    2 6 Отговор
    Майчето пак ще ходи на палатка пред паметника да изкара малко руски мангизи

    14:56 14.05.2026

  • 114 Никой

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "Бялджип":

    Никой в света не издига паметник на окупаторите си, само българите

    14:58 14.05.2026

  • 115 Тия льолковци партийната линия била

    6 2 Отговор
    Щели били кат приключат тук, кат се набутат да започнат да се раздават и международно и да се преместят в Египет ще напъвали били да бутат и пирамидите щото били построени от лоши извънземни... ти да видиш!!!

    15:17 14.05.2026

  • 116 Историк

    7 1 Отговор
    Паметниците трябва да останат,защото те са история.Ако историята разделя един народ - жалко за този народ!Пренаписването или потулването на историята с нищо няма да помогне на народа ни!Трябва да се научим да гледаме истината в очите все едно дали ни харесва или не!

    15:19 14.05.2026

  • 117 Отдавна

    3 8 Отговор
    трябваше да се разчистят тези останки от измислената история. Тук никой не е воювал, съветските болшевики просто са окупирали България . А обикновените войници от СССР са събличали дрехите от гърба на българите и са плячкосвали всичко. Докато германците са си давали дажбата от храна и шоколади на децата, където са били на квартира. Това е истински разказ от родителите ми.

    15:27 14.05.2026

  • 118 Стига

    6 1 Отговор

    До коментар #84 от "Някой":

    бе нашата армия била част от съветската. По- голяма нелепост няма. Ние сме били с хитлерова Германия и тези български войници са били пратени на фронта да измият срама, че сме били на неправилната страна на историята. Никога не са били от съветските части!

    15:34 14.05.2026

  • 119 каунь

    7 1 Отговор
    тия не бяха ли СДС?

    15:42 14.05.2026

  • 120 това е положението

    7 0 Отговор
    Вили Лилков да каже, кой спаси евреите от освиенцим Дахау и останалите още 400 концлагера само на полска територия. Ако не беше съветскята армия,ако не бяха 27 те милиоа жертви дъдени от народа на Съветския съюз , Вилил Лилков и неговите сънародници ,нямаше днес да съществуват. Оня с мустачките щеше да ги унищожава планомерно. Но Съветския съюз ,руския народ и народите на СССР унищожиха фашистката чума и не допуснаха унищожението на еврейския народ. И за това днес г-н Вили Лилков щото е толкова признателен и благодарен и за това настоятелно иска разрушаването на паметника на съветската армия ,пречел му !

    16:03 14.05.2026

  • 121 даааа

    7 0 Отговор
    Голяма грешка е направил цар Освободител ,не е трябвало да пролива кръвта на руската армия за това племе, след това Сталин не е трябвало да оставя България в сегашните граници. Не е трябвало да възстановява кирилицата и съответните и празници . Не поискано добро не трябва да се прави ,особено на люде ,които уж са хора но не са. Дори Петкан покзва благодарност и човечност към Робинзон Крузо.

    16:14 14.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Пешо z

    5 0 Отговор
    Де гиди Белене.

    17:10 14.05.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 2000% повече живак❗️❗️

    4 0 Отговор
    През 2015 година Москов изпълняващ длъжността на здравен министър, внесе в България 100 000 турски ваксини за хепатит Б с 2000% живак над нормата и готвеше да ваксинира 100 000 български деца от 0 (новородени) до една годишна възраст, за да бъдат натровени и убити❗️❗️
    И тук идва болезнения въпрос:
    Защо този криминално проявен индивид не е осъден и изпратен във затвора за диверсия и опит за унищожаване на нацията, а се подвизава на свобода и продължава да трови обществото с изявленията и действията си⁉️⁉️

    17:59 14.05.2026

  • 126 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Бивш военен":

    Белене е за по леките случаи.За такива като Тодева и Лилков Народния съд е определил Орландовци в обща дупка,заравнена отгоре.

    18:09 14.05.2026

  • 127 ЩЕКА 🤡🤩

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Помним":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    20:25 14.05.2026

  • 128 ЧНГ Пловдив

    0 2 Отговор
    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥✌️

    20:25 14.05.2026

  • 129 Полвдив

    0 3 Отговор
    Пускайте булдозерите да заравняват терена стига сте отклонява ли дневния ред на държавата ниски цени и високи заплати альоша и той е наред и други съветски израстъци...

    20:45 14.05.2026

  • 130 Уникат - професор

    3 0 Отговор
    Вили Лилков не само иска да разруши паметника на съветската армия .Малко му е . Иска да преименува и св Александър Невски .И това име не му харесва. Този евреин живял не лошо при комунистическия режим - изцяло дело на негови сънародници като идея, теория и практика, спасен от съветската армия ако не точно той то негови близки сънародници да не отидат в Треблинка, днес демонстрира силна омраза срещу всичко свързано с Царска Русия и Болшевишка Русия ! Интересно явление с първо име професор. И толкова години от малък още бил запален демократ ама подтиснат щото комсомола не му давал поле за изява,и едва чак след падането на Живков разгеле се развива като активист срещу всичко руско и най вече много загрижен за България ? Толко е активен, че от неговата напористост дори наследствените фашаги не могат да хванат ред , да се изявят и те като демократи за правдата и свободата. Учете се другари неонацисти щото ви изпреварват в надпреварата за демокрацията. Виждате, сега евреите са ви първи приятели , заместени са - врагът са руснаците и всичко руско.

    22:41 14.05.2026

  • 131 Божеее

    3 0 Отговор
    Тия нихлизовци ог синята пъпка да се качват ситен на файтончето си и да изчезват в небитието.

    03:05 15.05.2026

