"Синя София": Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи

"Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи, а Столичният общински съвет (СОС) и кметът на София трябва да пристъпят към изпълнение на решението за организиране на международен конкурс за цялостно осмисляне на пространството в Княжеската градина", заяви общинският съветник от групата на „Синя София“ Вили Лилков на брифинг преди заседанието на СОС.

По думите му има последователни решения на СОС още от 2012 г., с които е предвидено организиране на конкурс с международно участие за бъдещето на пространството, а не само за мястото на самия паметник. Лилков припомни, че тогава е било възложено на главния архитект да организира конкурса и отбеляза, че заданието за него все още е налично на сайта на Асоциация за развитие на София.

Според него проблемът е, че периодично се вземат решения, които впоследствие не се изпълняват от кметската администрация. Той подчерта, че цялата Княжеска градина трябва да бъде разглеждана цялостно, тъй като е паметник на градинско-парковото изкуство.

„Само един конкурс от специалисти може да каже какво трябва да има там в бъдеще“, заяви Лилков.

По думите му сегашното състояние на пространството е недопустимо и не може най-ценните централни пространства на София да бъдат превръщани в „обикновен панаир“.

Той посочи, че подобна тенденция се наблюдава и на други ключови места в столицата, включително около НДК, където се организират временни пазари и събития, които според него не съответстват на значението на тези пространства.

Лилков отправи апел към кмета на София да започне изпълнението на решенията на Общинския съвет, свързани с развитието на Княжеската градина. „Това е едно от най-скъпите и комуникативни градски пространства в София, с богата европейска история. В момента сме го превърнали в пространство на кича и на панаирджийската култура“, заяви той.