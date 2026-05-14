"Синя София": Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи

"Демонтажът на Паметника на Съветската армия трябва да продължи, а Столичният общински съвет (СОС) и кметът на София трябва да пристъпят към изпълнение на решението за организиране на международен конкурс за цялостно осмисляне на пространството в Княжеската градина", заяви общинският съветник от групата на „Синя София“ Вили Лилков на брифинг преди заседанието на СОС.
По думите му има последователни решения на СОС още от 2012 г., с които е предвидено организиране на конкурс с международно участие за бъдещето на пространството, а не само за мястото на самия паметник. Лилков припомни, че тогава е било възложено на главния архитект да организира конкурса и отбеляза, че заданието за него все още е налично на сайта на Асоциация за развитие на София.
Според него проблемът е, че периодично се вземат решения, които впоследствие не се изпълняват от кметската администрация. Той подчерта, че цялата Княжеска градина трябва да бъде разглеждана цялостно, тъй като е паметник на градинско-парковото изкуство.
„Само един конкурс от специалисти може да каже какво трябва да има там в бъдеще“, заяви Лилков.
По думите му сегашното състояние на пространството е недопустимо и не може най-ценните централни пространства на София да бъдат превръщани в „обикновен панаир“.
Той посочи, че подобна тенденция се наблюдава и на други ключови места в столицата, включително около НДК, където се организират временни пазари и събития, които според него не съответстват на значението на тези пространства.
Лилков отправи апел към кмета на София да започне изпълнението на решенията на Общинския съвет, свързани с развитието на Княжеската градина. „Това е едно от най-скъпите и комуникативни градски пространства в София, с богата европейска история. В момента сме го превърнали в пространство на кича и на панаирджийската култура“, заяви той.
10 Ще командваш у дома си!
До коментар #3 от "честен ционист":Върви да остържеш патината с език, а неуспялата кандидат-кметица всеки ден ще ви носи цветя.
Коментиран от #17
12:33 14.05.2026
11 Кочо
До коментар #8 от "Дориана":Дорке, знаеш ли колко такива като теб съм превъзпитал!? Най древната рецепта - готвене, работа, гръцка музика и революционни песни!
12:33 14.05.2026
12 Вашето мнение
До коментар #8 от "Дориана":Дори, паметника е построен с дарения на български граждани и такива като теб нямат право да определят какво да се случи с него.
Коментиран от #41, #110
12:33 14.05.2026
15 Бг дракон
Според мен паметника, трябва да стои! Да ни напомня историята, добра или лоша тя си наша.
А тези опорки на снимката крадоха и се не наядоха! Може и паметник на тях да сложат, опазил бог!
12:35 14.05.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Боруна Лом":Вили Лилков беше агент на ДС.Работил е охрана в лагера Белене.
Коментиран от #58, #109
12:35 14.05.2026
17 честен ционист
До коментар #10 от "Ще командваш у дома си!":Ако не искаш да сложиш нова статуя на Вова в цял ръст е по-добре за вас да лъснете и споите старата.
Коментиран от #21
12:36 14.05.2026
27 паметник на путин
29 Калин
30 хихи
31 Гост
33 Хаха
34 Пешо
35 Напротив
Паметника се отнася и за всички българи загинали във ВСВ и в борбата с хитлеризма. Трябва да се възстанови . Освен това има и архитектурно естетическа стойност. Нека се направи и допитване до народа.
37 Моарейн
38 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
40 Ми защото
41 оня с коня
43 Факт
46 Калинчо
47 Моарейн
49 Синя София
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е с отпаднала необходимост, за разлика от паметника
55 А не се пъни
До коментар #21 от "Ще сложим каквото ние поискаме!":Ша земеш да родиш
58 Някой са били в Скравена
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Там е било най страшно ама сега децата и внуците им важни клечки.
13:06 14.05.2026
61 Ла й но мет
До коментар #50 от "Защо не реват 🇧🇬":Щото никой не плаща да се реве.
13:09 14.05.2026
63 Първо трябва лустрация
После връщаме Паметника Лева Казармата и текезесетата. Няма да ядем боклуци цял живот. Живота е обидно кратък. Няма време.
64 Тия фашистки елемени
Искам аз да съм им комендант- на наказателното отделение!
68 събота и неделя
До коментар #56 от "Подлеций":Софиянци оправете си със собствени сили междублоковите пространства. Така се прави в провинцията.
69 Моарейн
До коментар #56 от "Подлеций":Решаването на тези проблеми изисква разум и усилен труд, а демокрадите това не го могат. Те са като мароканските скакалци - минават и опустошават всичко.
73 Петер ЧебоРашка
До коментар #50 от "Защо не реват 🇧🇬":Лев Толстой критикува остро държавната машина, православието и милитаризма в Русия, застъпвайки се за християнски анархопацифизъм и обикновения селянин. В статии като „Християнство и патриотизъм“ и „Опомнете се!“ той заклеймява „фалшивия патриотизъм“ и войните (включително Руско-турската и Руско-японската), които служат само на властта, а не на народа.
Толстой се противопоставя на Руско-турската война, заявявайки, че руският народ не е познавал никакви „славянски братя“ и че войната е изкуствено създадена.
Като дълбок моралист, той отхвърля официалната Руска православна църква, заради което е отлъчен, застъпвайки се за разбиране за Бог, основано на морала, а не на догмите.
13:15 14.05.2026
76 Бялджип
До коментар #37 от "Моарейн":Да, благодаря! Нека добавя, че точно днес в Словакия се въведе наказателно преследване за оскверняване на паметниците от Втората световна война! А, у нас, тези екземпляри...???
13:21 14.05.2026
Паметник, паметник трябва да издигнем на Зайчара с филията с мас, защото когато имаше ПЪЛНАТА власт, дори и не помисли да го срине...
А защо ? Елементарно - той е комунист като всеки от нас. С партийна членска книжка, както всеки от нас !
Дали ще го проумеете ???
13:24 14.05.2026
Паметник на съветската армия има в почти всяка европейска столица. Този ли век при Блеър откриваха такъв в Лондон. Имало е в САЩ в Холивууд, но махнат май 2005г. В Германия огромни паметници с алеи. Реално тук 1944г. идва Трети УКРАИНСКИ фронт, посрещан като на паради град по град с арки и плакати "добре дошли освободители". Отишли да отдадат почит и на Шипка за загиналите за освобождението на България. Към него се присъединява огромна част от нашата армия, която се води част от съветската армия тогава и такива паметници частично са и за тях! Срещу Райха загиват някъде 34 хиляди български войници. Добре че не са дошли техните съюзници от Великобритания, че Чърчил е викал, че държава България не трябва да съществува.
До паметника сега булеварда Евлоги и Христо Георгиеви, го цепят и прекръщават в тази част на Адолф Хитлер, а останалата на Бенито Мусолини. Но сега ще отричат че е имало тук фашизъм - от преврата 1923 на привържениците на италианския фашизъм избиващи месец по-рано спечелилите избори земеделци с 52%. В Германия който отрича че е имало нацизъм (от 1933г) го вкарваха в затвора. Може би тук трябва същото за отричащите, че е имало фашизъм.
Дори русофобите можеха да са малко по-умни и да сменят леко
Коментиран от #87, #88, #118, #122
13:31 14.05.2026
88 Някой
До коментар #84 от "Някой":Реже дълги коментари. А и не харесва думи и нов опит. Продължението:
Дори русофобите можеха да са малко по-умни и да сменят леко надписа на паметника и нищо повече. Например на: За борците срещу нацизма и фашизма.
Този паметник не е за политици, строеве или нещо друго, както си измислят после.
Но виждаш ли издигнаха паметник на бомбардиралите София.
По сор-осоидна история скоро ще стигнем северомакедонците.
13:33 14.05.2026
90 Кочо
До коментар #77 от "Мимч":Веднъж ми се случи да седна на една скамейка с два колеги пред този мономент! За 5 минути първо ни нападна някакъв явен наркоман, облечен като Че Гевара и веднага след него - малка проститутка, леко занемарена, с ученическа раничка! Че Гевара изгониха колегите, а малката Лолита - аз! Скарахме се - Защо съм постъпил така с момичето!? А аз само я попитах дали тази скамейка не е ,,работното и място", тя каза довиждане! начи, казвам, вие Че Гевара го изгонихте като буклук, а пред това малкото се разкиснахте! Уж почтени, семейни и образовани мъже!!? По добре Паметник, отколкото проститутки и нарко зависими!
Коментиран от #100
13:36 14.05.2026
92 Драги Българи
И сега , същото това племе опроделя сътоянието на България.
Драги Българи, в момента сме под Печенежко робство, което ще унищожи България. Те знаят само да рушат, но не и да градят.
В нито едно въстание не са участвували. Във войните, процентно мако са участвували.
Така че нешите Печенежки историци са за изхвърляне.
13:39 14.05.2026
95 Дядо Гъдю
Ама , както се вижда колко са огладнели , ще предпочетат звънът на сребърните монети.
13:45 14.05.2026
100 Мимч
До коментар #90 от "Кочо":Абсолютно съм съгласен, да е паметник.
13:50 14.05.2026
108 Всичките на фотото
Ако надъхани без памет
Гробокопачи дето по улиците се кандидатира да се докопат до депутатска заплата
Който успя , успя. Останалите нахлупиха старите чорапи
Издънки хилави съ закваска от най сините но зли повече от всякога
14:22 14.05.2026
110 Щото ш тя е синя
До коментар #12 от "Вашето мнение":Сега се мазни по няколко пъти на ден за 500 пенсия с продължение
Умря марко
14:26 14.05.2026
112 Ама и с масто
До коментар #52 от "защо":За музей в синьо и плоча за оплюване със снимката му
14:33 14.05.2026
114 Никой
До коментар #26 от "Бялджип":Никой в света не издига паметник на окупаторите си, само българите
14:58 14.05.2026
118 Стига
До коментар #84 от "Някой":бе нашата армия била част от съветската. По- голяма нелепост няма. Ние сме били с хитлерова Германия и тези български войници са били пратени на фронта да измият срама, че сме били на неправилната страна на историята. Никога не са били от съветските части!
15:34 14.05.2026
126 Моряка
До коментар #97 от "Бивш военен":Белене е за по леките случаи.За такива като Тодева и Лилков Народния съд е определил Орландовци в обща дупка,заравнена отгоре.
18:09 14.05.2026
