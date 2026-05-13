Учителите излизат на протест за по-високи заплати

Учителите в България са в готовност за ефективни стачни действия, ако държавата не гарантира възнаграждения в размер на 125% от средната брутна работна заплата, съобщават от Bulgaria ON AIR. В ефира на телевизията председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" д-р Юлиян Петров предупреди, че липсата на адекватно финансиране в новия бюджет ще доведе до сериозно социално напрежение.
Синдикатите настояват държавата да заложи 6% от БВП за нуждите на образователната система. Според представителите на бранша, досегашните мерки не покриват реалните нужди на преподавателите на фона на икономическата обстановка.
"5% не беше увеличение, а компенсация за инфлацията. Хубаво е, че стана това нещо. Но гледаме към новия бюджет и парите за образование. Ако тези 125% ги няма, това може да бъде основание за стачки и протести", коментира д-р Юлиян Петров.
Липсата на дългосрочни финансови стимули води до невъзможност за задържане на младите специалисти в класните стаи. Председателят на синдиката подчертава, че хоризонтът за по-добро образование лежи изцяло в ръцете на политиците.
"Системата в момента не може да ги запази. Въпросът е да задържим най-добрите учители, младите да се задържат. Българският учител е между чука и наковалнята, няма да издържи дълго", предупреждава синдикалистът.
На дневен ред излиза и въпросът за ефективността на Националното външно оценяване (НВО). От браншовата организация определят изпитите след четвърти и десети клас като излишен стрес, който не носи реална полза и обратна връзка за Министерството на образованието и науката.
"Външното оценяване след 4 и 10 клас е нещо безсмислено. Това е една статистика, от която МОН не си взема поука. Още на 1 клас трябва да има бариера: това детенце има ли социални или езикови дефицити", категоричен е д-р Петров.
Той допълва, че настоящият модел наказва децата, които се справят добре, тъй като образователното темпо в класа често се съобразява с учениците, изпитващи сериозни затруднения и липса на подготовка в семейната среда.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
9 бедна ни е фантазията
90% от директор/ките са за смяна.
Както и поне 50% от даксалите, които са им лични слуги, връзкари, или просто роднини.
И тези делегирани бюджети ... Мама мия! Най-голямата каца с мед от Римско време насам.
Някой ще посмее ли да изчисли, откакто предателите въведоха тази недъгава система колко кинти са "усвени" на практика без държавен контрол?
Коментиран от #35, #89
14:19 13.05.2026
12 2205
Не искам да казвам какви фрапиращи случаи съм срещал при току що завършили магистратура електроинженери.
Увеличение на заплатите само при качествено образование! И който не може отпада а не като сега да го пробутват за бройка!
Коментиран от #95
14:20 13.05.2026
До коментар #1 от "Гост":Ще пиша - слаб 2 на учительницата ти .. А сети се , що ...
14 това също е вярно
До коментар #8 от "Гост":Защо индексираха минималните пенсии приоритетно години наред?
Т.е. пенсиите на хора които не са работили или "инвалиди" на по 40 години?
800 000 инвалиди на 4 милиона души без децата?
Е га инвалидизираната нация.
Коментиран от #19
14:21 13.05.2026
19 2205
До коментар #14 от "това също е вярно":ТЕЛК са за съд! Мислиш, че безплатно се дава? Преглед на членовете на комисиите и съд!
14:25 13.05.2026
22 Дориана
До коментар #17 от "Вижте му мутрата на тоя":Точно така как не ги е срам това ли са учителите които мислят само и единствено за високи заплати , но не и за резултати да не говорим как умишлено не пишат отсъствия на учениците и прикриват тези, които не ходят на училище. По тяхната логика тогава пенсионерите трябва да легнат и да умират. Срам и позор за наглостта и безочието на българските учители с най- ниски резултати с най- лошата дисциплина в училище.
14:30 13.05.2026
25 мдааа
До коментар #7 от "Фактъ":Тимичният профил на ръководител в системата:
Изрусена фльорца в късните 40 от "Жени-ГРП" или сродна партийка. Лапа с 2 шепи от бюджета средно по 5 заплати на месец. Кадрува, безчинства, урежда си задължително някаква "доктурантура" напр. "Дигитално нещо си в образователно нещо си". Или "Математиката за първи клас в контекста на информационното общество", или "Образователни политики в десетилетието на икнлузивното образвоание"
После изчуква 100 000 грамоти, протокола и пр. за себе си и роднините си, като "доказателсвто" че те са гении до един от Айнщайн нагоре. И между другото очерня всеки който нещо й е накривил шапката....
ПС. Всяка прилика с реални лица и събития е случайна. Дори доктрантурите си ги измислих. Голям майтап ще е ако наистина съществуват.
14:31 13.05.2026
27 Дориана
До коментар #20 от "родител":Това е абсолютно вярно, заплатите , които в момента получават учителите са много високи и те не ги заслужават. Това финансово безобразие беше направено от предишното правителство Магнитски с цел да си осигурят политическа власт , но не им се получи.
Коментиран от #41
14:33 13.05.2026
30 2205
Когато вдигнаха заплатите на МВР нещо подобри ли се - не!
Когато вдигнаха заплатите на учителите нещо подобри ли се - не!
Когато правиш нещо по един и същи начин не може да очакваш различни резултати!
Затова първо реални реформи, получаване на добри резултати и тогава увеличение!
14:36 13.05.2026
32 И това ми било "будители"
.от тия очакваме да спрат чудовищното презастроя абе, унищожаване на природата , да коригират поведението на изхвърляне на боклуци, опасни химикали, канцерогенни, пестициди,радиоактувни отпадъци нясякъде из страната ..едни и--ди--оти и простаци,бкоито само за заплатите си Тева, а обществото досега една полза от тях не видя....
14:36 13.05.2026
33 ДрайвингПлежър
Същото степенуване става и с глупав!
Какви 125% за работата, която вършат не могат и 50% да си изкарат!!!
А външното оценяване не само трябва да остане, ами трябва да се прави на всеки клас от 4ти до нагоре до матурата! Само така може да има някакъв поне бегъл контрол на работата на тия самозабравили се хрантутници!
Тия вършат по-малко работа и от полицаите и там трябва да се реже повече и по-здраво отколкото в сектор сигурност, вместо да им се дава още!
14:40 13.05.2026
35 Боби
До коментар #9 от "бедна ни е фантазията":Много си прав за директорите, особено има една директорка - калинка в 108градина "детско царство" Йовчева и е фамилията в дружба 1, е те тая парашутиста съсипа градината и персонала с циганските и изпълнения
36 Пешо
До коментар #1 от "Гост":Хахах 5%.... алооуу аз имам.0.8% я млъкнете и се хванете у работа....
Бяма 100 дни няма нищо. Направо с протести...искам кинтрапротест против увеличаването на заплатите в държавния секъор
14:45 13.05.2026
38 дядото
има и друг вариант- изсветляване броя на децата в класовете и при необходимост - закриване на паралелки,че и училища
14:49 13.05.2026
Пишете шестици наред на дебилите, не късате никого, гледате да ви е лекичко и създавате цели генерации дебили!
Родителите също са 50 процента виновни, но другите петдесет са за вас!
Дори заплатите в момента са ви много!
41 Френско
До коментар #27 от "Дориана":Доре абе хиляда евро за учител много ли ти се виждат, или да се занимаваш всеки ден с 30деца в детска градина е нормално и то кое от кое по ненормално, а за родителите да не говорим. Иво Сиромахов го каза"" махнете родителите от училищата и детските градини
Коментиран от #49, #50, #101
14:51 13.05.2026
42 И на какво учите децата
Какви заплати?
Щом се налага да ходят на частни уроци, няма смисъл да коментирам нивото на обучение!
Вместо само да искате, образовайте се.
14:53 13.05.2026
44 Нивола
До коментар #40 от "Нехис":Нещо бъркаш учители с полицията, учителите сами си плащат данъците, начална учителска заплата 1100евро,тури данъци и стават 850евро чисто, заплата та дрънка
Коментиран от #51, #66
14:56 13.05.2026
49 Гост
До коментар #41 от "Френско":Точно така!
РИват като незнам си кво срещу "високите" учителски заплати от 1000 евро без и хабер да си нямат от характера на тяхната работа!
Като им се виждат "високи" да станат учители отворковците, а не да им гледат канчето и да дават "акъл"!
Вместо да искат увеличение на техните заплати, щото сме в" клуба на богатите", гледат в канчето на съседа и викат: "много му е, намалете я..."!
Ами няма да се оправим при това противопоставяне на хора и съсловия...
Коментиран от #58
15:03 13.05.2026
50 Френската
До коментар #41 от "Френско":ако 1000 евро за почти целогодишна ваканция ти се виждат малко, заповядай да работи в частняи сектор за 600!
Коментиран от #55, #59
15:05 13.05.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Какъв доктор е доктора
Не мога да разбера защо заплашва.
Има ново мнозинство на база на изборите. Това мнозинство излъчи правителство. То ще направи бюджет.
Не мисля че само учителите са хора на този свят. Мнението на доктора е егоистично. Протестите бяха защото в обществото има егоизъм.
15:08 13.05.2026
55 Гост
До коментар #50 от "Френската":Като не ти харесва заплата от 600 евро в частния сектор, обясни на чорбаджията си, че сме в "клуба на богатите" и да ти я направи двойна!
Ако не иска, напускаш и ставаш учител за 1000 евро, за да "ваканцуваш"!
Ама още след първия 45 минутен час с над 20 дечурлига, няма да знаеш къде се намираш и ще искаш при частника, макар и за по-малко пари....
15:10 13.05.2026
56 Още преди много години...!
Та тогава тя каза така... :
,,Не може една държава да върви напред,в която полицаят получава по-високо възнаграждение,от учителя...!"...!
Коментиран от #60
15:13 13.05.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Да намалят на полицията
До коментар #56 от "Още преди много години...!":Но достатъчно увеличаваха на учителите.
15:15 13.05.2026
62 Боко
До коментар #57 от "Не е лесно с тези идиотчета":Не е лесно за мърлячите-родители!
Ако е стабилни родителите и децата ще са, а от тъпи комплексари излизат … под джанката не подат банани!
15:18 13.05.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Нехис
До коментар #44 от "Нивола":А къде е свършената работа?
Защо всяко следващо поколение е по-неграмотно?
Защо и учителите са с доста ниско ниво?
Коментиран от #70, #73, #93
15:19 13.05.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Боко
До коментар #66 от "Нехис":Сам си отговаряш!
Днешните НЕНГРАМОТНИ УЧЕНИЦИ са бъдещите НЕГРАМОТНИ УЧИТЕЛИ стачкуващи за по голяма заплата 👌
15:22 13.05.2026
71 СЮРРЕАЛИЗЪМ
КАТО ГЛЕДАМЕ КАК СА ОБРАЗОВАЛИ
МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75...🗣
15:22 13.05.2026
73 Гост
До коментар #66 от "Нехис":Ставаш учител заедно с всички тук "всезнайковци" и масово "вдигате нивото" на учениците!
Места свободни бол, действайте...
Коментиран от #100
15:23 13.05.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Познаващ
Придобивки за работещите абсолютно трябва да има,но те трябва да следват пътя на икономическата логика,а не на натиска.
15:31 13.05.2026
81 Шишко
До коментар #72 от "Боко":Ти на учителите не давай,на тебе ще ти простим,и без това на училище не си ходил
15:39 13.05.2026
83 Как се повиши производителността на труд
До коментар #4 от "да питам":на един даскал 10 пъти откакто заплатата беше 200 лв. до 2000 лв.?
15:41 13.05.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Факт
До коментар #9 от "бедна ни е фантазията":Директор се назначава, за да урежда нечии фирми за ремонт на зданието по евро програми.
15:46 13.05.2026
91 Ванеса
Пълно с неграмотни ученици , а останалата администрация тромава и многократно завишена .
15:49 13.05.2026
92 Интересно
Абитуриентите едвам сричат.
Не знаят кой е Вапцаров, нито кой е написал Под игото.
На какво отгоре искат увеличение на заплатите?
Нека първо си оправят резултатите.
15:49 13.05.2026
93 Това е умишлено заложено
До коментар #66 от "Нехис":Неграмотните ще бъдат роби. Няма как да поробиш грамотни хора , но лесно можеш да поробиш неграмотните. Това е целта. Те сегашните ученици може да имат дипломи но са неграмотни. Роби.
Коментиран от #98
15:50 13.05.2026
94 Гост
Не било врат, а шия.
И 30% инфлация не са били увеличение на цените, нали така, бръндяк?
15:50 13.05.2026
95 Алм 13
До коментар #12 от "2205":Защо намесвате тук и електроинженерите? До сега не съм чул те да са протестирали за по-високи заплати, въпреки че без тях не може в нито една сфера, включително и да използваме телефоните!
Коментиран от #105
15:51 13.05.2026
98 Нехис
До коментар #93 от "Това е умишлено заложено":Знам, но след като учителите знаят, че системата е прогнила, но въпреки това се хващат на хорото, нямат право да искат увеличение за несвършена работа.
15:53 13.05.2026
100 Нехис
До коментар #73 от "Гост":Аз не съм всезнайко като теб.
За да коментирам темата, значи имам нужния ценз.
15:55 13.05.2026
101 Дориана
До коментар #41 от "Френско":Прекалено много са повишен учителските заплати за работата, която вършат изобщо не
ги заслужават. Заплатите им трябва да бъдат обвързани с резултати , а не да им се повишават с политическа цел за политическо оцеляване. Работят до обяд и в !3 часа си тръгват. България е на едно от последните места по грамотност и резултати. Като им повишеха заплатите резултатите от обучението станаха още по- плачевни да не говорим за лошата дисциплина, с която не могат да се справят.. Имат и много големи ваканции и отпуски в сравнение с другите работещи.
Коментиран от #107, #110
15:57 13.05.2026
104 маке
До коментар #90 от "Тони Монтана":Ма и даскалите не заслужават пренасочване на финанси, не че тези, за които си писал си заслужават заплатите, ама тези прекаляват
16:03 13.05.2026
105 Също
До коментар #95 от "Алм 13":Агрономите никога абсолютно никога не протестират горките и те като инженерите много работят малко получават но си мълчат язък че учат пет години бадева.
16:05 13.05.2026
107 Шишко
До коментар #101 от "Дориана":Доре обаче според тебе учителите въобще не трябва да получават заплати или айде от тебе да мине едни 300евро колкото за Бог да прости.Даите да закрием училища, университети, детски градини и ясли и всеки да се оправя както намери,колко много пари ще се спестят
Коментиран от #113
16:19 13.05.2026
110 Ямбол
До коментар #101 от "Дориана":За дисциплината се обърнете към родителите,а не към учителите.Възпитанието е от бащата и майката
16:23 13.05.2026
112 Лично ли се засягаш ?
До коментар #108 от "Учениците":На времето имаше помощни училища. Който не се справяше отиваше там. Не могат всички да са висшисти. Не е редно умните деца да страдат заради други.
16:24 13.05.2026
113 Не но
До коментар #107 от "Шишко":Шишковците трябва по малко да хапват защото е вредно човек да е дебел.
16:32 13.05.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Цъцъцъ
До коментар #116 от "глух":А в кое училище заплатата е 3-4 хил. да взема да ида там на работа?
17:01 13.05.2026
125 Ахаха
До коментар #5 от "Госあ":Това че децата не учат не е проблем на учителите, а липса на възпитание вкъщи
18:19 13.05.2026
129 Родител
Най некачествено е преподаването в 9-12 клас
Пълна скръб !!!
20:05 13.05.2026
133 Снежанка Димитрова
До коментар #15 от "Дориана":Не само парите са фактора,за напускането на младите учители. Стресът от родителски претенции, контролът от НПО-та, огромна администрация от която зависят,дори и профсъюзите(, особено един с една достолепна дама) Страшно много администрация е на гърба на българският учител, превърнаха училището от храм на науката в социална институция,която междудругото и нещо се.учи.
22:46 13.05.2026
