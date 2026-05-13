Учителите излизат на протест за по-високи заплати

13 Май, 2026 14:11 4 752 135

5% не беше увеличение, а компенсация за инфлацията

Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учителите в България са в готовност за ефективни стачни действия, ако държавата не гарантира възнаграждения в размер на 125% от средната брутна работна заплата, съобщават от Bulgaria ON AIR. В ефира на телевизията председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" д-р Юлиян Петров предупреди, че липсата на адекватно финансиране в новия бюджет ще доведе до сериозно социално напрежение.

Синдикатите настояват държавата да заложи 6% от БВП за нуждите на образователната система. Според представителите на бранша, досегашните мерки не покриват реалните нужди на преподавателите на фона на икономическата обстановка.

"5% не беше увеличение, а компенсация за инфлацията. Хубаво е, че стана това нещо. Но гледаме към новия бюджет и парите за образование. Ако тези 125% ги няма, това може да бъде основание за стачки и протести", коментира д-р Юлиян Петров.

Липсата на дългосрочни финансови стимули води до невъзможност за задържане на младите специалисти в класните стаи. Председателят на синдиката подчертава, че хоризонтът за по-добро образование лежи изцяло в ръцете на политиците.

"Системата в момента не може да ги запази. Въпросът е да задържим най-добрите учители, младите да се задържат. Българският учител е между чука и наковалнята, няма да издържи дълго", предупреждава синдикалистът.

На дневен ред излиза и въпросът за ефективността на Националното външно оценяване (НВО). От браншовата организация определят изпитите след четвърти и десети клас като излишен стрес, който не носи реална полза и обратна връзка за Министерството на образованието и науката.

"Външното оценяване след 4 и 10 клас е нещо безсмислено. Това е една статистика, от която МОН не си взема поука. Още на 1 клас трябва да има бариера: това детенце има ли социални или езикови дефицити", категоричен е д-р Петров.

Той допълва, че настоящият модел наказва децата, които се справят добре, тъй като образователното темпо в класа често се съобразява с учениците, изпитващи сериозни затруднения и липса на подготовка в семейната среда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    126 4 Отговор
    Га Бойко и Пеевски бяха на власт Янка Такеева ходеше по екскурзии и лaпаше членски внос.

    Коментиран от #13, #36

    14:14 13.05.2026

  • 2 Почна се

    126 8 Отговор
    Мафията започва с провокации и протести, като повдига различни отрасли, които са зле заради нея.

    14:14 13.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 да питам

    129 5 Отговор
    И те искат 60% увеличение , като на милиционерите ?! И 30 заплати при пенсиониране ...

    Коментиран от #83

    14:15 13.05.2026

  • 5 Госあ

    133 8 Отговор
    Да им обвържат заплатите с резултатите от матурите и външното оценяване на даскалите ! даскали стават най слабите

    Коментиран от #125

    14:16 13.05.2026

  • 6 Даскалите

    125 10 Отговор
    не заслужават и сегашните заплати.

    14:16 13.05.2026

  • 7 Фактъ

    118 8 Отговор
    Герберастките калинки , даскалите бълват неграмотници , ама искат високи заплати .

    Коментиран от #25

    14:16 13.05.2026

  • 8 Гост

    82 6 Отговор
    Сега най-важно е да се заделят 7.8% за индексиране на истинските пенсии, а не на ГЕРБ-НН електората с фалшив ТЕЛК.

    Коментиран от #14

    14:17 13.05.2026

  • 9 бедна ни е фантазията

    107 5 Отговор
    Системата е пропита от развала.
    90% от директор/ките са за смяна.
    Както и поне 50% от даксалите, които са им лични слуги, връзкари, или просто роднини.
    И тези делегирани бюджети ... Мама мия! Най-голямата каца с мед от Римско време насам.
    Някой ще посмее ли да изчисли, откакто предателите въведоха тази недъгава система колко кинти са "усвени" на практика без държавен контрол?

    Коментиран от #35, #89

    14:19 13.05.2026

  • 10 И колко точно е средната заплата

    65 5 Отговор
    Що не го спомена тоя лапач на заплати ли е учител ли е!? Като ги гледам кви изпечени и жестоки престъпници са учениците, се чудя на кво ги образовате по тия училища!?

    14:20 13.05.2026

  • 11 мамник

    56 8 Отговор
    На работниците на чиито гръб лежът тия когааааа????? Паразитииии!👿

    14:20 13.05.2026

  • 12 2205

    79 5 Отговор
    От училищата, професионалните гимназии и ВУЗове излиза 90 процента брак! Там се търси бройка а не качество. Учителите може да не са виновни но това трябва да престане!
    Не искам да казвам какви фрапиращи случаи съм срещал при току що завършили магистратура електроинженери.
    Увеличение на заплатите само при качествено образование! И който не може отпада а не като сега да го пробутват за бройка!

    Коментиран от #95

    14:20 13.05.2026

  • 13 Минаващия

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ще пиша - слаб 2 на учительницата ти .. А сети се , що ...

    14:20 13.05.2026

  • 14 това също е вярно

    44 11 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Защо индексираха минималните пенсии приоритетно години наред?
    Т.е. пенсиите на хора които не са работили или "инвалиди" на по 40 години?
    800 000 инвалиди на 4 милиона души без децата?
    Е га инвалидизираната нация.

    Коментиран от #19

    14:21 13.05.2026

  • 15 Дориана

    75 6 Отговор
    Това е безочие и тотална нахалство от страна на учителите, които са подкукуросани от Синдикатите , които пък са свързани с Борисов и Пеевски . Никакво повишение за тях на калпак, възнагражденията им трябва да бъдат обвързани с резултати. На фона на инфлацията и пробития стъкмен бюджет от ГЕРБ това е пълна тотална наглост от тях. Този път ще получат Не от Финансистите от новата власт. Колкото искат да стачкуват този път няма да им се получи .

    Коментиран от #133

    14:22 13.05.2026

  • 16 Хмм

    64 5 Отговор
    учителите излизат да защитават своя любимец Бойко Борисов, заплатите им са добри

    14:23 13.05.2026

  • 17 Вижте му мутрата на тоя

    48 4 Отговор
    Дори не му дреме, че има възрастни хора с по 200-300-400 евро на месец...Това нЯщо на снимката - егоист и егоцентрик мислите ли , че може да възпира вашите деца на нещо друго освен още егоизъм и алчност...аз да съм добре, другите не ме интересуват ..и това се водят "учители"

    Коментиран от #22

    14:23 13.05.2026

  • 18 Първо що не обяви коли му е заплата сега

    39 3 Отговор
    И колко още иска тоя!?

    14:24 13.05.2026

  • 19 2205

    35 6 Отговор

    До коментар #14 от "това също е вярно":

    ТЕЛК са за съд! Мислиш, че безплатно се дава? Преглед на членовете на комисиите и съд!

    14:25 13.05.2026

  • 20 родител

    68 5 Отговор
    Учителите получават и сега заплати които не заслужават !!! Образованието ни падна под нивото на африканскито , а и в годината по три месеца почиват !!

    Коментиран от #27

    14:27 13.05.2026

  • 21 Тома

    52 4 Отговор
    Много вакантни места за даскали има по селата и който протестира направо на село.Колко часа на ден работят защото ученическия е 40 мин.Цяла година са във ваканции а заплатата върви.А качество на преподаване е ниско

    14:28 13.05.2026

  • 22 Дориана

    49 5 Отговор

    До коментар #17 от "Вижте му мутрата на тоя":

    Точно така как не ги е срам това ли са учителите които мислят само и единствено за високи заплати , но не и за резултати да не говорим как умишлено не пишат отсъствия на учениците и прикриват тези, които не ходят на училище. По тяхната логика тогава пенсионерите трябва да легнат и да умират. Срам и позор за наглостта и безочието на българските учители с най- ниски резултати с най- лошата дисциплина в училище.

    14:30 13.05.2026

  • 23 От ПБ им казаха

    30 2 Отговор
    Няма такова нещо вече , ще има само колективни трудови договаряния за заплатите...тоя толкоз ли е неграмотен, та не го е разбрал....а се пише "учител"

    14:31 13.05.2026

  • 24 това е провокация

    38 10 Отговор
    Това е провокация срещу най-успешното правителство на Прехода! Защо не протестураха преди 10 дена, ами протестират сега?!

    14:31 13.05.2026

  • 25 мдааа

    33 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фактъ":

    Тимичният профил на ръководител в системата:

    Изрусена фльорца в късните 40 от "Жени-ГРП" или сродна партийка. Лапа с 2 шепи от бюджета средно по 5 заплати на месец. Кадрува, безчинства, урежда си задължително някаква "доктурантура" напр. "Дигитално нещо си в образователно нещо си". Или "Математиката за първи клас в контекста на информационното общество", или "Образователни политики в десетилетието на икнлузивното образвоание"
    После изчуква 100 000 грамоти, протокола и пр. за себе си и роднините си, като "доказателсвто" че те са гении до един от Айнщайн нагоре. И между другото очерня всеки който нещо й е накривил шапката....

    ПС. Всяка прилика с реални лица и събития е случайна. Дори доктрантурите си ги измислих. Голям майтап ще е ако наистина съществуват.

    14:31 13.05.2026

  • 26 мдаааа

    43 3 Отговор
    Моят внук е на 15 години . Задали му въпрос - Кажи един известен българин .И отговорът му никак не ме учудва - Азиз .. толкоз

    14:32 13.05.2026

  • 27 Дориана

    50 7 Отговор

    До коментар #20 от "родител":

    Това е абсолютно вярно, заплатите , които в момента получават учителите са много високи и те не ги заслужават. Това финансово безобразие беше направено от предишното правителство Магнитски с цел да си осигурят политическа власт , но не им се получи.

    Коментиран от #41

    14:33 13.05.2026

  • 28 започна се

    56 3 Отговор
    още в първите дни започнаха искания, заплахи за протести... На който му е ниска държавната заплата, да напуска и да ходи в частния сектор да види какви високи заплати дават, как там синдикати няма и как изобщо не можеш да си представиш, че ще изнудваш работодателя си. Децата масово са неграмотни, обаче учителите не са доволни на 5% върху заплатата, защото това било индексация, а те искали увеличение. А по-голямата част от нас искат просто индексация на доходите, за да запазят покупателната си способност. В момента учителите не постигат нищо различно от това да настроят обществото срещу себе си.

    14:34 13.05.2026

  • 29 Чао

    26 3 Отговор
    Учители мъчителни

    14:35 13.05.2026

  • 30 2205

    47 3 Отговор
    Когато наливаха пари в здравеопазването нещо подобри ли се - не!
    Когато вдигнаха заплатите на МВР нещо подобри ли се - не!
    Когато вдигнаха заплатите на учителите нещо подобри ли се - не!
    Когато правиш нещо по един и същи начин не може да очакваш различни резултати!
    Затова първо реални реформи, получаване на добри резултати и тогава увеличение!

    14:36 13.05.2026

  • 31 Питам

    49 5 Отговор
    Какво е това,вдигат им заплатите постоянно а децата неграмотни,вземат допълнителни уроци.Защо в миналото не беше така,всички учеха,вземаха допълнителни уроци тези които изоставаха,а сега какво е това?

    14:36 13.05.2026

  • 32 И това ми било "будители"

    33 3 Отговор
    Днешните "будители" само личните им заплатите ги вълнуват, да не помислите, че нещо друго ги вълнува тия....като едни вече изпечени мошеници и измамници , забравили кво е морал ...И от тия очакваме да излезнат да защитят възрастни хора, болни хора, оставени като кучета да измират от глад.
    .от тия очакваме да спрат чудовищното презастроя абе, унищожаване на природата , да коригират поведението на изхвърляне на боклуци, опасни химикали, канцерогенни, пестициди,радиоактувни отпадъци нясякъде из страната ..едни и--ди--оти и простаци,бкоито само за заплатите си Тева, а обществото досега една полза от тях не видя....

    14:36 13.05.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    40 4 Отговор
    Нагъл, по-нагъл, най-нагъл - даскал!
    Същото степенуване става и с глупав!

    Какви 125% за работата, която вършат не могат и 50% да си изкарат!!!

    А външното оценяване не само трябва да остане, ами трябва да се прави на всеки клас от 4ти до нагоре до матурата! Само така може да има някакъв поне бегъл контрол на работата на тия самозабравили се хрантутници!

    Тия вършат по-малко работа и от полицаите и там трябва да се реже повече и по-здраво отколкото в сектор сигурност, вместо да им се дава още!

    14:40 13.05.2026

  • 34 Констатация

    38 5 Отговор
    И откъде държавата да вземе пари за повишаване на заплатите на даскалите??? Постъпленията в държавната хазна зависят пряко от Промишленност, Производство и Сел. стопанска продукция, както за нуждите на Вътрешния пазар, така и за Износ, но в Бг вече няма никаква Промишленност и Сел. стопанство. Днес, финансовите постъпления в Хазната се формират от вътрешни услуги, такси и данъци. Извод: Пари за повишаване на учителските заплати - Няма, другият вариант е, да съкратят заплатите на други, за да дадат на даскалите!

    14:40 13.05.2026

  • 35 Боби

    25 3 Отговор

    До коментар #9 от "бедна ни е фантазията":

    Много си прав за директорите, особено има една директорка - калинка в 108градина "детско царство" Йовчева и е фамилията в дружба 1, е те тая парашутиста съсипа градината и персонала с циганските и изпълнения

    14:44 13.05.2026

  • 36 Пешо

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Хахах 5%.... алооуу аз имам.0.8% я млъкнете и се хванете у работа....
    Бяма 100 дни няма нищо. Направо с протести...искам кинтрапротест против увеличаването на заплатите в държавния секъор

    14:45 13.05.2026

  • 37 дядото

    21 5 Отговор
    през възраждането учителите са наемани с плата от населението за 1 година и работата им е оценявана от него.ежегодно са показвали резултата от работата си /по ив.вазов/ и са били уважавани членове на обществото.това обикновено е призвание и преди да протестират да си дадат отчет какви са днес като учители и народни будители.има ли сред тях хора с неистински дипломи,с минали подвизи от криминално естество,покриват си очакванията на обществото

    14:45 13.05.2026

  • 38 дядото

    22 4 Отговор
    до ком. 34
    има и друг вариант- изсветляване броя на децата в класовете и при необходимост - закриване на паралелки,че и училища

    14:49 13.05.2026

  • 39 Т.КОЛЕВ

    23 4 Отговор
    ТИЯ ПРЕЗ НЯКОЛКО.МЕСЕЦА ИСКАТ ДА.ИМ ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ ОРГАНИЗИРСТ СЕ И ИЗНУДВАТ ДЪРЖАВЯТА. ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ДО ОБЕД РАБОТЯТ И 4 МЕСЕЦА В ГОДИНАТА СА ВАКАНЦИЙ ЗАЕДНО С ДЕЦАТА. ТРЯБВА НАЙСТИНА ДА СЕ ВЪВЕДЪТ НОВИ ЗАКОНИ АКТОАЛНИ НА СЕГА ЧЕ ТИЯ.ЩЕ СИ ПРОДЪЛЖАВАТ С ИСКАНЕТО ПРЕЗ НЯКОЛЙО МЕСЕЦА. А ПОВЕЧЕТО ОТ ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ С МИЖАВИ ПЕНСИЙКИ И ЗАПЛАТИ. АМАН ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ НАГЛОСТА ИМ НЯМА КРАЙ.

    14:49 13.05.2026

  • 40 Нехис

    35 4 Отговор
    Ехееее, не ви ли е малко в повечко аз да ви плащам с данъците си заплати, които не сте си изработили?
    Пишете шестици наред на дебилите, не късате никого, гледате да ви е лекичко и създавате цели генерации дебили!
    Родителите също са 50 процента виновни, но другите петдесет са за вас!
    Дори заплатите в момента са ви много!

    Коментиран от #44

    14:51 13.05.2026

  • 41 Френско

    10 19 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    Доре абе хиляда евро за учител много ли ти се виждат, или да се занимаваш всеки ден с 30деца в детска градина е нормално и то кое от кое по ненормално, а за родителите да не говорим. Иво Сиромахов го каза"" махнете родителите от училищата и детските градини

    Коментиран от #49, #50, #101

    14:51 13.05.2026

  • 42 И на какво учите децата

    30 5 Отговор
    Че те са по- гоамотни от някои от вас.
    Какви заплати?
    Щом се налага да ходят на частни уроци, няма смисъл да коментирам нивото на обучение!
    Вместо само да искате, образовайте се.

    14:53 13.05.2026

  • 43 Мечо ПУХ

    19 2 Отговор
    Направете ги на резултат и така сами да си вдигат заплатите . А ДАНО АМА НА ДАЛИ

    14:54 13.05.2026

  • 44 Нивола

    5 22 Отговор

    До коментар #40 от "Нехис":

    Нещо бъркаш учители с полицията, учителите сами си плащат данъците, начална учителска заплата 1100евро,тури данъци и стават 850евро чисто, заплата та дрънка

    Коментиран от #51, #66

    14:56 13.05.2026

  • 45 ПЕНцИОНЕР

    15 2 Отговор
    И АЗ ИСКАМ ДА МИ ИНДЕКСИРАТ ПЕНцИЯТА ОТ 01.01 С 30 %.

    14:57 13.05.2026

  • 46 Обикновен Родител на ученик!

    25 2 Отговор
    Ще ви призная исканията,ако премахнете частните уроци и преподавате качествено ,в училище,за което ви плащат!

    14:58 13.05.2026

  • 47 Факт

    3 6 Отговор
    Баба Янка пак ще предаде учителите!

    15:03 13.05.2026

  • 48 Боко

    11 3 Отговор
    Тия гледат от милиционерите , ама са по големи отрепки и от тях🤬🤮

    15:03 13.05.2026

  • 49 Гост

    4 14 Отговор

    До коментар #41 от "Френско":

    Точно така!
    РИват като незнам си кво срещу "високите" учителски заплати от 1000 евро без и хабер да си нямат от характера на тяхната работа!
    Като им се виждат "високи" да станат учители отворковците, а не да им гледат канчето и да дават "акъл"!
    Вместо да искат увеличение на техните заплати, щото сме в" клуба на богатите", гледат в канчето на съседа и викат: "много му е, намалете я..."!
    Ами няма да се оправим при това противопоставяне на хора и съсловия...

    Коментиран от #58

    15:03 13.05.2026

  • 50 Френската

    26 4 Отговор

    До коментар #41 от "Френско":

    ако 1000 евро за почти целогодишна ваканция ти се виждат малко, заповядай да работи в частняи сектор за 600!

    Коментиран от #55, #59

    15:05 13.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    13 2 Отговор
    До кога и какъв продукт създават се пита в уравнението!

    15:08 13.05.2026

  • 53 Какъв доктор е доктора

    12 2 Отговор
    В смисъл по какво е доктор.
    Не мога да разбера защо заплашва.
    Има ново мнозинство на база на изборите. Това мнозинство излъчи правителство. То ще направи бюджет.
    Не мисля че само учителите са хора на този свят. Мнението на доктора е егоистично. Протестите бяха защото в обществото има егоизъм.

    15:08 13.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гост

    9 12 Отговор

    До коментар #50 от "Френската":

    Като не ти харесва заплата от 600 евро в частния сектор, обясни на чорбаджията си, че сме в "клуба на богатите" и да ти я направи двойна!
    Ако не иска, напускаш и ставаш учител за 1000 евро, за да "ваканцуваш"!
    Ама още след първия 45 минутен час с над 20 дечурлига, няма да знаеш къде се намираш и ще искаш при частника, макар и за по-малко пари....

    15:10 13.05.2026

  • 56 Още преди много години...!

    10 2 Отговор
    Имаше интервю,с Мерсия Макдермот-англичанка,учителка в БГ...,написала книга за Левски...!
    Та тогава тя каза така... :
    ,,Не може една държава да върви напред,в която полицаят получава по-високо възнаграждение,от учителя...!"...!

    Коментиран от #60

    15:13 13.05.2026

  • 57 Не е лесно с тези идиотчета

    12 2 Отговор
    Но за сметка на това учителите ги търпят само половин година. Родителите ги търпят цял човешки живот. Какво да правят.

    Коментиран от #62

    15:13 13.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Да намалят на полицията

    13 2 Отговор

    До коментар #56 от "Още преди много години...!":

    Но достатъчно увеличаваха на учителите.

    15:15 13.05.2026

  • 61 Еди кой си

    12 2 Отговор
    НАГЛОСТ!!!

    15:15 13.05.2026

  • 62 Боко

    5 3 Отговор

    До коментар #57 от "Не е лесно с тези идиотчета":

    Не е лесно за мърлячите-родители!
    Ако е стабилни родителите и децата ще са, а от тъпи комплексари излизат … под джанката не подат банани!

    15:18 13.05.2026

  • 63 ХА ХА ХА ХА

    15 2 Отговор
    ТИЯ НАГЛЕЦИ СА ИЗВРАТЕНИ. ЗА НАЙ СЛАБИ РЕЗУЛТАТИ.НАЙ ВИСОКО ЗАПЛАЩАНЕ.

    15:18 13.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Вътрешното и правосъдното да намали

    13 2 Отговор
    Прекалено високите заплати на служителите си а образованието и здравеопазването да замразят доходите си но да спрат да мрънкат и само да искат но не правят на среща. И културата също да са по скромни.

    15:19 13.05.2026

  • 66 Нехис

    17 4 Отговор

    До коментар #44 от "Нивола":

    А къде е свършената работа?
    Защо всяко следващо поколение е по-неграмотно?
    Защо и учителите са с доста ниско ниво?

    Коментиран от #70, #73, #93

    15:19 13.05.2026

  • 67 Крум

    12 1 Отговор
    За продукта/нивото на успеваемостта на учениците/заплатите на учителите трябва да се редуцират с 40%...надолу...

    15:19 13.05.2026

  • 68 БОК

    6 2 Отговор
    КОЧИНАТА ПОЧВА.

    15:21 13.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Боко

    10 2 Отговор

    До коментар #66 от "Нехис":

    Сам си отговаряш!
    Днешните НЕНГРАМОТНИ УЧЕНИЦИ са бъдещите НЕГРАМОТНИ УЧИТЕЛИ стачкуващи за по голяма заплата 👌

    15:22 13.05.2026

  • 71 СЮРРЕАЛИЗЪМ

    8 2 Отговор
    КАК СРАМ НЕ ГИ Е...
    КАТО ГЛЕДАМЕ КАК СА ОБРАЗОВАЛИ
    МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75...🗣

    15:22 13.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Гост

    3 9 Отговор

    До коментар #66 от "Нехис":

    Ставаш учител заедно с всички тук "всезнайковци" и масово "вдигате нивото" на учениците!
    Места свободни бол, действайте...

    Коментиран от #100

    15:23 13.05.2026

  • 74 Учителите личните лекари и полицията

    17 2 Отговор
    Получиха прекалено много в последните години но резултати няма никакви за правосъдието да не говорим там е безкрайно трагично и трябва крути мерки от страна на народа и държавата.

    15:23 13.05.2026

  • 75 Новото мнозинство

    11 1 Отговор
    Не би трябвало да фаворизира отделни прослойки както се правеше до сега.

    15:25 13.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Кмета

    12 1 Отговор
    Наглеци,хем не можете да научите децата да четат и пишат,хем искате по-високи заплати, не се наядохте.Защо не стачкувахте при управлението на двете тлъсти прасета?

    15:30 13.05.2026

  • 78 Познаващ

    10 1 Отговор
    Започва се ,учители,сестри идруги каквито се сетите,от скритите лимонки на дебелаците. Продажните синдикати които толкова години не казваха гък,даже заставаха на страната на правителствата,сега ще се окажат най-големите "борци" за социални придобивки.
    Придобивки за работещите абсолютно трябва да има,но те трябва да следват пътя на икономическата логика,а не на натиска.

    15:31 13.05.2026

  • 79 ПО СКОРО трябва да им ги

    10 1 Отговор
    намалят и чак когато постигнат някакви добри успехи учениците им тогава да ги вдигат , всяко училище според успеха на учениците и съответно заплатите на учителите

    15:33 13.05.2026

  • 80 Реалист

    12 2 Отговор
    Защо не стачкувахте при управлението на мутрите...защото много от вас,вкл. и Янка Такева щяха да си изгубят работата.

    15:33 13.05.2026

  • 81 Шишко

    3 4 Отговор

    До коментар #72 от "Боко":

    Ти на учителите не давай,на тебе ще ти простим,и без това на училище не си ходил

    15:39 13.05.2026

  • 82 Гост

    11 1 Отговор
    Дежурните протестиращи. Каквото за народа, такова и за тях. Лекари, учители, държавни служители ... Как живеят останалите работещи? Някакви привилигировани касти се отглеждат от години. Всички са бедни. Всички изнемогват

    15:41 13.05.2026

  • 83 Как се повиши производителността на труд

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    на един даскал 10 пъти откакто заплатата беше 200 лв. до 2000 лв.?

    15:41 13.05.2026

  • 84 без касов бон за частен урок

    7 1 Отговор
    Покрай матурите прибират тройно повече от частни уроци, а един лев данък не са платили за тях пари.

    15:44 13.05.2026

  • 85 Потрес

    9 0 Отговор
    Пратете работещите пенсионери- учители и професори от училища и университети вкъщи и ще има заплати...

    15:44 13.05.2026

  • 86 Методи Динков

    13 0 Отговор
    Душмани! На нищо не учат децата, затова излизат неграмотни от училище. И оная дърта курБа Янка Такева, дето има имение на Халкидики и из цяла България скъпи недвижимости, що не се бръкне в джоба и даде исканото увеличение. Аман от изнудвачи!

    15:44 13.05.2026

  • 87 Българин

    10 1 Отговор
    Всяка година по два пъти ви вдигат заплатите и пак ревете.Има сектори,където не са вдигани от години,на здравните работници също.Що за наглост?!..

    15:44 13.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Факт

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "бедна ни е фантазията":

    Директор се назначава, за да урежда нечии фирми за ремонт на зданието по евро програми.

    15:46 13.05.2026

  • 90 Тони Монтана

    8 2 Отговор
    Да пренасочат пари от МО, МВР и ДАНС към учителите.

    Коментиран от #104

    15:48 13.05.2026

  • 91 Ванеса

    10 1 Отговор
    На учителите , а и на всички държавни служители трябва да им намалят заплатите , не да ги увеличават !
    Пълно с неграмотни ученици , а останалата администрация тромава и многократно завишена .

    15:49 13.05.2026

  • 92 Интересно

    9 0 Отговор
    Двойка до двойка.
    Абитуриентите едвам сричат.
    Не знаят кой е Вапцаров, нито кой е написал Под игото.
    На какво отгоре искат увеличение на заплатите?
    Нека първо си оправят резултатите.

    15:49 13.05.2026

  • 93 Това е умишлено заложено

    10 1 Отговор

    До коментар #66 от "Нехис":

    Неграмотните ще бъдат роби. Няма как да поробиш грамотни хора , но лесно можеш да поробиш неграмотните. Това е целта. Те сегашните ученици може да имат дипломи но са неграмотни. Роби.

    Коментиран от #98

    15:50 13.05.2026

  • 94 Гост

    6 2 Отговор
    5% не било увеличение, а компенсация.
    Не било врат, а шия.
    И 30% инфлация не са били увеличение на цените, нали така, бръндяк?

    15:50 13.05.2026

  • 95 Алм 13

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "2205":

    Защо намесвате тук и електроинженерите? До сега не съм чул те да са протестирали за по-високи заплати, въпреки че без тях не може в нито една сфера, включително и да използваме телефоните!

    Коментиран от #105

    15:51 13.05.2026

  • 96 Ролан

    5 2 Отговор
    Тия , скоро ще изпреварят медицинската мафия !

    15:53 13.05.2026

  • 97 Тези

    6 1 Отговор
    Нахалници да спрат малко алчността си.Достатъчно високи заплати вземат.Товс,че слугите на Тиквата от синдикатите започват да бъркат дневния ред на обществото е позор за учителската гилдия,която работи по часове и с големи ваканции.Осве това резултатите от работата им са никакви.Растат все повече неграмотници.

    15:53 13.05.2026

  • 98 Нехис

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "Това е умишлено заложено":

    Знам, но след като учителите знаят, че системата е прогнила, но въпреки това се хващат на хорото, нямат право да искат увеличение за несвършена работа.

    15:53 13.05.2026

  • 99 глух

    9 1 Отговор
    Даскалите работят по половин ден/сутрин или следобед/ почиват цяло лято и три ваканции.Общият им брой работни часове са под 60 % от нормалните за страната.Като прибавим не свършената работа видно по знанията на децата и сега са им прекалено високи заплатите.Заплатите им да се обвържат с успеха на учениците.Който не му харесва напуска и се оправя както може.

    15:54 13.05.2026

  • 100 Нехис

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Гост":

    Аз не съм всезнайко като теб.
    За да коментирам темата, значи имам нужния ценз.

    15:55 13.05.2026

  • 101 Дориана

    12 1 Отговор

    До коментар #41 от "Френско":

    Прекалено много са повишен учителските заплати за работата, която вършат изобщо не
    ги заслужават. Заплатите им трябва да бъдат обвързани с резултати , а не да им се повишават с политическа цел за политическо оцеляване. Работят до обяд и в !3 часа си тръгват. България е на едно от последните места по грамотност и резултати. Като им повишеха заплатите резултатите от обучението станаха още по- плачевни да не говорим за лошата дисциплина, с която не могат да се справят.. Имат и много големи ваканции и отпуски в сравнение с другите работещи.

    Коментиран от #107, #110

    15:57 13.05.2026

  • 102 Учителите ако са умни

    6 1 Отговор
    Ще гледат да запазят каквото имат защото получиха прекалено много до сега. Ако стачкуват ще загубят защото други ще им заемат работните места.

    15:58 13.05.2026

  • 103 1213

    2 3 Отговор
    5% увеличение, а официално признатата инфлация към момента е 7%.Тоест и за първолаците е ясно че не се покрива само инфлацията, а за увеличение на заплатите въобще и не говорим.

    15:59 13.05.2026

  • 104 маке

    6 1 Отговор

    До коментар #90 от "Тони Монтана":

    Ма и даскалите не заслужават пренасочване на финанси, не че тези, за които си писал си заслужават заплатите, ама тези прекаляват

    16:03 13.05.2026

  • 105 Също

    7 1 Отговор

    До коментар #95 от "Алм 13":

    Агрономите никога абсолютно никога не протестират горките и те като инженерите много работят малко получават но си мълчат язък че учат пет години бадева.

    16:05 13.05.2026

  • 106 Съветвам е да прочетете цялата статия

    2 2 Отговор
    За заплатите не е прав но другите му забележки са правилни и трябва да се имат предвид. Не трябва едни умни деца да страдат заради други не умни , това аз го казвам. От личен опит.

    16:14 13.05.2026

  • 107 Шишко

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Дориана":

    Доре обаче според тебе учителите въобще не трябва да получават заплати или айде от тебе да мине едни 300евро колкото за Бог да прости.Даите да закрием училища, университети, детски градини и ясли и всеки да се оправя както намери,колко много пари ще се спестят

    Коментиран от #113

    16:19 13.05.2026

  • 108 Учениците

    6 3 Отговор
    били неумни, с ткива даскали толкова

    Коментиран от #112

    16:19 13.05.2026

  • 109 Индиеца

    8 1 Отговор
    Всеки има право на достойно заплащане, особено учители и лекари. НО. Някак ми се вижда лицемерно точно в този момент, когато държавата е тотално опоскана да искаш увеличение. Не е тайна, че каймакът го обраха полицаите и военните, които сега тайничко се подсмихват. В образованието заплатите трябва да се вдигнат (не сега), но само срещу резултати. Не може току що завършил гимназист да срича, да пише със сто правописни грешки и да не може да сметне лице на многоъгълник и ти да искаш да ти се плати, че не си го научил.

    16:20 13.05.2026

  • 110 Ямбол

    6 3 Отговор

    До коментар #101 от "Дориана":

    За дисциплината се обърнете към родителите,а не към учителите.Възпитанието е от бащата и майката

    16:23 13.05.2026

  • 111 9689

    5 3 Отговор
    Това не са учители а даскалундери и то ревящи.Мутрата и шопара почнаха.

    16:24 13.05.2026

  • 112 Лично ли се засягаш ?

    6 0 Отговор

    До коментар #108 от "Учениците":

    На времето имаше помощни училища. Който не се справяше отиваше там. Не могат всички да са висшисти. Не е редно умните деца да страдат заради други.

    16:24 13.05.2026

  • 113 Не но

    5 0 Отговор

    До коментар #107 от "Шишко":

    Шишковците трябва по малко да хапват защото е вредно човек да е дебел.

    16:32 13.05.2026

  • 114 Демокрадция втълпи на хората че са

    6 0 Отговор
    Равни но това не е верно. Те би трябвало да са равни само пред закона. Хората са различни и това трябва да се има предвид в живота.

    16:37 13.05.2026

  • 115 Гост

    5 1 Отговор
    Да започнат стачката от 1 юли, та чак до 15 септември.

    16:44 13.05.2026

  • 116 глух

    2 2 Отговор
    Не са само учителите със заплати по 3-4х.евро а и всички в училищата /склададжии пазачи нощни възпитатели и куп длъжности / вземат глеми заплати.Трябва 30% намаление на обсужващия персонал там всички са "наши хора" и лапат пари като учителите.

    Коментиран от #120

    16:46 13.05.2026

  • 117 Имайте предвид че Радев не е Борисов

    3 1 Отговор
    От тука нататък си опитайте акъла.

    16:47 13.05.2026

  • 118 Моля

    2 1 Отговор
    Прочетете цялата статия. За заплатите не е прав но за другото е прав доктора.

    16:51 13.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Цъцъцъ

    3 0 Отговор

    До коментар #116 от "глух":

    А в кое училище заплатата е 3-4 хил. да взема да ида там на работа?

    17:01 13.05.2026

  • 121 Васил

    4 1 Отговор
    Ма чакайте малко учители бачка 9 месеца а и отгоре децата излизат достатъчно тъпи.

    17:22 13.05.2026

  • 122 Хмм

    4 1 Отговор
    зад предишната стачка на учителите стоеше Бойко Борисов, те виннаги са били привилегировани от него, може би защото майка му е била учителка

    17:27 13.05.2026

  • 123 ТЕЗ ДАСКАЛИ

    4 2 Отговор
    ПО НАГЛИ ОТ НАГЛИТЕ

    17:34 13.05.2026

  • 124 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Заплати само срещу резултати, лапетията все по тъпу стават а тия все по големи заплати искат

    17:35 13.05.2026

  • 125 Ахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Това че децата не учат не е проблем на учителите, а липса на възпитание вкъщи

    18:19 13.05.2026

  • 126 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    С право ще протестират, някви кифли и анцузи да диктуват и какви оценки и какво да учат днешната леш.. Ахахахаха.

    18:21 13.05.2026

  • 127 пак ли

    1 1 Отговор
    Я да го........!

    19:10 13.05.2026

  • 128 Искам всичко

    4 1 Отговор
    Как точно си изчислиха труда на 125% от средната заплата? Защо не 225 или 275%? Да разбирам ли, че вършат 125% повече работа от останалите? Особено с тези ваканции и почивки, които драстично намаляват работното им време.

    19:32 13.05.2026

  • 129 Родител

    3 1 Отговор
    Ако не им харесват заплатите ,да освобождават местата,други чакат и на тази заплата
    Най некачествено е преподаването в 9-12 клас
    Пълна скръб !!!

    20:05 13.05.2026

  • 130 Гост

    2 0 Отговор
    Нужна е реформа и съкращение на излишен персонал. Децата са намалели с 50% в по-малките общини. За едно учителско място кандидатстват 10 учители.

    20:22 13.05.2026

  • 131 боико борисоф

    3 1 Отговор
    бе тея пък и те от къде бе даскали да доиде това увеличение сега ще намаляме цени и заплати на ченгета даскали доктори и други държавни мързеливци които не му отърва да напуща има и други които ще работят за тез пари няма бизнеса да ви издържа адииии стига

    21:11 13.05.2026

  • 132 Снежанка Димитрова

    0 1 Отговор
    Не само парите са фактора,за напускането на младите учители. Стресът от родителски претенции, контролът от НПО-та, огромна администрация от която зависят,дори и профсъюзите(, особено един с една достолепна дама) Страшно много администрация е на гърба на българският учител, превърнаха училището от храм на науката в социална институция,която междудругото и нещо се.учи.

    22:43 13.05.2026

  • 133 Снежанка Димитрова

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    22:46 13.05.2026

  • 134 Иванчо

    1 0 Отговор
    Тия мърлячи създават най-неграмотните ученици в Европа и все плачат за заплати.

    12:54 14.05.2026

  • 135 Руснак

    1 0 Отговор
    Мдаа и аз искам да работя 6 месеца, да вземам 3000 Евро заплата, дне ми пука какво се случва в училище ис да ми плащат за час и уроци. А всички дето ревете като мечки за заплатите на полицайте идете изкатрайте един месец с тях и се занимавате с такива,, умножи,, като вас. Вместо да ревете кой колко взема що не ревете за парите и подаръците на другаря наркоман Зеленс, за златните му кенефи и сметките на жена му в БЪЛГАРИ за милион Евро. Ревете за заплатите на полицайте а като ви се случи нещо къде са.

    13:26 14.05.2026

