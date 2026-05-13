Учителите излизат на протест за по-високи заплати

Учителите в България са в готовност за ефективни стачни действия, ако държавата не гарантира възнаграждения в размер на 125% от средната брутна работна заплата, съобщават от Bulgaria ON AIR. В ефира на телевизията председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" д-р Юлиян Петров предупреди, че липсата на адекватно финансиране в новия бюджет ще доведе до сериозно социално напрежение.

Синдикатите настояват държавата да заложи 6% от БВП за нуждите на образователната система. Според представителите на бранша, досегашните мерки не покриват реалните нужди на преподавателите на фона на икономическата обстановка.

"5% не беше увеличение, а компенсация за инфлацията. Хубаво е, че стана това нещо. Но гледаме към новия бюджет и парите за образование. Ако тези 125% ги няма, това може да бъде основание за стачки и протести", коментира д-р Юлиян Петров.

Липсата на дългосрочни финансови стимули води до невъзможност за задържане на младите специалисти в класните стаи. Председателят на синдиката подчертава, че хоризонтът за по-добро образование лежи изцяло в ръцете на политиците.

"Системата в момента не може да ги запази. Въпросът е да задържим най-добрите учители, младите да се задържат. Българският учител е между чука и наковалнята, няма да издържи дълго", предупреждава синдикалистът.

На дневен ред излиза и въпросът за ефективността на Националното външно оценяване (НВО). От браншовата организация определят изпитите след четвърти и десети клас като излишен стрес, който не носи реална полза и обратна връзка за Министерството на образованието и науката.

"Външното оценяване след 4 и 10 клас е нещо безсмислено. Това е една статистика, от която МОН не си взема поука. Още на 1 клас трябва да има бариера: това детенце има ли социални или езикови дефицити", категоричен е д-р Петров.

Той допълва, че настоящият модел наказва децата, които се справят добре, тъй като образователното темпо в класа често се съобразява с учениците, изпитващи сериозни затруднения и липса на подготовка в семейната среда.