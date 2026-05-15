Инфлацията в България достига 6.8% на годишна база през април

Месечната инфлация е 1.8%, а годишната инфлация е 6.8%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за април 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за април 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. През април 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (9.0%), „Облекло и обувки“ (7.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (1.7%). Намаление е регистрирано в групата: „Развлечения, спорт и култура“ (-1.6%).
Индекс на потребителските цени (ИПЦ)
През април 2026 г. месечната инфлация е 1.8%, а годишната инфлация за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 6.8%. Инфлацията от началото на годината (април 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3.7%[1] . Средногодишната инфлация за периода май 2025 - април 2026 г. спрямо периода май 2024 - април 2025 г. е 4.8%. Месечна инфлация Според ИПЦ през април 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:
- „Транспорт“ - увеличение с 9.0%;
- „Облекло и обувки“ - увеличение със 7.9%;
- „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 1.7%;
- „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.8%;
- „Образователни услуги“ - увеличение с 0.8%;
- „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.7%;
- „Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.5%;
- „Информация и комуникация“ - увеличение с 0.5%;
- „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.5%;
- „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.3%;
- „Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%;
- „Застрахователни и финансови услуги“ - увеличение с 0.2%
- По-ниски са цените на стоките и услугите в следната потребителска група: „Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 1.6%.
През месец април 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: домати - с 28.8%, пипер - с 24.8%, зеле- с 18.3%, листни зеленчуци - с 9.2%, агнешко месо - с 9.1%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 8.1%, банани - с 5.9%, зрял лук - с 5.5%, маслини - с 4.4%, свинско месо - с 3.6%, пресни зеленчукови подправки - с 2.9%, цитрусови плодове - с 2.5%, нискомаслено прясно мляко - с 2.1%, чипс - с 2.0%, гъби - с 1.5%, хляб „Добруджа“ - с 1.4%, чай - с 1.0%, малотрайни колбаси - с 0.9%, извара - с 0.9%, кисели млека - с 0.9%, бира - с 0.8%, брашно - с 0.7%, яйца - с 0.7%, кайма - с 0.6%, сладолед - с 0.6%, макаронени изделия - с 0.5%, месо от едър рогат добитък - с 0.4%, плодови сокове - с 0.4%, ябълки - с 0.3%, ориз - с 0.3%, захар - с 0.2%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.2%, и други. Намалени са цените на следните хранителни продукти: кафе - с 4.5%, картофи - с 2.7%, маргарин - с 2.5%, зрял боб - с 2.3%, млечни масла - с 2.2%, краставици - с 1.8%, прясна и охладена риба - с 1.4%, сирене - с 1.4%, трайни колбаси - с 1.2%, кашкавал - с 1.0%, зърнени закуски - с 0.8%, леща - с 0.6%, зрял чесън - с 0.5%, сол - с 0.5%, ракии - с 0.5%, месо от домашни птици - с 0.3%, газирани напитки - с 0.3%, вина - с 0.3%, минерална вода - с 0.2%, пълномаслено прясно мляко с 0.1%, бял хляб - с 0.1%, олио - с 0.1%, и други.
В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: газ пропан-бутан за ЛТС - с 26.3%, международни полети - с 24.4%, дизелово гориво - с 19.5%, бензин А95Н - с 9.2%, облекло - с 8.1%, обувки - със 7.4%, бензин А100Н - със 7.0%, метан за ЛТС - с 6.4%, моторни смазочни масла - с 3.2%, препарати за пране - с 2.7%, централно газоснабдяване - с 2.5%, куриерски услуги - с 2.4%, дърва за отопление - с 2.0%, въглища - с 1.4%, препарати за почистване на съдове - с 1.2%, цигари - с 1.1%, гуми - с 1.0%, ветеринарни услуги - с 1.0%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.9%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 0.9%, големи готварски уреди - с 0.8%, шофьорски курсове - с 0.8%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, бойлери - с 0.7%, услуги на ресторанти - с 0.7%, бръснаро фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 0.7%, резервни части за ЛТС - с 0.6%, велосипеди - с 0.5%, пелети - с 0.3%, и други.
При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: прахосмукачки - с 3.8%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 2.6%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 2.3%, перални и сушилни машини - с 1.5%, съдомиялни машини - с 1.5%, цветя - с 1.3%, климатици - с 1.2%, телевизори - с 1.0%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - с 0.8%, отоплителни уреди - с 0.7%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 0.6%, хладилници - с 0.2%, и други. Регистрирано е увеличение на цените на: услугите на медицинските лаборатории - с 1.3%, стоматологичните услуги - с 0.7%, лекарските услуги - с 0.3% и лекарствените продукти - с 0.2%.
Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (април 2026 г. спрямо април 2023 г.) е 13.1%, а за последните пет години (април 2026 г. спрямо април 2021 г.) е 44.5%.
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) През април 2026 г. месечната инфлация е 1.8%, а годишната инфлация за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 6.0%.
Инфлацията от началото на годината (април 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3.7%[2] . Средногодишната инфлация за периода май 2025 - април 2026 г. спрямо периода май 2024 - април 2025 г. е 3.4%.
Месечна инфлация Според ХИПЦ през април 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ - увеличение със 7.8%; „Транспорт“ - увеличение с 6.9%; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 1.4%; „Образователни услуги“ - увеличение с 0.8%; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“- увеличение с 0.7%; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.7%; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.6%; „Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%; „Информация и комуникация“ - увеличение с 0.2%; „Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.2%; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.1%; „Застрахователни и финансови услуги“ - увеличение с 0.1%. Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Развлечения, спорт и култура“.
Натрупана инфлация Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (април 2026 г. спрямо април 2023 г.) е 11.6%, а за последните пет години (април 2026 г. спрямо април 2021 г.) е 38.0%. Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) През април 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 1.5%, а годишното изменение за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 4.5%.
Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:
- Хранителни продукти - увеличение с 2.0%;
- Нехранителни стоки - увеличение с 1.8%;
- Услуги - увеличение с 0.1%.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокоран съм
Коментиран от #6
11:56 15.05.2026
2 Жан Виденов
Коментиран от #14
11:57 15.05.2026
3 НСИ са неграмотни!
И така е на всичко!
Хиперинфлацията е 100,%
Коментиран от #4
11:58 15.05.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "НСИ са неграмотни!":В София 🍅🍅🍅 са 7 евро килограм.
11:59 15.05.2026
5 Кандидат депутат
12:01 15.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дориана
Коментиран от #15
12:04 15.05.2026
8 ДрайвингПлежър
И Еврото не е виновно!!! Виновен бил байчо на село... мръсника той!
12:04 15.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДДДДД
12:08 15.05.2026
11 Аааааа
Неотдавна гледах немците, масово с бележки в ръце в магазините. И не бе от липсата на памет, а вероятно да се не излъжат да вземат нещо странично, за което нямат пари!
12:11 15.05.2026
12 оня с коня
все пак вече имам БАНАНИ и махнахме еврото в клуба на богатите сме
12:12 15.05.2026
13 зевзек
12:12 15.05.2026
14 оня с коня
До коментар #2 от "Жан Виденов":ха дано така да стане дори не 1кг а 600гр. хляб да е на таз цена
12:13 15.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 оня с коня
Коментиран от #18
12:13 15.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 от село
Коментиран от #21
12:16 15.05.2026
20 глупусти!
12:19 15.05.2026
21 селото
До коментар #19 от "от село":Еврозоната не формира цената на сиренето. Селяните я формират.
12:20 15.05.2026
22 Селянина с колелото
12:22 15.05.2026
23 Хххххххххххх
12:28 15.05.2026
24 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
но ще разберете кон боб яде ли
по трудния начин.
Сега сте още на килограма сол
предстоят 100 пръчки
и тогава ще платите със парите си
12:38 15.05.2026
25 честен ционист
12:47 15.05.2026
26 нннн
12:51 15.05.2026
27 Аааааа
Не ми трябва одобрението на ЕС да сложа хляб на масата, дъвча Тик-так, или да нося маратонки Найки.
12:55 15.05.2026
28 Малко е
Коментиран от #29
13:22 15.05.2026
29 Перо
До коментар #28 от "Малко е":Слава Украина и президент Зеленски
13:51 15.05.2026
30 дядото
14:37 15.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ВСИЧКИ ДАННИ НА
ТА НАЛИ С ФАЛШИВИТЕ ИМ ДАННИ НИ НАБУТАХА В ЕВРОТИНЯТА.
14:58 15.05.2026
33 Няма нужда от НСИ
14:59 15.05.2026