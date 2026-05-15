Инфлацията в България достига 6.8% на годишна база през април

15 Май, 2026 11:55 974 33

Месечната инфлация е 1.8%

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Месечната инфлация е 1.8%, а годишната инфлация е 6.8%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за април 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за април 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. През април 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (9.0%), „Облекло и обувки“ (7.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (1.7%). Намаление е регистрирано в групата: „Развлечения, спорт и култура“ (-1.6%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През април 2026 г. месечната инфлация е 1.8%, а годишната инфлация за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 6.8%. Инфлацията от началото на годината (април 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3.7%[1] . Средногодишната инфлация за периода май 2025 - април 2026 г. спрямо периода май 2024 - април 2025 г. е 4.8%. Месечна инфлация Според ИПЦ през април 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

  • „Транспорт“ - увеличение с 9.0%;
  • „Облекло и обувки“ - увеличение със 7.9%;
  • „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 1.7%;
  • „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.8%;
  • „Образователни услуги“ - увеличение с 0.8%;
  • „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.7%;
  • „Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.5%;
  • „Информация и комуникация“ - увеличение с 0.5%;
  • „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.5%;
  • „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.3%;
  • „Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%;
  • „Застрахователни и финансови услуги“ - увеличение с 0.2%
  • По-ниски са цените на стоките и услугите в следната потребителска група: „Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 1.6%.

През месец април 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: домати - с 28.8%, пипер - с 24.8%, зеле- с 18.3%, листни зеленчуци - с 9.2%, агнешко месо - с 9.1%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 8.1%, банани - с 5.9%, зрял лук - с 5.5%, маслини - с 4.4%, свинско месо - с 3.6%, пресни зеленчукови подправки - с 2.9%, цитрусови плодове - с 2.5%, нискомаслено прясно мляко - с 2.1%, чипс - с 2.0%, гъби - с 1.5%, хляб „Добруджа“ - с 1.4%, чай - с 1.0%, малотрайни колбаси - с 0.9%, извара - с 0.9%, кисели млека - с 0.9%, бира - с 0.8%, брашно - с 0.7%, яйца - с 0.7%, кайма - с 0.6%, сладолед - с 0.6%, макаронени изделия - с 0.5%, месо от едър рогат добитък - с 0.4%, плодови сокове - с 0.4%, ябълки - с 0.3%, ориз - с 0.3%, захар - с 0.2%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.2%, и други. Намалени са цените на следните хранителни продукти: кафе - с 4.5%, картофи - с 2.7%, маргарин - с 2.5%, зрял боб - с 2.3%, млечни масла - с 2.2%, краставици - с 1.8%, прясна и охладена риба - с 1.4%, сирене - с 1.4%, трайни колбаси - с 1.2%, кашкавал - с 1.0%, зърнени закуски - с 0.8%, леща - с 0.6%, зрял чесън - с 0.5%, сол - с 0.5%, ракии - с 0.5%, месо от домашни птици - с 0.3%, газирани напитки - с 0.3%, вина - с 0.3%, минерална вода - с 0.2%, пълномаслено прясно мляко с 0.1%, бял хляб - с 0.1%, олио - с 0.1%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: газ пропан-бутан за ЛТС - с 26.3%, международни полети - с 24.4%, дизелово гориво - с 19.5%, бензин А95Н - с 9.2%, облекло - с 8.1%, обувки - със 7.4%, бензин А100Н - със 7.0%, метан за ЛТС - с 6.4%, моторни смазочни масла - с 3.2%, препарати за пране - с 2.7%, централно газоснабдяване - с 2.5%, куриерски услуги - с 2.4%, дърва за отопление - с 2.0%, въглища - с 1.4%, препарати за почистване на съдове - с 1.2%, цигари - с 1.1%, гуми - с 1.0%, ветеринарни услуги - с 1.0%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.9%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 0.9%, големи готварски уреди - с 0.8%, шофьорски курсове - с 0.8%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, бойлери - с 0.7%, услуги на ресторанти - с 0.7%, бръснаро фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 0.7%, резервни части за ЛТС - с 0.6%, велосипеди - с 0.5%, пелети - с 0.3%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: прахосмукачки - с 3.8%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 2.6%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 2.3%, перални и сушилни машини - с 1.5%, съдомиялни машини - с 1.5%, цветя - с 1.3%, климатици - с 1.2%, телевизори - с 1.0%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - с 0.8%, отоплителни уреди - с 0.7%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 0.6%, хладилници - с 0.2%, и други. Регистрирано е увеличение на цените на: услугите на медицинските лаборатории - с 1.3%, стоматологичните услуги - с 0.7%, лекарските услуги - с 0.3% и лекарствените продукти - с 0.2%.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (април 2026 г. спрямо април 2023 г.) е 13.1%, а за последните пет години (април 2026 г. спрямо април 2021 г.) е 44.5%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) През април 2026 г. месечната инфлация е 1.8%, а годишната инфлация за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 6.0%.

Инфлацията от началото на годината (април 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3.7%[2] . Средногодишната инфлация за периода май 2025 - април 2026 г. спрямо периода май 2024 - април 2025 г. е 3.4%.

Месечна инфлация Според ХИПЦ през април 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ - увеличение със 7.8%; „Транспорт“ - увеличение с 6.9%; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 1.4%; „Образователни услуги“ - увеличение с 0.8%; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“- увеличение с 0.7%; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.7%; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.6%; „Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%; „Информация и комуникация“ - увеличение с 0.2%; „Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.2%; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.1%; „Застрахователни и финансови услуги“ - увеличение с 0.1%. Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Развлечения, спорт и култура“.

Натрупана инфлация Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (април 2026 г. спрямо април 2023 г.) е 11.6%, а за последните пет години (април 2026 г. спрямо април 2021 г.) е 38.0%. Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) През април 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 1.5%, а годишното изменение за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 4.5%.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

  • Хранителни продукти - увеличение с 2.0%;
  • Нехранителни стоки - увеличение с 1.8%;
  • Услуги - увеличение с 0.1%.


  • 1 Кокоран съм

    41 2 Отговор
    Не е от еврото, бе! Путлера ни е виновен пак! Аятолаха и той!

    Коментиран от #6

    11:56 15.05.2026

  • 2 Жан Виденов

    24 0 Отговор
    Скоро един хляб ще струва 500 евро.

    Коментиран от #14

    11:57 15.05.2026

  • 3 НСИ са неграмотни!

    35 0 Отговор
    Цените на доматите от 5 лева станаха 5 евро!
    И така е на всичко!
    Хиперинфлацията е 100,%

    Коментиран от #4

    11:58 15.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "НСИ са неграмотни!":

    В София 🍅🍅🍅 са 7 евро килограм.

    11:59 15.05.2026

  • 5 Кандидат депутат

    25 0 Отговор
    В клуба на богатите всичко е лукс

    12:01 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дориана

    12 8 Отговор
    Цените започнаха да се вдигат още след като България отказа руския газ за да се угоди на ЕС и Тръмп, и започна да купува на по- високи цени , след това с приближаване приемането на Еврото и след неговото приемане , което беше абсолютна грешка , допълнително от огромните заеми, които изтеглиха коалиция Магнитски и прикриха истинското финансово състояние на държавата и накрая кражбите на обществени поръчки и Европейски средства от корупционния модел Борисов- Пеевски. И сега Радев и неговата партия Прогресивна България трябва да оправят тяхната каша като им спрат крадливото кранче.

    Коментиран от #15

    12:04 15.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Абе НЕ БЕ!!! В клуба на богатите не стават такива неща!
    И Еврото не е виновно!!! Виновен бил байчо на село... мръсника той!

    12:04 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДДДДД

    21 0 Отговор
    Сега да се изброят и поименно аналлизаторите, експертите и всички останали клакьори, които убеждаваха населението по всички медии как цените нямало било да се вдигнат и как ще станем по-богати. Не е лошо и прокуратурата да се занимае с тях.

    12:08 15.05.2026

  • 11 Аааааа

    18 0 Отговор
    Чудехме се защо на запад ядат по две тънки филийки хляб на ден. Вече ми е ясно, богат, не значи сит.
    Неотдавна гледах немците, масово с бележки в ръце в магазините. И не бе от липсата на памет, а вероятно да се не излъжат да вземат нещо странично, за което нямат пари!

    12:11 15.05.2026

  • 12 оня с коня

    11 1 Отговор
    нищо не е , още трябва да поскъпне всичко защото вдигаме стандарта на живот!

    все пак вече имам БАНАНИ и махнахме еврото в клуба на богатите сме

    12:12 15.05.2026

  • 13 зевзек

    17 0 Отговор
    едно е сигурно, България би Хърватия, по неадекватно, и разрушително приемане на еврото, а хърватите доста бяха постигнали в тази насока, но кои са хърватите, да не можем да ги бием, щом е въпрос за негативни класации, ние сме непобедими, и недостижими

    12:12 15.05.2026

  • 14 оня с коня

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жан Виденов":

    ха дано така да стане дори не 1кг а 600гр. хляб да е на таз цена

    12:13 15.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 оня с коня

    10 4 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #18

    12:13 15.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 от село

    14 2 Отговор
    Народен съд на стадиона за тези които ни набутаха зорлем в еврозоната !!

    Коментиран от #21

    12:16 15.05.2026

  • 20 глупусти!

    3 3 Отговор
    Още 2020 Румен Радев вдигна юмрук и каза че ще ни оправи. Вярвам че вече сме оправени. не може още да не сме!

    12:19 15.05.2026

  • 21 селото

    1 9 Отговор

    До коментар #19 от "от село":

    Еврозоната не формира цената на сиренето. Селяните я формират.

    12:20 15.05.2026

  • 22 Селянина с колелото

    11 0 Отговор
    Абсолютно невярна статия. Реалната инфлация е много по-голяма. Но пак си заравяме главата в пясъка.

    12:22 15.05.2026

  • 23 Хххххххххххх

    7 0 Отговор
    Инфлацията достигна 68 % - ето, коригирах заглавието.

    12:28 15.05.2026

  • 24 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    2 1 Отговор
    ТОЙ Е ВЕУИК

    но ще разберете кон боб яде ли

    по трудния начин.

    Сега сте още на килограма сол
    предстоят 100 пръчки
    и тогава ще платите със парите си

    12:38 15.05.2026

  • 25 честен ционист

    5 0 Отговор
    Всеки месец инфлацията се дублира. Смятайте, колко ще е декември със справедливата цена на Гечката джуниър.

    12:47 15.05.2026

  • 26 нннн

    7 0 Отговор
    Стъкмистикя. Дума от миналото, и многократно по- съдържателна в настоящето.

    12:51 15.05.2026

  • 27 Аааааа

    5 0 Отговор
    Интересното е дали цените на вносните стоки се е вдигнал с приемането на еврото. Все пак, 70-80% от стоката у нас е внос. Та в тази връзка дали не може да приложим ограничителни квоти за вноса, та дори хипотеза за излизане от ЕС, за да намалим зависимостта си от ЕС продоволствията и засилим другите си международни връзки.
    Не ми трябва одобрението на ЕС да сложа хляб на масата, дъвча Тик-так, или да нося маратонки Найки.

    12:55 15.05.2026

  • 28 Малко е

    3 3 Отговор
    Вие какво искате, един хляб да е 0.2евра ли? Ами ходете в Турция, там е толкова

    Коментиран от #29

    13:22 15.05.2026

  • 29 Перо

    0 6 Отговор

    До коментар #28 от "Малко е":

    Слава Украина и президент Зеленски

    13:51 15.05.2026

  • 30 дядото

    1 0 Отговор
    толкова мастило за да ни излъжете с тези неверни цифри - не си заслужава,ние добре я усещаме каква е тази инфлация

    14:37 15.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВСИЧКИ ДАННИ НА

    1 1 Отговор
    НСИ СА ФАЛШИВИ.
    ТА НАЛИ С ФАЛШИВИТЕ ИМ ДАННИ НИ НАБУТАХА В ЕВРОТИНЯТА.

    14:58 15.05.2026

  • 33 Няма нужда от НСИ

    2 0 Отговор
    Закривайте го. Никой не им вярва.

    14:59 15.05.2026

