Георги Вулджев: Много ли са ниски печалбите в търговията на дребно?

15 Май, 2026 13:01

Между 2021 и 2024 при печалбите в сектор търговия на дребно без автомобили и мотоциклети се отчита ръст от 113%

Снимка: БГНЕС
Георги Вулджев Георги Вулджев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Много ли са ниски печалбите в търговията на дребно?

Напоследък виждам подобни твърдения като критика на предложените промени в законите за защита на конкуренцията и потребителите. Понеже били ниски маржовете на печалба (не повече от 5% нетен марж) на големите вериги, то няма как да има при тях проблем с ценообразуването, няма как да има проблем в отношенията им с производителите и т.н.

Това коментира във "Фейсбук" Георги Вулджев.

Някои данни си струва да се посочат в това отношение.

1. Последните финансови отчети на двете най-големи вериги в страната (от 2024 г.) показват, че при тях маржовете са в диапазона 4-5%. Това не са малки маржове за търговия на дребно, въобще. Особено що се касаят основно хранителни стоки, където стандартът по цял свят е нетен марж в диапазон 1-3%.

2. Извън финансовите отчети на конкретни фирми е полезно да погледнем към сектора като цяло в разбивката на данните за БВП, по компоненти. Там виждаме огромен ръст на печалбите през последните години, за които има данни. Между 2021 и 2024 при печалбите в сектор търговия на дребно (без автомобили и мотоциклети) се отчита ръст от 113%!

3. Междувременно, при растениевъдство и животновъдство имаме спад с 41.8% за същия период! Това е особено релевантно в контекста на разговора за отношенията между търговци и производители на българския пазар. Впрочем, в този период печалбата в търговията на дребно расте и много по-бързо от средното за България като цяло (около три пъти).

Това са данни на Евростат, всеки може да ги провери. Не показват сектор, който е притиснат по какъвто и да е начин. Това не значи, че ТРЯБВА да бъде притиснат. Висок ръст на печалбите не е нещо лошо, даже е нещо добро, стига да е резултат от подобрена ефективност на работа и повишено качество на продуктите и услугите, които се предлагат.

Но за това ли става дума в случая? Самите представители на търговските вериги често обичат да посочват, че инфлацията била резултат от много харчене на държавата. Това до голяма степен е вярно, но освен че игнорира други много важни структурни фактори като присъединяването към еврозоната ("не е от еврото"), неглижира и разпределението на тези "инфлационни печалби" назад по веригата. Както виждаме от данните, българският земеделец и животновъд не изглежда да е спечелил много от "напомпаната" инфлация. Да не кажа хич.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 2 Отговор
    Справедлива цена е тази, която не позволява на човек да умре от глад, поне 6 месеца.

    13:04 15.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    9 4 Отговор
    Бре напоследък тея ме изненадват - намалили са прозападната пропаганда и относително обективно гледат на икономическите процеси... даже изненадващо критикуват голяма част от еропроказата, която ни се привнася и ни мори

    Коментиран от #10

    13:09 15.05.2026

  • 3 Хайде де

    9 2 Отговор
    Добре, щом може държавата да определи справедлива цена на доматите, защо не определи и такава справедлива цена на апартаментите (струват като в Монако и Ница), на колите (поне двойно по-скъпи отколкото идват от Китай и САЩ), на бензина, на тока, на мебелите, на електрониката и т.н. и да стане всичко справедливо

    13:12 15.05.2026

  • 4 българина

    10 1 Отговор
    Ако не им игодно на веригите , да си тръгват .Ние и без тях ще се оправим

    13:12 15.05.2026

  • 5 икономист

    5 1 Отговор
    Ако нищо не се промени и то осезаемо , половината население , няма да изкара зимата .

    13:14 15.05.2026

  • 6 РАК

    8 1 Отговор
    Печелят вергите.
    В договорите им цена за дял непродадена продукция, и това го праща крайния купувач като надценка. Имат много цени за това къде да разположен продукта и много други подобни.

    Особенно цена за дял непродадена продукция от артикул, аз лично го смятам за нелоялна конкуренция и нелоялност по отношение към клиента.
    Дефакто те те карат да платиш за онова което не си купил.
    В случаите когато продадат всичко те не ти връщат парите , а го прибират като печалба.
    Аз лично отдавна избягвам големите вериги, след като осъзнах, че същите продукти ги намирам по евтино с над 15% в малките магазини.
    А за и мита за пестене на време не ми се говори. В магазин на верига не можеш да влезеш и купиш нещо за по малко от 15 мин освен ако не тичаш из магазина просто са така разположени рафтовете. В малките може да се извърши покупка за под 5 мин.

    13:17 15.05.2026

  • 7 Стратегията !

    8 0 Отговор
    Да се повишават !

    Цените в Търговските Вериги !

    Два месеца преди повишаването на !

    Пенсиите и Заплатите !

    Сама Говори За !

    Ценообразуването !

    При тях !

    13:18 15.05.2026

  • 8 Само

    6 0 Отговор
    да споменем, че млечните продукти
    не са стандартни, а цените са върховни.

    13:39 15.05.2026

  • 9 Интересно

    3 0 Отговор
    Троловете на Оземпика от уелоу майдан ин дъ вилидж Крушари се активират само на Кузмат Илиев.

    13:50 15.05.2026

  • 10 Неумни ми максудски троле,

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Жорката Вулджиев, Стоян Панчев и Кузман Илиев никога не са били прозапанди или произточни. Това са най-обективните по-малди икономически грамонти хора, които неслуайно много рядко ги пускат по медиите.

    13:53 15.05.2026

  • 11 Хипер алчност и беззаконие

    5 0 Отговор
    Цените са с брутални надценки! Трябва да се отвори пазара за производителите на стоки да продават директно на българския пазар. Гледам и сравнявам цени по другите държави, на българския пазар и на самите производители. По някаква причина в България има мутри, които възпрепятстват навлизането на производители със своя логистика на българския пазар. И тези мутри са или хора участващи на пазара като прекупвачи отговорни за брутално високите цени или дават подкупи на властите да правят точно това. Един продукт на европейския пазар струва 1000 лева, на българския пазар 1400 лева. Че откъде идва тази разлика? От мутренската мафия. И това не са единични случаи. Потребителите в България се задушават!

    14:12 15.05.2026

  • 12 Дали са ниски ?

    2 2 Отговор
    За това е пълно с търговски фирми и търговеца Ганчо, иска да стане милионер първия месец, не му стига чиста печалба от 200 хиляди , иска милиони, за това е всичко. Дори синчетата на тези търговци, пълнят заведенията в София и се возят в скъпи автомобили и къщи. Народа плаща скъпите стоки.

    15:00 15.05.2026

  • 13 Хаха

    4 0 Отговор
    Има ли още вярващи,че големите търговски вериги работят с 5% марж? "Магазини за хората" щяха да работят на 10% надценка и ги закриха като нерентабилни.

    15:13 15.05.2026