Георги Вулджев: Много ли са ниски печалбите в търговията на дребно?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Много ли са ниски печалбите в търговията на дребно?

Напоследък виждам подобни твърдения като критика на предложените промени в законите за защита на конкуренцията и потребителите. Понеже били ниски маржовете на печалба (не повече от 5% нетен марж) на големите вериги, то няма как да има при тях проблем с ценообразуването, няма как да има проблем в отношенията им с производителите и т.н.

Това коментира във "Фейсбук" Георги Вулджев.

Някои данни си струва да се посочат в това отношение.

1. Последните финансови отчети на двете най-големи вериги в страната (от 2024 г.) показват, че при тях маржовете са в диапазона 4-5%. Това не са малки маржове за търговия на дребно, въобще. Особено що се касаят основно хранителни стоки, където стандартът по цял свят е нетен марж в диапазон 1-3%.

2. Извън финансовите отчети на конкретни фирми е полезно да погледнем към сектора като цяло в разбивката на данните за БВП, по компоненти. Там виждаме огромен ръст на печалбите през последните години, за които има данни. Между 2021 и 2024 при печалбите в сектор търговия на дребно (без автомобили и мотоциклети) се отчита ръст от 113%!

3. Междувременно, при растениевъдство и животновъдство имаме спад с 41.8% за същия период! Това е особено релевантно в контекста на разговора за отношенията между търговци и производители на българския пазар. Впрочем, в този период печалбата в търговията на дребно расте и много по-бързо от средното за България като цяло (около три пъти).

Това са данни на Евростат, всеки може да ги провери. Не показват сектор, който е притиснат по какъвто и да е начин. Това не значи, че ТРЯБВА да бъде притиснат. Висок ръст на печалбите не е нещо лошо, даже е нещо добро, стига да е резултат от подобрена ефективност на работа и повишено качество на продуктите и услугите, които се предлагат.

Но за това ли става дума в случая? Самите представители на търговските вериги често обичат да посочват, че инфлацията била резултат от много харчене на държавата. Това до голяма степен е вярно, но освен че игнорира други много важни структурни фактори като присъединяването към еврозоната ("не е от еврото"), неглижира и разпределението на тези "инфлационни печалби" назад по веригата. Както виждаме от данните, българският земеделец и животновъд не изглежда да е спечелил много от "напомпаната" инфлация. Да не кажа хич.