Георги Вулджев: Много ли са ниски печалбите в търговията на дребно?

Много ли са ниски печалбите в търговията на дребно?
Напоследък виждам подобни твърдения като критика на предложените промени в законите за защита на конкуренцията и потребителите. Понеже били ниски маржовете на печалба (не повече от 5% нетен марж) на големите вериги, то няма как да има при тях проблем с ценообразуването, няма как да има проблем в отношенията им с производителите и т.н.
Това коментира във "Фейсбук" Георги Вулджев.
Някои данни си струва да се посочат в това отношение.
1. Последните финансови отчети на двете най-големи вериги в страната (от 2024 г.) показват, че при тях маржовете са в диапазона 4-5%. Това не са малки маржове за търговия на дребно, въобще. Особено що се касаят основно хранителни стоки, където стандартът по цял свят е нетен марж в диапазон 1-3%.
2. Извън финансовите отчети на конкретни фирми е полезно да погледнем към сектора като цяло в разбивката на данните за БВП, по компоненти. Там виждаме огромен ръст на печалбите през последните години, за които има данни. Между 2021 и 2024 при печалбите в сектор търговия на дребно (без автомобили и мотоциклети) се отчита ръст от 113%!
3. Междувременно, при растениевъдство и животновъдство имаме спад с 41.8% за същия период! Това е особено релевантно в контекста на разговора за отношенията между търговци и производители на българския пазар. Впрочем, в този период печалбата в търговията на дребно расте и много по-бързо от средното за България като цяло (около три пъти).
Това са данни на Евростат, всеки може да ги провери. Не показват сектор, който е притиснат по какъвто и да е начин. Това не значи, че ТРЯБВА да бъде притиснат. Висок ръст на печалбите не е нещо лошо, даже е нещо добро, стига да е резултат от подобрена ефективност на работа и повишено качество на продуктите и услугите, които се предлагат.
Но за това ли става дума в случая? Самите представители на търговските вериги често обичат да посочват, че инфлацията била резултат от много харчене на държавата. Това до голяма степен е вярно, но освен че игнорира други много важни структурни фактори като присъединяването към еврозоната ("не е от еврото"), неглижира и разпределението на тези "инфлационни печалби" назад по веригата. Както виждаме от данните, българският земеделец и животновъд не изглежда да е спечелил много от "напомпаната" инфлация. Да не кажа хич.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 РАК
В договорите им цена за дял непродадена продукция, и това го праща крайния купувач като надценка. Имат много цени за това къде да разположен продукта и много други подобни.
Особенно цена за дял непродадена продукция от артикул, аз лично го смятам за нелоялна конкуренция и нелоялност по отношение към клиента.
Дефакто те те карат да платиш за онова което не си купил.
В случаите когато продадат всичко те не ти връщат парите , а го прибират като печалба.
Аз лично отдавна избягвам големите вериги, след като осъзнах, че същите продукти ги намирам по евтино с над 15% в малките магазини.
А за и мита за пестене на време не ми се говори. В магазин на верига не можеш да влезеш и купиш нещо за по малко от 15 мин освен ако не тичаш из магазина просто са така разположени рафтовете. В малките може да се извърши покупка за под 5 мин.
13:17 15.05.2026
7 Стратегията !
Цените в Търговските Вериги !
Два месеца преди повишаването на !
Пенсиите и Заплатите !
Сама Говори За !
Ценообразуването !
При тях !
13:18 15.05.2026
10 Неумни ми максудски троле,
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Жорката Вулджиев, Стоян Панчев и Кузман Илиев никога не са били прозапанди или произточни. Това са най-обективните по-малди икономически грамонти хора, които неслуайно много рядко ги пускат по медиите.
13:53 15.05.2026
