Владислав Панев: Как изтичат парите от България?

Как изтичат парите от България? Само за март търговският дефицит е 1.426 милиарда евро. Вторият рекорден в историята след този за декември миналата година.

Това отбеляза във "Фейсбук" Владислав Панев.

Тоест, държавата тегли заеми, раздава ги за обществени поръчки и за увеличение на заплати в администрацията, и след това всичко отива за покупки на вносни стоки. Накрая сметката ще я плащат данъкоплатците.

Колко може да издържи това преди да ни сервират порция увеличени данъци? Не много. Затова трябва да се съкращават разходи. Полза от повишаване на вноса има, ако основно купуваме машини и други инвестиционни стоки. Така, че това в бъдеще да доведе до по-добра конкурентност на икономиката. Случва се обаче точно обратното. Растежът на БВП (на хартия) се дължи на потреблението. Харчим едни пари, които не сме изкарали.

Затова единствените мерки, които могат да работят дългосрочно са по-ниски бюджетни разходи и повече свобода за бизнеса, включително от излишни регулации. Точно обратното на това, което прави и новата власт с новите закони за цените.