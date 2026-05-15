Владислав Панев: Как изтичат парите от България?

Как изтичат парите от България? Само за март търговският дефицит е 1.426 милиарда евро. Вторият рекорден в историята след този за декември миналата година.
Това отбеляза във "Фейсбук" Владислав Панев.
Тоест, държавата тегли заеми, раздава ги за обществени поръчки и за увеличение на заплати в администрацията, и след това всичко отива за покупки на вносни стоки. Накрая сметката ще я плащат данъкоплатците.
Колко може да издържи това преди да ни сервират порция увеличени данъци? Не много. Затова трябва да се съкращават разходи. Полза от повишаване на вноса има, ако основно купуваме машини и други инвестиционни стоки. Така, че това в бъдеще да доведе до по-добра конкурентност на икономиката. Случва се обаче точно обратното. Растежът на БВП (на хартия) се дължи на потреблението. Харчим едни пари, които не сме изкарали.
Затова единствените мерки, които могат да работят дългосрочно са по-ниски бюджетни разходи и повече свобода за бизнеса, включително от излишни регулации. Точно обратното на това, което прави и новата власт с новите закони за цените.
7 Сталин
До коментар #5 от "Сталин":И сега с еврото влаченето на милиарди извън България е много по лесно ,еврото е инструмент за източване на България
12:35 15.05.2026
10 Зеления
Та Панев ако не е наясно как стават далаверите, да почне да се учи от Василев.
12:41 15.05.2026
13 Сталин
До коментар #9 от "Браво":Ами добре е плащането на ден правя 223€
12:44 15.05.2026
15 ДрайвингПлежър
Теглим заеми, за да изнасяме пари навън! Без граница, на която да регулираш кранчето колко да пуска нямаш шанс - това е!
12:49 15.05.2026
17 Айше
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":В Билла Петроханските наденици са на промоция, сготвени при това.
Маса народ всичкото петроханец.
12:57 15.05.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ХАЙДЕ СЕГА НАПИШЕТЕ ОЛИГАРСИТЕ НА Б. БОРИСОВ ................. САМО ДА НЕ ПРЕПИШЕТЕ ОЛИГАРСИТЕ НА ЧОРАПА .................... НА БОЙКО, ЗАЩОТО ВИ ЗНАЕМ, ЧЕ ................... "АГЕНТИТЕ" НА КГБ НА ВСИЧКО ДА СПОСОБНИ .................. ФАКТ !
13:26 15.05.2026
22 Така изтичат твоите и моите
До коментар #3 от "потребител":но на бюджета - друсай комисии, агенции и администрация на килограм с огромни заплати и назначавай там партизани, които да гласуват семейно по изборите за партията, както и да тормозт тези, които гласуват за други, финансирай го това с бюджетни дефицити , външни борчове и инфлация и ето ти държавна хазан, като каца без дъно ама нали стои партията все във властта три петилетки, че и отгоре, на кой му пука.
13:44 15.05.2026
