Владислав Панев: Как изтичат парите от България?

15 Май, 2026 12:24 2 419 24

Колко може да издържи това преди да ни сервират порция увеличени данъци? Не много

Как изтичат парите от България? Само за март търговският дефицит е 1.426 милиарда евро. Вторият рекорден в историята след този за декември миналата година.

Това отбеляза във "Фейсбук" Владислав Панев.

Тоест, държавата тегли заеми, раздава ги за обществени поръчки и за увеличение на заплати в администрацията, и след това всичко отива за покупки на вносни стоки. Накрая сметката ще я плащат данъкоплатците.

Колко може да издържи това преди да ни сервират порция увеличени данъци? Не много. Затова трябва да се съкращават разходи. Полза от повишаване на вноса има, ако основно купуваме машини и други инвестиционни стоки. Така, че това в бъдеще да доведе до по-добра конкурентност на икономиката. Случва се обаче точно обратното. Растежът на БВП (на хартия) се дължи на потреблението. Харчим едни пари, които не сме изкарали.

Затова единствените мерки, които могат да работят дългосрочно са по-ниски бюджетни разходи и повече свобода за бизнеса, включително от излишни регулации. Точно обратното на това, което прави и новата власт с новите закони за цените.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    13 4 Отговор
    Панев Петроханеца изведнъж много се е "загрижил" за България.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    12:28 15.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    9 0 Отговор
    според теб не изтичат, така ли ???

    12:29 15.05.2026

  • 3 потребител

    27 0 Отговор
    Много лесно изтичат .Плащате си мобилния ,плащате си сметките, минавате през Кауфланд ,Лидл и .др .Минавате през аптеката , за някое чуджо лекарство и парите са изтекли .Лошото е , че се усетиха 36г. по късно

    Коментиран от #22

    12:32 15.05.2026

  • 4 Хаха хаха ха

    9 12 Отговор
    Комунистът Радев може ли нещо свястно да измисли сам? Путин ме диктува от Кремъл!

    12:32 15.05.2026

  • 5 Сталин

    25 0 Отговор
    Канадските мародери влачат злато за 5 милиарда ,немските мародери влачат мед за 5 милиарда,банките влачат лихви за 5 милиарда,веригите влачат 5 милиарда на година извън България и държавата в края на годината е на минус 20 милиарда и трябва да се теглят кредити от Ротшилд

    Коментиран от #7

    12:33 15.05.2026

  • 6 Питай

    18 1 Отговор
    Ментора си Костов , г-н Панев . Преди да ни приватизари и разграби , да сложи някакъв данък който преди го нямаше , ДДС му викат , да отвори вратите на държавата за чуждите акули , да има раздаде концесии , не изтичаха парите .Всичко си имахме , даже и винетки не плащахме и о, чудо имахме хубави пътища

    12:35 15.05.2026

  • 7 Сталин

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    И сега с еврото влаченето на милиарди извън България е много по лесно ,еврото е инструмент за източване на България

    12:35 15.05.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ПАРИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ИЗТИЧАТ В .................... ДЖОБОВЕТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ НА МИСТЪР КЕШ .................... А ТЕ СА : БОБОКОВ, МАНДЖУКОВ, БАНЕВИ, ВЪЛКАНОВ, Б. РАШКОВ, ГЕРГОВ, ЧЕРЕПА, Цв. ВАСИЛЕВ(СРЪБСКИЯ БАНДИТ) ................ ФАКТ !

    Коментиран от #21

    12:40 15.05.2026

  • 9 Браво

    2 2 Отговор
    За 5 минути 7 коментара. Добре ли плащат?

    Коментиран от #13

    12:41 15.05.2026

  • 10 Зеления

    8 1 Отговор
    Как изтичат пари от България пита Панев, ами да попита авера си Асен Василев, във в.Сега има статия за решение на ВКС в което постановява, че той е едноличен собственик на една фирма, взела заем от 3 180 000 долара от един немец, Василев фалира фирмата, продава имота й на ул. Чаталджа на фирма която той е избрал като финансов минустър да продава винетките в България, тая фирма "услужливо" е купила точно неговия имот на висока цена и ...немеца няма как да си вземе тези 3 млн долара - вече има куха фирма прехвърлена на друго лице и няма актив скъп имот.
    Та Панев ако не е наясно как стават далаверите, да почне да се учи от Василев.

    12:41 15.05.2026

  • 11 хех

    7 0 Отговор
    Епа, нали вие саботирахте всяко правителство последните години, за да дойдат тези! Кво ревеш ся? Нали преборихте мафията Борисов и Пеевски, кво пак сте недоволни? ... Или не ви стигна акъла, че алтернативата им е Путин, комунизъм и диктатура?

    12:42 15.05.2026

  • 12 604

    3 1 Отговор
    Тоя е на абонамент у чакри...мижъатурки подложени! И да трийте го четете..да си знаете какво е мнението на 80% от читателите.

    12:44 15.05.2026

  • 13 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Браво":

    Ами добре е плащането на ден правя 223€

    12:44 15.05.2026

  • 14 мамник

    4 0 Отговор
    Във червени куфарчета бе Панев! Не знаеш ли??? Кво се прайш на умрела лисица бе?💩

    12:47 15.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Ми нямаш граница, да ги спира парите - ти какво очакваш бе тъпан?! Нали ти прокламираш европейската благодат?!!!

    Теглим заеми, за да изнасяме пари навън! Без граница, на която да регулираш кранчето колко да пуска нямаш шанс - това е!

    12:49 15.05.2026

  • 16 Тъп...анеff

    5 0 Отговор
    Тоя "зеления" отпадък нали сам напусна кypолaциятa си с ЛГППДБ. За какъв точно "фактор" се има, че ни го натрапвате всеки ден?

    12:53 15.05.2026

  • 17 Айше

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    В Билла Петроханските наденици са на промоция, сготвени при това.
    Маса народ всичкото петроханец.

    12:57 15.05.2026

  • 18 Мдаа

    1 0 Отговор
    Има и по-лесен начин. Примерно с кухи фирми и в чували.

    12:58 15.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 000

    2 0 Отговор
    В международното разделение на труда, определено във вашингтон, на България е определена обслужваща поря, тоест суровинен придатък на запада. Дпугаря панев добре знае, че пише глупости.

    13:22 15.05.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ХАЙДЕ СЕГА НАПИШЕТЕ ОЛИГАРСИТЕ НА Б. БОРИСОВ ................. САМО ДА НЕ ПРЕПИШЕТЕ ОЛИГАРСИТЕ НА ЧОРАПА .................... НА БОЙКО, ЗАЩОТО ВИ ЗНАЕМ, ЧЕ ................... "АГЕНТИТЕ" НА КГБ НА ВСИЧКО ДА СПОСОБНИ .................. ФАКТ !

    13:26 15.05.2026

  • 22 Така изтичат твоите и моите

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "потребител":

    но на бюджета - друсай комисии, агенции и администрация на килограм с огромни заплати и назначавай там партизани, които да гласуват семейно по изборите за партията, както и да тормозт тези, които гласуват за други, финансирай го това с бюджетни дефицити , външни борчове и инфлация и ето ти държавна хазан, като каца без дъно ама нали стои партията все във властта три петилетки, че и отгоре, на кой му пука.

    13:44 15.05.2026

  • 23 Градев

    2 2 Отговор
    Кой допусна този до Парламента???

    13:49 15.05.2026

  • 24 Я у лево

    1 0 Отговор
    златна концесия с Дънди крокодила - на всеки хиляда грама добито злато,за държавата - само един грам! Другите редки метали,изобщо не влизат в сметката.Софийска вода- цели 20 години,източва милиарди всяка година.Конц.договор,по засекретен от проект на НАСА: изтече инфо,че плащат конц.такса 2 евроцента на кубик вода!? Но същата вода,през същият водопровод, построен още през Социализма, е препродават на столичани и околните райони,над 2,3 евро кубик.Печалба над хиляда процента.Като добавиш картел от три мобилни оператори,плюс три вериги,който са парцелирали България помежду си- ето ти над 20 милиарда годишно.Директно навън,към чужди икономики

    15:30 15.05.2026

