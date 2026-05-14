Евгени Минчев отправи остър коментар към участието на DARA в "Евровизия 2026"

С типичния си саркастичен стил Евгени Минчев отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Този път неговата мишена се оказа участието на DARA и шумът около Евровизия, който според него е „кичозен“, „изнасилен“ и далеч от реалните проблеми на хората. В емоционален коментар Минчев поставя под въпрос както музикалната стойност на конкурса, така и масовата еуфория около българското участие.
"България- за няколко пенДАРА вповече.
Хора, опомнете се!
Отегчително и изнасилено ми е бангарангазирането на участието ни в Евровизия. Освен кичозният шум около цялото събитие, аз не виждам нищо полезно за обществото чрез показване на козяци, копита и всичко, което се очаква да аплодираме. И песен, в която няма нищо чак толкова за възхищение. За мен това е истеричен миш маш от ноти и срички, с който нито идентифицирам страната си, нито съвременната музика. Ако трябва да бъдете откровени, кажете колко хита сте запомнили от този конкурс и колко имена са продължили звездния си ход напред от Евровизия... Освен естетически дискусионните, Дана Интернешънъл и Кончита Вурст. Дара не може да бъде осъждана, защото предполагам и песента и визията са и натрапени. Много лошо за нея, ако пък харесва и двете. Но проблема не е в това а в смисъла на цялото дрънчене на чанове, медийно самохвалство, ако питате мен- и платени публикации. И какво ако България спечели... Ще ви вдигнат пенсиите ли, ще поевтинее горивото ли, ще ви дадат визи за Щатите... Такава подозрителна и нездравословна гордост за нещо, което дори не изглежда българско. Бангаранга, абракадабра, Дара-дъра-бъра, два чадъра... Предупреждавам, че Не-победата на България в Евровизия, ще бъде кривопропорционална на истеричната реклама. Опомнете се, хора!", написа Евгени Минчев на Фейсбук страницата си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
13:45 14.05.2026
2 Евгени
13:45 14.05.2026
3 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #25
13:51 14.05.2026
4 Браво
13:51 14.05.2026
5 мдаааа
13:54 14.05.2026
6 Бялджип
Коментиран от #11
13:57 14.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вместо да си в 17-те ресторанта в момента , че хората обядват и е напечено , откъде намираш и време , с мазните ръце и да пишеш ?🤔
Коментиран от #13
13:58 14.05.2026
9 Гост
14:01 14.05.2026
10 A бе какво иска този...
14:01 14.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 МП4
14:03 14.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 бай Ставри
14:06 14.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Изплезен ,
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Що се нервиш ?
14:07 14.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 От теб
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧНЕ !
14:08 14.05.2026
19 добре че бангаманга не се пуска
14:13 14.05.2026
20 Анонимов
14:13 14.05.2026
21 Ватмана
14:14 14.05.2026
22 Смях на корем...
До коментар #13 от "Нека да пиша":За какъв НЕГОВ ресторант бълнувате ? Взел е под наем WC - то на Централна, не го хигиенизира, смр@д, но на всякъде "заведението" ми...
Коментиран от #27
14:15 14.05.2026
23 на олимпийски принцип
14:16 14.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 мдаа
До коментар #3 от "Кажи честно ... 🤣":Генчо няма ли пак да се покатери на някоя патрулка и да поскача отгоре?
Или вече е стар за такива изпълнения?
14:19 14.05.2026
26 Мн обичам
14:20 14.05.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Смях на корем...":Тоалетната на Централна Гара я държи Делян Пеевски.
14:23 14.05.2026
28 Квадрат 13
14:25 14.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Зеления
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Най-точния коментар в тази статия.
14:34 14.05.2026
31 1234
14:41 14.05.2026
32 1234
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":тако бързо ще ни оценят с 6
14:43 14.05.2026
33 Даката
14:43 14.05.2026
34 пляскащата с сици
14:49 14.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 От Варна
14:51 14.05.2026
37 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #35 от "Голям":С тази песен се тества до колко народът ни се е ЛУМПЕНИЗИРАЛ!
Е, явно трябва още да се работи по въпроса с лумпенизирането на БЪЛГАРИТЕ...Не я харесваме!!
Коментиран от #48
14:59 14.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бангаранга
Коментиран от #41
15:07 14.05.2026
41 Голям
До коментар #40 от "Бангаранга":Е как, след като споменава най-добрите попадения на Евровизия, като Кончита Вюрст.
15:09 14.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гея е прав
15:16 14.05.2026
44 На Дедо
15:16 14.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гресирана ватенка
15:26 14.05.2026
47 Устата
15:26 14.05.2026
48 Не,народа не е.....
До коментар #37 от "ИМПЕРИАЛИСТ":ЛУМПЕНИЗИРАН ,но ни заложиха за отбор "Б" на тези ,които плащат и бяха освиркани за войната в Близкия изток !
Това НЕ Е българско изпълнение!
Жалко за Дара ,че има договор с не подходящата продуценска фирма.....
Коментиран от #50, #51, #52
15:30 14.05.2026
49 Един
15:33 14.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Русофил
Коментиран от #54
15:50 14.05.2026
54 Голям майтап
До коментар #53 от "Русофил":Е как може да си русофил да обичаш да плюеш по България и да не харесваш Евгени Минчев???
16:02 14.05.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Корс
16:07 14.05.2026
57 само да попитам
16:45 14.05.2026
58 Хайде, хайде
17:44 14.05.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 лорда
19:20 14.05.2026
61 секе русямил
19:22 14.05.2026
62 Лейди Ми
19:33 14.05.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.