Евгени Минчев отправи остър коментар към участието на DARA в "Евровизия 2026"

14 Май, 2026 13:43 4 922 65

Минчев поставя под въпрос както музикалната стойност на конкурса, така и масовата еуфория около българското участие

Венелина Маринова

С типичния си саркастичен стил Евгени Минчев отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Този път неговата мишена се оказа участието на DARA и шумът около Евровизия, който според него е „кичозен“, „изнасилен“ и далеч от реалните проблеми на хората. В емоционален коментар Минчев поставя под въпрос както музикалната стойност на конкурса, така и масовата еуфория около българското участие.

"България- за няколко пенДАРА вповече.

Хора, опомнете се!

Отегчително и изнасилено ми е бангарангазирането на участието ни в Евровизия. Освен кичозният шум около цялото събитие, аз не виждам нищо полезно за обществото чрез показване на козяци, копита и всичко, което се очаква да аплодираме. И песен, в която няма нищо чак толкова за възхищение. За мен това е истеричен миш маш от ноти и срички, с който нито идентифицирам страната си, нито съвременната музика. Ако трябва да бъдете откровени, кажете колко хита сте запомнили от този конкурс и колко имена са продължили звездния си ход напред от Евровизия... Освен естетически дискусионните, Дана Интернешънъл и Кончита Вурст. Дара не може да бъде осъждана, защото предполагам и песента и визията са и натрапени. Много лошо за нея, ако пък харесва и двете. Но проблема не е в това а в смисъла на цялото дрънчене на чанове, медийно самохвалство, ако питате мен- и платени публикации. И какво ако България спечели... Ще ви вдигнат пенсиите ли, ще поевтинее горивото ли, ще ви дадат визи за Щатите... Такава подозрителна и нездравословна гордост за нещо, което дори не изглежда българско. Бангаранга, абракадабра, Дара-дъра-бъра, два чадъра... Предупреждавам, че Не-победата на България в Евровизия, ще бъде кривопропорционална на истеричната реклама. Опомнете се, хора!", написа Евгени Минчев на Фейсбук страницата си.


  • 1 Последния Софиянец

    83 21 Отговор
    Всички бойкотират само БезДара слугува на Ционистите.Срам няма.

    Коментиран от #8

    13:45 14.05.2026

  • 2 Евгени

    19 29 Отговор
    Имам пиърсинг на езика, с който почуквам юздичката отдолу...

    13:45 14.05.2026

  • 3 Кажи честно ... 🤣

    30 36 Отговор
    Гената и Устътъ са истинските борци и водачи на традиционните патриотари и русофили . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    13:51 14.05.2026

  • 4 Браво

    122 16 Отговор
    Евгени ! Коментарът ти право в десетката ! Чалгаджииската противна култура няма как да победи ! Българите знаят !

    13:51 14.05.2026

  • 5 мдаааа

    20 1 Отговор
    Трътъръта ..

    13:54 14.05.2026

  • 6 Бялджип

    91 11 Отговор
    Умен човек е Евгени Минчев. Щях да напиша умен мъж, но последното е проблематично. Както ще да е, чел съм и други негови публикации, мисли и творения, със сигурност мога да кажа, че правят впечатление. Сексуалността и предпочитанията му оставям настрана. Както и откровения брутален кич в облеклото и визията. Но интелектът го има. Има и позиция.

    Коментиран от #11

    13:57 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дрътия Софианец

    18 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вместо да си в 17-те ресторанта в момента , че хората обядват и е напечено , откъде намираш и време , с мазните ръце и да пишеш ?🤔

    Коментиран от #13

    13:58 14.05.2026

  • 9 Гост

    71 12 Отговор
    Прав е . Не го харесвам аз Минчев ама е прав.

    14:01 14.05.2026

  • 10 A бе какво иска този...

    26 10 Отговор
    Че тя тази изгря с г.за си, нежно наричан " дупара" на българска сцена... Че имат общи идеали,се.

    14:01 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 МП4

    17 20 Отговор
    Генчо , я ходи за 2 шишета водка и си заплюй някай тротоар ! ;)

    14:03 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бай Ставри

    36 10 Отговор
    Прав е !

    14:06 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Изплезен ,

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Що се нервиш ?

    14:07 14.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 От теб

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧНЕ !

    14:08 14.05.2026

  • 19 добре че бангаманга не се пуска

    43 2 Отговор
    често по бг радиата , защото не става и всеки път на момента трябва да се сменя станцията , което е и предпоставка за катастрофа ако шофираш , има пълно право Минчев

    14:13 14.05.2026

  • 20 Анонимов

    17 5 Отговор
    АББА печели „Евровизия“ през 1974 г. с „Waterloo“. Има и други от по-новата история като Лорди напремер, г-н Лорде, няма да изреждам останалите, напрани си сам справката и с изненада ще разбереш, че съществуват такива. Но защо да ги споменаваме, след като са ти интересни само " естетически дискусионните, Дана Интернешънъл и Кончита Вурст".Забрави Верка Сюдочка.

    14:13 14.05.2026

  • 21 Ватмана

    38 2 Отговор
    е абсолютно прав !!!!!

    14:14 14.05.2026

  • 22 Смях на корем...

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Нека да пиша":

    За какъв НЕГОВ ресторант бълнувате ? Взел е под наем WC - то на Централна, не го хигиенизира, смр@д, но на всякъде "заведението" ми...

    Коментиран от #27

    14:15 14.05.2026

  • 23 на олимпийски принцип

    18 1 Отговор
    LGBT-visia иска такова шоу, такова сме им пратили. А участниците сами са избрали да се състезават в конкурса.

    14:16 14.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 мдаа

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Кажи честно ... 🤣":

    Генчо няма ли пак да се покатери на някоя патрулка и да поскача отгоре?
    Или вече е стар за такива изпълнения?

    14:19 14.05.2026

  • 26 Мн обичам

    4 14 Отговор
    пеперуди да се правят на умни и да ми нареждат какво да мисля за обществото им.

    14:20 14.05.2026

  • 27 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Смях на корем...":

    Тоалетната на Централна Гара я държи Делян Пеевски.

    14:23 14.05.2026

  • 28 Квадрат 13

    24 5 Отговор
    Заради бездарието прецакаха значително по-добри български изпълнители. Връзки и лобита значи. В Кауфланд има повече полза от нея.

    14:25 14.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зеления

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Най-точния коментар в тази статия.

    14:34 14.05.2026

  • 31 1234

    19 4 Отговор
    много умно изказване,също кат джирото за което казват сме платили 30 милиона,за българия полза никаква

    14:41 14.05.2026

  • 32 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    тако бързо ще ни оценят с 6

    14:43 14.05.2026

  • 33 Даката

    8 23 Отговор
    Отвратителен... сигурно подсъзнателно и завижда на младостта, красотата и таланта... и затова, че е жена естествена и има гърди, да беше замълчал гея сбъркан... той се бил имал, за модна икона моля ти се... я в лево.

    14:43 14.05.2026

  • 34 пляскащата с сици

    23 3 Отговор
    цингаманга е оригиналното име на песента

    14:49 14.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 От Варна

    32 4 Отговор
    Прав е Евгени Минчев. Също ни проглушиха ушите с някакво “ Джиро”, дето си било обикновена обиколка на Италия. Изведнъж млъкнаха вкупом за “ползите”, с които се сдобихме след тази истерия. Май, защото нещо се изпопребиха по нашите пътища! Същото и сега с Евровизия! Песента странна, певицата се тръшка като обзета от демони, също и танцьорите.Пък и е понаддала килца, не и мяза толкова кълчотене! За премяната да не говорим! Наистина, опомнете се хора!

    14:51 14.05.2026

  • 37 ИМПЕРИАЛИСТ

    25 3 Отговор

    До коментар #35 от "Голям":

    С тази песен се тества до колко народът ни се е ЛУМПЕНИЗИРАЛ!
    Е, явно трябва още да се работи по въпроса с лумпенизирането на БЪЛГАРИТЕ...Не я харесваме!!

    Коментиран от #48

    14:59 14.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бангаранга

    7 12 Отговор
    Е ако беше Иво Димчев на Евровизия, сигурно ватманът щеше да е възхитен!

    Коментиран от #41

    15:07 14.05.2026

  • 41 Голям

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Бангаранга":

    Е как, след като споменава най-добрите попадения на Евровизия, като Кончита Вюрст.

    15:09 14.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гея е прав

    11 11 Отговор
    абсолютно. Дара е бездарница, ниска трътла и тъп@ на куче

    15:16 14.05.2026

  • 44 На Дедо

    6 10 Отговор
    Пляс, пляс педалите!!! Явно на Минчев, няма кой? Да му цикли, пакета!!!

    15:16 14.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гресирана ватенка

    2 4 Отговор
    Грес?

    15:26 14.05.2026

  • 47 Устата

    8 4 Отговор
    Евгени , престани .Ние си имахме Чунга чанга .Защо сега да си нямат Бангаранга ?

    15:26 14.05.2026

  • 48 Не,народа не е.....

    11 1 Отговор

    До коментар #37 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    ЛУМПЕНИЗИРАН ,но ни заложиха за отбор "Б" на тези ,които плащат и бяха освиркани за войната в Близкия изток !
    Това НЕ Е българско изпълнение!
    Жалко за Дара ,че има договор с не подходящата продуценска фирма.....

    Коментиран от #50, #51, #52

    15:30 14.05.2026

  • 49 Един

    7 2 Отговор
    Целият си един Кич!

    15:33 14.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Русофил

    4 6 Отговор
    Аз пък не харесвам Евгени Минчев.

    Коментиран от #54

    15:50 14.05.2026

  • 54 Голям майтап

    3 6 Отговор

    До коментар #53 от "Русофил":

    Е как може да си русофил да обичаш да плюеш по България и да не харесваш Евгени Минчев???

    16:02 14.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Корс

    3 7 Отговор
    Аз също не толерирам обидният коментар и тон на самопровъзгласилият за "лорд" Минчев, това е лична обида към артиста ДАРА! Мисля, че всичко което излиза от България/музика, спорт и т.н./ е за БУЛГАРИЯ!!!

    16:07 14.05.2026

  • 57 само да попитам

    2 3 Отговор
    Защитава Сидеров, плюе Дара... Абе тоя да не е обратен?

    16:45 14.05.2026

  • 58 Хайде, хайде

    2 2 Отговор
    Евгени Минчев да гледа собствената си естетически съмнителна визия. Да не говорим, че доста има да се желае от правописа и граматиката му на български. Ама претенциите големи...

    17:44 14.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 лорда

    0 0 Отговор
    ние с воленката каква гангабанга си спретнахме ....

    19:20 14.05.2026

  • 61 секе русямил

    0 1 Отговор
    опитва да забременее по анадолски

    19:22 14.05.2026

  • 62 Лейди Ми

    0 0 Отговор
    Генчо, ти поне да я беше облякъл свястно тази, че като ватманка от соца би събрала повече точки, отколкото с този татарски космарлак и прическа горгона Доруза 😀

    19:33 14.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.