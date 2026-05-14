Евгени Минчев отправи остър коментар към участието на DARA в "Евровизия 2026"

С типичния си саркастичен стил Евгени Минчев отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Този път неговата мишена се оказа участието на DARA и шумът около Евровизия, който според него е „кичозен“, „изнасилен“ и далеч от реалните проблеми на хората. В емоционален коментар Минчев поставя под въпрос както музикалната стойност на конкурса, така и масовата еуфория около българското участие.

"България- за няколко пенДАРА вповече.

Хора, опомнете се!

Отегчително и изнасилено ми е бангарангазирането на участието ни в Евровизия. Освен кичозният шум около цялото събитие, аз не виждам нищо полезно за обществото чрез показване на козяци, копита и всичко, което се очаква да аплодираме. И песен, в която няма нищо чак толкова за възхищение. За мен това е истеричен миш маш от ноти и срички, с който нито идентифицирам страната си, нито съвременната музика. Ако трябва да бъдете откровени, кажете колко хита сте запомнили от този конкурс и колко имена са продължили звездния си ход напред от Евровизия... Освен естетически дискусионните, Дана Интернешънъл и Кончита Вурст. Дара не може да бъде осъждана, защото предполагам и песента и визията са и натрапени. Много лошо за нея, ако пък харесва и двете. Но проблема не е в това а в смисъла на цялото дрънчене на чанове, медийно самохвалство, ако питате мен- и платени публикации. И какво ако България спечели... Ще ви вдигнат пенсиите ли, ще поевтинее горивото ли, ще ви дадат визи за Щатите... Такава подозрителна и нездравословна гордост за нещо, което дори не изглежда българско. Бангаранга, абракадабра, Дара-дъра-бъра, два чадъра... Предупреждавам, че Не-победата на България в Евровизия, ще бъде кривопропорционална на истеричната реклама. Опомнете се, хора!", написа Евгени Минчев на Фейсбук страницата си.