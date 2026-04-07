Новини
България »
Ученици в цялата страна се включват в инициативи за годишнината от Априлското въстание

7 Април, 2026 15:01 731 8

  • априлско въстание-
  • годишнина-
  • инициативи

Колаж: МОН
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С разнообразни инициативи като исторически възстановки, литературно-музикални програми, ученически конкурси, изложби, викторини и открити уроци ученици от цялата страна ще отбележат 150-годишнината от Априлското въстание.

В столицата събитията включват поднасяне на венци и цветя пред паметниците на герои на въстанието в Борисовата градина, ученически конференции, посветени на ролята на Априлското въстание в общественото пространство, както и патриотични рецитали и открити уроци по история и родолюбие. Учениците ще участват още в конкурси за създаване на кратки видеа, представящи ключови събития и личности, ще разработват мултимедийни проекти като интерактивни карти, както и ще участват в инициативи като щафетно четене на Вазови произведения и срещи с историци.

В Софийска област са предвидени ученически конференции, патриотични рецитали, поднасяне на венци и мултимедийни проекти, представящи събитията от 1876 г. по съвременен начин.

В област Благоевград са предвидени мултимедийни проекти, посветени на „Пътя към свободата“, литературни рецитали по произведения на Иван Вазов и изложби с ученически творби, свързани с героите на въстанието.

В Бургас учениците ще участват в историко-възстановъчни спектакли, тематични уроци и училищни викторини, посветени на събитията от 1876 година. В област Велико Търново ще се проведат ученически конкурси за есе, посещения на исторически обекти и интерактивни празници с участие на музеи и културни институции.

Във Видин и Враца инициативите включват драматизации на ключови моменти от въстанието, тематични изложби и образователни състезания, както и литературно-музикални възпоменания. В Габрово и Монтана учениците ще участват в творчески работилници, исторически възстановки и дебати, свързани със значението на Априлското въстание за националната памет.

В Кърджали и Кюстендил се организират младежки исторически форуми, театрални постановки и тържествени програми с рецитали и възстановки, пресъздаващи събитията от епохата. В Ловеч инициативите включват интерактивни игри, музикални флашмобове и изложби, посветени на революционните дейци.

В Пазарджик и Пловдив учениците ще участват във възстановки на исторически събития, конкурси за творческо писане и междуучилищни състезания, както и в празнични шествия и литературно-музикални програми.

В Плевен и Русе се предвиждат интерактивни игри, драматизации, посещения на музеи и прожекции на филми, свързани с Априлската епопея.

В Търговище, Хасково и Ямбол ще се проведат тематични уроци, дебати, походи и празнични концерти, насочени към съхраняване на историческата памет.

Чрез всички тези инициативи учениците не само ще отдадат почит към героите на Априлското въстание, но и ще осмислят значението на свободата, саможертвата и националното единство в съвременния свят.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Меди Дуганов

    1 1 Отговор
    Инициативата е на бея на България, ДС синчето - Svin Ята от ДПС.
    Друг освен него не би го сторил и не би се сетил...

    15:06 07.04.2026

  • 2 Забележете

    11 1 Отговор
    Както тук така и по честванията НЯМА да разберете, ЗАЩО и срещу КОГО е вдигано въстанието ????

    15:16 07.04.2026

  • 3 А олимпиада

    1 3 Отговор
    по украински кога ?

    15:23 07.04.2026

  • 4 имаджин

    0 2 Отговор
    Че нали на 20-ти април 1878-ма година е избухнало възстанието? Защо още на 7-ми април ще се чества?

    15:29 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пълна скръб сте

    2 2 Отговор
    Къде са дружинните от соца, които правеха списъци със събития и ни взимаха от час да ни водят по галерии, театри, музеи и никой не ни искаше пари за вход и билети.

    16:12 07.04.2026

  • 7 Априлското Въстание си е Батак,

    1 0 Отговор
    но изпълнява ролята си на катализатор на световната журналистика, Имперска Русия за защита на поробеното Християнско българско етническо население в регионите на Балканите в Турската Империя.
    Васил Левски, идеолог и организатор на българският таен революционен комитет е на бил против Априлското Въстание на път за Румъния да срещне с Любен Каравелов, бива предаден ат поп Кръстьо и по късно обесен от Турската Власт, без да присъства дори и един българин на обесването му.
    Гробовете на Българските Революционери са незнайни и до днес, Васил Левски, Христо Ботев и десетки знайни и незнайни.

    16:15 07.04.2026

  • 8 В.Левски е трябвало да вземе

    2 0 Отговор
    Революционните пари от Поп Кръстьо и да замине за Румъния, Поп Кръстьо предава Васил Левски на местните Заптиета.

    16:42 07.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове