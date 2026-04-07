Ученици в цялата страна се включват в инициативи за годишнината от Априлското въстание

С разнообразни инициативи като исторически възстановки, литературно-музикални програми, ученически конкурси, изложби, викторини и открити уроци ученици от цялата страна ще отбележат 150-годишнината от Априлското въстание.

В столицата събитията включват поднасяне на венци и цветя пред паметниците на герои на въстанието в Борисовата градина, ученически конференции, посветени на ролята на Априлското въстание в общественото пространство, както и патриотични рецитали и открити уроци по история и родолюбие. Учениците ще участват още в конкурси за създаване на кратки видеа, представящи ключови събития и личности, ще разработват мултимедийни проекти като интерактивни карти, както и ще участват в инициативи като щафетно четене на Вазови произведения и срещи с историци.

В Софийска област са предвидени ученически конференции, патриотични рецитали, поднасяне на венци и мултимедийни проекти, представящи събитията от 1876 г. по съвременен начин.

В област Благоевград са предвидени мултимедийни проекти, посветени на „Пътя към свободата“, литературни рецитали по произведения на Иван Вазов и изложби с ученически творби, свързани с героите на въстанието.

В Бургас учениците ще участват в историко-възстановъчни спектакли, тематични уроци и училищни викторини, посветени на събитията от 1876 година. В област Велико Търново ще се проведат ученически конкурси за есе, посещения на исторически обекти и интерактивни празници с участие на музеи и културни институции.

Във Видин и Враца инициативите включват драматизации на ключови моменти от въстанието, тематични изложби и образователни състезания, както и литературно-музикални възпоменания. В Габрово и Монтана учениците ще участват в творчески работилници, исторически възстановки и дебати, свързани със значението на Априлското въстание за националната памет.

В Кърджали и Кюстендил се организират младежки исторически форуми, театрални постановки и тържествени програми с рецитали и възстановки, пресъздаващи събитията от епохата. В Ловеч инициативите включват интерактивни игри, музикални флашмобове и изложби, посветени на революционните дейци.

В Пазарджик и Пловдив учениците ще участват във възстановки на исторически събития, конкурси за творческо писане и междуучилищни състезания, както и в празнични шествия и литературно-музикални програми.

В Плевен и Русе се предвиждат интерактивни игри, драматизации, посещения на музеи и прожекции на филми, свързани с Априлската епопея.

В Търговище, Хасково и Ямбол ще се проведат тематични уроци, дебати, походи и празнични концерти, насочени към съхраняване на историческата памет.

Чрез всички тези инициативи учениците не само ще отдадат почит към героите на Априлското въстание, но и ще осмислят значението на свободата, саможертвата и националното единство в съвременния свят.