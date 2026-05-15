Шкварек: Радев първо ще разочарова тези, които са очаквали радикална реформа. Тук не се случват революции

Условията за стабилност са налице. Първите действия на кабинета са да отговорят на обществените очаквания. Въпросът е оттук-нататък дали този голям картбланш ще удовлетвори хората. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в предаването „Още от деня“ по БНТ по повод първите политически стъпки на Румен Радев, цитиран от novini.bg.

Пред новата власт има два потенциални капана – да не се направи нищо, което би разочаровало хората или да започнат да правят нещо, но да изглежда, че играят по свирката на някой друг, коментира политическият анализатор Кристиян Шкварек, като даде за пример свалянето на охраната на Пеевски и Борисов.

Според Стойнев в случая точно с охраната на двамата политици ДАНС са станали за смях. „ДАНС твърде много се обезличи. Работещите там от години нямат лице“, уточни той.

В България е табу, че за почти всяко важно решение е трябвало да получим разрешение от определени чужди посолства, посочи Шкварек и добави, че думите се отнасят за външното и на отбраната.

Двамата анализатори изразиха опасения, че новата власт в България ще се ориентира евроскептично. Стойнев се запита дали Радев ще продължи политиката едно да говори тук, а друго в Брюксел. Становището им е по повод решението България да не подкрепи специалния трибунал срещу Путин, официализирана по време на годишната среща на министрите на външните работи на Съвета на Европа.

Кристиян Шкварек прогнозира, че Радев първо ще разочарова тези, които са очаквали радикална реформа в България и подчерта, че тук не се случват революции.

Радевите избиратели искаха някаква стабилност, а виновните да носят отговорност, поясни Стойнев и добави: „Те не искаха революция“.