Шкварек: Радев първо ще разочарова тези, които са очаквали радикална реформа. Тук не се случват революции

15 Май, 2026 19:40 1 790 51

  • кристиян шкварек-
  • румен радев-
  • разочарование-
  • радикална реформа-
  • революции

Журналистът Веселин Стойнев се запита дали Радев ще продължи политиката едно да говори тук, а друго в Брюксел.

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Условията за стабилност са налице. Първите действия на кабинета са да отговорят на обществените очаквания. Въпросът е оттук-нататък дали този голям картбланш ще удовлетвори хората. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в предаването „Още от деня“ по БНТ по повод първите политически стъпки на Румен Радев, цитиран от novini.bg.

Пред новата власт има два потенциални капана – да не се направи нищо, което би разочаровало хората или да започнат да правят нещо, но да изглежда, че играят по свирката на някой друг, коментира политическият анализатор Кристиян Шкварек, като даде за пример свалянето на охраната на Пеевски и Борисов.

Според Стойнев в случая точно с охраната на двамата политици ДАНС са станали за смях. „ДАНС твърде много се обезличи. Работещите там от години нямат лице“, уточни той.

В България е табу, че за почти всяко важно решение е трябвало да получим разрешение от определени чужди посолства, посочи Шкварек и добави, че думите се отнасят за външното и на отбраната.
Двамата анализатори изразиха опасения, че новата власт в България ще се ориентира евроскептично. Стойнев се запита дали Радев ще продължи политиката едно да говори тук, а друго в Брюксел. Становището им е по повод решението България да не подкрепи специалния трибунал срещу Путин, официализирана по време на годишната среща на министрите на външните работи на Съвета на Европа.

Кристиян Шкварек прогнозира, че Радев първо ще разочарова тези, които са очаквали радикална реформа в България и подчерта, че тук не се случват революции.

Радевите избиратели искаха някаква стабилност, а виновните да носят отговорност, поясни Стойнев и добави: „Те не искаха революция“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ООрана държава

    31 17 Отговор
    Чакай бе Шлякан, от първия месец чудеса ли очакваш, я марш обратно в централата на дпс да чакаш инструкции

    Коментиран от #26, #36

    19:51 15.05.2026

  • 2 Булпсихопатъ

    6 9 Отговор
    Демокрация ,бате! Само протестите са разрешени.
    Тва да не ви е комунизма или на на Тато социализъма!? Там нищо не беше разрешено ,само че можеше да се правят революции.

    19:52 15.05.2026

  • 3 Шкварек

    9 2 Отговор
    ?????????????

    19:55 15.05.2026

  • 4 закон на мърфи

    17 3 Отговор
    народ без ревопюция няма еволюция!

    19:55 15.05.2026

  • 5 ПЬОДАЛИТЕ

    19 7 Отговор
    Само дрънкат глупости.

    19:55 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Двама лаладжии

    14 8 Отговор
    Си почесали езиците пред камерата и взели хонорарчета за което. А една журналистка но го разказа понеже работещите не гледат телевизия. Куцо, кьораво и сакато се надпреварват да изкаже мнение за новата власт и да захлеби. А някой арогантни депутати се правят на мъже, после на жертви и накрая на благородници. Сбъркана работа.

    19:57 15.05.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    13 16 Отговор
    Тепърва предстои "чудото" на
    Боташ-арите, ама лошото е, че заради тези наивници, дето гласуваха за него, се приближаваме към "16-та, Заддунайская"

    19:57 15.05.2026

  • 9 Факт

    14 8 Отговор
    Радев и промяна аахаахаах блажни са наивниците

    Коментиран от #22

    19:58 15.05.2026

  • 10 Бялджип

    14 14 Отговор
    Умни хора, умни коментатори! По-умни са двамата от 10 кг. паламуд. Мърльовци, подлоги на всички господари досега, особено този Стойнев, днес имат наглостта да обсъждат и осъждат действията на един истински генерал. Не само във военното дело, а в морала, в отговорността към родината си. Качества които досега никой не показа.

    Коментиран от #34

    19:58 15.05.2026

  • 11 историк

    12 17 Отговор
    Радев гледа държавата да е добре , и няма да се навежда на всеки ,както правеше боко !

    Коментиран от #14

    20:04 15.05.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    11 5 Отговор
    Щом не искате революция ще си останете роби! ТОЛКОВА Е ПРОСТО!
    Робство се маха с революции, не с еволюция на робството към "по-хуманно" робство
    рано или късно и евроалтантиците ще го загреят, ама то при техния капацитет това ще е твърде късно за държавата!

    20:06 15.05.2026

  • 13 извода

    18 6 Отговор
    Губим поредните четири години от живота си, прекарани в експерименти.

    20:11 15.05.2026

  • 14 .....

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "историк":

    Революционерите наистина сме малко,но новият месия има по- малко време до преклонната възраст на Тато!
    Неговите ще го разкарат и ще му " благодарят" подобаващо!
    Всяко следващо поколение е по - жестоко от предходното!
    А от сегашното 1 милион не искат да работят.
    А той е един нещастен индивид!
    Думи не му достигат при обикновенни изказвания ....
    Той се страхува ,защото му подариха нещо което не може да управлява!

    20:15 15.05.2026

  • 15 Румбаранга

    1 7 Отговор
    Още малко и ще ме хване яд, че не гласувах за него 😆

    Коментиран от #29

    20:18 15.05.2026

  • 16 Бай Данчо

    7 7 Отговор
    За пет дни доста добри отзиви! Все пак е началото, Бойко за 16 години какво е постигнал, довърши една магистрала от Нова загора до Ямбол! Този Шкварек, Швабек, Шрек ли там къв е да си гледа неговите палячовци!

    Коментиран от #18, #25

    20:18 15.05.2026

  • 17 Хаха

    12 8 Отговор
    Виждаме я радевата стабилност през последните 5 години - тройно поскъпване на всичко, инфлация, заеми, дефицит.

    20:19 15.05.2026

  • 18 Мунчовци

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Данчо":

    Завършването на ключови пътни артерии, сред които магистрала "Тракия" (довършена през 2013 г.), значителни участъци от "Струма" и "Хемус", както и Софийското метро.

    Коментиран от #23

    20:20 15.05.2026

  • 19 Николова , София

    6 3 Отговор
    Радев е копие на Симеон ...прости иска някаква власт за да се докаже че ...шката му е по голема от тази на Ено и тиквата

    20:20 15.05.2026

  • 20 Меси от Банкя

    13 4 Отговор
    От 2021 досега Радев и правителствата му спряха парите за Хемус, подписаха с Боташ неизгоден за България договор и не са построили една колиба за кучета.

    20:22 15.05.2026

  • 21 Сатана Z

    5 10 Отговор
    Бойко Борисов вдигна заплатите, а Радев ще прибере половината пари чрез данъци и високи цени.

    Коментиран от #27

    20:24 15.05.2026

  • 22 Киро

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Вчера Томислав Дончев за малко да заплаче, Баце го заплашвали кой ще го пази сега! Ми той ако е свестен няма да го заплашват, присвои и съсипа свят легални бизнеси! А ако е иземвал и контрабандни канали си е негов дерт! Натрупа много пари да плаща!

    20:24 15.05.2026

  • 23 Бай Данчо

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мунчовци":

    А колко ремонта търпят от тогава! Най лесно откраднати пари от евро фондовете в тези години бяха от пътища! Мунчо си ти че вярваш на един глашатай или и ти бъркаш с него!

    20:28 15.05.2026

  • 24 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Запомнете внимателно:
    Държавните служители в България имат право на безплатно работно или представително облекло (или паричен еквивалент) за всяка календарна година, което се осигурява от органа по назначаването. Стойността варира според длъжността – до 450 €. за ръководни и около 250 €. за експертни позиции.
    В България има над 350 000 държавни служители!!!

    Коментиран от #42

    20:29 15.05.2026

  • 25 бай Анчо

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Данчо":

    А,ама Боташов вече е построил магистрала ли бе?

    Коментиран от #33, #35, #37

    20:30 15.05.2026

  • 26 Шлякaн, млякан

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Прав е Шкварека!

    Коментиран от #51

    20:30 15.05.2026

  • 27 Киро

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Какво ти е дигнал Бойко бе това е заложено в европейската политика, държавите да подържат процент на повишение на заплатите! Иначе няма средства! Бойко му повишил, а и най голямото повишение беше при Киро!

    20:31 15.05.2026

  • 28 В авиацията много нароод работи за

    4 1 Отговор
    Няколко самолета и пилотите правят едно и също във въздуха
    както е и в спорта много зрители за няколко спортиста които правят едно и също на игеището

    20:33 15.05.2026

  • 29 разкаяла се мутра

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Румбаранга":

    недей, ще видиш,че си постъпил правилно до сега!

    20:35 15.05.2026

  • 30 Дзак

    4 2 Отговор
    Само мутрите искат беззаконие!

    20:40 15.05.2026

  • 31 Шкварка

    5 4 Отговор
    Вместо да плюете, помагайте на Радев, защото иначе само след 9 години ще пеем "90 години стигат, времето е наше"!
    Хахаха, познато , нали?

    20:42 15.05.2026

  • 32 илия

    7 2 Отговор
    Сваленият пилот е много глупав.

    20:43 15.05.2026

  • 33 селяк

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "бай Анчо":

    не са плаши нема да пипне крадилката на бочито ви

    20:44 15.05.2026

  • 34 Да де

    12 5 Отговор

    До коментар #10 от "Бялджип":

    Като истински военен Радев няма собствено мнение. Едно говори в Брюксел, друго в България и съвсем друго в Русия.

    Коментиран от #45

    20:47 15.05.2026

  • 35 Цацаров

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "бай Анчо":

    Да за пет дни!!! Утъпка пътя към софийския затвор за баце и шиши!

    20:47 15.05.2026

  • 36 Тъй ли

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Какви чудеса бе. Нали обеща референдум за еврото и връщане на лева. Колко време да чакаме?

    20:49 15.05.2026

  • 37 Бай Данчо

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "бай Анчо":

    За пет дни!!!! Вие нормално ли се развивате! Ти за пет дни сигурно кенефа не може да си боядисаш!

    20:51 15.05.2026

  • 38 Абсурдистан

    6 3 Отговор
    Ще га повторя пак: мамникът няма умственият потенциал, нито компетентни подръжници, които да направят необходимите реформи, а само успя да излъже 17.27% от гласоподавателите- безумци, отчаяни, копейкаджии, комуняги, уморени от корупцшята при пълна липса на алтернатива.

    20:58 15.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Фори

    4 4 Отговор
    Радев е безгласен. Иво Христов му казва каква ще е външната политика.

    21:01 15.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 бай Шиле

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Аз работя в частно предприятие и всяка година получавам работно облекло и обувки/зимни и летни/ на стойност 300 евра. Нищо ново под слънцето. Друг е въпроса че държавните служители са прекалено много на глава от населението.

    21:06 15.05.2026

  • 43 Алоо Факти

    1 4 Отговор
    Статуквото, което ви финансираше приключи. Радев кара влака!

    Коментиран от #47

    21:06 15.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Бялджип

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "Да де":

    Тъпи постоянно повтаряни опорки и лъжи. Казал го е някой, добавил към него измислици без потвърждение, друг го повторил, трети потретил и накрая станало масова мантра в главите на хора мислещи с чужди глави. Никой естествено не може да посочи нито един точен аргумент в тази посока, освен да повтаря онова, което са му набили с определена цел в главата!

    21:21 15.05.2026

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ БАБИЧКИ ЩЕ БЪДАТ ИZИГРАНИ ОТ ZEЛЕНИЯ ЧОРАП (МУНЧО) ......................... ФАКТ !

    21:40 15.05.2026

  • 47 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Алоо Факти":

    ТОЙ И ЛУКАНОВ И ИЛ. ПАВЛОВ ........................ КАРАХА ВЛАКА И НАКРАЯ ...................... И ДВАМАТА СЕ "СРЕЩНАХА" В ТРАПА ...................... ТОВА КОЕТО ГО ТЪРСИХА, СИ ГО НАМЕРИХА ........................... ФАКТ !

    21:54 15.05.2026

  • 48 В бълхарската авиация всичко е вносно

    3 1 Отговор
    И българите трябва да учат чужди езици за да си обслужват материално техническата база

    21:57 15.05.2026

  • 49 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ТОЙ И МИСТЪР КЕШ СИ "ТЪРСИ МАЙСТОРА" ...................... ФАКТ ! ....................НА МНОГО "ВРАТИ ИГРАЕ" ...................... МАЛКО МИ ДЕ СТРУВА НА "СЕЛСКИ ТАРИКАТ" ...................... ФАКТ !

    22:06 15.05.2026

  • 50 Една паралелка

    0 0 Отговор
    Прав сте г-н Шварек, на нашата територия се случва уникална деволюция. В училищата в малките провинциални градове остават по една паралелка с ученици. При това в квартали ,които са с заможно население, работещи родители с високи доходи. Аз просто съм изумена!

    23:35 15.05.2026

  • 51 Бангаранга

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Шлякaн, млякан":

    Кашкавалек е един кашкавален философ, който гледа лошо, и си мисли, че с това е въздействащ.😎

    00:32 16.05.2026

