Шкварек: Радев първо ще разочарова тези, които са очаквали радикална реформа. Тук не се случват революции

Условията за стабилност са налице. Първите действия на кабинета са да отговорят на обществените очаквания. Въпросът е оттук-нататък дали този голям картбланш ще удовлетвори хората. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в предаването „Още от деня“ по БНТ по повод първите политически стъпки на Румен Радев, цитиран от novini.bg.
Пред новата власт има два потенциални капана – да не се направи нищо, което би разочаровало хората или да започнат да правят нещо, но да изглежда, че играят по свирката на някой друг, коментира политическият анализатор Кристиян Шкварек, като даде за пример свалянето на охраната на Пеевски и Борисов.
Според Стойнев в случая точно с охраната на двамата политици ДАНС са станали за смях. „ДАНС твърде много се обезличи. Работещите там от години нямат лице“, уточни той.
В България е табу, че за почти всяко важно решение е трябвало да получим разрешение от определени чужди посолства, посочи Шкварек и добави, че думите се отнасят за външното и на отбраната.
Двамата анализатори изразиха опасения, че новата власт в България ще се ориентира евроскептично. Стойнев се запита дали Радев ще продължи политиката едно да говори тук, а друго в Брюксел. Становището им е по повод решението България да не подкрепи специалния трибунал срещу Путин, официализирана по време на годишната среща на министрите на външните работи на Съвета на Европа.
Кристиян Шкварек прогнозира, че Радев първо ще разочарова тези, които са очаквали радикална реформа в България и подчерта, че тук не се случват революции.
Радевите избиратели искаха някаква стабилност, а виновните да носят отговорност, поясни Стойнев и добави: „Те не искаха революция“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #26, #36
19:51 15.05.2026
2 Булпсихопатъ
Тва да не ви е комунизма или на на Тато социализъма!? Там нищо не беше разрешено ,само че можеше да се правят революции.
19:52 15.05.2026
3 Шкварек
19:55 15.05.2026
4 закон на мърфи
19:55 15.05.2026
5 ПЬОДАЛИТЕ
19:55 15.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Двама лаладжии
19:57 15.05.2026
8 АГАТ а Кристи
Боташ-арите, ама лошото е, че заради тези наивници, дето гласуваха за него, се приближаваме към "16-та, Заддунайская"
19:57 15.05.2026
9 Факт
Коментиран от #22
19:58 15.05.2026
10 Бялджип
Коментиран от #34
19:58 15.05.2026
11 историк
Коментиран от #14
20:04 15.05.2026
12 ДрайвингПлежър
Робство се маха с революции, не с еволюция на робството към "по-хуманно" робство
рано или късно и евроалтантиците ще го загреят, ама то при техния капацитет това ще е твърде късно за държавата!
20:06 15.05.2026
13 извода
20:11 15.05.2026
14 .....
До коментар #11 от "историк":Революционерите наистина сме малко,но новият месия има по- малко време до преклонната възраст на Тато!
Неговите ще го разкарат и ще му " благодарят" подобаващо!
Всяко следващо поколение е по - жестоко от предходното!
А от сегашното 1 милион не искат да работят.
А той е един нещастен индивид!
Думи не му достигат при обикновенни изказвания ....
Той се страхува ,защото му подариха нещо което не може да управлява!
20:15 15.05.2026
15 Румбаранга
Коментиран от #29
20:18 15.05.2026
16 Бай Данчо
Коментиран от #18, #25
20:18 15.05.2026
17 Хаха
20:19 15.05.2026
18 Мунчовци
До коментар #16 от "Бай Данчо":Завършването на ключови пътни артерии, сред които магистрала "Тракия" (довършена през 2013 г.), значителни участъци от "Струма" и "Хемус", както и Софийското метро.
Коментиран от #23
20:20 15.05.2026
19 Николова , София
20:20 15.05.2026
20 Меси от Банкя
20:22 15.05.2026
21 Сатана Z
Коментиран от #27
20:24 15.05.2026
22 Киро
До коментар #9 от "Факт":Вчера Томислав Дончев за малко да заплаче, Баце го заплашвали кой ще го пази сега! Ми той ако е свестен няма да го заплашват, присвои и съсипа свят легални бизнеси! А ако е иземвал и контрабандни канали си е негов дерт! Натрупа много пари да плаща!
20:24 15.05.2026
23 Бай Данчо
До коментар #18 от "Мунчовци":А колко ремонта търпят от тогава! Най лесно откраднати пари от евро фондовете в тези години бяха от пътища! Мунчо си ти че вярваш на един глашатай или и ти бъркаш с него!
20:28 15.05.2026
24 Сатана Z
Държавните служители в България имат право на безплатно работно или представително облекло (или паричен еквивалент) за всяка календарна година, което се осигурява от органа по назначаването. Стойността варира според длъжността – до 450 €. за ръководни и около 250 €. за експертни позиции.
В България има над 350 000 държавни служители!!!
Коментиран от #42
20:29 15.05.2026
25 бай Анчо
До коментар #16 от "Бай Данчо":А,ама Боташов вече е построил магистрала ли бе?
Коментиран от #33, #35, #37
20:30 15.05.2026
26 Шлякaн, млякан
До коментар #1 от "ООрана държава":Прав е Шкварека!
Коментиран от #51
20:30 15.05.2026
27 Киро
До коментар #21 от "Сатана Z":Какво ти е дигнал Бойко бе това е заложено в европейската политика, държавите да подържат процент на повишение на заплатите! Иначе няма средства! Бойко му повишил, а и най голямото повишение беше при Киро!
20:31 15.05.2026
28 В авиацията много нароод работи за
както е и в спорта много зрители за няколко спортиста които правят едно и също на игеището
20:33 15.05.2026
29 разкаяла се мутра
До коментар #15 от "Румбаранга":недей, ще видиш,че си постъпил правилно до сега!
20:35 15.05.2026
30 Дзак
20:40 15.05.2026
31 Шкварка
Хахаха, познато , нали?
20:42 15.05.2026
32 илия
20:43 15.05.2026
33 селяк
До коментар #25 от "бай Анчо":не са плаши нема да пипне крадилката на бочито ви
20:44 15.05.2026
34 Да де
До коментар #10 от "Бялджип":Като истински военен Радев няма собствено мнение. Едно говори в Брюксел, друго в България и съвсем друго в Русия.
Коментиран от #45
20:47 15.05.2026
35 Цацаров
До коментар #25 от "бай Анчо":Да за пет дни!!! Утъпка пътя към софийския затвор за баце и шиши!
20:47 15.05.2026
36 Тъй ли
До коментар #1 от "ООрана държава":Какви чудеса бе. Нали обеща референдум за еврото и връщане на лева. Колко време да чакаме?
20:49 15.05.2026
37 Бай Данчо
До коментар #25 от "бай Анчо":За пет дни!!!! Вие нормално ли се развивате! Ти за пет дни сигурно кенефа не може да си боядисаш!
20:51 15.05.2026
38 Абсурдистан
20:58 15.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Фори
21:01 15.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 бай Шиле
До коментар #24 от "Сатана Z":Аз работя в частно предприятие и всяка година получавам работно облекло и обувки/зимни и летни/ на стойност 300 евра. Нищо ново под слънцето. Друг е въпроса че държавните служители са прекалено много на глава от населението.
21:06 15.05.2026
43 Алоо Факти
Коментиран от #47
21:06 15.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Бялджип
До коментар #34 от "Да де":Тъпи постоянно повтаряни опорки и лъжи. Казал го е някой, добавил към него измислици без потвърждение, друг го повторил, трети потретил и накрая станало масова мантра в главите на хора мислещи с чужди глави. Никой естествено не може да посочи нито един точен аргумент в тази посока, освен да повтаря онова, което са му набили с определена цел в главата!
21:21 15.05.2026
46 ЕДГАР КЕЙСИ
21:40 15.05.2026
47 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #43 от "Алоо Факти":ТОЙ И ЛУКАНОВ И ИЛ. ПАВЛОВ ........................ КАРАХА ВЛАКА И НАКРАЯ ...................... И ДВАМАТА СЕ "СРЕЩНАХА" В ТРАПА ...................... ТОВА КОЕТО ГО ТЪРСИХА, СИ ГО НАМЕРИХА ........................... ФАКТ !
21:54 15.05.2026
48 В бълхарската авиация всичко е вносно
21:57 15.05.2026
49 ЕДГАР КЕЙСИ
22:06 15.05.2026
50 Една паралелка
23:35 15.05.2026
51 Бангаранга
До коментар #26 от "Шлякaн, млякан":Кашкавалек е един кашкавален философ, който гледа лошо, и си мисли, че с това е въздействащ.😎
00:32 16.05.2026