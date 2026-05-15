Премиерът Радев разпредели ресорите между четиримата вицепремиери

15 Май, 2026 17:08 1 693 26

Министър-председателят Румен Радев лично ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието, а също и на държавните агенции „Разузнаване“, „Национална сигурност“ и „Технически операции“

Ани Ефремова

Министър-председателят Румен Радев разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще координира работата на министрите на труда и социалната политика, на здравеопазването и на земеделието и храните. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция за закрила на детето.

Заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще координира работата на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на иновациите и дигиталната трансформация, на транспорта и съобщенията, на енергетиката и на околната среда и водите. В ресора на вицепремиера са също Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране и Патентното ведомство.

Заместник министър-председателят Иво Христов ще координира работата на министрите на образованието и науката, на културата, на туризма, и на младежта и спорта. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция за бежанците, Държавна агенция „Архиви“ и Държавната агенция за българите в чужбина.

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов ще отговаря за управлението на европейските средства. В ресора на вицепремиера е също Националният статистически институт.

Министър-председателят Румен Радев лично ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието, а също и на държавните агенции „Разузнаване“, „Национална сигурност“ и „Технически операции“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Недопеканото комунистче Пеканов

    19 8 Отговор
    ще ни довърши

    17:10 15.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    София е блокирана от протеста на мотористите.

    Коментиран от #10

    17:11 15.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 17 Отговор
    ЗА 7 ДНИ. ГЕНЕРАЛ РУМЕН ВОЙВОДА
    ПОДПАЛИ ВСИЧКИ КОНАЦИ :)

    17:12 15.05.2026

  • 4 Соня

    19 5 Отговор
    Най-важния и силен ресор,кален в кражбите е Копринков!Първенецът от Труд!

    17:17 15.05.2026

  • 5 Бялджип

    8 17 Отговор
    Точно по военному. Принцип на единоначалието. Сигурно така е най-правилно за България. Видяхме с онези слаби корумпирани сламени премиери докъде се докарахме...

    17:19 15.05.2026

  • 6 браво на Радев

    7 17 Отговор
    На тази тритория трябва човек със здрава къка , а не крадци и мушингери като предишните !!

    17:20 15.05.2026

  • 7 ЗКПЧ-то

    18 8 Отговор
    Б-ска Социалистическа Съветска Република с ръководната роля на ПБ-БКП и с Заместник премиер по политическата част Иво Христоф. И това доживяхме след края на комунизьма.

    17:22 15.05.2026

  • 8 Бангаранга

    9 20 Отговор
    А нещо не се пише, че другарят Иво Христов ще е координатор между бутоксовия и Решетниковото чедо

    17:22 15.05.2026

  • 9 Шумкарския

    19 4 Отговор
    Петканов внук и той подреден на голямата държавна хранилка ! Три поколения все на народен гръб висят , да бачкат "баламите" !

    17:24 15.05.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Глупости на търкалета.
    Току що минах от Люлин до Младост.
    Леко задръстване по Сливница. Започна дълга колона след Орлов мост. Оказа се верижна катастрофа срещу мин. на Външните работи. След инцидента към Младост - пей сърце.

    17:27 15.05.2026

  • 11 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    10 16 Отговор
    Руския ГРУ шпионин, който имаше отказ за достъп до секретна информация, Иво Христов, ще отговаря за Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция за бежанците, Държавна агенция „Архиви“ и Държавната агенция за българите в чужбина. 🤡🤡🤡🤡🤡

    17:28 15.05.2026

  • 12 !!!?

    17 6 Отговор
    Новата власт тъпче уместо...една седмица след като са назначени, научили какво ще правят - голяма новина !!!?

    17:28 15.05.2026

  • 13 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Ресорите вече са разпределени. А деньгите ?

    17:30 15.05.2026

  • 14 Сатана Z

    4 12 Отговор
    Като се появи новият наемател на Козяк 13 всичко ще си дойде на мястото.

    17:33 15.05.2026

  • 15 не знам

    14 2 Отговор
    ама на Атанас Пеканов въобще не вярвам. Празнословец и натегач.

    Тоя ми е напълно излишен в правителството.

    Коментиран от #17

    17:39 15.05.2026

  • 16 Да питам само

    15 2 Отговор
    Копринката за чувалите с кеша ли ще отговаря отново?

    17:43 15.05.2026

  • 17 Не само

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "не знам":

    На Вас, той е пълно леке - празноглав комунист и не става за нищо

    17:50 15.05.2026

  • 18 така така

    13 2 Отговор
    4 вицепремиера, 20 министъра. Останалата администрация продължава да се раздува!! Правителство на фалита и бюрокрацията!

    17:55 15.05.2026

  • 19 Кво става

    13 2 Отговор
    А цените намали ли. Ха ха ха

    17:57 15.05.2026

  • 20 Цвете

    2 7 Отговор
    ОТ ИЗБРОЕНИТЕ САМО ПЕКАНОВ Е В КРАК С ВРЕМЕТО. Г.ДОНЕВ, БИВШ КАКЪВ Е БИЛ? ЗАКАПЕЧЕ ? И ТОЙ ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ФИНАНСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ? ОТЛАГАТ ПРОМЕНИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА ЗА ОЩЕ 1 МЕСЕЦ? ЗАЩО? ДА СИ ИЗЧИСТЯТ АВГИЕВИТЕ ОБОРИ ЛИ? ПОСЛЕ ВАКАНЦИЯ И ТАКА ЩЕ ЧАКАМЕ ДА СЕ НАМЕСТЯТ ДО ЕСЕНТА. ✈️🇧🇬🎭👨‍🎓🤔МЕЖДУ ДРУГОТО В СЪРБИЯ ИМА ПАРТИЯ СЪС СЪЩОТО ЗАГЛАВИЕ ,КАТО ТУКАШНАТА.🫡

    18:08 15.05.2026

  • 22 Е да де

    1 1 Отговор
    Уликите срещу Копринков,Радев и отбора им трябва да бъдат изчистени защото ги злепоставят .Както и на олигарси от обкръжението им.

    19:03 15.05.2026

  • 23 И така

    3 0 Отговор
    Е Радев нека наблюдава тези сектори ,добре да наблюдава,че ако трябва да разчита на тримцата - Иванчо Точния ,Иванчо Милиционера и Станчо албанеца ,да не се надява на обективност ,камо ли на началник кабинета си.Да и на външните работи - биоложката от кабинета Петков .Нея пък кой в докара ,кога стана дипломат ?Имаше и връзка с РСМ,дано не е от другата страна .

    19:10 15.05.2026

  • 24 Фори

    3 0 Отговор
    Иво Христов е министъра на външните работи. Онази жена е само фиктивна.

    19:25 15.05.2026

  • 25 Факт

    1 1 Отговор
    Радев би рекорда по вицета заместници и комисии за Гинес е цар по замитане да му вярва кой ще

    20:03 15.05.2026

  • 26 Факт

    1 0 Отговор
    Ако искаш да симулираш дейност направи комисия върху нея друга замитай следи и бърбори това е казано отпреди 200 години в Бг

    20:08 15.05.2026

