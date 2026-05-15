Премиерът Радев разпредели ресорите между четиримата вицепремиери

Министър-председателят Румен Радев разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на кабинета.
Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще координира работата на министрите на труда и социалната политика, на здравеопазването и на земеделието и храните. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция за закрила на детето.
Заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще координира работата на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на иновациите и дигиталната трансформация, на транспорта и съобщенията, на енергетиката и на околната среда и водите. В ресора на вицепремиера са също Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране и Патентното ведомство.
Заместник министър-председателят Иво Христов ще координира работата на министрите на образованието и науката, на културата, на туризма, и на младежта и спорта. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция за бежанците, Държавна агенция „Архиви“ и Държавната агенция за българите в чужбина.
Заместник министър-председателят Атанас Пеканов ще отговаря за управлението на европейските средства. В ресора на вицепремиера е също Националният статистически институт.
Министър-председателят Румен Радев лично ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието, а също и на държавните агенции „Разузнаване“, „Национална сигурност“ и „Технически операции“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Недопеканото комунистче Пеканов
2 Последния Софиянец
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОДПАЛИ ВСИЧКИ КОНАЦИ :)
4 Соня
5 Бялджип
6 браво на Радев
7 ЗКПЧ-то
8 Бангаранга
9 Шумкарския
10 АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Глупости на търкалета.
Току що минах от Люлин до Младост.
Леко задръстване по Сливница. Започна дълга колона след Орлов мост. Оказа се верижна катастрофа срещу мин. на Външните работи. След инцидента към Младост - пей сърце.
11 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
12 !!!?
13 Сатана Z
14 Сатана Z
15 не знам
Тоя ми е напълно излишен в правителството.
16 Да питам само
17 Не само
До коментар #15 от "не знам":На Вас, той е пълно леке - празноглав комунист и не става за нищо
18 така така
19 Кво става
20 Цвете
21 Цвете
22 Е да де
23 И така
24 Фори
25 Факт
26 Факт
