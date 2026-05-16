Петър Волгин: България изненадващо прояви гръбнак, като не се включи в трибунала срещу Путин

„Не е вярно, че „Възраждане“ се отнася негативно към Радев“, заяви Петър Волгин в ефира на БНТ и уточни, че „Прогресивна България“ и „Възраждане“ са различни партии и е нормално да има критичното отношение.
Българският евродепутат гостува в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, където разясни отношенията между двете партии: „Не може да се очаква от „Възраждане“ или от която и да е друга партия да казва: „Ама много е хубава партията на г-н Радев!“ Смятам, че никога не е бил преминаван добрия тон. Критиките винаги са били разумни и обосновани, и те със сигурност ще продължат, както ще продължат и добрите думи, когато правителството заслужава да бъде похвалено.“
На въпроса на водещия Георги Любенов, как евродепутатът вижда Румен Радев, дали като ляв или като десен, като центрист или пък като прокремълски политик, Волгин обясни: „Г-н Радев имаше една прекрасна предизборна кампания, в която той се позиционира като отворен към всички. По този начин успя да привлече всякакви гласоподаватели. От гледна точка на предизборната кампания Радев беше перфектен. Сега като министър-председател обаче той не може да бъде същият, да обещава на всички, и на десните, и на левите. И тук ще се види каква партия е „Прогресивна България“, дали е по-скоро дясна партия, или е по-скоро лява партия. Една от най-важните характеристики, които различават дясното от лявото, е отношението към данъчната политика. Защото, ако си за запазване на плоския данък, то тогава безспорно си в дясната част на политическия спектър.“
В хода на интервюто Петър Волгин припомни, че генезисът на ГЕРБ е бил поставен от германските фондации. И по всичко изглежда, че едно от нещата, към които се стреми „Прогресивна България“, е да заеме именно мястото на ГЕРБ в тази посока. Според Волгин, и ЕНП и Прогресивният алианс на социалистите и демократите ще искат партията на г-н Радев да е при тях, заради високия изборен резултат. Това е логично.
„Но г-н Радев в никакъв случай не е много ляв човек, така че няма да му бъде трудно да направи вираж надясно. Не е сложно да използваш лява риторика, за да привлечеш гласоподаватели, а след това политиката ти да е съвършено различна. Това не е български патент. Страшно много партии го правят в Европа, защото това им носи дивиденти“, поясни за зрителите Волгин.
„В момента е много трудно да се определи какво точно е „Прогресивна България“. Ето новата външна министърка казва, че санкциите срещу Русия трябва да продължат, защото Русия трябва да страда. Нищо различно от ГЕРБ, ДПС „Ново Начало“, ПП/ДБ и др. Но пък, признавам, България прояви изненадващо гръбнак, и не се включи в тази бутафория, трибунала, който ще съди Путин“, каза Петър Волгин, като подкрепи позицията на правителството с историческа препратка, защо е добре да отстояваш субекност, според възгледите ти за справедливост и фактите за истината.
„Понякога е добре да не си в мнозинството“, посочи българският евродепутат, давайки пример с Холокоста. „Тогава европейският консенсус е бил евреите да бъдат изпратени в газовите камери, но България и Дания са единствените държави, които са направили така, че техните евреи да бъдат спасени. България не е била част от европейския консенсус и е проявила мъжество и хуманизъм. Това е пример, че невинаги трябва да си с мнозинството. И невинаги мнозинството е право.“
„Има доста гласове на здравия разум в Европейския парламент. Има много интелигентни хора, колеги, които мислят със своите глави, и които казват, че ако искаме войната в Украйна да свърши, ние трябва да си говорим с Русия. На това мнение е и нашата парламентарна група, където членува и „Алтернатива за Германия“, която в момента според всички социологически проучвания е най-одобряваната партия в Германия, напомни Петър Волгин. Но уточни, че за жалост има и други мнения, които все още формират мнозинство: „Няма разлика между ЕНП и Прогресивния алианс на социалистите и демократите, те считат, че трябва да се бием, докато победим Русия, без да е ясно какво това значи. ЕК трябва да осъзнае, че досегашната политика на подкрепа на Зеленски е осъдена на провал.“
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":Обаче джобовете пълни с евро , не с рубли ...?!?
И води родата на воаяжи из Европата а не по степите на татаро монголската орда !!!
13:06 16.05.2026
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":я кажете защо Волгата все повече физически заприличва на Волдемор, да не е повярвал в пропагандатата?
Коментиран от #166
13:14 16.05.2026
До коментар #8 от "Историк":Тръмп не е терорист!?
Коментиран от #134
13:21 16.05.2026
35 Дългият
До коментар #25 от "Наглост Петрова":Ще се задавиш от злоба. От пасквилчето чак слюнки хвърчат. НПО агентурата щом толкова беснее, значи е уцелил право в десятката.
13:27 16.05.2026
43 Ъхъ ъхъ
До коментар #4 от "гражданин":Евроатлантическата мафия
13:31 16.05.2026
50 САЩисан русофил
Коментиран от #59
13:35 16.05.2026
59 Гресирана ватенка
До коментар #50 от "САЩисан русофил":Хитрец е ушатият.Ползва брюкселска грес😁
Коментиран от #140
13:41 16.05.2026
61 Жал
Волгин е в ЕС, за да се бори за првата на Българите и България. И той бори активно и безкомпромистно срещу идеите на ръководстваота на ЕС.
13:44 16.05.2026
До коментар #60 от "Факти 🚾":За де не се чете народната "любов" към един предател.
68 Бай Араб
До коментар #2 от "Путин":От десетките войни които е водила Русия не е спечелила нито една.
13:46 16.05.2026
До коментар #27 от "най обича русия":Русофил=предател.
13:48 16.05.2026
72 Хаха
Нали хората точно затова избраха 131 негови депутати в парламента, за по-малко, дори никакъв евроатлантизъм и педроханщина, повече ЗА българския интерес и за нормални отношения с Русия!
Нещо неясно да има!?
Засега изпълнява волята на избирателите, а феновете на малцинството русофоби и сглобкаджии, с все купените и зависими от шишаците да се преброят, ако могат да смятат - по-малко от 100 депутата!
Могат да вият от безсилие, ако искат!
13:51 16.05.2026
79 До ватника
До коментар #69 от "Анонимен":Не бе другарю, просто не обичаме терориста, който убива невинни хора! Понял?
Коментиран от #102
14:01 16.05.2026
80 Засега
До коментар #19 от "България":не се забелязват такива признаци. Напротив.
14:04 16.05.2026
84 А50
Коментиран от #126
14:06 16.05.2026
14:08 16.05.2026
86 Димитър Георгиев
До коментар #47 от "Ако ти имаше":Викаш ЕС е само за либерали, лумпени и фашисти
До коментар #47 от "Ако ти имаше":е типично руска дума, как си допуснал да я използваш.
93 Анонимен
До коментар #21 от "Чуденка":Не е зле да се поинтересувате за произхода на руснаците.Ние доста повече можем да се отнесем към,,монголите,,както определяте руснаците.Четете младежи,не говорете без познания.То е като да ни отнесете към турците,въпреки,че поданиците ви срещу руснаците,могат да доведат до мисълта за носталгия към турското
Коментиран от #97
14:15 16.05.2026
95 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "гражданин":"Ледът се пропуква..." скоро ще разберете за кого сте гласували за пРЕЗИДЕНТ.
14:17 16.05.2026
97 И какъв им е произхода
До коментар #93 от "Анонимен":Руснаци, украинци, беларуси са едно, варяги, северни племена. Това го казва историята. Българите какво общо имат с монголоидите?
14:18 16.05.2026
балканци да пратят тоя "шушляк" в евро парламента!
14:23 16.05.2026
102 Е как бря
До коментар #79 от "До ватника":Нали нали обичаш терориста и жалкият лъжец зеленски. Човек трябва да е много пропаднал, за да си пада по отпадъци, но това показва и защо ви ползват да тролите.
Коментиран от #111
14:24 16.05.2026
106 Чете история
До коментар #98 от "Кочо":Русия колко земи е откъснала от България? Хайде проверете си историята. Признателни сте вие, кои Москва ви докара на власт и децата и внуците ви продължават да копаят дъното на България. Някой трябва да се опълчи на империалисти като Русия и Америка.
14:26 16.05.2026
До коментар #96 от "Ужас":Вие като гласувахте за Румен Радев какво очаквайте?
14:26 16.05.2026
111 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #102 от "Е как бря":Да ти се изхождат хората на главата.😃
Коментиран от #149
14:28 16.05.2026
118 Оля АлАхмед
До коментар #88 от "Мерзавец":Вероятно идва от омерзение - на фарси!
14:32 16.05.2026
122 Хахаха
Парите не миришат особено когато малоумните избиратели им позволяват на тези популисти да ги яхнат и да крадат на техен гръб !
Пак ще плащаме сметката на подобни боклуци докато Руското влияние не изчезне на пълно заедно с проклетата им територия …
14:35 16.05.2026
124 Коя история
До коментар #2 от "Путин":Вашата ли ?
14:35 16.05.2026
До коментар #103 от "Хаха":В България не мисля че има русомразци. Или ако те са такива, то тези са мразещи всичко наред. В България обаче има много българомразци, българофоби. Които са прегърнали чужди доктрини (руска, американска, английска, друга) и работят за тях против собствената си държава България и срещу европейския съюз в който сме сега. В България има няколко стотин хиляди руснаци, които си живеят, работят, правят бизнеси и хотели, имат си домове. Някой да е тръгнал да ги гони? Не, и никой няма право никого да гони. Обаче въпросът е кой работи за българската доктрина? Когато хора влизат в семейни и икономически връзки с други и започват да прокарват тяхната идеология. И даже да оприличават българите на други, което е срамно. Как такива хора ще защитават интересите на България и на българите? Защото това е въпрос на национална сигурност.
Коментиран от #131, #146
14:37 16.05.2026
До коментар #121 от "И Киев е Руски":Е.П.М.
131 Измислен герой си
До коментар #125 от "Няма":Ти какво мислиш не е важно. Важно е какво мисли всеки един човек поотделно. А, .ъзолизците като теб, никой не им обръща внимание.
14:43 16.05.2026
134 Историк
До коментар #30 от "Нима":Разбира се,че тръмп е терорист и затова са си дружки с Путин. "Терористи от всички страни, обединявайте се" това им е девиза.
14:46 16.05.2026
136 Така ще е
До коментар #2 от "Путин":Путин е Хитлер в духа на историята.
14:50 16.05.2026
140 Гресирвач
До коментар #59 от "Гресирана ватенка":Теб без грес да усетиш по убаво
14:54 16.05.2026
144 да питам
До коментар #109 от "Точно казано":Чии ?!☹️
14:58 16.05.2026
146 Хаха
До коментар #125 от "Няма":Да ти напомня - 37 депутата е твоето представителство в парламента!
Толкова сте за повече евроатлантизъм и педроханщина!
Мнозинството от българите подкрепят този ход на Радев, независимо на теб или твоите 37 депутата дали ви харесва или не!
Свиквайте, това е положението!
15:00 16.05.2026
149 Те го
До коментар #111 от "Рипай у нужнико въшлю😀":Деградирал индивид, показващ тоталната деградация на запада!
15:04 16.05.2026
153 Хаха
До коментар #141 от "Слугите на путин":Евроатлантическите и педроханци съвсем изтрещЕха от безсилие със своите 37 депутата да влияят в българската политика!
Като съвсем пресен пример от онази вечер, лама Ивайло Крушарски пренесе безсилието си в непредизвикана агресия към непознат доставчик на храна на улицата... Наистина, жалка картинка!
15:10 16.05.2026
161 Убасъ
До коментар #159 от "Горски":Каква е тази любов към това нищожество путин? Не разбирам. Руснаците заслужават по-смирени управници с липса на имперски апетити към света.
17:07 16.05.2026
162 Казуар
Коментиран от #170
17:17 16.05.2026
166 Койчо
До коментар #17 от "хари потър":И на Ам-гъл го докарва това нещо, сменило българското си име с руско. Пародия на човек.
19:20 16.05.2026
167 заради същото
До коментар #123 от "гру гайтанджиева":дето серГЕЙ станишев не е ходил
20:12 16.05.2026
168 Боташа като ИТН-то ще си отиде бързо
-;-
А нека Волгите, ВАЗ-ките и КАМАЗ-ките да се докарват на Боташа!
20:48 16.05.2026
