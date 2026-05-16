Петър Волгин: България изненадващо прояви гръбнак, като не се включи в трибунала срещу Путин

„Не е вярно, че „Възраждане“ се отнася негативно към Радев“, заяви Петър Волгин в ефира на БНТ и уточни, че „Прогресивна България“ и „Възраждане“ са различни партии и е нормално да има критичното отношение.

Българският евродепутат гостува в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, където разясни отношенията между двете партии: „Не може да се очаква от „Възраждане“ или от която и да е друга партия да казва: „Ама много е хубава партията на г-н Радев!“ Смятам, че никога не е бил преминаван добрия тон. Критиките винаги са били разумни и обосновани, и те със сигурност ще продължат, както ще продължат и добрите думи, когато правителството заслужава да бъде похвалено.“

На въпроса на водещия Георги Любенов, как евродепутатът вижда Румен Радев, дали като ляв или като десен, като центрист или пък като прокремълски политик, Волгин обясни: „Г-н Радев имаше една прекрасна предизборна кампания, в която той се позиционира като отворен към всички. По този начин успя да привлече всякакви гласоподаватели. От гледна точка на предизборната кампания Радев беше перфектен. Сега като министър-председател обаче той не може да бъде същият, да обещава на всички, и на десните, и на левите. И тук ще се види каква партия е „Прогресивна България“, дали е по-скоро дясна партия, или е по-скоро лява партия. Една от най-важните характеристики, които различават дясното от лявото, е отношението към данъчната политика. Защото, ако си за запазване на плоския данък, то тогава безспорно си в дясната част на политическия спектър.“

В хода на интервюто Петър Волгин припомни, че генезисът на ГЕРБ е бил поставен от германските фондации. И по всичко изглежда, че едно от нещата, към които се стреми „Прогресивна България“, е да заеме именно мястото на ГЕРБ в тази посока. Според Волгин, и ЕНП и Прогресивният алианс на социалистите и демократите ще искат партията на г-н Радев да е при тях, заради високия изборен резултат. Това е логично.

„Но г-н Радев в никакъв случай не е много ляв човек, така че няма да му бъде трудно да направи вираж надясно. Не е сложно да използваш лява риторика, за да привлечеш гласоподаватели, а след това политиката ти да е съвършено различна. Това не е български патент. Страшно много партии го правят в Европа, защото това им носи дивиденти“, поясни за зрителите Волгин.

„В момента е много трудно да се определи какво точно е „Прогресивна България“. Ето новата външна министърка казва, че санкциите срещу Русия трябва да продължат, защото Русия трябва да страда. Нищо различно от ГЕРБ, ДПС „Ново Начало“, ПП/ДБ и др. Но пък, признавам, България прояви изненадващо гръбнак, и не се включи в тази бутафория, трибунала, който ще съди Путин“, каза Петър Волгин, като подкрепи позицията на правителството с историческа препратка, защо е добре да отстояваш субекност, според възгледите ти за справедливост и фактите за истината.

„Понякога е добре да не си в мнозинството“, посочи българският евродепутат, давайки пример с Холокоста. „Тогава европейският консенсус е бил евреите да бъдат изпратени в газовите камери, но България и Дания са единствените държави, които са направили така, че техните евреи да бъдат спасени. България не е била част от европейския консенсус и е проявила мъжество и хуманизъм. Това е пример, че невинаги трябва да си с мнозинството. И невинаги мнозинството е право.“

„Има доста гласове на здравия разум в Европейския парламент. Има много интелигентни хора, колеги, които мислят със своите глави, и които казват, че ако искаме войната в Украйна да свърши, ние трябва да си говорим с Русия. На това мнение е и нашата парламентарна група, където членува и „Алтернатива за Германия“, която в момента според всички социологически проучвания е най-одобряваната партия в Германия, напомни Петър Волгин. Но уточни, че за жалост има и други мнения, които все още формират мнозинство: „Няма разлика между ЕНП и Прогресивния алианс на социалистите и демократите, те считат, че трябва да се бием, докато победим Русия, без да е ясно какво това значи. ЕК трябва да осъзнае, че досегашната политика на подкрепа на Зеленски е осъдена на провал.“