Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Петър Волгин: България изненадващо прояви гръбнак, като не се включи в трибунала срещу Путин

Петър Волгин: България изненадващо прояви гръбнак, като не се включи в трибунала срещу Путин

16 Май, 2026 12:55 3 946 177

  • петър волгин-
  • българия-
  • румен радев

Г-н Радев имаше една прекрасна предизборна кампания, в която той се позиционира като отворен към всички. По този начин успя да привлече всякакви гласоподаватели

Петър Волгин: България изненадващо прояви гръбнак, като не се включи в трибунала срещу Путин - 1
Петър Волгин Петър Волгин журналист

„Не е вярно, че „Възраждане“ се отнася негативно към Радев“, заяви Петър Волгин в ефира на БНТ и уточни, че „Прогресивна България“ и „Възраждане“ са различни партии и е нормално да има критичното отношение.

Българският евродепутат гостува в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, където разясни отношенията между двете партии: „Не може да се очаква от „Възраждане“ или от която и да е друга партия да казва: „Ама много е хубава партията на г-н Радев!“ Смятам, че никога не е бил преминаван добрия тон. Критиките винаги са били разумни и обосновани, и те със сигурност ще продължат, както ще продължат и добрите думи, когато правителството заслужава да бъде похвалено.“

На въпроса на водещия Георги Любенов, как евродепутатът вижда Румен Радев, дали като ляв или като десен, като центрист или пък като прокремълски политик, Волгин обясни: „Г-н Радев имаше една прекрасна предизборна кампания, в която той се позиционира като отворен към всички. По този начин успя да привлече всякакви гласоподаватели. От гледна точка на предизборната кампания Радев беше перфектен. Сега като министър-председател обаче той не може да бъде същият, да обещава на всички, и на десните, и на левите. И тук ще се види каква партия е „Прогресивна България“, дали е по-скоро дясна партия, или е по-скоро лява партия. Една от най-важните характеристики, които различават дясното от лявото, е отношението към данъчната политика. Защото, ако си за запазване на плоския данък, то тогава безспорно си в дясната част на политическия спектър.“

В хода на интервюто Петър Волгин припомни, че генезисът на ГЕРБ е бил поставен от германските фондации. И по всичко изглежда, че едно от нещата, към които се стреми „Прогресивна България“, е да заеме именно мястото на ГЕРБ в тази посока. Според Волгин, и ЕНП и Прогресивният алианс на социалистите и демократите ще искат партията на г-н Радев да е при тях, заради високия изборен резултат. Това е логично.

„Но г-н Радев в никакъв случай не е много ляв човек, така че няма да му бъде трудно да направи вираж надясно. Не е сложно да използваш лява риторика, за да привлечеш гласоподаватели, а след това политиката ти да е съвършено различна. Това не е български патент. Страшно много партии го правят в Европа, защото това им носи дивиденти“, поясни за зрителите Волгин.

„В момента е много трудно да се определи какво точно е „Прогресивна България“. Ето новата външна министърка казва, че санкциите срещу Русия трябва да продължат, защото Русия трябва да страда. Нищо различно от ГЕРБ, ДПС „Ново Начало“, ПП/ДБ и др. Но пък, признавам, България прояви изненадващо гръбнак, и не се включи в тази бутафория, трибунала, който ще съди Путин“, каза Петър Волгин, като подкрепи позицията на правителството с историческа препратка, защо е добре да отстояваш субекност, според възгледите ти за справедливост и фактите за истината.

„Понякога е добре да не си в мнозинството“, посочи българският евродепутат, давайки пример с Холокоста. „Тогава европейският консенсус е бил евреите да бъдат изпратени в газовите камери, но България и Дания са единствените държави, които са направили така, че техните евреи да бъдат спасени. България не е била част от европейския консенсус и е проявила мъжество и хуманизъм. Това е пример, че невинаги трябва да си с мнозинството. И невинаги мнозинството е право.“

„Има доста гласове на здравия разум в Европейския парламент. Има много интелигентни хора, колеги, които мислят със своите глави, и които казват, че ако искаме войната в Украйна да свърши, ние трябва да си говорим с Русия. На това мнение е и нашата парламентарна група, където членува и „Алтернатива за Германия“, която в момента според всички социологически проучвания е най-одобряваната партия в Германия, напомни Петър Волгин. Но уточни, че за жалост има и други мнения, които все още формират мнозинство: „Няма разлика между ЕНП и Прогресивния алианс на социалистите и демократите, те считат, че трябва да се бием, докато победим Русия, без да е ясно какво това значи. ЕК трябва да осъзнае, че досегашната политика на подкрепа на Зеленски е осъдена на провал.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 117 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    80 36 Отговор
    За победителите съдник е историята а не мушмуроците.

    Коментиран от #68, #124, #136

    13:04 16.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гражданин

    50 87 Отговор
    Аз вярвам на Радев ,и съм сигурен , че ще изкара територията от блатото в което е държеше мафията !!

    Коментиран от #43, #95

    13:06 16.05.2026

  • 5 Сила

    101 55 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Обаче джобовете пълни с евро , не с рубли ...?!?
    И води родата на воаяжи из Европата а не по степите на татаро монголската орда !!!

    13:06 16.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оффф

    57 28 Отговор
    Колко е досаден и живеещ в края на миналото хилядолетие , а не в настоящето и мислейки за бъдещето !

    13:09 16.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 копейка с чалма

    81 54 Отговор
    На тоз петолъчката му е
    забита направо в кухата лейка.

    Коментиран от #57

    13:13 16.05.2026

  • 15 Волгата

    76 35 Отговор
    В Брюксел прибирам по 20 бондака в левро на месец и съм цар на лакардийте!

    13:13 16.05.2026

  • 16 Д-р Ментал

    55 31 Отговор
    България е новият Троянски кон

    Коментиран от #19

    13:13 16.05.2026

  • 17 хари потър

    57 28 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    я кажете защо Волгата все повече физически заприличва на Волдемор, да не е повярвал в пропагандатата?

    Коментиран от #166

    13:14 16.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цвете

    39 26 Отговор
    ТОВА Е ПАДЕНИЕТО, ЧЕ НЕ СЕ ВКЛЮЧИ БЪЛГАРИЯ В ЕЛИТА НА ЕВРОПА. ПОЧТИ ВСИЧКИ ПРЕЗИДЕНТИ БЯХА, НО НИЕ НЕ. ЯВНО СА ДОВИЛНИ ,ЧЕ ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА. КАКЪВ ЩЕ Е ПЪТЯТ НИ ТОВА Е ВЪПРОСЪТ? 🇧🇬🪆🫡

    13:18 16.05.2026

  • 24 Каква е тази болест

    43 17 Отговор
    Волгата останал по уши и нос.

    13:19 16.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не съм съгласен

    62 33 Отговор
    да плащам на тоя човек Волгин заплатата цял живот, в радио, в европейски парламент, за да може той да си работи спокойно против България.

    Коментиран от #44

    13:21 16.05.2026

  • 30 Нима

    16 26 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Тръмп не е терорист!?

    Коментиран от #134

    13:21 16.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Анонимен

    16 21 Отговор
    Крушата не пада по-далеч от дървото...Прадядо му е руснак ,който жертва живота си за възкресението на отечеството.И ний сме дали нещо на света.И мойте песни все ще се четат...

    13:25 16.05.2026

  • 35 Дългият

    27 28 Отговор

    До коментар #25 от "Наглост Петрова":

    Ще се задавиш от злоба. От пасквилчето чак слюнки хвърчат. НПО агентурата щом толкова беснее, значи е уцелил право в десятката.

    13:27 16.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ъхъ ъхъ

    19 30 Отговор

    До коментар #4 от "гражданин":

    Евроатлантическата мафия

    13:31 16.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ако ти имаше

    53 24 Отговор
    гръбнак нямаше да си в Брюксел, да лапаш евраци. Ушат мерзавец

    Коментиран от #87, #88, #169

    13:33 16.05.2026

  • 48 до 35-и селянин от Славяново

    49 26 Отговор
    Не е злоба бе, брато, омраза е! Огровна, неистова омраза към червеното нищожество на снимката, което дори името си сменило от любов към злодея и масов убиец Путин! Неистова омраза е и към фатмака, дето беше вдигвал юмрук уж срещу мафията и викаше "Мутри вън", с което излъга и измами цял един народ И Фатмака, и нищожеството на снимката не са българи! Лакеи на кремълския злодей нямат право да се наричат бългаир! А ти, ще не си сръбни един борш, че да се успокоиш!

    Коментиран от #90

    13:34 16.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 САЩисан русофил

    43 18 Отговор
    Тоя уж русофил,а отиде в лошия запад на заплата 20 хиляди евро,в русия на картина хората не са виждали такава заплата

    Коментиран от #59

    13:35 16.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ветър Полгин

    40 22 Отговор
    Наистина, много здрав гръбнак си трябва, за да се навеждаш и слугуваш на Путлер.

    13:35 16.05.2026

  • 53 Ъхъ

    40 11 Отговор
    Това е оня същия гръбнак, който Йотова прояви като се метна в краката на агент от КГБ и му зацелува ръцете.

    13:36 16.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Народна мъдрост

    11 11 Отговор
    Брат брата не хрни, но тежко му, който го няма.

    13:39 16.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гресирана ватенка

    32 13 Отговор

    До коментар #50 от "САЩисан русофил":

    Хитрец е ушатият.Ползва брюкселска грес😁

    Коментиран от #140

    13:41 16.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Жал

    29 14 Отговор
    Цитат Тоя уж русофил,а отиде в лошия запад на заплата 20 хиляди евро,в русия на картина хората не са виждали такава заплата

    Волгин е в ЕС, за да се бори за првата на Българите и България. И той бори активно и безкомпромистно срещу идеите на ръководстваота на ЕС.

    13:44 16.05.2026

  • 62 Дзак

    7 11 Отговор
    Най-доброто решение!

    13:44 16.05.2026

  • 63 Прям

    15 19 Отговор
    Единственото справедливо за сега решение. Лаенето на Европейците ги забива все повече в земята и ги унищожава. Не може да живееш на един континент Евразия и да подкрепяш противника - Америка. Но всичко с времето си.

    13:45 16.05.2026

  • 64 Хе-хе

    29 14 Отговор
    Меня зовут Волген, подчинен съм на Копейкен и живея на Рубльовка, № 5!

    13:45 16.05.2026

  • 65 Куку

    30 20 Отговор
    Истината е,че Волгин,Радев,Костадинов и т.н. са направени от руска служба,тях България не ги интересува!!!

    Коментиран от #92

    13:45 16.05.2026

  • 66 Дааа

    31 17 Отговор
    Защитнци на убиииции.Ама ония гледа отгоре.А тоя даже се е прекръстил с руско има.Наглец и некадърник.

    13:46 16.05.2026

  • 67 ми трият

    17 3 Отговор

    До коментар #60 от "Факти 🚾":

    За де не се чете народната" любов" към един предател.

    13:46 16.05.2026

  • 68 Бай Араб

    26 15 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    От десетките войни които е водила Русия не е спечелила нито една.

    13:46 16.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мда

    29 15 Отговор

    До коментар #27 от "най обича русия":

    Русофил=предател.

    13:48 16.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хаха

    15 20 Отговор
    Абе много "изненадани" от Радев, вкл. възпожденци!?
    Нали хората точно затова избраха 131 негови депутати в парламента, за по-малко, дори никакъв евроатлантизъм и педроханщина, повече ЗА българския интерес и за нормални отношения с Русия!
    Нещо неясно да има!?
    Засега изпълнява волята на избирателите, а феновете на малцинството русофоби и сглобкаджии, с все купените и зависими от шишаците да се преброят, ако могат да смятат - по-малко от 100 депутата!
    Могат да вият от безсилие, ако искат!

    13:51 16.05.2026

  • 73 Киайаската волга

    17 6 Отговор
    Ушаците стърчат , а ?

    13:51 16.05.2026

  • 74 Факт

    12 12 Отговор
    Рано или късно ще се стигне и до масово преследване на инакомислещите и в ЕС.

    13:53 16.05.2026

  • 75 Фори

    23 9 Отговор
    Казаха че Ще върнат лева когато Волгин върне еврото което е взел като заплата от Е П

    13:54 16.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Само да добавя

    11 7 Отговор
    Защо "изненадващо"? Нали току-що се заклеха, че във всичките си действия ще се ръководят от интересите на народа. Хайде, да изпълняват!

    13:55 16.05.2026

  • 78 Браво на Волгин

    13 27 Отговор
    Винаги трезва и реална позиция!

    14:00 16.05.2026

  • 79 До ватника

    22 7 Отговор

    До коментар #69 от "Анонимен":

    Не бе другарю, просто не обичаме терориста, който убива невинни хора! Понял?

    Коментиран от #102

    14:01 16.05.2026

  • 80 Засега

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "България":

    не се забелязват такива признаци. Напротив.

    14:04 16.05.2026

  • 81 Независим

    19 8 Отговор
    Ако тия които са гласували за Радев са подобни на този човек Волгин това показва че турското и съветско присъствие са оставили траен отпечатък върху робското съзнание на тоя народ.

    14:05 16.05.2026

  • 82 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    12 5 Отговор
    Добре ,че в момента от бг за войната между руския агресор и украйна нищо не зависи.както е тръгнало очаквам да се включат на страната на путин ,който очевадно кара последните си дни и да ни се смее цял свят.почнаха с малко ,амнистия на руския шпионин филипов,връщане на част от моча...а после и за .ТО ЩЕ ИМА ДОПИТВАНЕ НАГЛАСЕНО КАТО ИЗБОРИТЕ ЗА московският резидент премиер бг!

    14:05 16.05.2026

  • 83 Копейкин

    21 10 Отговор
    Защо му давате думата на този у род

    14:06 16.05.2026

  • 84 А50

    9 12 Отговор
    Е за това народът гласува за Радев

    Коментиран от #126

    14:06 16.05.2026

  • 85 ГАЗ 24

    13 6 Отговор
    Абе, от една Волга какво друго можеш да очакваш?

    14:08 16.05.2026

  • 86 Димитър Георгиев

    17 11 Отговор
    В държава с работещи служби за сигурност, прокуратура и съд такива като Волгин,като Малинов и другите поклонници на престъпен комунистическите ежим в Кремъл ще бъдат в затвора! Това са национални предатели!

    14:08 16.05.2026

  • 87 А50

    7 8 Отговор

    До коментар #47 от "Ако ти имаше":

    Викаш ЕС е само за либерали, лумпени и фашисти

    14:08 16.05.2026

  • 88 Мерзавец

    4 9 Отговор

    До коментар #47 от "Ако ти имаше":

    е типично руска дума, как си допуснал да я използваш.

    Коментиран от #118

    14:08 16.05.2026

  • 89 Нямаше ли Волгин да плонжира пред Радев?

    8 4 Отговор
    Нямаше ли Волгин да плонжира пред Радев ако имаше някака възможност? То пак може, ама първо да избута тежкия мандат.

    14:12 16.05.2026

  • 90 А ти,

    6 7 Отговор

    До коментар #48 от "до 35-и селянин от Славяново":

    понеже не си злобар, сигурно си драскал с нокти да събаряш МОЧАта.

    14:13 16.05.2026

  • 91 кабинета Радев

    11 6 Отговор
    се прояви като мекотело. Волгин се радва и има защо, но когато Европа организира своята сигурност надали ще забравят предателството и ще останем пак на салфетката!

    14:13 16.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Анонимен

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Чуденка":

    Не е зле да се поинтересувате за произхода на руснаците.Ние доста повече можем да се отнесем към,,монголите,,както определяте руснаците.Четете младежи,не говорете без познания.То е като да ни отнесете към турците,въпреки,че поданиците ви срещу руснаците,могат да доведат до мисълта за носталгия към турското

    Коментиран от #97

    14:15 16.05.2026

  • 94 Волгата

    20 6 Отговор
    И кога България ще прояви гръбнак и ще се изправи срещу лъжата посята от Путин за българската азбука? Лъжа която и днес се разпространява от руските дипломати и агенти? Кога България ще прояви гръбнак да се изправи срещу антибългарските политики на Русия водени в България и Македония? Кога? България трябва да участва в трибунал срещу глупавия и нагъл диктатор Путин! Обратното е точно мишкуване. Но Волгин вероятно може и да е руски агент, които наеичат нещата на обратно.

    Коментиран от #103

    14:16 16.05.2026

  • 95 ИМПЕРИАЛИСТ

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "гражданин":

    "Ледът се пропуква..." скоро ще разберете за кого сте гласували за пРЕЗИДЕНТ.

    14:17 16.05.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 И какъв им е произхода

    8 1 Отговор

    До коментар #93 от "Анонимен":

    Руснаци, украинци, беларуси са едно, варяги, северни племена. Това го казва историята. Българите какво общо имат с монголоидите?

    14:18 16.05.2026

  • 98 Кочо

    9 13 Отговор
    Чрез България, срамежлива и гузна Европа ще намери правилния път към Русия, към мира и себе си! Всеки знае, че Русия трябва да се уважава, но никой не смее да го изрече! българия не страда от такива неудобства, защото исторически е близка и признателна на Русия! Скоро българската дипломация ще е решаваща за прекратяване на безобразията, които стават в Украна и ще бъдете добре всички! Ако за един бит от руснаците поляк, германец, французин, италянец и кой ли не е неудобно да отиде и погледне Русия в добрите сини очи, за българина това е най голямата радост! Това ще улесни работата!

    Коментиран от #106

    14:23 16.05.2026

  • 99 Бай Араб

    14 8 Отговор
    България стъпка по стъпка върви към пълна изолация от Европейските държави.Радев последните години изобщо не стъпваше в Брюксел защото видимо лидерите на ЕС го избягваха .

    14:23 16.05.2026

  • 100 дондьо 2026

    9 6 Отговор
    Как можаха нашите объркани
    балканци да пратят тоя "шушляк" в евро парламента!

    14:23 16.05.2026

  • 101 Евала

    4 3 Отговор
    Щото външната министърка малко се поизложи

    14:23 16.05.2026

  • 102 Е как бря

    6 11 Отговор

    До коментар #79 от "До ватника":

    Нали нали обичаш терориста и жалкият лъжец зеленски. Човек трябва да е много пропаднал, за да си пада по отпадъци, но това показва и защо ви ползват да тролите.

    Коментиран от #111

    14:24 16.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Чума

    9 2 Отговор
    В момента Дара прави повече за България, отколкото правителството, парламента и евродепутатите Ви!

    14:25 16.05.2026

  • 105 Демократ

    7 3 Отговор
    Влачене по цариградско вързан за една УАЗ-ка.Или Волга.

    14:26 16.05.2026

  • 106 Чете история

    11 7 Отговор

    До коментар #98 от "Кочо":

    Русия колко земи е откъснала от България? Хайде проверете си историята. Признателни сте вие, кои Москва ви докара на власт и децата и внуците ви продължават да копаят дъното на България. Някой трябва да се опълчи на империалисти като Русия и Америка.

    14:26 16.05.2026

  • 107 Точно казано

    1 2 Отговор
    Стигаснв били подлоги

    14:26 16.05.2026

  • 108 Бай Араб

    9 4 Отговор

    До коментар #96 от "Ужас":

    Вие като гласувахте за Румен Радев какво очаквайте?

    14:26 16.05.2026

  • 109 Точно казано

    3 7 Отговор
    Стига сме били подлоги

    Коментиран от #144

    14:27 16.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Рипай у нужнико въшлю😀

    5 0 Отговор

    До коментар #102 от "Е как бря":

    Да ти се изхождат хората на главата.😃

    Коментиран от #149

    14:28 16.05.2026

  • 112 Куку

    10 2 Отговор
    Руснака,това е вечна война със съседите,лагери и голодомор!

    14:28 16.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Как

    14 3 Отговор
    В любимата му Русия ако критикува правителството ще се спъне и падне на главата си от 21 етаж!

    14:29 16.05.2026

  • 115 Бай Араб

    3 3 Отговор
    България няма народ,има население.

    14:29 16.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Оля АлАхмед

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Мерзавец":

    Вероятно идва от омерзение - на фарси!

    14:32 16.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Хахаха

    14 4 Отговор
    Лицемерчето Волгин пак се обажда, хубаво е когато си пълни гушката с евро заплатка от 15-20хил на месец нали ?
    Парите не миришат особено когато малоумните избиратели им позволяват на тези популисти да ги яхнат и да крадат на техен гръб !
    Пак ще плащаме сметката на подобни боклуци докато Руското влияние не изчезне на пълно заедно с проклетата им територия …

    14:35 16.05.2026

  • 123 гру гайтанджиева

    6 3 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #167

    14:35 16.05.2026

  • 124 Коя история

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Вашата ли ?

    14:35 16.05.2026

  • 125 Няма

    9 5 Отговор

    До коментар #103 от "Хаха":

    В България не мисля че има русомразци. Или ако те са такива, то тези са мразещи всичко наред. В България обаче има много българомразци, българофоби. Които са прегърнали чужди доктрини (руска, американска, английска, друга) и работят за тях против собствената си държава България и срещу европейския съюз в който сме сега. В България има няколко стотин хиляди руснаци, които си живеят, работят, правят бизнеси и хотели, имат си домове. Някой да е тръгнал да ги гони? Не, и никой няма право никого да гони. Обаче въпросът е кой работи за българската доктрина? Когато хора влизат в семейни и икономически връзки с други и започват да прокарват тяхната идеология. И даже да оприличават българите на други, което е срамно. Как такива хора ще защитават интересите на България и на българите? Защото това е въпрос на национална сигурност.

    Коментиран от #131, #146

    14:37 16.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Куку

    9 1 Отговор
    Лечението на руски проекти е лесно,пълно спиране на евр.плащания и програми!!!След това следва,пълно ембарго върху стоки и услуги от България и след 6 месеца от тях ще остане само мил спомен!

    14:38 16.05.2026

  • 128 Я си

    3 2 Отговор

    До коментар #121 от "И Киев е Руски":

    Е.П.М.

    14:40 16.05.2026

  • 129 Пфу

    11 6 Отговор
    Историята ще помни поредното малоумие на Фатмака. Срами целия български народ

    14:42 16.05.2026

  • 130 ХАХАХА😂

    3 1 Отговор
    Да не дава Господ мутанти да хвалят България!

    14:43 16.05.2026

  • 131 Измислен герой си

    2 4 Отговор

    До коментар #125 от "Няма":

    Ти какво мислиш не е важно. Важно е какво мисли всеки един човек поотделно. А, .ъзолизците като теб, никой не им обръща внимание.

    14:43 16.05.2026

  • 132 .....

    3 2 Отговор
    Коп е лдак.

    14:44 16.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Историк

    15 2 Отговор

    До коментар #30 от "Нима":

    Разбира се,че тръмп е терорист и затова са си дружки с Путин. "Терористи от всички страни, обединявайте се" това им е девиза.

    14:46 16.05.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Така ще е

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Путин е Хитлер в духа на историята.

    14:50 16.05.2026

  • 137 Връщай

    5 2 Отговор
    Парите бе!

    14:51 16.05.2026

  • 138 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    6 4 Отговор
    ПЕТЪР ВОЛГИН ОТНОВО КАЗВА ТЪЖНАТА ИСТИНА.,А ТЯ ИСТИНАТА ИЗТЪНЯВА, НО НЕ СЕ КЪСА!
    И ПОНЕЖЕ ПОЗНАВАМ ЛИЧНО моят градски И БИВШ ПИШМАН "командир"-ПР€ДАТ€Л , ПРОДАЖНИК, КЛЕТВОПР€$ТЪПНИК, "БИВШ" КОМУНИ$Т, МА$ОН, ,ТУРБО-КАРИ€РИ$Т, ВКР-УШ€- нато-БКП Г € Йрал, НАРЦИ$ И ЛИЦ€М€Р(зодия близнаци,$ъщият КАТО разбойкУ )
    р"ум€н" БО(га)ТАШ , ВИ УВЕРЯВАМ БРАТЯ:
    фат ма кът ЩЕ НИ ВКАРА ОЩЕ ПОВЕЧЕ В БАТАКА!

    14:51 16.05.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Гресирвач

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Гресирана ватенка":

    Теб без грес да усетиш по убаво

    14:54 16.05.2026

  • 141 Слугите на путин

    7 6 Отговор
    Мекотелите назначени и заплатени от москва се хвалят, че показали "гръбнак", изпълнявайки заповеди отвън и предавайки България. За тях най-важни са руските интереси, защото това ги ХРАНИ.

    Коментиран от #153

    14:54 16.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Точно казано":

    Чии ?!☹️

    14:58 16.05.2026

  • 145 Духам въздух

    1 0 Отговор
    Както винаги

    14:58 16.05.2026

  • 146 Хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #125 от "Няма":

    Да ти напомня - 37 депутата е твоето представителство в парламента!
    Толкова сте за повече евроатлантизъм и педроханщина!
    Мнозинството от българите подкрепят този ход на Радев, независимо на теб или твоите 37 депутата дали ви харесва или не!
    Свиквайте, това е положението!

    15:00 16.05.2026

  • 147 Чуденка

    2 5 Отговор
    Поради каква € причина, статия на национален предател е в топ новините цял ден ?
    Поне я отбележете като платена публикация, каквато е.

    15:03 16.05.2026

  • 148 Кривоверен алкаш

    4 2 Отговор
    Наистина се видя че България не е съюзник на когото можеш да разчиташ..

    15:03 16.05.2026

  • 149 Те го

    2 3 Отговор

    До коментар #111 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    Деградирал индивид, показващ тоталната деградация на запада!

    15:04 16.05.2026

  • 150 Чума

    7 6 Отговор
    За да си атлантик, не се изисква много! Две три дипломи от някой западнал университет по хуманитарно - художествена специалност, да гледаш важно към тавана на някое тв студио и да бълваш нелепости против Русия! Става! Що фалшив народ добре се препитава с това занимание и придава важност на незначителното си човешко съответствие! Младежите отидоха на Запад, видяха какво е там и гласуват за Възраждане и Радев!

    15:04 16.05.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #141 от "Слугите на путин":

    Евроатлантическите и педроханци съвсем изтрещЕха от безсилие със своите 37 депутата да влияят в българската политика!
    Като съвсем пресен пример от онази вечер, лама Ивайло Крушарски пренесе безсилието си в непредизвикана агресия към непознат доставчик на храна на улицата... Наистина, жалка картинка!

    15:10 16.05.2026

  • 154 Ех, волгин

    4 1 Отговор
    понякога и ти правиш грешка
    А кой те изпрати в ИП, я познай

    15:23 16.05.2026

  • 155 Пепи Волгата

    5 3 Отговор
    Хаха смахнати тролове копейкаджии, аз отдавана съм на евро.

    Коментиран от #156

    15:26 16.05.2026

  • 156 Е що тролиш

    0 2 Отговор

    До коментар #155 от "Пепи Волгата":

    и сам се обиждаш? Що за малоумщина? 😄

    15:35 16.05.2026

  • 157 гадател

    4 3 Отговор
    Това е угодничество, а не гръбнак.

    15:42 16.05.2026

  • 158 Астролог

    7 3 Отговор
    С това си действие Румчо "ярко показа на света" своите "малки проруски рогца" !

    16:03 16.05.2026

  • 159 Горски

    2 2 Отговор
    За съжаление България ще се включи в нещо по съществено, във войната срещу Русия. Никакъв гръбнак не са проявили нашите, така са им казали да действат срещу това формално безсмислено действие. По принцип една ядрена суперсила като Русия не може да бъде заплашвана с "арест на президента й" . Това е малоумие, срива смисъла за реалната политическа отговорност на лидери като Путин , превръща отговорността им във ФАРС. Такива закани профанизират международната дипломация и отдалечават реалното решение на конфликтите. В този смисъл заканите за "арест на Путин" , отделно от тяхната практическа абсурдност, дефакто работят за удължаването на войната и смъртта на нови и нови украинци и руснаци.

    Коментиран от #161

    16:31 16.05.2026

  • 160 Анонимен

    8 0 Отговор
    БКП спечели изборите с 99 % и съветските червени другари вече са с друго мислене

    16:32 16.05.2026

  • 161 Убасъ

    4 1 Отговор

    До коментар #159 от "Горски":

    Каква е тази любов към това нищожество путин? Не разбирам. Руснаците заслужават по-смирени управници с липса на имперски апетити към света.

    17:07 16.05.2026

  • 162 Казуар

    8 1 Отговор
    Другарю Волгин, бомбардирането в Украйна на топлофикации и електроразпределителни предприятия при минус 20 градуса през зимата е военно престъпление.

    Коментиран от #170

    17:17 16.05.2026

  • 163 Не изтривай

    7 1 Отговор
    Долу волгин долу радев нови избори пак сме предадени....

    17:33 16.05.2026

  • 164 Да бе!

    7 0 Отговор
    Руските шпиони са бита ката, защото през есента ще се проведат президентските избори 2 в 1 и ще имаме чисто нов премиер. Така България ще се върне в Европейския съюз. Да живее Европейска България!

    17:35 16.05.2026

  • 165 Антисоцкомунист

    4 0 Отговор
    Протести срещу политиката на радевизма отмятащия пътят на България към обединена Европа ,българите не искат полу проводници

    17:40 16.05.2026

  • 166 Койчо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "хари потър":

    И на Ам-гъл го докарва това нещо, сменило българското си име с руско. Пародия на човек.

    19:20 16.05.2026

  • 167 заради същото

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "гру гайтанджиева":

    дето серГЕЙ станишев не е ходил

    20:12 16.05.2026

  • 168 Боташа като ИТН-то ще си отиде бързо

    3 1 Отговор
    Г-н Радев имаше една прекрасна предизборна кампания, в която той се позиционира като отворен към всички. По този начин успя да привлече всякакви гласоподаватели
    -;-
    А нека Волгите, ВАЗ-ките и КАМАЗ-ките да се докарват на Боташа!

    20:48 16.05.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 анонимен

    2 1 Отговор
    Около Радев само русофили от БКП и малко БСП за които Русия е по мила от България. ПОЗОР за волгин за който русия е по мила от България.

    23:04 16.05.2026

  • 175 55 от Козлодуй

    0 0 Отговор
    Копейката си е копейка.

    23:09 16.05.2026

  • 176 Волгин казал някоя истина

    0 0 Отговор
    и отдолу 170 коментара безроден трол. Що отпадък в тази страна!

    01:28 17.05.2026

  • 177 Сергей Хрушчов

    0 0 Отговор
    Какъв гръбнак показа путинистът Р.Радев на Европа? Волгин, ти си продажен руски, путинистки агент, знае го целия народ. Сега тези, гласували за Радев да видят, как премиерът ни брани терориста Путин

    01:35 17.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове