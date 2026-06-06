Оцелели лагеристи от "Белене" обвиниха Общината в заличаване на историята

Оцелели от лагера "Белене" отправиха критики към Общината, че заличава историята и настояха Министерски съвет да защити оригиналния вид на Втори обект на остров Персин. Това се случи по време на годишното поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в "Белене", на което присъстваха както оцелели от лагера, така и наследници на жертви и интернирани, които вече са покойници.
След почитането на загиналите в концлагера с възпоменателни служби на православен и католически свещеник, пастор и мюфтия, заместник-кметът на Белене Петър Ангелов обяви, че се работи за построяването на мемориал.
"Освен наличните сравнително оскъдни исторически документи, писмени източници и спомени от оцелели лагеристи, рисунки, документални карти и чертежи, бяха проведени разговори с лагеристи и техните наследници. Внимателно бяха проучени заснети с геодезическа техника разкритите останки от сгради и съоръжения", каза Петър Ангелов.
Христо Христов, който е координатор на Инициативната група за поклонението, обаче обясни, че Община Белене няма разрешение за строеж на нови постройки, които да имитират сгради от предишни етапи на лагера.
"Не сте работили с нито една от организациите на жертвите и на техните наследници. Вашето разрешение за строеж е за възстановяване. Вие трябва да реновирате тези сгради и да изградите паметника. Това трябва да направите, а не да правите бутафория", каза разследващият журналист Христо Христов, който е и директор на фондация "Истина и памет".
От своя страна, Сафие Юрдакул от Асоциацията за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите, посочи, че проектът на Община Белене и изложбата на фондацията, с която общината работи, са игнорирали турците, интернирани в лагера по време на Възродителния процес.
"Казахте, че от десет години работите много усилено, с много трудности, за да изградите някакъв мемориал. Защо изобщо никога не сте се обърнали към нас? Ето тук са живите жертви от последния период", каза Сафие Юрдакул от дружеството на последните оцелели от лагера "Белене".
Сред участниците в поклонението бяха представители на последните концлагеристи в "Белене", чиято позиция против плановете на Община Белене беше представена от Сайдали Алиш.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Парадокс БГ
Коментиран от #23
19:42 06.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #24
19:43 06.06.2026
3 .....
19:43 06.06.2026
4 Сатана Z
19:45 06.06.2026
5 Явно
До коментар #2 от "Последния Софиянец":По история имаш двойка, не си чел достатъчно.
19:45 06.06.2026
6 име
Мисълта ми е, че е спорно кой точно облик на това популярно туристическо място трябва да бъде запазен.
Коментиран от #9
19:47 06.06.2026
7 Комунистите
19:48 06.06.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
но после са изкараха политически репресирани и борци против комунизЪма...
Коментиран от #13
19:48 06.06.2026
9 Това е истината
До коментар #6 от "име":Създаден е със заповед от 30 май 1949 г., а първите лагеристи пристигат там към края на юни.1 Закрит от 5 септември 1953 г., той е възстановен след Унгарското въстание от края на 1956 г. и отново е закрит на 27 август 1959 г., въпреки че тайно продължава да функционира поне две години след това.2 Лагерът отново отваря през 1972 и 1984 година по време на т.нар. Възродителен процес, когато там са затваряни стотици помаци и турци.34 Днес съоръженията му се използват от Затвор – Белене.5
Построен е по поръчка на Българската комунистическа партия и Отечествения фронт. Там са депортирани много от противниците на комунистическия режим в Народна република България: селяни – противници на ТКЗС, полицаи, офицери, предвоенни министри, индустриалци и банкери, народни представители от разтурената опозиция, николапетковисти, социалдемократи, демократи, анархисти, троцкисти, легионери, бранници, ратници, членове на ВМРО, католически, протестантски и православни духовници, разследвани като титовисти комунисти, руски белоемигранти, гръцки военнопленници и комунистически политемигранти, югославски политемигранти, турски и германски военнопленници.
Коментиран от #11, #17, #18
19:51 06.06.2026
10 обществото
19:51 06.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Без име
Коментиран от #20
19:53 06.06.2026
13 Без име
До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Точно така!!!
19:54 06.06.2026
14 Това е истината
До коментар #11 от "име":Ако не ти понася истината това е друг въпрос. Чети история или питай някой възрастен от семейството и роднините си, които не са комунисти.
20:01 06.06.2026
15 отец Румба
20:03 06.06.2026
16 Перо
20:07 06.06.2026
17 име
До коментар #9 от "Това е истината":Разпространяваш жалки лъжи:
През 1943 г. със заповед на Щаба на армията са създадени и т. нар. специални работни отряди в района на с. Белене и с. Гиген, Плевенско, а по-късно предислоцирани в района на гр. Сандански.
20:11 06.06.2026
18 Перо
До коментар #9 от "Това е истината":През 1972 г. не е имало възродителен процес!
Коментиран от #29
20:15 06.06.2026
19 а бе
20:16 06.06.2026
20 Перо
До коментар #12 от "Без име":Според джендърията от ПП/ДБ, чичко Шорош и бенефициентите, лагеристите от Белене /набор 1928 г./, живеят с орлите и ще ходят на митинги до 2056 г.
20:23 06.06.2026
21 Точен
20:24 06.06.2026
22 Какво са се наредили
Цяла б лгария знае че на предимно са бивали престъпници и морално пропаднали
Дали могат да сравнят броя на жертвите преди девети септември и какви издевателства са правени със семействата на комунистите
Знае се че там е бил и бащата на известна певачка която веднага пък прихванала син на Цеко
Дъщеря на друг пък царски офицер станала филмова звезда без ценз и още много случай на наследници оправни, т.н. гъвкави
Безброй наглости
20:24 06.06.2026
23 Реалист
До коментар #1 от "Парадокс БГ":Да. Знаем кой е приятел и кой враг.
20:24 06.06.2026
24 Реалист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Де да беше тошово време да те вземе на почивка мирчо спасов:)
20:26 06.06.2026
25 Гост
Коментиран от #28, #30
20:27 06.06.2026
26 9689
20:29 06.06.2026
27 ужас
20:30 06.06.2026
28 Без име
До коментар #25 от "Гост":Точно така!
20:34 06.06.2026
29 имаше
До коментар #18 от "Перо":През 71-74 имаше смяна на имената на помаците. Аз завърших техникум през 1971 г, имахме 3 помаци. Накараха ги да си изберат български имена за дипломите.
20:36 06.06.2026
30 Перо
До коментар #25 от "Гост":Така е! В ония години престъпниците са имали нещо общо със сапьорите, грешат само веднъж, после Белене! Сега имат по 40 присъди и полицейски регистрации и се разхождат свободно по улиците! Други крадат по 150 млн. лв от държавна банка и не са осъдени! Да не говорим за обикновените, улични престъпници! Не съм чувал по света да има лимит една минимална заплата за кражба или щета, при която полицията да няма отношение!
20:39 06.06.2026