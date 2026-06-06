Оцелели лагеристи от "Белене" обвиниха Общината в заличаване на историята

Оцелели от лагера "Белене" отправиха критики към Общината, че заличава историята и настояха Министерски съвет да защити оригиналния вид на Втори обект на остров Персин. Това се случи по време на годишното поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в "Белене", на което присъстваха както оцелели от лагера, така и наследници на жертви и интернирани, които вече са покойници.

След почитането на загиналите в концлагера с възпоменателни служби на православен и католически свещеник, пастор и мюфтия, заместник-кметът на Белене Петър Ангелов обяви, че се работи за построяването на мемориал.

"Освен наличните сравнително оскъдни исторически документи, писмени източници и спомени от оцелели лагеристи, рисунки, документални карти и чертежи, бяха проведени разговори с лагеристи и техните наследници. Внимателно бяха проучени заснети с геодезическа техника разкритите останки от сгради и съоръжения", каза Петър Ангелов.

Христо Христов, който е координатор на Инициативната група за поклонението, обаче обясни, че Община Белене няма разрешение за строеж на нови постройки, които да имитират сгради от предишни етапи на лагера.

"Не сте работили с нито една от организациите на жертвите и на техните наследници. Вашето разрешение за строеж е за възстановяване. Вие трябва да реновирате тези сгради и да изградите паметника. Това трябва да направите, а не да правите бутафория", каза разследващият журналист Христо Христов, който е и директор на фондация "Истина и памет".

От своя страна, Сафие Юрдакул от Асоциацията за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите, посочи, че проектът на Община Белене и изложбата на фондацията, с която общината работи, са игнорирали турците, интернирани в лагера по време на Възродителния процес.

"Казахте, че от десет години работите много усилено, с много трудности, за да изградите някакъв мемориал. Защо изобщо никога не сте се обърнали към нас? Ето тук са живите жертви от последния период", каза Сафие Юрдакул от дружеството на последните оцелели от лагера "Белене".

Сред участниците в поклонението бяха представители на последните концлагеристи в "Белене", чиято позиция против плановете на Община Белене беше представена от Сайдали Алиш.