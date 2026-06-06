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Оцелели лагеристи от "Белене" обвиниха Общината в заличаване на историята

Оцелели лагеристи от "Белене" обвиниха Общината в заличаване на историята

6 Юни, 2026 20:34, обновена 6 Юни, 2026 19:38 681 30

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Те настояха Министерски съвет да защити оригиналния вид на Втори обект на остров Персин

Оцелели лагеристи от "Белене" обвиниха Общината в заличаване на историята - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Оцелели от лагера "Белене" отправиха критики към Общината, че заличава историята и настояха Министерски съвет да защити оригиналния вид на Втори обект на остров Персин. Това се случи по време на годишното поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в "Белене", на което присъстваха както оцелели от лагера, така и наследници на жертви и интернирани, които вече са покойници.

След почитането на загиналите в концлагера с възпоменателни служби на православен и католически свещеник, пастор и мюфтия, заместник-кметът на Белене Петър Ангелов обяви, че се работи за построяването на мемориал.

"Освен наличните сравнително оскъдни исторически документи, писмени източници и спомени от оцелели лагеристи, рисунки, документални карти и чертежи, бяха проведени разговори с лагеристи и техните наследници. Внимателно бяха проучени заснети с геодезическа техника разкритите останки от сгради и съоръжения", каза Петър Ангелов.

Христо Христов, който е координатор на Инициативната група за поклонението, обаче обясни, че Община Белене няма разрешение за строеж на нови постройки, които да имитират сгради от предишни етапи на лагера.

"Не сте работили с нито една от организациите на жертвите и на техните наследници. Вашето разрешение за строеж е за възстановяване. Вие трябва да реновирате тези сгради и да изградите паметника. Това трябва да направите, а не да правите бутафория", каза разследващият журналист Христо Христов, който е и директор на фондация "Истина и памет".

От своя страна, Сафие Юрдакул от Асоциацията за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите, посочи, че проектът на Община Белене и изложбата на фондацията, с която общината работи, са игнорирали турците, интернирани в лагера по време на Възродителния процес.

"Казахте, че от десет години работите много усилено, с много трудности, за да изградите някакъв мемориал. Защо изобщо никога не сте се обърнали към нас? Ето тук са живите жертви от последния период", каза Сафие Юрдакул от дружеството на последните оцелели от лагера "Белене".

Сред участниците в поклонението бяха представители на последните концлагеристи в "Белене", чиято позиция против плановете на Община Белене беше представена от Сайдали Алиш.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парадокс БГ

    14 7 Отговор
    И като я помните трагичната история по-щастливи ли сте?!

    Коментиран от #23

    19:42 06.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    Тези би трябвало да са с лошо здраве и да са умрели отдавна.Явно Белене е бил санаториум.

    Коментиран от #5, #24

    19:43 06.06.2026

  • 3 .....

    7 5 Отговор
    Ах що не са послушали Сталин едно.

    19:43 06.06.2026

  • 4 Сатана Z

    17 3 Отговор
    Нали нямаше оцелели от Белене?

    19:45 06.06.2026

  • 5 Явно

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    По история имаш двойка, не си чел достатъчно.

    19:45 06.06.2026

  • 6 име

    7 3 Отговор
    Белене е лагер, създаден още по царска власт, когато известни и широко популярни демократи са ухравлявали с огромно доверие, намоменти без конституционни права за гражданите и даже без правителство. Толкова са били популярни! Първоналачно там са почивали военни, които са с леко различно мнение от това на управляващите. Иначе е имало и почивни лагери и за привилигировани, примерно, през 1943 г. демократичната власт открива три лагера за специално за евреи - "Табакова чешма" и "Кайлъка" край Плевен и в Сомовит, Никополско.

    Мисълта ми е, че е спорно кой точно облик на това популярно туристическо място трябва да бъде запазен.

    Коментиран от #9

    19:47 06.06.2026

  • 7 Комунистите

    5 16 Отговор
    Комунистите са донесли на България само злини, убийства, грабеж и терор за лично облагодетелстване.

    19:48 06.06.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 1 Отговор
    90% от изпратените в Белене, Скравена, Ловеч и др. са били крадци и убийци,
    но после са изкараха политически репресирани и борци против комунизЪма...

    Коментиран от #13

    19:48 06.06.2026

  • 9 Това е истината

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Създаден е със заповед от 30 май 1949 г., а първите лагеристи пристигат там към края на юни.1 Закрит от 5 септември 1953 г., той е възстановен след Унгарското въстание от края на 1956 г. и отново е закрит на 27 август 1959 г., въпреки че тайно продължава да функционира поне две години след това.2 Лагерът отново отваря през 1972 и 1984 година по време на т.нар. Възродителен процес, когато там са затваряни стотици помаци и турци.34 Днес съоръженията му се използват от Затвор – Белене.5

    Построен е по поръчка на Българската комунистическа партия и Отечествения фронт. Там са депортирани много от противниците на комунистическия режим в Народна република България: селяни – противници на ТКЗС, полицаи, офицери, предвоенни министри, индустриалци и банкери, народни представители от разтурената опозиция, николапетковисти, социалдемократи, демократи, анархисти, троцкисти, легионери, бранници, ратници, членове на ВМРО, католически, протестантски и православни духовници, разследвани като титовисти комунисти, руски белоемигранти, гръцки военнопленници и комунистически политемигранти, югославски политемигранти, турски и германски военнопленници.

    Коментиран от #11, #17, #18

    19:51 06.06.2026

  • 10 обществото

    14 1 Отговор
    Ние пък настояваме лагера в Белене отново да бъде отворен и напълнен с национални предатели като евроатлантиците, шопарите, тиквите, бсп милиардерите, драгалевските тъмни субекти....

    19:51 06.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Без име

    11 2 Отговор
    Оцелели могат да са само криминални престъпници. Политическите през 1944-48, са били поне 20-годишни. Аз не познавам жив човек 28-ми набор. Че и да отиде да протестира.

    Коментиран от #20

    19:53 06.06.2026

  • 13 Без име

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Точно така!!!

    19:54 06.06.2026

  • 14 Това е истината

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Ако не ти понася истината това е друг въпрос. Чети история или питай някой възрастен от семейството и роднините си, които не са комунисти.

    20:01 06.06.2026

  • 15 отец Румба

    4 1 Отговор
    Джипката на МВР кара право в Белене............

    20:03 06.06.2026

  • 16 Перо

    8 1 Отговор
    Полезното на лагерите е, че благодарение на тях не сме удавени в криминална престъпност и джендърия, а само са допуснати до някъде! В Белене 90% са били криминални типове и паразити на обществото! Не съм чувал честен работник да е попаднал там!

    20:07 06.06.2026

  • 17 име

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това е истината":

    Разпространяваш жалки лъжи:

    През 1943 г. със заповед на Щаба на армията са създадени и т. нар. специални работни отряди в района на с. Белене и с. Гиген, Плевенско, а по-късно предислоцирани в района на гр. Сандански.

    20:11 06.06.2026

  • 18 Перо

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това е истината":

    През 1972 г. не е имало възродителен процес!

    Коментиран от #29

    20:15 06.06.2026

  • 19 а бе

    8 1 Отговор
    Сега и тия боклуци ли ще искат обезщетения?

    20:16 06.06.2026

  • 20 Перо

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    Според джендърията от ПП/ДБ, чичко Шорош и бенефициентите, лагеристите от Белене /набор 1928 г./, живеят с орлите и ще ходят на митинги до 2056 г.

    20:23 06.06.2026

  • 21 Точен

    5 0 Отговор
    Най-доброто решение е Белене да се възстанови изцяло и да започне пълноценно работа... С еврослугите е най-справедливо.

    20:24 06.06.2026

  • 22 Какво са се наредили

    4 0 Отговор
    Уредиха си и пенсии а искат и слава
    Цяла б лгария знае че на предимно са бивали престъпници и морално пропаднали
    Дали могат да сравнят броя на жертвите преди девети септември и какви издевателства са правени със семействата на комунистите
    Знае се че там е бил и бащата на известна певачка която веднага пък прихванала син на Цеко
    Дъщеря на друг пък царски офицер станала филмова звезда без ценз и още много случай на наследници оправни, т.н. гъвкави
    Безброй наглости

    20:24 06.06.2026

  • 23 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Парадокс БГ":

    Да. Знаем кой е приятел и кой враг.

    20:24 06.06.2026

  • 24 Реалист

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Де да беше тошово време да те вземе на почивка мирчо спасов:)

    20:26 06.06.2026

  • 25 Гост

    6 0 Отговор
    От 12 отряда лагеристи в Белене само половин отряд е бил с политически. Останалите 11 и половина са криминални. Проблемът е, че не са съдени от съд, а са ВЪДВОРЕНИ от МВР по указ за борба с хулиганството от 1959 г. За това се водят лагеристи, а не затворници. През 1963 г. лагерите са ликвидирани. През 1985 г. по време на т.н. "възродителен процес" там отново са въдворени български граждани от турски произход за които има сведения или съмнения за саботиране на "процеса". Така,че Криминалите, да не си приписват политически заслуги!

    Коментиран от #28, #30

    20:27 06.06.2026

  • 26 9689

    4 0 Отговор
    Тези нови борци трябва да са около100 годишни..........

    20:29 06.06.2026

  • 27 ужас

    4 0 Отговор
    тези оцелели трябва да са на 120 г.

    20:30 06.06.2026

  • 28 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Точно така!

    20:34 06.06.2026

  • 29 имаше

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Перо":

    През 71-74 имаше смяна на имената на помаците. Аз завърших техникум през 1971 г, имахме 3 помаци. Накараха ги да си изберат български имена за дипломите.

    20:36 06.06.2026

  • 30 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Така е! В ония години престъпниците са имали нещо общо със сапьорите, грешат само веднъж, после Белене! Сега имат по 40 присъди и полицейски регистрации и се разхождат свободно по улиците! Други крадат по 150 млн. лв от държавна банка и не са осъдени! Да не говорим за обикновените, улични престъпници! Не съм чувал по света да има лимит една минимална заплата за кражба или щета, при която полицията да няма отношение!

    20:39 06.06.2026

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