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Йордан Терзийски: ПП няма да подкрепи промени в данъчната система и увеличаване на данъците

Йордан Терзийски: ПП няма да подкрепи промени в данъчната система и увеличаване на данъците

6 Юни, 2026 19:28, обновена 6 Юни, 2026 18:34 700 26

  • йордан терзийски-
  • продължаваме промяната-
  • политика

Партията работи за разумен бюджет, който да адресира реалните проблеми за излизането ни от свръхдефицит, заяви депутатът

Йордан Терзийски: ПП няма да подкрепи промени в данъчната система и увеличаване на данъците - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Народният представител от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски заяви в студиото на „Говори сега“, че партията е удовлетворена от разпределението на парламентарните комисии, тъй като това ще позволи на Народното събрание да заработи по-ефективно и да придвижва законодателството по експертен път.

„Първо сме доволни, че вече имаме работещи комисии, защото това са парламентарните органи, които могат да задвижат законодателството в експертна среда. Видяхме парадокс Законът за водите да бъде разглеждан от временната бюджетна комисия. Надявам се подобни изключения вече да останат в миналото и парламентарните комисии да започнат да работят нормално", продължи Терзийски.

По думите му поетото от ПП председателство на Комисията по труда, демографската и социалната политика е ключово за изпълнението на ангажиментите към избирателите.

„Това е инструментът, чрез който можем да контролираме и да реализираме нашите политики. Имаме ясни приоритети, насочени както към пенсионерите, така и към младите семейства. Именно затова тази комисия беше важна за нас“, каза политикът.

Терзийски бе категоричен, че формацията няма да подкрепи промени в данъчната система и увеличаване на данъците въпреки препоръките на международни институции.

„Продължаваме промяната винаги е била на позицията, че данъците не трябва да се пипат и не трябва да се увеличават. Има много други стъпки, които могат да се предприемат за оптимизиране на държавните финанси. Първата е да има разумен бюджет, който да адресира реалните проблеми и да помогне за излизането от процедурата по свръхдефицит“, завърши Терзийски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    13 1 Отговор
    Я махайте тия измислен плосък данък,кръвопийци и намалете безполезните харантутници и чиновници от администрацията.

    Коментиран от #26

    18:40 06.06.2026

  • 2 Красимир Петров

    9 3 Отговор
    ПП(Подкрепяме пе.да,лите)

    18:41 06.06.2026

  • 3 Дориана

    10 3 Отговор
    Асен Василев е един от главните виновници за Свръх дефицита в България . Точно той реши, че може да вдигне всички заплати на учителите и в останалите сектори с проценти спряно средната работна заплата. Един добър икономист трябваше да знае , че в условията на война това ще доведе до висока инфлация. Да не говорим , че преекспонираха темата за Евроатлантизъм и вкараха насила България в Еврозоната без да е готова и с скрит дефицит. Скриха, че са прехвърляли разплащания за следващата година. Така, че никой не им иска мнението и одобрението провалиха се.

    Коментиран от #16

    18:42 06.06.2026

  • 4 Иван Попов

    7 2 Отговор
    На вас никой не ви иска мнението

    Коментиран от #6

    18:43 06.06.2026

  • 5 хехе

    9 2 Отговор
    Отпадналата необходимост много добре знаят, че от тях нищо не зависи, но нали трябва да кажат нещо и те барабар Петко с мъжете.

    18:44 06.06.2026

  • 6 Соломон

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Попов":

    Партия с отпаднала необходимост

    18:45 06.06.2026

  • 7 Абе защо се мъчите?

    11 2 Отговор
    Заемете се разпуснете и кой от къде е.Ще си направите услуга.

    18:45 06.06.2026

  • 8 ЛaГAД от EЦБ-то съм

    5 2 Отговор
    Никой не ви пита вече, кo.зяшки мъp.ши! Прекарах ви да ми дадете цялата власт през €то, сега само ще слушата и ще изпълнявате моитe заповеди! Прогресивното облагане идва, след него и цифровото €, приключихте с игричките на новобогаташчета!

    18:46 06.06.2026

  • 9 Госあ

    4 2 Отговор
    Абсолютен некадърник ! Водещата добре го подхвана, но и беше много лесно.

    18:54 06.06.2026

  • 10 Я Да Оправите Данъците !

    2 1 Отговор
    И Всяка Жаба !

    Да си Знае !

    Гьола !

    Коментиран от #13

    19:11 06.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Исторически факти

    1 2 Отговор
    Мира Андреева спечели Роланд Гарос... Боже, колко неполиткоректно! Не знам европейците какво им е на душите сега... Мъка! Народният представител от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски заяви в студиото, че това е лоша новина...

    19:16 06.06.2026

  • 13 Има Закон !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Я Да Оправите Данъците !":

    И Да Почват !

    Наред !

    19:17 06.06.2026

  • 14 И Ти ! Гледаш ?

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "От втора национална би телевизия":

    Тая Квартална !

    Телевизия ?

    19:19 06.06.2026

  • 15 Европеец

    5 0 Отговор
    Еее, загубихте ме ПП! Данъкът в България трябва да стане Прогресивен и да има необлагаем минимум!!

    19:31 06.06.2026

  • 16 Браво на Асен Василев! Винаги точен!!

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Асен Василев може да е противоречива фигура, но никой не може да каже, че не разбира от финанси. Резултатите и международните оценки говорят сами за себе си. Докато той защитаваше политики с числа и анализи, служебните кабинети на Гълъб Донев често оставяха усещането за управление без ясна икономическа посока. България има нужда от компетентни финансисти, а не от временни политически решения.

    19:33 06.06.2026

  • 17 Махайте плоския данък!!

    6 0 Отговор
    Стига с това оправдаване на всяка власт за сметка на работещите хора! Махнете този плосък данък, който облагодетелства най-богатите, и спрете да товарите обикновените граждани с все нови и нови тежести. Време е за сериозна реформа в администрацията – по-малко бюрокрация, по-малко излишни структури и повече ефективност. Данъкоплатците не са длъжни да издържат раздут държавен апарат, докато публичните услуги често остават на незадоволително ниво.

    19:35 06.06.2026

  • 18 Раздута администрация

    3 0 Отговор
    Хората работят, плащат данъци и едва свързват двата края, а държавната администрация расте и расте. Вместо да се търсят още пари от гражданите, нека първо се намалят излишните разходи, ненужните длъжности и бюрократичните привилегии. Държавата трябва да служи на хората, а не хората да издържат една все по-раздута администрация.

    19:35 06.06.2026

  • 19 Парадокс БГ

    4 0 Отговор
    Време е България да започне сериозен разговор за прогресивното данъчно облагане. Не е справедливо човек на минимална заплата и човек с десетки хиляди левове месечен доход да плащат една и съща данъчна ставка. По-високите доходи трябва да носят и по-висока обществена отговорност. Така работи голяма част от развитите европейски държави. Данъчната система трябва да намалява неравенствата, а не да ги задълбочава.

    19:37 06.06.2026

  • 20 Солидарност

    4 0 Отговор
    Плоският данък беше представян като решение за всичко, но България продължава да е сред държавите с най-големи социални неравенства в Европа. Време е за по-справедлива система, в която хората с ниски и средни доходи плащат по-малко, а най-високите доходи допринасят повече за обществото. Това не е наказание за успеха, а въпрос на баланс и солидарност.

    19:38 06.06.2026

  • 21 Възмутен

    3 0 Отговор
    Ако искаме по-добро здравеопазване, образование и инфраструктура, трябва да има справедливо разпределение на данъчната тежест. Прогресивното подоходно облагане означава, че всеки допринася според възможностите си. Не е нормално медицинска сестра и милионер да бъдат облагани по една и съща ставка върху доходите си. Справедливата данъчна политика е инвестиция в по-силно и по-сплотено общество.

    19:38 06.06.2026

  • 22 Радул

    4 0 Отговор
    Прогресивното данъчно облагане не е лява или дясна идея – то е въпрос на справедливост. Когато човек получава 1500 лева заплата, всеки лев е важен за сметките и прехраната. Когато доходът е 15 000 лева, възможността за принос към обществото е различна. Данъчната система трябва да отчита тази разлика, вместо да се преструва, че всички са в еднакво положение.

    19:39 06.06.2026

  • 23 Плоският данък е несправедлив

    3 0 Отговор
    Плоският данък беше обещан като двигател на инвестиции и просперитет, но България остана сред страните с най-високо неравенство в Европейския съюз. Време е за модел, който облекчава ниските доходи и дава повече възможности на работещите семейства. Силната икономика не се гради само с ниски данъци, а и със социална справедливост.

    19:40 06.06.2026

  • 24 Кривак

    3 0 Отговор
    Не е нормално учителят, медицинската сестра и младото семейство да носят същата данъчна тежест като хора с многократно по-високи доходи. Прогресивното облагане е начин държавата да подкрепи труда, а не да задълбочава разликата между бедни и богати. По-ниски данъци за ниските доходи, по-голяма отговорност за най-високите – това е справедливият подход.

    19:41 06.06.2026

  • 25 Някой

    2 0 Отговор
    А увеличение на осигуровките с +2% ще подкрепи ли?

    19:42 06.06.2026

  • 26 ПП отпаднала необходимост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    плоският данък са си го направили за тях, за да им взимат по малко от дебелите заплати и уж да изглежда "равно и справедливо", едно е 10 процента на 1000 евро друго е на 10000 евро

    20:33 06.06.2026

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