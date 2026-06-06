Йордан Терзийски: ПП няма да подкрепи промени в данъчната система и увеличаване на данъците

Народният представител от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски заяви в студиото на „Говори сега“, че партията е удовлетворена от разпределението на парламентарните комисии, тъй като това ще позволи на Народното събрание да заработи по-ефективно и да придвижва законодателството по експертен път.

„Първо сме доволни, че вече имаме работещи комисии, защото това са парламентарните органи, които могат да задвижат законодателството в експертна среда. Видяхме парадокс Законът за водите да бъде разглеждан от временната бюджетна комисия. Надявам се подобни изключения вече да останат в миналото и парламентарните комисии да започнат да работят нормално", продължи Терзийски.

По думите му поетото от ПП председателство на Комисията по труда, демографската и социалната политика е ключово за изпълнението на ангажиментите към избирателите.

„Това е инструментът, чрез който можем да контролираме и да реализираме нашите политики. Имаме ясни приоритети, насочени както към пенсионерите, така и към младите семейства. Именно затова тази комисия беше важна за нас“, каза политикът.

Терзийски бе категоричен, че формацията няма да подкрепи промени в данъчната система и увеличаване на данъците въпреки препоръките на международни институции.

„Продължаваме промяната винаги е била на позицията, че данъците не трябва да се пипат и не трябва да се увеличават. Има много други стъпки, които могат да се предприемат за оптимизиране на държавните финанси. Първата е да има разумен бюджет, който да адресира реалните проблеми и да помогне за излизането от процедурата по свръхдефицит“, завърши Терзийски.