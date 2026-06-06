Йордан Терзийски: ПП няма да подкрепи промени в данъчната система и увеличаване на данъците

Народният представител от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски заяви в студиото на „Говори сега“, че партията е удовлетворена от разпределението на парламентарните комисии, тъй като това ще позволи на Народното събрание да заработи по-ефективно и да придвижва законодателството по експертен път.
„Първо сме доволни, че вече имаме работещи комисии, защото това са парламентарните органи, които могат да задвижат законодателството в експертна среда. Видяхме парадокс Законът за водите да бъде разглеждан от временната бюджетна комисия. Надявам се подобни изключения вече да останат в миналото и парламентарните комисии да започнат да работят нормално", продължи Терзийски.
По думите му поетото от ПП председателство на Комисията по труда, демографската и социалната политика е ключово за изпълнението на ангажиментите към избирателите.
„Това е инструментът, чрез който можем да контролираме и да реализираме нашите политики. Имаме ясни приоритети, насочени както към пенсионерите, така и към младите семейства. Именно затова тази комисия беше важна за нас“, каза политикът.
Терзийски бе категоричен, че формацията няма да подкрепи промени в данъчната система и увеличаване на данъците въпреки препоръките на международни институции.
„Продължаваме промяната винаги е била на позицията, че данъците не трябва да се пипат и не трябва да се увеличават. Има много други стъпки, които могат да се предприемат за оптимизиране на държавните финанси. Първата е да има разумен бюджет, който да адресира реалните проблеми и да помогне за излизането от процедурата по свръхдефицит“, завърши Терзийски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....
Коментиран от #26
18:40 06.06.2026
2 Красимир Петров
18:41 06.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #16
18:42 06.06.2026
4 Иван Попов
Коментиран от #6
18:43 06.06.2026
5 хехе
18:44 06.06.2026
6 Соломон
До коментар #4 от "Иван Попов":Партия с отпаднала необходимост
18:45 06.06.2026
7 Абе защо се мъчите?
18:45 06.06.2026
8 ЛaГAД от EЦБ-то съм
18:46 06.06.2026
9 Госあ
18:54 06.06.2026
10 Я Да Оправите Данъците !
Да си Знае !
Гьола !
Коментиран от #13
19:11 06.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Исторически факти
19:16 06.06.2026
13 Има Закон !
До коментар #10 от "Я Да Оправите Данъците !":И Да Почват !
Наред !
19:17 06.06.2026
14 И Ти ! Гледаш ?
До коментар #11 от "От втора национална би телевизия":Тая Квартална !
Телевизия ?
19:19 06.06.2026
15 Европеец
19:31 06.06.2026
16 Браво на Асен Василев! Винаги точен!!
До коментар #3 от "Дориана":Асен Василев може да е противоречива фигура, но никой не може да каже, че не разбира от финанси. Резултатите и международните оценки говорят сами за себе си. Докато той защитаваше политики с числа и анализи, служебните кабинети на Гълъб Донев често оставяха усещането за управление без ясна икономическа посока. България има нужда от компетентни финансисти, а не от временни политически решения.
19:33 06.06.2026
17 Махайте плоския данък!!
19:35 06.06.2026
18 Раздута администрация
19:35 06.06.2026
19 Парадокс БГ
19:37 06.06.2026
20 Солидарност
19:38 06.06.2026
21 Възмутен
19:38 06.06.2026
22 Радул
19:39 06.06.2026
23 Плоският данък е несправедлив
19:40 06.06.2026
24 Кривак
19:41 06.06.2026
25 Някой
19:42 06.06.2026
26 ПП отпаднала необходимост
До коментар #1 от ".....":плоският данък са си го направили за тях, за да им взимат по малко от дебелите заплати и уж да изглежда "равно и справедливо", едно е 10 процента на 1000 евро друго е на 10000 евро
20:33 06.06.2026