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Работодателят на загиналите в катастрофата в София индийци: Прекрасни, отговорни, културни...

Работодателят на загиналите в катастрофата в София индийци: Прекрасни, отговорни, културни...

6 Юни, 2026 20:47, обновена 6 Юни, 2026 19:53 1 558 28

  • челопешко шосе-
  • катастрофа-
  • индийци

Те са като цяло семейство, много задружни – само хубави неща бих казал за тях, заяви Валентин Йорданов

Работодателят на загиналите в катастрофата в София индийци: Прекрасни, отговорни, културни... - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Четири са жертвите след тежката катастрофа. 17 са пострадалите при инцидента, а общо 8 души с различни наранявания остават в болница.

Във Военномедицинската академия към момента трима души остават на лечение, двама от които са в реанимация. В болница „Света Анна“ също са настанени двама души в тежко състояние. В „Пирогов“ се лекуват трима пациенти.

Двама от загиналите са били пътници в автомобилите. Другите двама са индийски граждани. Според информацията те са дошли в страната ни преди около година, а работодателят им ги описва като съвестни и отговорни хора, които са се приобщили.

Във фирмата на Валентин Йорданов от около година работят 8 граждани от Индия. Работното им място е в близост до мястото на инцидента. От снощи никой не ги е виждал. Неофициално той получава информация, че сред загиналите има индийски граждани.

„Тази сутрин ми се обади мой служител, който отговаря за тях, и каза, че двама не са се прибрали през нощта и се носят слухове, че са част от загиналите. Беше много трудно да се получи информация те ли са, или не са те. По наши канали сме се опитали да ги издирим – казват, че единият е в ИСУЛ в тежко състояние, а от другото място казват, че и двамата са загинали, да. Те са като цяло семейство, много задружни – само хубави неща бих казал за тях. Прекрасни, отговорни, културни работници“, казва Валентин Йорданов.

Йорданов казва, че неведнъж е виждал агресивно и опасно шофиране, и разчита, че властите бързо ще установят фактите около катастрофата, а виновните ще понесат отговорността си.

„Кой не е забелязал? Всички ги знаем. Хора без образование, купени книжки, може би са и са се дрогирали. Това са мои работници, мое семейство – дошли са от 5 хиляди километра, за да изкарват прехраната си. Дали са мои работници, роднини, наши деца – дано новият министър успее да ги озапти. Трябва да се пита – откъде имат пари за тия мощни коли? Всички знаем какво става“, коментира Валентин Йорданов.

Сред колегите и служителите във фирмата и към момента няма яснота какво точно се е случило.

„Дори се чудя утре как ще съобщя. Не е лесно да съобщиш на някакви хора, че хората, с които са работили, не са сред тях“, казва Валентин Йорданов.

След тежката катастрофа в болница остават както ранени хора, които са се возили в автобуса, така и пострадали от двата автомобила, които са се движили с изключително висока скорост. Близките им, които бяха пред болниците, отказаха коментар.

„Дайте да не се караме, интервюта не даваме“, казаха те. На въпрос дали са близки на Васко, отговориха: „Близки сме на всички, интервюта няма да даваме“.

„Имаме трима, които са с опасност за живота. Тримата водачи, на лекия автомобил и на автобуса, са пострадали и те включително“, посочва Иво Биков от Пътна полиция – СДВР.

„Единият автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял. И ако не се бяха намесили службите, тези хора щяха да изгорят живи. В този автобус е имало малки деца и ако не са били хората от пожарната – днес щяхме да говорим само за жертви“, казва зам.-градският прокурор.

Сред пострадалите, които са в болница, има и 15-годишни деца.

Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. По данни на разследващите те са се движили с близо 150 километра в час при ограничение от 60. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл.

Инцидентът е станал в 19 часа и 37 минути на улица „Челопешко шосе“. Следва удар между колите – толкова силен, че единият автомобил се врязва в прозорците на автобус на градския транспорт.

„Аудито се блъска в стълб и в спирка на градския транспорт. Другият автомобил – половината липсва заради удара в автобуса. Горял е вътре в автобуса и ако не са били пожарникарите, всички пътници щяха да измрат живи“, казва Ангел Кънев, зам.-градски прокурор.

Двама от пътниците на автобуса – индийски граждани, загиват на място. Десетки са ранени.

„Откъде да знам какво става? Не видях. Спряха ни там. Много пострадали има“, казва жена, слязла от автобус.

„Автобусът е обърнат настрани, една кола е врязана в него. Друга е по средата. Има хора по земята, линейки, ужас“, разказва мъж.

На място пристигат екипи на полицията, пожарната и линейки. Стига се и до агресия. Затова идват допълнителни екипи на полицията.

„Единият от водачите на леките автомобили, освен че е пречил на спасителните действия на пожарникарите, е проявил и агресия към друг участник от ПТП-то – водачът на автобуса. Имало е някакви крясъци, викове по отношение на това кой какво ще направи в бъдеще“, казва Ангел Кънев.

Двамата шофьори, участвали в гонката, нямат български книжки. Имат чешки – издадени преди година. Тепърва ще се установява дали са истински.

През годините те имат не едно нарушение – за шофиране без свидетелство и за висока скорост. Познати са на полицията.

„С тях е общувано по процесуален и полицейски ред. И по други наказателни производства“, казва Кънев.

Започва и проверка, свързана със стандарта им на живот. Причината – множество клипове в социалните мрежи, в които показват скъпи коли и пари.

bTV също разполага с част от записите. По неофициална информация те са публикувани в интернет от един от шофьорите. На тях се виждат поне 5 различни коли и хвърляне на банкноти.

„По документи тия хора нямат доходи и възможности, поне според декларираните данъчни декларации“, казва Кънев.

На километър от катастрофата е квартал Челопечене. Хората казват, че редовно в района се правят гонки.

„Карат ли бързо? Ооо – много бързо. Онзи ден на пешеходната до половината съм аз, той профуча край мен. Не спря? Не, изобщо не спират“, казва жител на района.

„Състоянието на инфраструктурата е покъртително – обрасло с растителност, която ограничава видимостта. За една година става втори аналогичен инцидент – нагло и безобразно нарушаване на правилата за движение. При скорост 150 км/ч 200 м се изминават за 1,33 сек.“, коментира Диана Русинова от ЕЦТП.

Затова настояват за спешно обезопасяване на пътя.

Общо 8 души с различни наранявания остават в болници. Във военномедицинската академия все още трима души остават на лечение, двама от които са в реанимация.

В болница "Света Анна" също са настанени двама души в тежко състояние. В "Пирогов" се лекуват трима пациенти.

Две от жертвите са били пътници в автомобилите. Другите двама са индийски граждани. Според информацията, която имаме - те са дошли в страната ни преди около година, а работодателят им ги описва като съвестни и отговорни хора, които са се приобщили.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Николова , София

    29 3 Отговор
    Съдба ...жалко за индийците .дошли от 10 Хил километра за препитание и то за жълти стотинки ....Бог да ги прости ...при нас работят пакистанци и вече ще се прибират ,скъпо място за живеене казват и малко заплата не си струвало

    Коментиран от #11

    19:57 06.06.2026

  • 3 Ханс Балдунг

    14 1 Отговор
    И сега като започнат едни финансово-юридически акробатики... Лица като Кюлчева и Тарковски ще се появят на телевизора и ще почнат да ни убеждават, че пеперудата махнала с криле в Охайо е причинила катастрофата... Нито ще са първите, нито последните...

    19:59 06.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факти

    3 7 Отговор
    Цялата редакция скърбим за нашите братя роми.

    20:02 06.06.2026

  • 8 ибанкостоф циганина

    6 3 Отговор
    от моята боя убили други роднини

    20:02 06.06.2026

  • 9 китаеца

    1 8 Отговор
    местните индийци решили, че автобусът превозва нелегални мигранти и се опитали да го спрат както едни минцифайки преди известно време опитаха, тези малко по успешно явно за милиционерите трябва се закупят още по мощни и тежки мпс-та за да могат да се забиват в мигрантите като снаряди

    20:02 06.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миграционни процеси

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Николова , София":

    За съжаление българите бягат в ЕВропа за нормални заплати, а у нас идвайт индийци и пакистанци, но и те в крайна сметка се разочароват и не се задържат за дълго.

    20:03 06.06.2026

  • 12 хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нагласен черен пиар":

    Ама разбира се че е "нагласен" бе ром без лимон.

    ХАХАХА

    20:04 06.06.2026

  • 13 гйфй

    3 3 Отговор
    защо в босфорТВ няма индийци, пакистанци и прочее .....ци. мирише ми на дискриминация и не само. БХК да се самосезира или ще пиша оплакване до омбудсмана

    20:06 06.06.2026

  • 14 БраТ ПиТ

    7 12 Отговор
    Трябва да се върне Борисов на поста като гл. секретар на МВР и да започне да разчиства тая пасмина...спомнете си за оня, който се беше барикадирал и му пуснаха един снаряд с гранатомет.....явно трябва да започват подобни действия срещу подобни примати, няма друго спасение нито в съд, нито прокуратура..

    20:06 06.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 писна ми от тия лилавите

    11 1 Отговор
    защо винаги някой примат когато убие на пътя се разбира че има редица нарушения по пътищата??? какъв е смисъла от полицията след като немогат да озаптят ман-га-ли-те??? до кога ще продължава това защо само циганина направил катастрова ще разследват??? нима останалите 500 000 цигани нямат скъпи коли без един ден трудов стаж? нима има човек който не знае как живеят циганите и какво е закона за тях??? през “лошия” социализъм обаче циганите бяха тихи и кротки даже и работливи защо ли…?

    20:09 06.06.2026

  • 17 Народен

    3 5 Отговор
    Мръсен комуняга , заради теб и такива като теб стават такива неща . Колкото е морала и акъла на този , толкова е и твоя и ти си толкова виновен . Нека и ти си под този знаменател . Карма .

    20:13 06.06.2026

  • 18 От чужбина

    9 0 Отговор
    В случая наистина индиичетата нямат никаква вина. Те са били пътници в автобуса. Ако не бяха те, на същото място можеше да е някое дете или пенсионер. Въпроса е дали джигитите ще бъдат осъдени ефективно.

    20:14 06.06.2026

  • 19 Стоянов

    5 5 Отговор
    Убиецът е синче на министър от ГЕРБ, затова го крият.

    Коментиран от #22

    20:15 06.06.2026

  • 20 Димов

    6 0 Отговор
    Ами като са му работили без пари или срещу символично заплащане, какво друго да каже капиталиста.

    20:16 06.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Иванов

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стоянов":

    А ти що го криеш , кажи го или те е страх ?

    20:21 06.06.2026

  • 23 Тези

    7 0 Отговор
    Човекоподобни да заплатят всички щети и лечението на болните. В затвора на дървени нарове , килия два на един метра и храна колкото да не умрат бързо от глад . Обикновенни те хора осъзнаем ,че нито политици нито държавни институции ни защитават и е време да покажем ,че сме наследници на борбен справедлив народ . Единственият начин да заживеем по някакъв ред и като накажем всички замесени в кражбите и управлението през последните 50 години .

    20:22 06.06.2026

  • 24 ИВАН

    7 0 Отговор
    Да, хубави хора са индийците и пакистанците, ама по добре да не идват в България, а който ги е поканил и допуснал е предател.

    20:25 06.06.2026

  • 25 Анонимен

    2 0 Отговор
    Индийците, в заводите са работливи. Винаги усмихнати. Обикновено са на трудни места.

    20:26 06.06.2026

  • 26 Всеки бяга оттук,

    2 2 Отговор
    не знам защо. Какво ли се задава? Празни места в природата няма. Но кой ли ще запълни празнотата, представа си нямам.

    20:33 06.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тошев

    0 0 Отговор
    Не толкова средства в пътя трябва да наливате , а в нови уранови и подобни мини където такива да отработват дните си и заслужат хляб ,вода и въздух. Убийци . познати били ама само на полицаите , а на съдията няма как да са защото той от пачките с ромските пари през адвокатите изобщо не ги е виждал даже. Безполезни кърлежи живеещи в наглост и високомерие си развъдихте ,госпада политици и от това страдат невинни жертви убити по всякакви начини от ромска престъпност. поне доказване на имущество да им искахте на тез и защо не си плащат данъците. Капоне е лежал в затвора не за убийство ,а за неплатени данъци и там си е умрял. Тук имате масово пране на пари от престъпна дейност ,като няма част от Наказателния Кодекс те да не са усвоили и използват.

    20:35 06.06.2026

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