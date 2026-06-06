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Йотова: Възлагам голяма надежда на управляващите

Йотова: Възлагам голяма надежда на управляващите

6 Юни, 2026 19:36, обновена 6 Юни, 2026 18:41 620 17

  • илияна йотова-
  • президент-
  • политика-
  • тракийски събор

Президентът участва в Националния тракийски младежки събор "Илиева нива“

Йотова: Възлагам голяма надежда на управляващите - 1
Снимка: Президентството
Фокус Фокус

В 21 век най-голямата ни задача и отговорна мисия е да оставим мирен свят за децата си. Да няма никога повече майчини и детски сълзи и прекършени криле на деца.

Това заяви президентът Илияна Йотова на Националния тракийски младежки събор "Илиева нива“. Събитието се проведе в едноименната местност край село Глумово, община Ивайловград, и отбеляза Деня на тракийското дете, на който се почита паметта на избитите през 1913 г. деца на тракийски бежанци. Тази година се навършват 30 години от изграждането на мемориалния комплекс.

Няма национален и геополитически интерес, който да оправдае избиването на над 200 деца и противопоставянето на една държава срещу друга, посочи президентът. На Илиева нива, Голготата на тракийските деца, един от уроците, които трябва да научим, е да не затваряме голямата книга на славната българска история, в която всяка страница има и трагедия, но има и величие, заяви Илияна Йотова.

113 години по-късно тракийската рана е жива, отбеляза президентът. "Тракийските бежанци искаха да са българи, искаха бъдеще за децата си, да запазят в себе си вярата и българското и затова бяха убивани по най-жестокия начин“, заяви държавният глава. По думите на Илияна Йотова раната продължава да кърви със семейните истории, запазени и предавани от поколение на поколение, с тъжните тракийски песни, на които и днес се учат децата. В тяхна памет трябва да сме тук и на всеки един паметник на тракийци, подчерта президентът.

В словото си пред техните потомци президентът Йотова изрази надежда скоро да настъпи справедливост за тракийските българи. "Имаме управляващи, на които възлагам голяма надежда и които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва – на най-високо ниво“, посочи държавният глава. По думите ѝ нямаме нужда от конфликти, но можем с преговори и със взаимни компромиси да въздадем справедливостта на тракийската кауза.

Държавният глава изказа благодарност на Съюза на тракийските дружества и на община Ивайловград за ежегодната организация на Националния младежки тракийски събор. Благодарение на вашите усилия помним историята и я предаваме на децата, подчерта президентът, която всяка година участва в събитието. От своя страна, председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов изказа благодарност на Илияна Йотова за активната ѝ работа и подкрепа за тракийската кауза.

На Илиева нива президентът Йотова отдаде почит пред паметта на загиналите тракийски деца. По време на събитието в тяхна памет бе засадено дърво и бе положена капсула на паметта.

По-рано държавният глава посети край Ивайловград антична вила "Армира“ – археологически паметник от римската епоха.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЦ - ко

    11 3 Отговор
    На всеки комуняга,
    Гьостерица или тояга !

    18:47 06.06.2026

  • 2 Дориана

    7 7 Отговор
    Как ще има мир когато ЕС заедно с България дават оръжия и пари на Украйна да се избиват взаимно ежедневно ? Украйна прави саботажи и провокации и ги приписва на Русия. Да не говорим за абсурдните санкции към Русия които не работят , но за това пък сега ЕС е в икономическа криза и се въоръжава за война.

    Коментиран от #12

    18:48 06.06.2026

  • 3 Ти С Твоето Бездействие !

    10 2 Отговор
    Прекърши Надеждите !

    На Този Народ !

    18:51 06.06.2026

  • 4 Йоцата

    10 2 Отговор
    възлага голяма надежда радките да я направят президент. Йоца и Муньо овладяват държавата

    18:55 06.06.2026

  • 5 Тая

    12 2 Отговор
    не разбра ли, че няма да бъде отново президент?

    19:09 06.06.2026

  • 6 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Уффф,тази клета женица продължава да излага гласоподавателите на Летеца. А те трябва наистина да се засрамят гласувайки за новия режим

    19:13 06.06.2026

  • 7 Пръц

    6 2 Отговор
    А аз си мислех, че Йотовица ще вдигне юмруче ,ама не се получи.

    Коментиран от #13

    19:16 06.06.2026

  • 8 Това

    6 2 Отговор
    подигравка с българските граждани ли е или какво ? Тя била възлагала "голяма надежда на управляващите" ? Ама , моля , Пиги , слез на земята ! Нито си значима , нито българските граждани ти имат доверие , както на теб , така и на регресивните !

    19:26 06.06.2026

  • 9 Хо хо

    2 1 Отговор
    Другия вариант не ти е изгоден Ленче. Уж трябваше да контролираш Рундьо а то какво стана? БСП е занулена а ти се надаш на фатмака да те бута към президентския пост. Льотчика е злобар и отмъстителен и не разчитай много на него. На колене и цункай ръчичка на зеления чорап.

    19:28 06.06.2026

  • 10 Муткурова , Пазарджик

    2 3 Отговор
    И кой прайш на таз нива ма,мегдан няма ли

    19:36 06.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Даааа

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Ооооо, Доре пак си на линия да "твориш"......значи според теб Украйна трябва да не се съпротивлява срещу агресора, а просто да се примири с този факт...?! А утре Путин ако реши, че нашето Черноморие е руска територия и дойде да те "окупира" и избива населението как би реагирала на това.....или пък Ердоган да каже, че Кърджали е турска част и да си я "поиска" как ще го приемеш, аааа....

    19:57 06.06.2026

  • 13 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пръц":

    Тя не вдигна ръчица, а една голяма Ц.И.Ц.А....🤣🤣

    19:58 06.06.2026

  • 14 Големите надежди

    1 1 Отговор
    Едно време великият ни кормчия - Т.Ж успя след третия ни държавен фалит да промълви: ,,скъпи другарки и другари, социализмът се оказа едно недоносче,, Сега след 35,6 години новите ни велики кормчии- Жан, Иван, Сергей, Бойко и Румен, очаквам да сведат глави пред майка България и многотърпелив и народ и да се покаят с нов рефрен: скъпи дами и господа,побългарената ни демокрация се оказва поредното недоносче...

    20:00 06.06.2026

  • 15 хмммм

    4 1 Отговор
    Възглагаш им, но те се дънят, а и по всичко личи, че няма да те подкрепят за президент.

    20:00 06.06.2026

  • 16 шкп

    1 1 Отговор
    По така наречените национални телевизии дават само как царя си е взел "Врана", филми като на "оня километър", възобновиха и "мирното знаме", председател на НС е на бай Доцо внучката. Явно живеем в миналото. Най-вредното за България управление- БКП-1/НДСВ,БСП,ДПС/ отново е на власт. Опомнете се не ща ...ци! Надяваха се всички тези комунистически изкопаеми да крадат безогледно,защото протестите махнаха БКП-2/ГЕРБ и ДПС НН/, но ЕС веднага им сложи юздите,свръхдефицита де и прогресивната банда начело с Румборак почна да вие на умрело. Няма да стане комунета,нямааааа...

    20:08 06.06.2026

  • 17 Точен

    1 0 Отговор
    Йотова няма нищо общо с Тракийската кауза, говори заучени фрази. Турският геноцид над българите трябва да бъде осъден в НС и същото да стане в ООН.

    20:31 06.06.2026

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