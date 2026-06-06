Йотова: Възлагам голяма надежда на управляващите

В 21 век най-голямата ни задача и отговорна мисия е да оставим мирен свят за децата си. Да няма никога повече майчини и детски сълзи и прекършени криле на деца.

Това заяви президентът Илияна Йотова на Националния тракийски младежки събор "Илиева нива“. Събитието се проведе в едноименната местност край село Глумово, община Ивайловград, и отбеляза Деня на тракийското дете, на който се почита паметта на избитите през 1913 г. деца на тракийски бежанци. Тази година се навършват 30 години от изграждането на мемориалния комплекс.

Няма национален и геополитически интерес, който да оправдае избиването на над 200 деца и противопоставянето на една държава срещу друга, посочи президентът. На Илиева нива, Голготата на тракийските деца, един от уроците, които трябва да научим, е да не затваряме голямата книга на славната българска история, в която всяка страница има и трагедия, но има и величие, заяви Илияна Йотова.

113 години по-късно тракийската рана е жива, отбеляза президентът. "Тракийските бежанци искаха да са българи, искаха бъдеще за децата си, да запазят в себе си вярата и българското и затова бяха убивани по най-жестокия начин“, заяви държавният глава. По думите на Илияна Йотова раната продължава да кърви със семейните истории, запазени и предавани от поколение на поколение, с тъжните тракийски песни, на които и днес се учат децата. В тяхна памет трябва да сме тук и на всеки един паметник на тракийци, подчерта президентът.

В словото си пред техните потомци президентът Йотова изрази надежда скоро да настъпи справедливост за тракийските българи. "Имаме управляващи, на които възлагам голяма надежда и които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва – на най-високо ниво“, посочи държавният глава. По думите ѝ нямаме нужда от конфликти, но можем с преговори и със взаимни компромиси да въздадем справедливостта на тракийската кауза.

Държавният глава изказа благодарност на Съюза на тракийските дружества и на община Ивайловград за ежегодната организация на Националния младежки тракийски събор. Благодарение на вашите усилия помним историята и я предаваме на децата, подчерта президентът, която всяка година участва в събитието. От своя страна, председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов изказа благодарност на Илияна Йотова за активната ѝ работа и подкрепа за тракийската кауза.

На Илиева нива президентът Йотова отдаде почит пред паметта на загиналите тракийски деца. По време на събитието в тяхна памет бе засадено дърво и бе положена капсула на паметта.

По-рано държавният глава посети край Ивайловград антична вила "Армира“ – археологически паметник от римската епоха.