Мощна буря с градушка удари Монтана ВИДЕО

Интензивна буря, съпроводена от силен вятър и градушка премина над Монтана.
По първоначални данни, предоставени от местни жители в социалните мрежи, размерът на падналите ледени зърна е достигал около 1 сантиметър.
Неблагоприятната метеорологична обстановка се разви изключително бързо, като за кратко време бяха отчетени интензивни валежи и силни пориви на вятъра, които създадоха временни затруднения в движението в някои райони.
Според прогнозите, атмосферата в региона остава нестабилна и през следващите часове, като не са изключени нови гръмотевични бури и локални градушки на отделни места.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #2
19:47 06.06.2026
2 Ми то реално
До коментар #1 от "Яшар":Там хора не останаха. Всичко се домъкна в София
Коментиран от #3
20:10 06.06.2026
3 Яшар
До коментар #2 от "Ми то реално":Ех тогава да си вали на воля,поне съм спокоен за мойте братя римляните :)
20:13 06.06.2026