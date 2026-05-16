Кметът на София каза в кои райони ще бъдат изградени нови детски градини

София ще получи целево финансиране в размер на 13 млн. евро за изграждането на нови детски градини и училища. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

По думите му средствата са резултат от "конструктивен диалог със служебното правителство“ и представляват важна стъпка към решаването на един от основните проблеми пред младите семейства в града.

С осигуреното финансиране Столичната община планира да изгради детска градина за 12 групи в район "Младост", нова детска градина за 5 групи в район "Витоша", както и детска градина за 6 групи в район "Красно село" и за 4 групи в район "Студентски". Предвидено е и проектиране на образователен комплекс в кв. "Драгалевци", който ще включва училище и детска градина с 4 групи.

"Това е част от по-голямата ни задача - да подредим правилно приоритетите на София и да насочваме ресурсите там, където нуждата е най-голяма", посочва Терзиев.

Кметът отбелязва още, че столицата е "хронично недофинансирана" в сферата на образованието през последните години, което прави държавната подкрепа особено важна.

Според данните на общината при класирането на 22 май се очаква недостигът на места в детските градини да спадне до около 7000 деца - с близо 2000 по-малко спрямо миналата есен.

По думите на Терзиев проблемът с местата в детските градини постепенно се преодолява чрез новото строителство, но сериозно предизвикателство остават недостигът на места в яслите и липсата на медицински персонал.

"Апелирам към държавата за по-гъвкави правила и реални решения за кадровия недостиг, защото новите детски градини имат смисъл само ако в тях има достатъчно хора, които да се грижат за децата" каза още кметът.