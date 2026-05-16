Кметът на София каза в кои райони ще бъдат изградени нови детски градини

София ще получи целево финансиране в размер на 13 млн. евро за изграждането на нови детски градини и училища. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.
По думите му средствата са резултат от "конструктивен диалог със служебното правителство“ и представляват важна стъпка към решаването на един от основните проблеми пред младите семейства в града.
С осигуреното финансиране Столичната община планира да изгради детска градина за 12 групи в район "Младост", нова детска градина за 5 групи в район "Витоша", както и детска градина за 6 групи в район "Красно село" и за 4 групи в район "Студентски". Предвидено е и проектиране на образователен комплекс в кв. "Драгалевци", който ще включва училище и детска градина с 4 групи.
"Това е част от по-голямата ни задача - да подредим правилно приоритетите на София и да насочваме ресурсите там, където нуждата е най-голяма", посочва Терзиев.
Кметът отбелязва още, че столицата е "хронично недофинансирана" в сферата на образованието през последните години, което прави държавната подкрепа особено важна.
Според данните на общината при класирането на 22 май се очаква недостигът на места в детските градини да спадне до около 7000 деца - с близо 2000 по-малко спрямо миналата есен.
По думите на Терзиев проблемът с местата в детските градини постепенно се преодолява чрез новото строителство, но сериозно предизвикателство остават недостигът на места в яслите и липсата на медицински персонал.
"Апелирам към държавата за по-гъвкави правила и реални решения за кадровия недостиг, защото новите детски градини имат смисъл само ако в тях има достатъчно хора, които да се грижат за децата" каза още кметът.
1 Иво Мирчев от Крушари съм
12:24 16.05.2026
3 Някой
12:37 16.05.2026
4 военен неможач
А нашите общински измекяри - кога? и защо не го развеят по-нависоко поне - на Петрохан
А нашите общински измекяри - кога? и защо не го развеят по-нависоко поне - на Петрохан
12:39 16.05.2026
5 Другите само с връзки
12:46 16.05.2026
7 Дивергент
12:48 16.05.2026
9 Смърфиета
14:35 16.05.2026
10 Смърфиета
До коментар #8 от "Сила":Да отклоним водата от яз. Искър ли предлагаш?
Това е гениално!
14:36 16.05.2026
11 Смърфиета
До коментар #1 от "Иво Мирчев от Крушари съм":Съгласна съм, земляк! Повечето, естествено, ще станат смърфове и никой няма да стане ну пагади.
14:38 16.05.2026
12 Смърфиета
До коментар #7 от "Дивергент":Няма ли студенти по психология в Новча български?
14:39 16.05.2026
13 Смърфиета
До коментар #3 от "Някой":И само за 50 000 евро....
14:42 16.05.2026
14 Оууооутв
14:45 16.05.2026
15 Смърфиета
Какво значи, ако правилно чета, че "София е хронично недофинансирана, затова участието на Държавата е особено важна? В София не живее ли една шеста от българското население, и не е ли с най-висок БВП на гл. от населението? От кого да вземем, от Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново......Благоевград?
14:48 16.05.2026
16 Сила
14:50 16.05.2026
17 Гл инсп Рашко Герасимов ДАЗД
До коментар #14 от "Оууооутв":Мога да Ви разведа на посещение в ред зандани за децки доши, за който отговарям лично, но те са "секретни". Но мога за сметка на това да ви заведа на учение на полигон за изграждане на бъдещ такъв зандан за детски души в района на Мездра.
14:53 16.05.2026
18 Детските градини са
До коментар #5 от "Другите само с връзки":Безплатни за всички деца.Информирайте се,преди да пишете.
14:57 16.05.2026
19 Бойко Борисов, ГЕРБ
До коментар #16 от "Сила":За времето на нашето управление, ние прекратихме тази практика. Нашите хора по места всички изпратиха децата си по чужбини-турбини...
14:57 16.05.2026
20 Гл инсп Рашко Герасимов ДАЗД
До коментар #18 от "Детските градини са":А в "Занданите за "децки доши" към Национална агенция Фондация "ГУ-ДАЗД" дори се плаща на лицето от децки пол, за да постъпи в тях. Отначало малко, после малко повече, и накрая сметката се изравнява с приемно предавателен протокал от страна на Главния инспектор към ГУ на ДАЗД. Аз вече съм над 65, но съм "Обучител" към Фондация "Мара Каблешкова" съм обучил много децки педагогически инспектори за нуждите на ГУ-ДАЗД, Отд.1, "Инспекционен".
15:05 16.05.2026