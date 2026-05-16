Кметът на София каза в кои райони ще бъдат изградени нови детски градини

16 Май, 2026 12:21 1 301 20

София ще получи целево финансиране в размер на 13 млн. евро за изграждането на нови детски градини и училища

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

София ще получи целево финансиране в размер на 13 млн. евро за изграждането на нови детски градини и училища. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

По думите му средствата са резултат от "конструктивен диалог със служебното правителство“ и представляват важна стъпка към решаването на един от основните проблеми пред младите семейства в града.

С осигуреното финансиране Столичната община планира да изгради детска градина за 12 групи в район "Младост", нова детска градина за 5 групи в район "Витоша", както и детска градина за 6 групи в район "Красно село" и за 4 групи в район "Студентски". Предвидено е и проектиране на образователен комплекс в кв. "Драгалевци", който ще включва училище и детска градина с 4 групи.

"Това е част от по-голямата ни задача - да подредим правилно приоритетите на София и да насочваме ресурсите там, където нуждата е най-голяма", посочва Терзиев.

Кметът отбелязва още, че столицата е "хронично недофинансирана" в сферата на образованието през последните години, което прави държавната подкрепа особено важна.

Според данните на общината при класирането на 22 май се очаква недостигът на места в детските градини да спадне до около 7000 деца - с близо 2000 по-малко спрямо миналата есен.

По думите на Терзиев проблемът с местата в детските градини постепенно се преодолява чрез новото строителство, но сериозно предизвикателство остават недостигът на места в яслите и липсата на медицински персонал.

"Апелирам към държавата за по-гъвкави правила и реални решения за кадровия недостиг, защото новите детски градини имат смисъл само ако в тях има достатъчно хора, които да се грижат за децата" каза още кметът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Иво Мирчев от Крушари съм

    12 4 Отговор
    Градините ще са джендърнеутрални и към децата ще се обръчат на то, докато не решат от кой точно 72-ри пол се самоопределят, нали?!

    Коментиран от #11

    12:24 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    12 1 Отговор
    На първо място в кв. "Христо Ботев". Знаете ли каква хубава и модерна градина построиха за няколко месеца на ци.га.ните? В кварталите с бяло население няма такава, и няма и да има.

    Коментиран от #13

    12:37 16.05.2026

  • 4 военен неможач

    8 0 Отговор
    Партията на Фараж свали украинското знаме от фасадата на Общинския съвет на Есекс
    Британската дясна партия Reform UK - "Реформирай Обединеното кралство", премахна украинското знаме от фасадата на Общинския съвет на окръг Есекс някол ...

    А нашите общински измекяри - кога? и защо не го развеят по-нависоко поне - на Петрохан

    12:39 16.05.2026

  • 5 Другите само с връзки

    8 1 Отговор
    Римлянчетата ще са най-добре 100% държавна издръжка.

    Коментиран от #18

    12:46 16.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дивергент

    10 1 Отговор
    Пак слагат каруцата пред коня.Сградният фонд не решава проблема с липсата на персонал за детски градини и ясли. Колко от детските градини и ясли работят с пълен капацитет?

    Коментиран от #12

    12:48 16.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Смърфиета

    4 1 Отговор
    Детска градина на 22 етажа до метростанция Александър-Теодоров Балан.

    14:35 16.05.2026

  • 10 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Да отклоним водата от яз. Искър ли предлагаш?
    Това е гениално!

    14:36 16.05.2026

  • 11 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иво Мирчев от Крушари съм":

    Съгласна съм, земляк! Повечето, естествено, ще станат смърфове и никой няма да стане ну пагади.

    14:38 16.05.2026

  • 12 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дивергент":

    Няма ли студенти по психология в Новча български?

    14:39 16.05.2026

  • 13 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    И само за 50 000 евро....

    14:42 16.05.2026

  • 14 Оууооутв

    3 0 Отговор
    Децата се превьрнаха в стока, а тия зандани за детски души да си ги строят колкото искат, 1 и сьщи дискусии година след година , големи строители проектанти стратещи управленци, децата на богатите дето си управляват по презумпция не ходят в масовите градини за бьдещи военни и дьлгови роби на укронацизма

    Коментиран от #17

    14:45 16.05.2026

  • 15 Смърфиета

    6 0 Отговор
    Чудя се къде и какво е учил Терзиев.
    Какво значи, ако правилно чета, че "София е хронично недофинансирана, затова участието на Държавата е особено важна? В София не живее ли една шеста от българското население, и не е ли с най-висок БВП на гл. от населението? От кого да вземем, от Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново......Благоевград?

    14:48 16.05.2026

  • 16 Сила

    2 0 Отговор
    Престанете да стимулирате и насърчавате провинциалистите да идват да се чифтосват и размножават в София !!!

    Коментиран от #19

    14:50 16.05.2026

  • 17 Гл инсп Рашко Герасимов ДАЗД

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оууооутв":

    Мога да Ви разведа на посещение в ред зандани за децки доши, за който отговарям лично, но те са "секретни". Но мога за сметка на това да ви заведа на учение на полигон за изграждане на бъдещ такъв зандан за детски души в района на Мездра.

    14:53 16.05.2026

  • 18 Детските градини са

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Другите само с връзки":

    Безплатни за всички деца.Информирайте се,преди да пишете.

    Коментиран от #20

    14:57 16.05.2026

  • 19 Бойко Борисов, ГЕРБ

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    За времето на нашето управление, ние прекратихме тази практика. Нашите хора по места всички изпратиха децата си по чужбини-турбини...

    14:57 16.05.2026

  • 20 Гл инсп Рашко Герасимов ДАЗД

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Детските градини са":

    А в "Занданите за "децки доши" към Национална агенция Фондация "ГУ-ДАЗД" дори се плаща на лицето от децки пол, за да постъпи в тях. Отначало малко, после малко повече, и накрая сметката се изравнява с приемно предавателен протокал от страна на Главния инспектор към ГУ на ДАЗД. Аз вече съм над 65, но съм "Обучител" към Фондация "Мара Каблешкова" съм обучил много децки педагогически инспектори за нуждите на ГУ-ДАЗД, Отд.1, "Инспекционен".

    15:05 16.05.2026

