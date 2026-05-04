АПИ създаде карта за състоянието на пътната настилка у нас

Разработена е карта за състоянието на пътната настилка, която е базирана на обективни измервания, а не на субективни преценки, стана известно от думите на председателя на Управителния съвет (УС) на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Тодор Анастасов по време на пресконференция на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, уточни БТА.
Основният критерий, по който е оценено състоянието на републиканската пътна мрежа, е равността на пътната настилка, посочи Анастасов. Този показател е избран, защото е лесен за инструментално измерване и дава добра обща представа за здравината на пътя. Оценката е разделена в петстепенна скала - от „лошо“ до „отлично“.
На базата на направените измервания на над 16 000 км пътища и всички магистрали, статистиката сочи, че в най-добро общо състояние са пътищата в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо е в областите Бургас, Монтана и Видин.
Измерванията са направени чрез специализиран софтуер и техника от Института за пътища и мостове за автомагистралите. Според АПИ картата може да служи като база за планиране на бюджета за поддръжка на пътищата за следващата година.
За ремонта на отсечката между Костенец, Долна баня и Самоков, част от „Джиро д'Италия“, министърът съобщи, че ще бъдат наложени санкции на изпълнителя, а от АПИ информираха, че вече са изпратени машини, които да премахнат дефектната маркировка и да положат нова. Министърът посочи, че по трасетата на „Джиро д'Италия“ в други държави също често се наблюдават кърпежи и липса на маркировка, което не пречи на провеждането на състезанието.
1 ремонт на ремонта и пак ремонт
или близка до лунната повърхност
в градовете няма нито една улица без дупки всички улица са със пропадания дори главните булеварди
2 що лъжите бе вие сте за тричане
3 петстепенна скала-от „лошо“ до „отлично
чудя се
Пустиня(к)
6 Направиха малко
До коментар #4 от "чудя се":Повърхностни ремонти за вело състезанието за да покажат на европейците колко сме" добре".
7 ДрайвингПлежър
А НЕЩО ЗА СЦЕПЛЕНИЕ?! Тоя равен път може да е 20 годишен излъскан до стъкло и с нулево сцепление!
Само кръгли ненормалници ли се докопват до власт бе?!
Вместо да правите карти да бяхте използвали парите за реално асфалтиране! 5 метра да е пак е нещо!
8 хаха
Сигурно сигурно
9 Георги
10 в кратце
