АПИ създаде карта за състоянието на пътната настилка у нас

4 Май, 2026 15:37 433 10

АПИ създаде карта за състоянието на пътната настилка у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Разработена е карта за състоянието на пътната настилка, която е базирана на обективни измервания, а не на субективни преценки, стана известно от думите на председателя на Управителния съвет (УС) на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Тодор Анастасов по време на пресконференция на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, уточни БТА.

Основният критерий, по който е оценено състоянието на републиканската пътна мрежа, е равността на пътната настилка, посочи Анастасов. Този показател е избран, защото е лесен за инструментално измерване и дава добра обща представа за здравината на пътя. Оценката е разделена в петстепенна скала - от „лошо“ до „отлично“.

На базата на направените измервания на над 16 000 км пътища и всички магистрали, статистиката сочи, че в най-добро общо състояние са пътищата в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а най-лошо е в областите Бургас, Монтана и Видин.

Измерванията са направени чрез специализиран софтуер и техника от Института за пътища и мостове за автомагистралите. Според АПИ картата може да служи като база за планиране на бюджета за поддръжка на пътищата за следващата година.

За ремонта на отсечката между Костенец, Долна баня и Самоков, част от „Джиро д'Италия“, министърът съобщи, че ще бъдат наложени санкции на изпълнителя, а от АПИ информираха, че вече са изпратени машини, които да премахнат дефектната маркировка и да положат нова. Министърът посочи, че по трасетата на „Джиро д'Италия“ в други държави също често се наблюдават кърпежи и липса на маркировка, което не пречи на провеждането на състезанието.


  • 1 ремонт на ремонта и пак ремонт

    6 0 Отговор
    в бг-то настилката е като след война

    или близка до лунната повърхност

    в градовете няма нито една улица без дупки всички улица са със пропадания дори главните булеварди

    15:39 04.05.2026

  • 2 що лъжите бе вие сте за тричане

    6 0 Отговор
    има села които някога е имало градски транспорт сега няма път до тях , после питате защо нямало хора по селата? как да има ? да летят ли?

    15:40 04.05.2026

  • 3 петстепенна скала-от „лошо“ до „отлично

    5 0 Отговор
    Ако е лошо значи,че не са си свършили работата което автоматично води до санкции и без заплати

    15:40 04.05.2026

  • 4 чудя се

    5 0 Отговор
    От тези 16 хил. км. ,дали има 60 км. читави !!

    Коментиран от #6

    15:40 04.05.2026

  • 5 Пустиня(к)

    1 1 Отговор
    Те некъде и ние да сме пръви - най-зле у "Резерват Северозапад". Ма оно така ше е кат некви ритнитопковци ни праат пътищата. А па и 330 бона искал наглеца за оная дъвка.

    15:41 04.05.2026

  • 6 Направиха малко

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "чудя се":

    Повърхностни ремонти за вело състезанието за да покажат на европейците колко сме" добре".

    15:43 04.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Критерий "равност"?!

    А НЕЩО ЗА СЦЕПЛЕНИЕ?! Тоя равен път може да е 20 годишен излъскан до стъкло и с нулево сцепление!
    Само кръгли ненормалници ли се докопват до власт бе?!

    Вместо да правите карти да бяхте използвали парите за реално асфалтиране! 5 метра да е пак е нещо!

    15:43 04.05.2026

  • 8 хаха

    1 0 Отговор
    И хАПИ прави оценка за всеки ремонт за състоянието а? С проби...скенери и.т.н?
    Сигурно сигурно

    15:50 04.05.2026

  • 9 Георги

    1 0 Отговор
    каква равност бе, то дупка до дупка. Ако ви е толкова трудно да ги намерите, отворете waze ще ви светнат, хората ги репортват постоянно.

    15:55 04.05.2026

  • 10 в кратце

    0 0 Отговор
    И пет карти да създаде,положението с асфалта ще си остане същото. Дупки,счупени части на пътищата,изтрити настилки,водещи до плъзгане на колите,когато вали дъжд и какво ли още не.

    15:55 04.05.2026

