Важните новини във ФАКТИ на 04.05.2026 г.

Румен Овчаров: Вече ще трябва леко да се поограничим с левите мерки, защото и бюджетният дефицит, и външният дълг растат

Вече ще трябва леко да се поограничим с левите мерки, защото и бюджетният дефицит, и външният дълг, и някои други неща вървят по начин, по който, ако не сменим траекторията, ни чака завъртане в онази спирала, която някога наричахме дългова и от която успяхме да излезем с много усилия. Това каза бившият министър на енергетиката Румен Овчаров в интервю за предаването "Лице в лице" по bTV.

Ваня Григорова: Румен Радев ме разочарова още с представянето на икономическата си програма, която е далече от лявото

Румен Радев ме разочарова още с представянето на икономическата си програма, която е меко казано далече от лявото. Дори много символно беше това, че гостът, с който завършиха представянето на тази програма, беше испански бизнесмен. Допълнение към техния икономически отбор е и Иван Василев, който беше зам.-кмет в Столична община ресор финанси и здравеопазване. Там имахме много сериозни проблеми с решения на СОС, които той отказваше да изпълни. И ако такъв тип икономист е в основата на екипа на Радев, ще имаме проблеми с изпълнението на решенията на самото правителство. Това каза независимият общински съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова в ефира на „Пресечна точка” по Нова телевизия.

„Имаше заявки, че ще бъдат преодолени проблемите с увеличаващите се цени, но такива политики не може да се провеждат без финанси. А когато вече втора седмица повтарят, че няма да променят данъците, трябва да е ясно, че може би ще се наложи, например, да спрат да плащат пенсии”, коментира още тя.

Според нея или трябва да има промяна на данъчно-осигурителната система, или трябва да се взимат още заеми, „а това е нещо, което правеха последните няколко правителства”. Предложението на Григорова е, за да има финанси в държавата, да се променят данъците. Тя смята, че трябва да бъде върнат необлагаемият минимум, да се облагат по-богатите компании и банките, драстично да се увеличи максималния осигурителен доход.

Областният управител на Смолян: В община Смолян има около 40 необезопасени свлачища

В Смолянския регион има няколко стотин свлачища, а в община Смолян са около 40, като те не са обезопасени. Това каза областният управител на Смолян Зарко Маринов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Той обясни, че след свлачището двата обходни маршрута удължават пътуването Пампорово – Смолян с 15-20 минути. Единият път, който е през Рожен, е в добро състояние, посочи Маринов. Но подчерта, че на този, който е през село Стойките, има пропадане на подпорна стена покрай реката в края на селото – под 10 м. "Тя е пропаднала вече повече от 4 години, не се укрепва и движението е в една лента", обясни областният управител..

Какви заплати ще получават новите лица във властта

Между 4 500 и 7 000 евро основна заплата ще получават новите лица във властта, информират от Нова телевизия. Възнагражденията на депутати, министри и премиера са обвързани със средната заплата в обществения сектор. Те се променят на всеки 3 месеца.

Петър Ганев: Дългът е на 30% от БВП. Ако не вземем мерки, той ще отиде на нива от 45-50% от БВП към 2030 г.

Ако не вземем мерки, най-лошото тепърва предстои. Дългът е на 30% от БВП. Ако не вземем мерки, нашият дълг ще отиде на нива от 45-50% от БВП към 2030 г. - нещо, което се случи в Румъния. В Румъния показаха как за 3-4 години можеш да отидеш от тези нива, на които сме ние в момента, до момента, в който догонваш Германия с 60% дълг. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ икономистът Петър Ганев, цитиран от novini.bg.

Светлин Тачев: Има 3 важни задачи пред новия кабинет: овладяването на цените, съдебната реформа и приемането на бюджета

На консултациите при президента Йотова няма да имаме интрига, тъй като е ясно, че "Прогресивна България" ще състави правителство. Сега следват трите по-важни задачи пред новия кабинет: овладяването на цените, съдебната реформа и приемането на бюджета. Това заяви социологът от агенция „Мяра“ Светлин Тачев в интервю за NovaNews, цитиран от novini.bg.

Кметът на София: Новите станции на метрото в „Подуяне“ ще бъдат готови до края на лятото

До края на лятото се очаква да бъдат пуснати в експлоатация трите нови станции от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който провери с влак на новия участък, съобщават от bTV.

Бюджетната лампа свети в червено: Дефицитът удари 15-годишен връх

Бюджетът за 2025 г. е приключил с дефицит от 4,1 млрд. евро, което представлява над 3,5% от брутния вътрешен продукт за годината. Това показват данните, на базата на които Фискалният съвет отправя препоръки към редовното правителство във връзка с предстоящата работа по изготвянето на проектобюджета за 2026 г.

Свлачището в Родопите: Стари водоотводи са вероятната причина, възстановяване - до 2 години

Свлачището, което разруши пътя между Смолян и Пампорово и отнесе 5 декара земна маса и гора, все още е активно – това е оценката на Община Смолян.

Очевидец на нападението във Варна: Колегата ми извика да донеса кърпа, че кръвта му изтича

По данни от свидетел на нападението във Варна, при действията си жената е поискала ''да дойдат журналистите''.

Тодор Батков-син: Свлачището в Родопите не е изненада, районът е рисков от десетилетия

За мен свлачището в местността Райковски ливади не е изненада. То е описано и констатирано още през 1983 година. Това каза в предаването „Лице в лице“ зам.-председателят на Европейския център по транспортни политики Тодор Батков-син.

Прокуратурата с отчет: Постигнахме 98% осъдителни присъди през 2025 година

Тенденция към спад на повечето видове престъпления, увеличаване на разкриваемостта и на броя на прокурорските преписки през 2025 г. в сравнение с предходните две години, по-висока ефективност на наказателното преследване - това са част от изводите в Доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2025 г. Докладът е изготвен на основание чл.138а от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

"Демократична България" пита кой плаща полетите и имотите на Делян Пеевски

От пресцентъра на „Демократична България“ съобщиха, че формацията ще внесе в Народното събрание проект за създаване на временна парламентарна комисия. Тя ще има за цел да разследва съществените несъответствия между официално декларираните доходи и фактическия стандарт на живот на председателя на ДПС Делян Пеевски.

Елисавета Белобрадова: 123 години след убийството на Гоце Делчев, тленните му останки все още не са намерили покой

Четвърти май - преди 123 години при сражение с турски войски е убит Гоце Делчев в село Баница, сегашна гръцка Македония. Сега там има само разрушена камбанария и останки от църковен олтар.

Да, България: ВСС с изтекъл мандат не трябва да кадрува „като за последно“

По информация от правния сайт „Лекс“ Съдийската колегия на ВСС открива процедури за избор на административни ръководители - председатели на 26 съдилища - повечето, от които са районни и две окръжни съдилища.

Столична община удължава срока за прием в детските градини с две седмици

Столична община удължава с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли.

Военни самолети прелитат над София и Пловдив на 5 май

Българските Военновъздушни сили ще поздравят българското общество и ще отбележат Деня на храбростта и празник на Българската армия с демонстрационно прелитане на военни вертолети и самолети над площада на храм „Александър Невски“ в град София на 6 май 2026 г. във времевия прозорец от 10:00 ч. до 11:00 ч. Празничният ден ще бъде отбелязан още с тържествен водосвет на бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в столицата.

АПИ създаде карта за състоянието на пътната настилка у нас

Разработена е карта за състоянието на пътната настилка, която е базирана на обективни измервания, а не на субективни преценки, стана известно от думите на председателя на Управителния съвет (УС) на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Тодор Анастасов по време на пресконференция на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, уточни БТА.

КОНПИ е отнела имущество за над 4.2 млн. лв. от януари

От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро (4 266 000 лева).

КФН кани мотообщността на спешен разговор за застраховките

Комисията за финансов надзор (КФН) се самосезира по проблема с тарифите на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за мотоциклети, съобщават от БТА. Държавният регулатор организира извънредна среща с представители на мотообщността, която ще се проведе утре в столицата, за да се търси изход от напрежението около ценообразуването.

Христанов: През вековете храмовете са били опора не само за вярата, но и за поминъка на местните хора

През вековете храмовете често са били опора не само за вярата, но и за поминъка на местните хора. В редица населени места именно църквата е съхранявала живота и препитанието на общността. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на посещението си в Елешнишкия манастир „Света Богородица“ край село Елешница, Софийска област. Той допълни, че Министерството на земеделието и храните подкрепя възстановяването на паметниците на духовността в редица населени райони на страната.

Измръзнаха черешите в Кюстендилско

Сериозни щети върху костилковите плодове са нанесени и тази година след поредица от ниски температури в Кюстендилско, съобщи проф. Димитър Сотиров от Института по овощарство в с. Ябълково.

Фискалният съвет: Няма непосредствен риск от процедура за свръхдефицит

Бюджетът за 2025 г. приключи с дефицит в размер на 4.1 млрд. евро, което представлява над 3.5% от брутния вътрешен продукт за годината. Този резултат надвишава дефинирания в Пакта за стабилност и растеж праг от 3% от БВП, но поради действащата дерогация за разходите за отбрана няма непосредствен риск от процедура за свръхдефицит. Именно поради изключването на част от военните разходи при оценката се очаква официално отчетеният дефицит да бъде коригиран надолу. Дефицитът към месец март 2026 г. с натрупване е в размер на -1,5 млрд. евро и представлява -1,2% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам). Натрупаният бюджетен дисбаланс остава значителен и подчертава сериозните структурни проблеми в публичните финанси.

На изпроводяк

Отива си служебното правителство, което имаше усещането за себе с и се държеше така, все едно има поне четиригодишен мандат.

Домусчиев предупреди: Влизаме в дългова и инфлационна спирала, производството спада

Председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев отправи остри критики към икономическата политика на страната в публикация във Facebook, предупреждавайки за задълбочаващи се рискове от инфлация и нарастващ бюджетен дефицит.