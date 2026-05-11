АПИ ограничава движението по "Хемус" и "Тракия"

Старт на мащабни летни реконструкции по пътната мрежа в страната, които ще затруднят трафика през следващите седмици. Дейностите обхващат ключови участъци от автомагистралите "Хемус" и "Тракия", както и граничните пунктове, включително продължаващия основен ремонт на Дунав мост при Русе, съобщават от bTV.

Продължават строително-монтажните дейности на граничното съоръжение при Русе. Експертите припомнят, че основна реконструкция там не е правена от 1954 година насам. По план на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) работата трябва да приключи окончателно до края на юни тази година.

Два големи участъка се обновяват по автомагистрала "Хемус". До 15 юли движението на изхода на Варна ще се осъществява двупосочно в платното към града. От пътната агенция уточняват, че следващата седмица стартира реконструкция и на 13-километрова отсечка край Шумен, която трябва да е напълно готова до 31 юли.

По магистрала "Тракия" се подменят фуги на мостови съоръжения на две места край Ямбол. Според шофьорите лошата координация вече създава предпоставки за тапи, особено при затопляне на времето и засилен трафик.

От края на април тече модернизация на 70-метрова отсечка на километър от граничен пункт "Калотина". Трафикът там е пренасочен двупосочно в платното за границата, като целта е трасето да бъде разширено от две на четири ленти. Водачи коментират, че новият асфалт ще облекчи преминаването, "особено лятото, когато е пълно с гастарбайтери". Ремонтът по план трябва да приключи до края на май, точно преди същинското начало на активния сезон.