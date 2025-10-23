Новини
"Спаси София": Две години слагаме паркинги в бюджетите, Никола Лютов ги маха

23 Октомври, 2025 11:57 529 8

Затова искаме неговата оставка, обясниха от "Спаси София"

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Спаси София“ излезе с остра критика към актуализацията на бюджета на Столична община и поиска оставката на Никола Лютов като заместник-кмет по строителството. „Две години подред се борим в бюджета да се заложат пари за паркинги, а Никола Лютов ги маха”, обобщи позицията на партията Стефан Спасов, общински съветник.

Според „Спаси София“ актуализацията на бюджета е самопризнание за невъзможност да се изгражда инфраструктурата, от която София критично се нуждае, а софиянци очакват. „Готови проекти с осигурени средства буксуват. Виждаме не само нежелание и неумение да се свърши работа, но и неприкрит саботаж. Като Терзиев не спира да се жали, че държавата саботира София, защо позволява това да се прави от най-приближените му хора?”, попита Спасов.

„Няма как да подкрепим отпадане на всички паркинги в бюджета, при положение че точно Терзиев и ППДБ в момента предлагат не реформа на паркирането, а удвояване на цените за Синя и Зелена зона. И същевременно признават пред софиянци, че са излъгани - няма нови паркинги, само нови, двойни цени”, допълни той.

„Отпадат и важни транспортни проекти защото никой в администрацията не ги припознава, макар да бяха част от предизборните обещания на кмета”, обясни Спасов. Сред отрязаните са проектирането на трамвайното трасе по Тодор Каблешков и цялостният ремонт на бул. Христо Ботев. „Дори петте проекта за пътна безопасност около детски градини и училища, които нашият зам.-кмет по транспорта остави готови на Терзиев, са премахнати”, допълни той.

През юни „Спаси София” включи в бюджета пари за преасфалтиране на бул. Евлоги и Христо Георгиеви, Ситняково и пътния възел на гара Подуяне. „Актуализацията изключва и тези обекти. Вместо цялостни решения, за да може софиянци да усетят качествена разлика са похарчени 65 милиона за безотчетни кръпки”, обясни Спасов и попита „Защо се води политика на саботажи и инат?”

„По много от тези проекти свършихме работата на администрацията, водихме срещи с кмета Терзиев само и само да станат, но никой не си мръдна пръста”, завърши Спасов и допълни, че като опозиция „Спаси София” винаги е критикувала управлението, ако не се справя и разчита на пропаганда и розови очила. „Само с амбициозно управление софиянци ще видим напредък”, завърши той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищоправеца

    2 0 Отговор
    Мухахахах, само погледнете на снимката "екипа" на кметчето.... бухахахахха... Тотални неможачи, аматьори и меки китки... както и 99% от ПП

    12:00 23.10.2025

  • 2 ТЕЗИ ЛИ ЩЕ СВЪРШАТ РАБАОТА

    2 1 Отговор
    ДРУГ ПЪТ, КОГАТО ПРЕСТАНАТ ДА ХОДЯТ НА РАБОТА С РОЗОВИ ПРАШКИ. ДЕМЕК НИКОГА. КАТО ФАНДЪКОВА СОФИЯ Е НЯМАЛА ТАКЪВ КМЕТ АДМИРАЦИИ.

    Коментиран от #5

    12:13 23.10.2025

  • 3 Кой малоумник гласува за тия

    1 0 Отговор
    КАРИКАТУРИ ГОРЕ НА СНИМКАТА. ДВЕ ГОДИНИ НА ВЯТЪРА И МИЛИОНИ ПОТЪНАХА НЕЗНАЙНО КЪДЕ.

    12:16 23.10.2025

  • 4 Можачите

    1 0 Отговор
    могат да крадат, вземат заеми, фалират, затварят, уволняват и най-вече ДА ОБЕДНЯВАТ страната, народа и гражданите в полза на ФЕНОМЕНалните ХОРА! Аман от прости идиоти радващи се на крадци, мутри и бандити.

    12:18 23.10.2025

  • 5 Софийски

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТЕЗИ ЛИ ЩЕ СВЪРШАТ РАБАОТА":

    Фандъкова беше отпадък, реално кмет беше Орлин АлексиеВ. Тази селска пръчка унищожи София.

    12:18 23.10.2025

  • 6 СОФИЯНЦИ СПАСЕТЕ СОФИЯ ОТ ТИЯ

    1 2 Отговор
    КАТО НЕ ГЛАСУВАТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТЯХ.

    12:18 23.10.2025

  • 7 за какво ни показвате

    2 2 Отговор
    тази хомо дружинка.

    12:21 23.10.2025

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Терзиев знае само да говори колко по-зле щяло да бъде без него. Аз още помня на времето, за да прекосиш половин София с автобуса ти трябваха 2+ часа в едната посока! Инвестициите в инфраструктура оправиха този проблем, но сега пак се задава...

    12:44 23.10.2025

