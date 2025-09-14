"Горубляне" на протест, иска оставката на зам.-кмета Никола Лютов

Жители на столичния квартал "Горубляне" протестират с искане за оставка на заместник-кмета по направление "Обществено строителство" Никола Лютов. Гражданите блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".
Линейките и автобусите на градския транспорт се пропускат.
Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията – довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на "Спортен парк Горубляне“ и "Детска площадка Шиндра", обясниха протестиращи.
1 бай Бай
Я марш обратно по кошарите!
Протестирайте пред дома на този от когото сте недоволни.
Или пред дома на неговия началник.
Има ли нещо неясно още?????
17:45 14.09.2025
2 Тия
17:49 14.09.2025
3 и на протест срещу наглите укри
Късно в неделя екип на служители по контрол на паркирането към фирма "Слънчев бряг“ АД изпълнявали задълженията си по репатриране на неправилно паркирани автомобили на алеята пред хотел "Рива“ в курорта.
На място полицаите заварили група рускоезични лица, които обиждали служителите и възпрепятствали поставянето на скоби на джип с украинска регистрация, паркиран в нарушение. Въпреки разясненията за процедурата при подобни случаи, групата продължила да се държи агресивно – отправяла обиди и заплахи към полицаите и служителите, както и светела в лицата им с мобилни телефони.
Най-агресивен бил 39-годишен украински гражданин, който замахнал да удари полицай. За да бъде прекратено противоправното му поведение, служителите на реда използвали помощни средства – белезници. Това допълнително ожесточило мъжа, който продължил да сипе обиди и закани към органите на реда.
Коментиран от #5
17:56 14.09.2025
4 щом не се справя
18:00 14.09.2025
5 Неразбрал
До коментар #3 от "и на протест срещу наглите укри":Абе някой да ми обясни , тия млади укрофашисти защо са на нашето море и се правят на бабаити , а не на фронта ????????? Да ги арестуват и да ги изпратят на клоуна !!!!!!!
18:51 14.09.2025
6 Вън украинците от България !
18:54 14.09.2025