"Горубляне" на протест, иска оставката на зам.-кмета Никола Лютов

14 Септември, 2025 17:40 913 6

Протестиращите блокираха движението по бул. "Цариградско шосе"

"Горубляне" на протест, иска оставката на зам.-кмета Никола Лютов - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал "Горубляне" протестират с искане за оставка на заместник-кмета по направление​​​​ "Обществено строителство" Никола Лютов. Гражданите блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".

Линейките и автобусите на градския транспорт се пропускат.

Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията – довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на "Спортен парк Горубляне“ и "Детска площадка Шиндра", обясниха протестиращи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    7 0 Отговор
    Що за своеволие, пътя е на всички.
    Я марш обратно по кошарите!
    Протестирайте пред дома на този от когото сте недоволни.
    Или пред дома на неговия началник.
    Има ли нещо неясно още?????

    17:45 14.09.2025

  • 2 Тия

    6 0 Отговор
    селяндури все недоволни . Продадоха си ливадите за милиони , застроиха ги с разрешения под масата и вечно за нещо смърдят !

    17:49 14.09.2025

  • 3 и на протест срещу наглите укри

    8 0 Отговор
    Пореден летен екшън се разигра в Несебър, този път заради неправилно паркиране, съобщиха от МВР.

    Късно в неделя екип на служители по контрол на паркирането към фирма "Слънчев бряг“ АД изпълнявали задълженията си по репатриране на неправилно паркирани автомобили на алеята пред хотел "Рива“ в курорта.

    На място полицаите заварили група рускоезични лица, които обиждали служителите и възпрепятствали поставянето на скоби на джип с украинска регистрация, паркиран в нарушение. Въпреки разясненията за процедурата при подобни случаи, групата продължила да се държи агресивно – отправяла обиди и заплахи към полицаите и служителите, както и светела в лицата им с мобилни телефони.

    Най-агресивен бил 39-годишен украински гражданин, който замахнал да удари полицай. За да бъде прекратено противоправното му поведение, служителите на реда използвали помощни средства – белезници. Това допълнително ожесточило мъжа, който продължил да сипе обиди и закани към органите на реда.

    Коментиран от #5

    17:56 14.09.2025

  • 4 щом не се справя

    1 0 Отговор
    Да му назначат сътрудници с техническо образование!

    18:00 14.09.2025

  • 5 Неразбрал

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "и на протест срещу наглите укри":

    Абе някой да ми обясни , тия млади укрофашисти защо са на нашето море и се правят на бабаити , а не на фронта ????????? Да ги арестуват и да ги изпратят на клоуна !!!!!!!

    18:51 14.09.2025

  • 6 Вън украинците от България !

    0 0 Отговор
    Тия паразити не ни са нужни , имаме си достатъчно престъпници .....чужди не ни трябват !! Да стягат багажа и да си заминават от тук !!

    18:54 14.09.2025

