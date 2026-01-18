Новини
Четири партии влизат в съюз срещу корупцията

Четири партии влизат в съюз срещу корупцията

18 Януари, 2026 17:33

По думите на Даниела Божинова, съпредседател на "Зелено движение", те се опитват да привлекат гражданите, за да участват и да имат думата в една бъдеща коалиция

Иван Христанов Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Четири партии планират да сформират гражданско-политически съюз с цел да се противопостави на корупцията в страната. Това са "Единение", "Ние идваме", "Зелено движение", и "Средна европейска класа". Днес те проведоха национална среща в "Интер експо център" в София.

Четири партии правим коалиция или по-скоро гражданско-политически съюз. Задачата ни е да включим възможно най-голяма част от българското общество, активисти и организации в процеса на отвоюване на държавата, в борбата с корупцията и градивните политики, каза за БТА Иван Христанов, председател на "Единение".

Събираме се с гражданските организации и техните представители, защото е крайно време е партиите да бъдат в пряка връзка и да бъдем един цял антикорупционен блок, заяви Мария Капон, председател на "Ние идваме".

По думите на Даниела Божинова, съпредседател на "Зелено движение", те се опитват да привлекат гражданите, за да участват и да имат думата в една бъдеща коалиция.

Всички организации тук сме доказали във времето, че с действия се борим срещу всички безобразия, посочи Иван Иванов, зам.-председател на "Средна европейска класа".


  • 1 българин

    39 4 Отговор
    Ти да видиш и такива имало...

    Коментиран от #3

    17:37 18.01.2026

  • 2 Този на

    27 6 Отговор
    снимката се има за добродушко,но физиономийката му друго казва

    17:39 18.01.2026

  • 3 Хмм

    23 14 Отговор

    До коментар #1 от "българин":

    и за тях най-важното - тук не е Москва, поредните русофоби и българомразци

    Коментиран от #9

    17:40 18.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    27 5 Отговор
    Четири партии с общо четирима избиратели

    Коментиран от #13, #23

    17:48 18.01.2026

  • 5 Като чуя зелено

    29 5 Отговор
    и ми прималява! Те са тия,които съсипаха Германия и ЕС с про сто тиите си! Никога в България! Още повече,че защитават корумпираната крадла иванчева!

    17:48 18.01.2026

  • 6 Иван Грозни

    17 4 Отговор
    Какви са тия партии?Веднъж регистрирани до живот по-точно за техните ръководители.Няма ли институции спазващи закона да ги преброят и които не отговарят да ги закрият. Много пари се прахосват за няма нищо.ПРимер са сдс: 2 члена, единият председател, другият председател на НС.Тия сакато брошка на гербаджиите.Нека преди всички избори отново да представят списаци с техните членове, но без починалите.

    Коментиран от #17

    17:49 18.01.2026

  • 7 Фори

    18 2 Отговор
    Изпълзяват всякакви стари муцуни!

    17:53 18.01.2026

  • 8 Някой

    13 3 Отговор
    Ако изключат "зелените" талибани може и да гласувам за тях.

    Демагогия, "зелените" са толкова еколози, колкото комунистите са социалисти.

    Тече залагане кой ще съсипе Европа?
    1. Мигрантите
    2. Гейовете - феновете на Дъгата
    3. "Зелените"
    4. Феминистите/баба Урсула/
    5. Путин
    6. Тръмп

    Коментиран от #37

    17:53 18.01.2026

  • 9 анализатор

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Предполагам, че харесваш Украйна и Зеленио !

    Коментиран от #33

    17:53 18.01.2026

  • 10 ф6к7ниш

    10 1 Отговор
    1 бг -хайдук. 2 бг -чета. 3 бг-чета с предател. 4 бг - партия от 1 хайдук,1 предател и гласоподавател. 5 бг- партия т. 1,2,3,4 + Руто.Р

    17:56 18.01.2026

  • 11 глясувайте за нас

    14 2 Отговор
    че без державната субсидия сме загубени и требва да се фащаме на работа!

    17:57 18.01.2026

  • 12 незнайко

    12 2 Отговор
    Черири партии правят коалиция ! Това да го видя няма да повярвам ! Кой ще ръководи тази ПАСМИНА ? Те няма да се разберат . Ако беше написано, че четири партии се обединяват в една с еди какво си име щеше да има смисъл ! Народа би се замислил !

    Коментиран от #16

    17:57 18.01.2026

  • 13 съселяни

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А бре, ти не си ли от с, Жабокрек, май сме съселяни ?

    17:57 18.01.2026

  • 14 8888

    12 4 Отговор
    Всички те, забогатели и си направили еднолични партии благодарение на предишни участия в управлението и изкарани доста корупционни пари!

    Коментиран от #31

    17:58 18.01.2026

  • 15 Ал Капоне

    13 1 Отговор
    Гласувайте за родопската ми братчетка Мария Капон-е, фамилията ни е знакова в борбата с корупцията и престъпността.

    17:58 18.01.2026

  • 16 как кой ще ги ръководи

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "незнайко":

    Командващия офицер под зоркото око на наблюдаващия!

    17:58 18.01.2026

  • 17 Весело

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Иван Грозни":

    БСП и те са коалиция от двайсетина псевдо партийки. Кой редови бесепар пенсионер може да каже името на лидера си и имената на партиите в коалицията на БСП?

    Червените бабички още си мисрят, че гласуват за "другаря" Тодор Живков.

    Коментиран от #32, #35

    17:59 18.01.2026

  • 18 само за наивници

    9 2 Отговор
    Вярно е това,който не знае кои са ще ги назова.Това са герб,дпс-нн,бсп,итн.Всички тия са против корупцията.Няма как да стане ,някой с дребни пари да се мъчи нещо да прави,там играят милиончета.Не на корупцията,не на омразата.

    18:00 18.01.2026

  • 19 Стари барманки в нов бар

    13 1 Отговор
    "Единение" = Христанов екс-ПП

    "Ние идваме" = Бабикян и Хаджигенов

    "Зелено движение" = екс-коалиционни партньори на ДБ и ДСБ

    "Средна европейска класа" (СЕК) = екс-мандатоносители на първата колаиция ПП (преди ПП да стане партия)

    Коментиран от #21, #43

    18:01 18.01.2026

  • 20 Промяна

    4 12 Отговор
    БУРИСОФ ПЕЕФСКИ ПАК ША УПРАВЛЯВАТ ПЪЛЕН МАНДАТ ВИЙ ША СТЕ ОЩЕ ПО БЕДНИ И ТУК ШЕ ДРАСКАТЕ ОТ МЪКА БУРИСОФ 20 ГОДИНИ НАЧЕЛО НА БAЛГAРИЯ

    18:01 18.01.2026

  • 21 с две думи

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Стари барманки в нов бар":

    все лузери

    Коментиран от #24

    18:02 18.01.2026

  • 22 Софийски селянин,

    14 1 Отговор
    Ха да ги видя тези тарикати дали могат да открият поне един цех за някъкво производство...

    18:04 18.01.2026

  • 23 Петър

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това са опити да разсеят избирателите.

    18:04 18.01.2026

  • 24 Даже

    13 1 Отговор

    До коментар #21 от "с две думи":

    Лузери е мако казано. Доказали се дребни кърлежи.

    18:04 18.01.2026

  • 25 Пен

    16 0 Отговор
    Хаха, пълни глупости! Поредните ,които ще борят корупцията ,защото не им дават да участват в нея!

    18:05 18.01.2026

  • 26 А сега

    14 0 Отговор
    Ванко да каже, колко душички българск той лично изгори чрез Джет Кредит?

    18:06 18.01.2026

  • 27 Георгиев

    11 1 Отговор
    Усетиха как се става политик. И е приятно и блажено. Ходиш с костюм, служебна кола също, добро заплащане, допълнителни приходи от какво ли не, "консултантски", "лобиращи"... Много станаха и са безконтролни в НС. Какво ще излезе? Че китайският модел е най правилният. Една партия, централизъм, жестоки към корупция и злоупотреби, налично смъртно наказание. Няма нужда от псевдо демокрация. Защото това имаме тук.

    18:06 18.01.2026

  • 28 От кога точно

    15 0 Отговор
    "Зеленото движение" е срещу корупцията ?

    Коментиран от #38, #39

    18:06 18.01.2026

  • 29 И тая Мария Капон

    12 1 Отговор
    И тя ли е срещу корупцията ?

    Коментиран от #36

    18:08 18.01.2026

  • 30 Ха ха

    4 9 Отговор
    На Борисов и Пеевски му е на оная работа ,че идват някъкви си разжалванк комунисти

    Коментиран от #41

    18:09 18.01.2026

  • 31 Някой

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "8888":

    Който е безгрешен, нека той хвърли първия камък.

    Дали има българин над 21 годиншна възраст, койго поне веднъж в живота си да не е грешил. Който да не е укривал данъци, да не е крал, да не е лъгал, да не е грасувал поне веднъж за БСП, НДСВ, ГЕРБ, ИТН, ВМРО, "АТАКА", "Възраждане" ...

    18:10 18.01.2026

  • 32 Така ще е!

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Весело":

    Нямаше да е зле наистина да имаха един сегашен Тодор Живков. А то имат мазния интересчия Зафиров. Те даже не знаят, че той е гробокопач на тази партия.

    18:10 18.01.2026

  • 33 Хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "анализатор":

    харесвам си България, тя ми стига, а по света само на екскурзия и обратно

    18:10 18.01.2026

  • 34 Ква е тая еврейска сган бре ? А?

    10 0 Отговор
    От къде изпълзяха

    18:10 18.01.2026

  • 35 анализатор

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Весело":

    То изглежда е по добре да гласуваме за Тодор Живков, отколкото за Кокорчо !

    18:11 18.01.2026

  • 36 Ама разбира се

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "И тая Мария Капон":

    тя е лицето на "Антикорупцията" .

    18:13 18.01.2026

  • 37 Вовата съм

    0 7 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Путин е с най-малки шансове май :)

    18:13 18.01.2026

  • 38 Познато

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "От кога точно":

    На вниманието на зелените в Европа и България

    А взривените снаряди, бомби и ракети не замразяват ли атмосферата?

    Борете се за мир, не поддържайте и не финасирайте войната.

    18:14 18.01.2026

  • 39 Весело

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "От кога точно":

    Тома Берев има богат опит в корупцията, може да преподава как се прави корупция във всеки университет.
    Христанов изглеждаше свестен, защо се е захванал с Тома Белев?

    18:17 18.01.2026

  • 40 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Аман от анонимници дето само роднините им гласуват за тях

    Коментиран от #45

    18:17 18.01.2026

  • 41 Или пък

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха":

    саморазжалващи се комунисти, а по душа и сърце......?

    18:17 18.01.2026

  • 43 Ясно

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Стари барманки в нов бар":

    Някакви отлюcпени и3лишъци от сегашната коалиция ПП-ДБ-ДСБ

    18:22 18.01.2026

  • 44 Естествен подбор

    5 0 Отговор
    И те искат да лапат..

    18:23 18.01.2026

  • 45 Филип

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":

    Ами и ти си такъв. И такъв ще си останеш.

    18:23 18.01.2026

  • 46 03455

    1 0 Отговор
    Тия са от партия "Коалиция на Левите Европейски Сили"!

    Коментиран от #47

    18:24 18.01.2026

  • 47 Искаш да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "03455":

    от новите радикални розови троцкисти?

    18:26 18.01.2026

