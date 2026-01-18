Четири партии влизат в съюз срещу корупцията

Четири партии планират да сформират гражданско-политически съюз с цел да се противопостави на корупцията в страната. Това са "Единение", "Ние идваме", "Зелено движение", и "Средна европейска класа". Днес те проведоха национална среща в "Интер експо център" в София.
Четири партии правим коалиция или по-скоро гражданско-политически съюз. Задачата ни е да включим възможно най-голяма част от българското общество, активисти и организации в процеса на отвоюване на държавата, в борбата с корупцията и градивните политики, каза за БТА Иван Христанов, председател на "Единение".
Събираме се с гражданските организации и техните представители, защото е крайно време е партиите да бъдат в пряка връзка и да бъдем един цял антикорупционен блок, заяви Мария Капон, председател на "Ние идваме".
По думите на Даниела Божинова, съпредседател на "Зелено движение", те се опитват да привлекат гражданите, за да участват и да имат думата в една бъдеща коалиция.
Всички организации тук сме доказали във времето, че с действия се борим срещу всички безобразия, посочи Иван Иванов, зам.-председател на "Средна европейска класа".
1 българин
Коментиран от #3
17:37 18.01.2026
2 Този на
17:39 18.01.2026
3 Хмм
До коментар #1 от "българин":и за тях най-важното - тук не е Москва, поредните русофоби и българомразци
Коментиран от #9
17:40 18.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #23
17:48 18.01.2026
5 Като чуя зелено
17:48 18.01.2026
6 Иван Грозни
Коментиран от #17
17:49 18.01.2026
7 Фори
17:53 18.01.2026
8 Някой
Демагогия, "зелените" са толкова еколози, колкото комунистите са социалисти.
Тече залагане кой ще съсипе Европа?
1. Мигрантите
2. Гейовете - феновете на Дъгата
3. "Зелените"
4. Феминистите/баба Урсула/
5. Путин
6. Тръмп
Коментиран от #37
17:53 18.01.2026
9 анализатор
До коментар #3 от "Хмм":Предполагам, че харесваш Украйна и Зеленио !
Коментиран от #33
17:53 18.01.2026
10 ф6к7ниш
17:56 18.01.2026
11 глясувайте за нас
17:57 18.01.2026
12 незнайко
Коментиран от #16
17:57 18.01.2026
13 съселяни
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А бре, ти не си ли от с, Жабокрек, май сме съселяни ?
17:57 18.01.2026
14 8888
Коментиран от #31
17:58 18.01.2026
15 Ал Капоне
17:58 18.01.2026
16 как кой ще ги ръководи
До коментар #12 от "незнайко":Командващия офицер под зоркото око на наблюдаващия!
17:58 18.01.2026
17 Весело
До коментар #6 от "Иван Грозни":БСП и те са коалиция от двайсетина псевдо партийки. Кой редови бесепар пенсионер може да каже името на лидера си и имената на партиите в коалицията на БСП?
Червените бабички още си мисрят, че гласуват за "другаря" Тодор Живков.
Коментиран от #32, #35
17:59 18.01.2026
18 само за наивници
18:00 18.01.2026
19 Стари барманки в нов бар
"Ние идваме" = Бабикян и Хаджигенов
"Зелено движение" = екс-коалиционни партньори на ДБ и ДСБ
"Средна европейска класа" (СЕК) = екс-мандатоносители на първата колаиция ПП (преди ПП да стане партия)
Коментиран от #21, #43
18:01 18.01.2026
20 Промяна
18:01 18.01.2026
21 с две думи
До коментар #19 от "Стари барманки в нов бар":все лузери
Коментиран от #24
18:02 18.01.2026
22 Софийски селянин,
18:04 18.01.2026
23 Петър
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Това са опити да разсеят избирателите.
18:04 18.01.2026
24 Даже
До коментар #21 от "с две думи":Лузери е мако казано. Доказали се дребни кърлежи.
18:04 18.01.2026
25 Пен
18:05 18.01.2026
26 А сега
18:06 18.01.2026
27 Георгиев
18:06 18.01.2026
28 От кога точно
Коментиран от #38, #39
18:06 18.01.2026
29 И тая Мария Капон
Коментиран от #36
18:08 18.01.2026
30 Ха ха
Коментиран от #41
18:09 18.01.2026
31 Някой
До коментар #14 от "8888":Който е безгрешен, нека той хвърли първия камък.
Дали има българин над 21 годиншна възраст, койго поне веднъж в живота си да не е грешил. Който да не е укривал данъци, да не е крал, да не е лъгал, да не е грасувал поне веднъж за БСП, НДСВ, ГЕРБ, ИТН, ВМРО, "АТАКА", "Възраждане" ...
18:10 18.01.2026
32 Така ще е!
До коментар #17 от "Весело":Нямаше да е зле наистина да имаха един сегашен Тодор Живков. А то имат мазния интересчия Зафиров. Те даже не знаят, че той е гробокопач на тази партия.
18:10 18.01.2026
33 Хмм
До коментар #9 от "анализатор":харесвам си България, тя ми стига, а по света само на екскурзия и обратно
18:10 18.01.2026
34 Ква е тая еврейска сган бре ? А?
18:10 18.01.2026
35 анализатор
До коментар #17 от "Весело":То изглежда е по добре да гласуваме за Тодор Живков, отколкото за Кокорчо !
18:11 18.01.2026
36 Ама разбира се
До коментар #29 от "И тая Мария Капон":тя е лицето на "Антикорупцията" .
18:13 18.01.2026
37 Вовата съм
До коментар #8 от "Някой":Путин е с най-малки шансове май :)
18:13 18.01.2026
38 Познато
До коментар #28 от "От кога точно":На вниманието на зелените в Европа и България
А взривените снаряди, бомби и ракети не замразяват ли атмосферата?
Борете се за мир, не поддържайте и не финасирайте войната.
18:14 18.01.2026
39 Весело
До коментар #28 от "От кога точно":Тома Берев има богат опит в корупцията, може да преподава как се прави корупция във всеки университет.
Христанов изглеждаше свестен, защо се е захванал с Тома Белев?
18:17 18.01.2026
40 Ивелин Михайлов
Коментиран от #45
18:17 18.01.2026
41 Или пък
До коментар #30 от "Ха ха":саморазжалващи се комунисти, а по душа и сърце......?
18:17 18.01.2026
42 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
43 Ясно
До коментар #19 от "Стари барманки в нов бар":Някакви отлюcпени и3лишъци от сегашната коалиция ПП-ДБ-ДСБ
18:22 18.01.2026
44 Естествен подбор
18:23 18.01.2026
45 Филип
До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":Ами и ти си такъв. И такъв ще си останеш.
18:23 18.01.2026
46 03455
Коментиран от #47
18:24 18.01.2026
47 Искаш да кажеш
До коментар #46 от "03455":от новите радикални розови троцкисти?
18:26 18.01.2026