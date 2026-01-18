Четири партии влизат в съюз срещу корупцията

Четири партии планират да сформират гражданско-политически съюз с цел да се противопостави на корупцията в страната. Това са "Единение", "Ние идваме", "Зелено движение", и "Средна европейска класа". Днес те проведоха национална среща в "Интер експо център" в София.

Четири партии правим коалиция или по-скоро гражданско-политически съюз. Задачата ни е да включим възможно най-голяма част от българското общество, активисти и организации в процеса на отвоюване на държавата, в борбата с корупцията и градивните политики, каза за БТА Иван Христанов, председател на "Единение".

Събираме се с гражданските организации и техните представители, защото е крайно време е партиите да бъдат в пряка връзка и да бъдем един цял антикорупционен блок, заяви Мария Капон, председател на "Ние идваме".

По думите на Даниела Божинова, съпредседател на "Зелено движение", те се опитват да привлекат гражданите, за да участват и да имат думата в една бъдеща коалиция.

Всички организации тук сме доказали във времето, че с действия се борим срещу всички безобразия, посочи Иван Иванов, зам.-председател на "Средна европейска класа".