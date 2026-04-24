Зелено движение подаде сигнал за незаконно строителство на крайбрежната алея във Варна

24 Април, 2026 12:12 1 149 16

Административните актове, с които се разрешава текущия ремонт са в противоречие с указанията на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предприемане на действия от страна на областния управител

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Зелено движение изпрати сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството, областния управител на област Варна и до Окръжна прокуратура - Варна относно издадени незаконосъобразни административни актове на бившия областен управител Андрияна Андреева въз основа на изгубило правното си действие разрешително за строеж, включващи заповеди с разрешение за текущ ремонт на брегоукрепителни съоръжения, несъгласувани с МРРБ и с "Геозащита" ЕООД-Варна като институции, отговорни за изграждането, поддръжката и ремонта на брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения.

От началото на 2025 г. на Крайбрежна алея, ул. „Капитан Георги Георгиев“ в гр. Варна се извършват строителни и ремонтни дейности в поземлени имоти публична държавна собственост, разрешени със заповеди на Андрияна Андреева, което буди подозрение дали извършените и извършващи се в настоящия момент строителни действия са съобразени с нужните строителни и технически стандарти и дали те не застрашават живота и здравето на гражданите.

Административните актове, с които се разрешава текущия ремонт са в противоречие с указанията на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предприемане на действия от страна на областния управител за осъществяване на изготвения още през 2009 г. цялостен инвестиционен проект за обект „Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителните съоръжения плажна зона, гр. Варна", който през 2024 г. МРРБ осъвременява и хармонизира с европейските изисквания за проектиране съгласно ЕВРОКОД.

Според изготвена количествено-стойностна сметка обектът е на стойност около 23 млн. лв., включен е в инвестиционната програма на МРРБ и към проектобюджета за 2025 г. и е посочен като приоритетен в Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството изрично отбелязва, че "други проектни решения, припокриващи се с посочения обект, са недопустими на този етап." В заповедите на г-жа Андреева не са посочени основанията, въз основа на които частно търговско дружество извършва ремонт по свой технически проект, без обявена обществена поръчка и без той да е съгласуван с отговорните институции. В заповедите не е посочено и дали на областния управител е известен техническият проект, още по-малко дали той е съобразен с европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции.

Зелено движение отправи искане към институциите да осъществят надлежна проверка и да предприемат действия за защита на държавния интерес и живота и здравето на гражданите като се спре осъществяването на „текущия ремонт“ и при установяване на наличието на административни нарушения или престъпления, да се уведомят компетентните правозащитни и правохранителни органи, респективно органите на изпълнителната власт, които упражняват контролни функции относно извършваните дейности.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Там строи кметът на Варна.

    12:15 24.04.2026

  • 2 Града на мутрите

    15 1 Отговор
    С купени институции

    12:15 24.04.2026

  • 3 Цялото

    13 2 Отговор
    крайбрежие варварски е унищожено !

    12:16 24.04.2026

  • 4 СССс

    16 4 Отговор
    Зелени НПО да метат улиците,а не да крадат милиони.

    12:19 24.04.2026

  • 5 1234

    16 6 Отговор
    Тоя няма ли кой да го пречука в някое зелено дере и прасетата да го довършат.

    12:20 24.04.2026

  • 6 Сталин

    10 2 Отговор
    Бе направо да се изсича парка и да се застрои с 50 етажни блокове,цървулите и без това са свикнали да живеят в коптори без дървета трева и цветя ,на прасетата това не им прави впечатление

    12:30 24.04.2026

  • 7 зелена еуглена

    4 5 Отговор
    Герберския разследван облажен Благ варненски кмет да си подаде оставката.

    12:30 24.04.2026

  • 8 Лешоядите

    7 0 Отговор
    ремонтите са си ок, но са в полза на групировката за сметка на държавата !!!

    12:37 24.04.2026

  • 9 гОШО

    8 3 Отговор
    Белене за теб , зелена измет

    12:39 24.04.2026

  • 10 я си знам, ама и вие знаете

    8 3 Отговор
    Тоя някога ще го вкарат ли в затвора.

    12:42 24.04.2026

  • 11 лама Иво Калушев

    5 2 Отговор
    Ееее с Томата как хубаво си изкарахме на Трифон Зарезан... Хапнахме, пийнахме, а после учихме прерожденците да си отварят съзнанието през задната фонтанела... Веселба голяма стана на хижата тогава

    13:10 24.04.2026

  • 12 язък значи

    5 1 Отговор
    Аман вече от НПО .Как в Монако има крайбрежна алея , а във Варна да няма и само кучета да се разхождат . Тези спънаха проекти за милиарди в България

    13:19 24.04.2026

  • 13 Зелн терор

    6 1 Отговор
    Ей заради тоз лифтовете на Витоша не работят. От години буните се сриват и трябва наистина ремонт. Постоянно се срива и склона и трябва да се прави защото морето един ден до Чайка ще стигне. От София акъл да дава за морето да ходи да си храни лешоядите. Дали са ививцТа на концесия и правят нещо хубаво за туристите и за всички. И може да стане по добре. Сега това което прави е точно РЕКЕТ. Няма никакъв законен интерес само ей тъй мръсно да правиза пари. Ако продължава така по скоро варненци на протест срещу зеления октопод ще изкара. Арматурата се вижда вече на носещата конструкция на места има пропадане. Буните са от 50 години и 35 години нищо не е правено по тях. Направиха подпорна стена под делфинариума и трябваше да я продължат защото постоянно на завоя има срутища всяко лято. Там цялата зона е такава и беше забранено строителството ама сега трипат блокове. Нека то свлачието е на 11 километра в шелфа а брега и си дърпа по малко. Ще се сегат за трифон зарезан и пътя. За златни

    13:22 24.04.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    С Тома Белев какви неща сме правили на хижа Петрохан

    14:12 24.04.2026

  • 15 007 лиценз ту кил

    1 1 Отговор
    На Петрохан всичко е законно.

    14:22 24.04.2026

  • 16 Тома

    1 0 Отговор
    Така аптекаря и политика марешки осъден на 4 години затвор ефективно си построи в морската градина кокошкарник на два етажа.Да кажем и в затвора не влезе защото си плати

    14:45 24.04.2026

