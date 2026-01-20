Важните новини във ФАКТИ на 20.01.2026 г.

Промени: Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица"

Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица", съобщават от БНР.

Антон Кутев: Радев ще е близо до пълно мнозинство, но ще търси коалиции

Въпросът вече не е "дали", а "как" президентът Румен Радев ще атакува изпълнителната власт. След като във вчерашната си прощална реч държавният глава поиска прошка и намекна за ново начало, днес един от най-близките му съратници – Антон Кутев, свали картите на масата. В ефира на NOVA бившият говорител на служебните кабинети очерта изключително амбициозен, но и политически рисков план: пълна доминация в следващия парламент.

София ускорява модернизацията на трамвайния транспорт

След като през 2025 г. в столицата бяха изградени 4,4 км нови трамвайни трасета, Столична община преминава към следващ етап – подготовка и реализация на ключови проекти за рехабилитация на съществуващата трамвайна инфраструктура, част от които не са обновявани от десетилетия. Модернизацията на трамвайната инфраструктура остава сред водещите приоритети на общината. Усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии, така и към рехабилитацията на съществуващи, които не са обновявани и подготовка на проекти.

КС образува дело за мандата на Борислав Сарафов

Конституционният съд образува дело, по което трябва да реши дали ограничението от 6 месеца за и.ф. главен прокурор, шеф на ВКС и ВАС, противоречи на конституцията.

КС ще реши делото за оставката на Румен Радев за няколко дни

Делото за оставката на Румен Радев ще се реши в рамките на няколко дни. Това заяви пред Нова телевизия председателят на Конституционния съд Павлина Панова, която е и докладчик по образуваното дело №3.

Михаил Миков: Включването на Радев не може да не предизвика ревност и напрежение

Появата на всеки нов политически субект с потенциал не може да не предизвика ревност и напрежение. Очаквам новата формация на Румен Радев да бъде атакувана от много хора. Това заяви в интервю за NOVA NEWS бившият председател на БСП Михаил Миков за заявката на президента Румен Радев да участва на изборите за парламент през пролетта.

Александър Андреев: Избирателната активност зависи от посланията, а не само от начина на гласуване

Оставката на президента е прецедент, който ще се отрази върху изборния процес. Това заяви бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев. Той коментира ключови теми около предстоящите избори в предаването „Денят на живо” по "Нова нюз".

Социолози за Румен Радев: Ще трябва да трансформира своя образ. Протестите не припознаха Радев! Ситуацията е различна

Посланията в обръщението на Румен Радев бяха в линиите на очакваното. Критиките бяха доста всеобхватни и в различни посоки, имаше определения за какъв е моделът за развитие на България и т.н. 2022 г. той заговори, че има свой проект на Конституция. Това са темели, които той е поставял през годините. Новото, което ми направи впечатление беше прошката, която той поиска, което не е обичайно за него. Това го постави по-близо до народа. Това заяви социологът Боряна Димитрова в предаването „Още от деня” по БНТ.

Андрей Райчев: Румен Радев влезе в позицията на царя, вълната ще е много голяма

Не научихме нищо ново, това са фрази, които сме чували често от президента през последните месеци. Ако той се опитва да прелегитимира обществения договор в България, въпросът е колко радикално изглежда това предоговаряне от гледна точка на Румен Радев, как изглежда новият начин и колко подкрепа може да събере това в обществото. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ политологът Христо Панчугов във връзка с подаването на оставка от президента и заявката му да участва в политиката със собствен проект.

Ваня Григорова определи като "много правилен ход" оставката на Румен Радев

След сериозните протести и след като правителството падна беше ясно, че президентът Радев излиза. Вече има много сериозни очаквания към него. Очаква се да излезе и да пребори змея, когото критикува години наред. Това каза Ваня Григорова, лидер на "Солидарна България" в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Владислав Панев за Румен Радев: Не бързай да се радваш на нов началник, защото не го знаеш какъв ще излезе

"Не бързай да се радваш на нов началник, защото не го знаеш какъв ще излезе". Народните поговорки са плод на вековна мъдрост и хич не са случайни. Политикът Радев е нещо много различно от президентът Радев. Винаги държавните глави са се радвали на високо одобрение, защото такава е работата им. Новогодишни приветствия, от време на време вдигнат юмрук. Какво може да се обърка? Максимум изпуснати реплики за Крим. След това Първанов може да разкаже какво е на разкаляния терен на политиката. От 50% рейтинг, АБВ едвам прескочи бариерата.

Евродепутатът от “Европа на суверенните нации” Станислав Стоянов се присъедини към протеста срещу сделката с Меркосур

„Меркосур е нов удар за европейското земеделие - твърде много европейски политики отслабват и унищожават нашите стопанства. Достатъчно! Трябва да се сложи край на контрапродуктивната политика на Европейската комисия“.

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с Радев, ще го остави да се бори с реалността

ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект, ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева на въпрос на БТА относно оставката на президента Румен Радев и как негово участие в изборите ще се отрази на резултатите на ГЕРБ.

Иванчева: Нямам никакви договорки с Радев и Йотова

Бившият кмет на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева, която беше освободена 10 месеца предсрочно след помилване от вицепрезидента, заяви във фейсбук, че няма никакви договорки с Радев или Йотова.

Борисов: Радев звучеше нелепо

Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Радев. Когато фактите говорят, и боговете мълчат. Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Това казва във видеоизявление в профила си във фейсбук лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов.

Бургас обявява грипна епидемия, Варна удължава мерките

Нова област в страната обявява грипна епидемия. Това е Бургас, където от 22 януари до 30 януари включително влизат в сила временни противоепидемични мерки.

МТСП затяга контрола срещу нелегалните социални услуги

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) ще може да проверява и социални услуги, чийто лиценз е бил отказан, отнет или прекратен. Така Агенцията ще може да проследява дали не се предоставят социални услуги въпреки липсата на лиценз. Това предвиждат промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, които Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предлага и които вече са публикувани за обществено обсъждане.

Гроздан Караджов: Отварянето на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата

Отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който днес посети граничния пункт.

7 коня изгоряха във Варна

7 коня изгоряха при пожар във Варна. Инцидентът стана през нощта в конна база „Фанагория“ в парка на квартал Аспарухово, съобщи бТВ.

„Да, България“: Снишаването на правителство ни за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от „Магнитски“ е жалко

В светлината на предстоящата среща на върха на европейските лидери по отношение на Гренландия, България трябва да заеме ясна позиция за гарантиране на териториалната цялост на всяка една държава-членка. Решенията за бъдещето на всяка суверенна държава трябва да се вземат от нейния народ, а не да се налагат от външна сила. Това заявяват от "Да, България" и допълват:

Индустриалната политика не трябва да бъде за сметка на националните бюджети за здравеопазване

„Индустриалната политика не трябва да бъде за сметка на националните бюджети за здравеопазване и за сметка на пациентите.“ Това предупреждение отправи българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в пленарния дебат в Страсбург по предложението за Регламент за определяне на рамка за укрепване на наличността и сигурността на доставките на критично важни лекарствени продукти, както и на наличността и достъпността на лекарствени продукти от общ интерес, и за изменение на Регламент (ЕС) 2024/795.

Онлайн търговците не могат да отнемат правото на отказ през февруари заради смяната на валутата

През февруари, когато единствената официална валута в България ще е еврото, а потребители ще поискат да се възползват от правото си на отказ от заплатена в левове през януари онлайн покупка, може да възникнат спорове между клиент и търговец. За това предупреди по Bulgaria ONA AIR основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова и даде практически съвети за преодоляването на подобни казуси.

Маймуна с памперс обикаля "Люлин"

Маймуна с памперс беше забелязана на свобода в столичния квартал „Люлин“, като се катереше по жици на жилищна кооперация. Случаят предизвика широк обществен интерес и повдигна сериозни въпроси за отглеждането на екзотични животни в домашни условия. По темата в ефира на bTV говори Явор Гечев – активист за защита правата на животните. По негови думи има информация, че животното е било видяно в осми микрорайон на „Люлин“, а по-късно вероятно е прибрано от собствениците си.

Оставката на президента Румен Радев вече е внесена в КС

Оставката на президента Румен Радев вече е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне, информират от dariknews.bg.

Координационният център за еврото: Близо 60% от левовете в обращение са изтеглени

Координационният център към Механизма за еврото отчете на брифинг действията на различните регулаторни институции, които следят въвеждането на единната европейска валута, съобщават от Нова телевизия.

"В последната седмица няма сигнали за проблеми с обмяната на лева в търговските банки. Всичко започва да върви доста синхронизирано и в добър порядък. Никой да не чака последния момент за обмяна, можем да избегнем допълнителни трудности с хора, които имат повече левова наличност. Изтеглените от обращение левови наличности са над 58% от паричния агрегат. През изминалата седмица процентът беше 48 - трендът продължава да е прогресивен", съобщи председателят на центъра Владимир Иванов, който ръководи и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Той напомни, че едновременното разплащане с лева и евро приключва от 1 февруари. "Всички банкноти и монети могат да бъдат обменени без ограничение до 30 юни 2026 година, а в БНБ - безсрочно. На никого няма да бъде отказано да се освободи от левовата си наличност", обобщи Иванов.