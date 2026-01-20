Новини
България »
Иванчева: Нямам никакви договорки с Радев и Йотова

Иванчева: Нямам никакви договорки с Радев и Йотова

20 Януари, 2026 17:42 706 6

  • десислава иванчева-
  • румен радев-
  • илияна йотова

Вчера Иванчева коментира оставката на президента Румен Радев

Иванчева: Нямам никакви договорки с Радев и Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият кмет на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева, която беше освободена 10 месеца предсрочно след помилване от вицепрезидента, заяви във фейсбук, че няма никакви договорки с Радев или Йотова.

"Време е да се включа и да спра спекулациите на всякакви тролове, подлоги и хора от други политически партии, на които разбирам, че им се объркват сметките и ме нападат ожесточено за поста ми за Радев. Объркали сте мястото за изливане на гнева си. Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев, Йотова и президентската институция. Когато прекарате дори един ден в затвора, без да сте виновни, тогава елате и хвърляйте камъни по мен", пише тя.

"Нямам никакви договорки с Радев или Йотова. Никога не са искали нищо от мен. Нито съм се виждала, нито съм се чувала с тях. Благодарността ми не е плод на сделки, а на сините очи на сина ми, които виждам всяка сутрин, когото днес имам щастието да прегръщам – вместо да гледам решетките на затвора", категорична е тя.

"Майка ми ме е учила, че когато някой направи добро за теб, е редно да благодариш. Помилването можеше да стане по-рано, но можеше и изобщо да не се случи. За мен този жест е подарък – за мен, за детето ми и за майка ми. Благодарна съм и на гражданското общество. Без тази подкрепа е напълно възможно да не се беше стигнало дотук", посочва още бившият кмет на район „Младост“.

"Всички, които разпространяват гнусни внушения за „договорки“, очевидно живеят в свят на търговия и сделки. Моят живот не е такъв", пише в заключение тя.

Вчера Иванчева коментира оставката на президента Румен Радев. "Още когато получих благата вест в Сливен за помилването ми от президентството разбрах, че Радев и Йотова са решили да скочат в дълбокото. Знаех, че моята свобода е зaлог в ръцете на мафията. Даваха си сметка, че това ще го конфронтира със статуквото, ще развали комфорта му. Пожелавам му успех в тежкото начинание да чисти тинята, помията във всички институции и на всички нива, особено в правосъдието. Пожелавам и на българите този път чудото да се случи и да заживеем в свободна България!", написа Иванчева след новината за оставката на президента.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На мафията

    6 1 Отговор
    Интригите веднага започнаха

    17:44 20.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    5 6 Отговор
    И кво ни боли кво е казала Иванчева

    Коментиран от #6

    17:47 20.01.2026

  • 3 Точно

    1 1 Отговор
    Партия на потърпевши от прокурорската бухалка.

    17:48 20.01.2026

  • 4 Горски

    7 1 Отговор
    Напротив на тази жена и скроиха шапката оня строителен мошеник за да я вкарат в затвора невиновна и има пълното право да се изказва. Ако бяха толкова свестни, колкото ги описвате, щяха да са ви помилвали още преди години. Всички влизат в Парламента с големи нагласи, голяма нахъсаност да подобрят държата. И като са вече вътре , нищо не правят ЗАЩО? Защото мафията не позволява нищо добро да се случи. Иванчева+ Петрова време е вие да се кандидатирате за президент за да имат хората най после за кого да гласуват истински и доказани борци срещу мафията платили с 8 години по затвори и арести по достойни в бг от вас няма.

    17:51 20.01.2026

  • 5 факт

    7 0 Отговор
    Иванчева много разсъблечена при тези минусови температури.Оставете жената да си гледа детето.Колкото лежа,лежа.Онези двете майка и дъщеря убийци още не са осъдени май.Дъщерята митка нагоре,надолу на свобода.Тях коментирайте,а не тази нещастна жена която чрез постановка осъдиха.

    17:54 20.01.2026

  • 6 ДА АМА ИМА ХУБАВИ ИСТИНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    ЦИЦКИ...НЕ КЪТ ТВОЙТЕ УВИСНАЛИ СИЛИКОНИ..

    17:56 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове