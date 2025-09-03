Важните новини във ФАКТИ на 03.09.2025 г.

Почина жената, пометена от АТВ в Слънчев бряг

35-годишната Христина, която беше най-тежко пострадалата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е починала. Трагичната новина беше потвърдена от УМБАЛ-Бургас, където жената беше в мозъчна смърт през последните две седмици.

Българите масово купуват злато, пазарът надхвърля 1 милиард лева

Пазарът на инвестиционно злато в България ще достигне рекордната сума от 1 милиард лева до края на 2025 година, съобщи в интервю пред БНР Стоян Тонев, представител на дилър на благородния жълт метал. В момента пазарът е достигнал около 800 милиона лева и до края на годината ще премине психологическата граница от един милиард.

Весела Чернева: Публична тайна е, че продавахме оръжие на Украйна през посредници

Това е особеният принос на България в началото на войната през пролетта на 2022 г. България наистина направи много за спирането на руската атака. Бързо успя да се организира, въпреки тогавашното участие на БСП в правитеството. Оръжията бяха продавани, а не подарявани, разбира се. Това каза в интервю за Nova News Весела Чернева, която бе съветник на тогавашния български премиер - Кирил Петков.

Десислава Иванчева се лекува в болница от двустранна пневмония

Бившата кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева е приета в болница с двустранна пневмония. Това съобщи самата тя във Фейсбук профила си, като обясни, че заболяването е резултат от нелекувани усложнения по време на престоя ѝ в затвора.

Пламен Димитров: Инфлацията расте, доходите - не

Инфлацията расте, цените се увеличават, доходите не нараснаха с такива темпове, каквито бяха през последните няколко години. 5% е масовото увеличение на заплатите. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в студиото на „Пресечна точка” по "Нова телевизия".

Бойко Борисов: Румен Радев да отиде при Ердоган и да предоговори сделката с "Боташ"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира редица важни въпроси в началото на новия политически сезон в родния парламент.

Протестиращи блокираха центъра на София

Протест под надслов "Отпор срещу диктатурата" се провеждав София, съвпадайки с първия работен ден на Народното събрание след лятната ваканция. Демонстрацията е организирана от гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" и започна в 18:30 часа пред Съдебната палата, припомня БНР.

Паскал остава на свобода

Прокуратурата не е протестирала отказа на Софийския градски съд да пусне от ареста разследвания за контрабанда Никола Николов-Паскал. Той остава на свобода срещу парична гаранция от 50 000 лева, съобщиха от Софийския апелативен съд.

Моторист загина при удар в бетоновоз край Пловдив

Трагичен инцидент отне живота на моторист на Околовръстното шосе в Пловдив днес следобед. Катастрофата стана в района на разклона за село Марково, потвърдиха свидетели в социалните мрежи.

Запалил се румънски автобус затвори пътя Варна-Бургас

Автобус се запали на пътя Варна-Бургас, в района на село Рудник. Автобусът е с румънска регистрация, превозващ 45 туристи.

Методи Методиев става зам.-управител за Българи в МВФ

Кабинетът определи заместник-министърът на финансите Методи Методиев за заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд, съобщават от пресцентъра на МС.

Теодор Славев за визитата на Зафиров в Китай: България не може да има две външни политики

Има огромен казус, защото по Конституция външната политика на държавата се определя от Министерски съвет и няма как да има две външни политики. Не знам какво е правил вицепремиерът там. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ политологът Теодор Славев във връзка с официалното посещение на делегация на "БСП – Обединена левица", водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров, в Китай по покана на Китайската комунистическа партия.

Тролей и трамвай се удариха в района на площад "Руски паметник" в София

Тролей и трамвай се удариха в района на площад "Руски паметник" в София, предаде bTV. Инцидентът е станал около 18:00 часа.

Иван Таков за визитата на Зафиров в Пекин:Китай е втората икономика в света. Ние загубихме връзките си с тази страна

Китай е втората икономика в света. В последните години ние загубихме връзките си с тази страна, а те са важни. Голяма част от европейските държави поддържат добри отношения с Китай. Аз съжалявам, че не успях да пътувам до Китай, защото бях ангажиран тук. Това заяви заместник-председателят на БСП и председател на транспортната комисия в СОС Иван Таков в предаването „Лице в лице“ по бТВ по повод визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров, за което му бе поискана оставката.

Иван Таков: В СОС отдавна говорим за билет от 80 стотинки от 1 януари

В Столичния общински съвет (СОС) отдавна говорим за билет от 80 стотинки от 1 януари. Това заяви Иван Таков, председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на Местна коалиция "БСП за България" в СОС по повод предложенията на "Спаси София" за промени в цените на превозните документи. "Борис Бонев сигурно е забравил, че на председателски съвет още през май настоях цената на всички превозни документи да бъде закръглена надолу при смяната на лева с евро, каза Иван Таков. - Досега няколко пъти сме обсъждали темата с колеги от различни политически групи в СОС. И по този въпрос нямаме абсолютно никакви различия. Радвам се, че и от "Спаси София" мислят по този начин и ще подкрепят едно такова решение. Освен това, Законът за въвеждане на еврото в Република България е много ясен, че въвеждането на еврото не може да води до увеличаване на цените на стоките и услугите, освен когато това е обосновано от обективни икономически причини".

Ключов пробив на жп тунел № 8 в участъка между Елин Пелин и Костенец

Приключи прокопаването на още един тунел в участъка между Елин Пелин и Костенец. Съоръжението е с обща дължина 1135 метра и е пробит по Новия австрийски тунелен метод (НАТМ). Пробивът е извършван едновременно от двете страни.

Парламентарна комисия отхвърли ветото на Румен Радев върху Закона за държавната собственост

Депутатите от Комисията по конституционни и прави въпроси в Народното събрание отхвърлиха ветото на президента Румен Радев на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.

Четири станаха жертвите след тежката катастрофа край село Константиново

Четири станаха жертвите на катастрофата край симеоновградското село Константиново.

Манолова: Правителството да изтегли законопроекта за ВиК с такса водомер

Внесеният от МС проектозакон за ВиК, освен че не решава проблемите в сектора, натоварва българските граждани с три нови такси “водомер”. Това заяви в свое становище, изпратено до НС, председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова.

Гуцанов: За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв., но трябва окончателно решение за това, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във времето за отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Двама души загинаха при челна катастрофа в Хасковско (ВИДЕО)

Два автомобила са се ударили челно на прав участък в района на симеоновградското село Константиново, съобщи БНР.

Заснеха черен леопард и в полето край дупнишко село

Заснеха черен леопард край дупнишкото село Крайници.

От "Да, България" поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай. "Той гледа на изток"

Ние от "Да, България" разработихме план за отпор и противопоставяне на завладяната държава. С него смятаме да покажем, че тази страна може да се управлява по различен начин и че ние можем да бъдем алтернатива на управляващото мнозинство. Това заяви Ивайло Мирчев на брифинг в Народното събрание, цитиран от novini.bg.

Жечо Станков: Заради дълговете към "Боташ" "Булгаргаз" може да фалира и хората да останат без парно

Сумите по договора с "Боташ" ще бъдат използвани за плащане на руската държава за изграждане и довършване на ядрени централи в Турция. Чрез този контракт сме отдали печалбата на "Булгаргаз" за 200 години напред. Тя ще отива по сметките на турския газов оператор. Това тежи изключително много на нашата енергетика, преговорите по изменение на договора са изключително тежки, турските колеги желаят да получат цялата сума по договора. Разсрочване означава още по-голяма тежест - с индексация до 8 милиарда. Договорът няма клауза за прекратяване. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков.