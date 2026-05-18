Илияна Йотова след посещението в Баку: Всички ме поздравяваха с честита "bangaranga"

18 Май, 2026 20:04, обновена 18 Май, 2026 20:11 1 616 62

Бях един от най - щастливите хора хора там след победата на DARA

Президентът Илияна Йотова също коментира победата на DARA при завръщането си от Азърбайджан.

"Аз се връщам от огромен форум в Баку и преди още всеки да ме поздрави и да ми каже добър ден на английски, на френски, на местния език дори, първото нещо беше "Честита победа", честита "bangaranga". Така че бях един от най - щастливите хора на този форум.

Така всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната, защото имаше представители от много далечни краища на земното кълбо. Считам, че имаме всички възможности и най-вече амбиция догодина да се представим и като блестящи домакини.", заяви президентът на Република България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даранга

    12 7 Отговор
    Израел се опита нечестно да спечели Евровизия. Украйна видя в "Бангаранга" руска ръка чрез Киркоров

    Коментиран от #8

    20:13 18.05.2026

  • 2 хах

    32 4 Отговор
    Майтап си правят , тука вече положението не е добре. Стига толкова интернет за днес.

    Коментиран от #21

    20:13 18.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Илияна Йотова има ли роднинска връзка с Дарина Йотова?

    20:13 18.05.2026

  • 4 Гост

    26 3 Отговор
    Сменяме химна!

    20:14 18.05.2026

  • 5 Сатана Z

    22 5 Отговор
    Българите обикновено се паздравяват с Честита баня!

    Коментиран от #12, #19, #45

    20:14 18.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 .....

    12 1 Отговор
    Мани😂😂

    20:14 18.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Даранга":

    Израел си купи 280 точки ама само с пари не става.

    Коментиран от #23

    20:14 18.05.2026

  • 9 Банга ранга

    7 14 Отговор
    Копеи😜

    Коментиран от #31

    20:15 18.05.2026

  • 10 Пич

    16 3 Отговор
    Е то - с какво друго да те поздравят?! Да черпиш Дара, че въобще са намерили нещо...

    20:15 18.05.2026

  • 11 Софийски селянин,

    19 3 Отговор
    И ти ли ма прутке...

    20:15 18.05.2026

  • 12 Ха,ха

    29 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Взеха ни на подбив🤣🤣

    20:15 18.05.2026

  • 13 авантгард

    29 0 Отговор
    Това е напълно несериозно.
    Песнички, спортни постижения, алабала.....
    А нещо от реалната политика или икономика има ли??
    Откачалки.

    20:16 18.05.2026

  • 14 Гресирана ватенка

    8 18 Отговор
    Копейките груххтят 😁

    Коментиран от #30

    20:17 18.05.2026

  • 15 Ха,ха

    6 7 Отговор
    Мерси,мерси,вече сме известни в цял свят🤣

    20:17 18.05.2026

  • 16 Май

    29 4 Отговор
    с тая Банга Ранга станахме за шегу ?

    20:17 18.05.2026

  • 17 Фройд

    25 1 Отговор
    А светия синод, няма ли и той да се включи ?!

    Всички полудяха.

    20:18 18.05.2026

  • 18 С какво

    20 1 Отговор
    друго ? При купища резили и визитата на завода за мръсотии на другарите Братанови в Азербайджан ?! Нормално е да се бъзикат . Голяма "гордост" , бе .

    20:19 18.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гориил

    18 3 Отговор
    Като се има предвид, че Баку е блокиран от европейските санкции, посещението беше приветствано от Турската република, която отказа да се съобрази с тези санкции.За да облекчи натиска от Запада, Илхам Алиев крои заговор срещу Москва, но плаща тройна цена за това, губейки руския пазар и потъвайки в блатото на изолацията.Всеки европеец трябва да знае и разбира, че всичко, което ядосва и дразни Русия, ще се върне като бумеранг и ще нанесе удар с колосална сила.

    20:20 18.05.2026

  • 21 Aлфа Bълкът

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "хах":

    По телевизията е още по-зле, ни в клин, ни в в ръка "Бангаранга".

    20:21 18.05.2026

  • 22 Т Живков

    3 15 Отговор
    Само така!Смъртт на комунизма!

    20:21 18.05.2026

  • 23 Софи

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Мосад не успя да пребори Бангаранка

    20:26 18.05.2026

  • 24 Истинско обещание 🇮🇷

    5 5 Отговор
    МНОГО МОЛЯ НЯКОЙ ДА Е ЗАСТРЕЛЯ ТАЯ ДЪРТА ГРОЗНА КОМУНИСТКА

    Коментиран от #55

    20:26 18.05.2026

  • 25 ПИША КАТО БЪЛГАРИН

    20 3 Отговор
    Пиша и в качеството си на човвк, занимавал се с българска народна музика от малко дете ! Виждайки изявите на Радев, Йотова и други продажници, щом толкова се радват на Дара, за мен ТИЯ СА БЕЗ ГРАМ МУЗИКАЛНА КУЛТУРА, КОЯТО Е ЧАСТ ОТ ОБЩАТА КУЛТУРА НА ЧОВЕКА !!! СРАМОТА ЗА ТЯХ !!!

    Коментиран от #40

    20:27 18.05.2026

  • 26 Дада

    8 3 Отговор
    Кой пък те поздравява теб на болшевишка чумо

    20:27 18.05.2026

  • 27 Гориил

    13 2 Отговор
    Представянето на руския газ като азербайджански няма да проработи дълго.Производството на петрол в Азербайджан не е достатъчно голямо, за да покрие нуждите на рафинерията в Бургас.Въпреки че Баку произвежда петрол, той не е значителен или авторитетен играч на петролния пазар.

    20:28 18.05.2026

  • 28 Зеления

    8 1 Отговор
    Престанете да пишете Дара на латиница !

    20:28 18.05.2026

  • 29 В тоя стан

    10 0 Отговор
    бангaмaнгата ще стане ли целогодишен хит като в шмерцовия ЕС(ес)?

    20:29 18.05.2026

  • 30 Трола с гресираната ватенка

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    20:31 18.05.2026

  • 31 Шокиран шекелджия на Оземпика

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Банга ранга":

    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    Коментиран от #47

    20:34 18.05.2026

  • 32 Идиотова е с две пръстета чело

    13 1 Отговор
    и интелект също като Ивайло Мирчев. Нормално е да си фантазира, че чaлмите я поздравяват, дори когато я гаврят.

    20:35 18.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 сат1

    9 0 Отговор
    В Пловдив викат бангамайна.

    20:40 18.05.2026

  • 36 Те дори не знаят какво честитят

    3 1 Отговор
    Бангаранга трайно промени политическия пейзаж у нас. Победата дойде после...

    Коментиран от #52

    20:40 18.05.2026

  • 37 Ха ха ха

    7 3 Отговор
    Честита Чунгачанга чибуРАШКИ........

    20:40 18.05.2026

  • 38 Добре че

    1 10 Отговор
    Бате Бойко построи подходящи зали за провеждането на Евровизия. Щяхте да гледате догодина Евровизия от Израел. Съгласно регламента ако България откаже да провежда Евровизия 2027, класирания на второ място получава домакинството.

    20:41 18.05.2026

  • 39 ОЛИ

    9 0 Отговор
    ГОФРЕНИ

    20:41 18.05.2026

  • 40 Трябва да се радват

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "ПИША КАТО БЪЛГАРИН":

    Спечелихме най-големия музикален конкурс в Европа. Когато Германия спечели с песента "Сателит", никой не ги поздравяваше с Честит "Сателит", защото не им беше за първи път!

    20:45 18.05.2026

  • 41 НЕКА РАДЕВ И ЙОТОВА

    11 4 Отговор
    Отговорят на един немаловажен въпрос !!! КЪДЕ СА ЗА ТЯХ: ЛИЛИ ИВАНОВА ,ЕМИЛ ДИМИТРОВ, ВЕСЕЛИН МАРИНОВ И ДРУГИ НАШИ ТАЛАНТИ !!! ЗАЩО ГИ ЗАБРАВИХМЕ ??? ПЪЛНА СРАМОТА ЗА РАДЕВЦИ !!! ДРУГО , БРАТЯ БЪЛГАРИ, С ТАЗИ КЛАСАЦИЯ НА ДАРА ИМА И НЕЩО ДРУГО ПО-ДЪЛБОКО ЗАМИСЛЕНО НЕЩО ДРУГО - ОТВЛИЧАНЕ ВНИМАНИЕТО. ОТ СЕРИОЗНИТЕ НЕЩА !!!

    20:46 18.05.2026

  • 42 Милен

    6 1 Отговор
    Щото си жената на БангоВасил!!!

    Коментиран от #46

    20:50 18.05.2026

  • 43 Маймунобанга бангаянга.

    7 0 Отговор
    Честита БАБА ЯГА И МАЙМУНОБАНГА! ДАРА Е СУПЕР ДОБРА ПЕВИЦА И ТАНЦЬОРКА НО ПЕСЕНТА И Е МАЙМУНСКА ДЖАМАЙКА. ИМА НЕЩО МНОГО КОФТИ.

    20:53 18.05.2026

  • 44 баба ранга

    5 0 Отговор
    прекалявате вече
    ни залъгвате с мижави пенцийки

    21:01 18.05.2026

  • 45 хе хе

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    В Русия също се поздравяват след баня!
    На руски звучи така: "С легким паром"!

    21:04 18.05.2026

  • 46 хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Милен":

    А ти си дъщеря му, Миленке!

    Коментиран от #51

    21:06 18.05.2026

  • 47 Къде видя, че я хвалят?

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Шокиран шекелджия на Оземпика":

    Лавров нещо за сатанизъм хортува, като че ли войната е нещо различно от дело на Лукавия...

    21:08 18.05.2026

  • 48 Факт

    1 1 Отговор
    Трябваше Михаела Маринова да ни представя с нейната Under Pressure - песен на световно ниво.

    21:09 18.05.2026

  • 49 Р Г В

    3 5 Отговор
    Престанете да си лъскате имиджа от заслугите на това талантливо момиче от Варна и нейния екип. Нищо чудно вече да сте пожълти......долни......си гащ...... Нямате срам .

    21:12 18.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "хе хе":

    Тя била ялова, за туй няма деца

    Коментиран от #54, #57, #59

    21:41 18.05.2026

  • 52 Ако имат поне малко акъл

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Те дори не знаят какво честитят":

    Няма да се подиграват с тази тема, за да не ги залеят и тях протести, както се случи у нас преди 5 месеца.

    21:51 18.05.2026

  • 53 Боже милостиви

    4 1 Отговор
    Прости им.
    Те не знаят какво правят!
    Докъде стигна деградацията на народа.

    21:52 18.05.2026

  • 54 ДА БЪДЕ!

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Милен":

    Ялови ще са всичките ти наследници!

    21:53 18.05.2026

  • 55 Къде видя

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Че е комуниска!

    22:03 18.05.2026

  • 56 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Президента Илияна Йотова да започва процедурата за преименуване на България в демократична Бангарангия.

    22:04 18.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 00000

    3 0 Отговор
    Не е ли обидно да наричат българите бангаранга ? Май се подиграват с нас.

    22:45 18.05.2026

  • 59 ДА БЪДЕ!

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Милен":

    НА ТЕБ И ЦЯЛАТА ВИ СЕКТА ДА ВИ ИЗСЪХНЕ РОДОСЛОВНОТО ДЪРВО!

    23:07 18.05.2026

  • 60 А50

    2 0 Отговор
    Това е подигравка, чиста бананова република

    23:22 18.05.2026

  • 61 Лена

    0 0 Отговор
    Сега те поздравяват с чанга чунга, но на другите избори, две в едно, поздравления няма да има! 100% е гарантирано! Успех!

    23:37 18.05.2026

  • 62 Яяяяяя

    1 0 Отговор
    Тоест честит хаос. Много мило

    00:20 19.05.2026

