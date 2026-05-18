Фридрих Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа

Първо официално посещение на Румен Радев на поста министър-председател на България. В Берлин той разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц.
Българският премиер беше посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц проведоха разговор на четири очи.
След срещата премиерът и канцлерът говорят пред журналисти.
Фридрих Мерц: "Сърдечно добре дошъл да кажа на новия премиер на България Румен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се, че днес сте в Берлин и сърдечно честито искам да ви кажа за първото място на страната ви в "Евровизия" - "Bangaranga". В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда, запомняща се мелодия."
Германският канцлер подчерта значението на първото чуждестранно посещение на Румен Радев като премиер именно в Германия.
"Вашето посещение, тъй скоро след встъпването ви в длъжност подчертава колко близки са връзките на нашите страни в Европа. Това е за нас чест и благодарим, че днес сте дошли в Берлин. При нас живеят стотици хиляди българи, ние сме икономически много тясно свързани едни с други. Германия е най-големият търговски партньор за България, в ЕС сме от много години добри партньори", обърна се Мерц към Радев.
Общата ни цел е да засилим Европа - подчерта Мерц.
"Радвам се, че можем да продължим тези наши връзки и под вашето ръководство в рамките на ЕС. Също така и в Европейския съвет - да засилим Европа, защото това е нашата обща цел, така сме го обсъдили и току що. Много съм благодарен, че засилването на конкурентоспособността на ЕС е едно от нашите централни цели. Трябва да задълбочим вътрешния пазар, трябва последователно, непрестанно да намаляваме корупцията и да разширяваме нашето сътрудничество. В неформалния Европейски съвет в Кипър, заедно с ЕК и с ЕП, се договорихме да съставим график с мерките и времевите цели. Като много от тези мерки трябва да бъдат приети още от 2026 година. Нужна ни е суверенна и икономически силна Европа с реформирана многогодишна рамка. В тази година ще се опитаме да определим накъде ще се разпределят европейските фондове и средства занапред. За мен е много ясно и за правителството ми - необходими са инвестиции в приоритетните сфери - конкурентоспособността и отбрана, затова и ние подкрепяме изрично предложената многогодишна финансова рамка."
Мерц и Радев са обсъдили войната в Украйна.
"По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност", посочи Мерц.
Източник: bntnews.bg
2 авантгард
Та кой точно и как броял гласовете?
Ще се окаже май накрая, че е било честитка загдето се натресохме в провалената еурозона.....
3 Хак
До коментар #2 от "авантгард":да ни е леврото !
19:48 18.05.2026
"Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
8 Софийски селянин,Пенсионер
Не че при тях е цвете за мирисане,и с тяхната гейлиберастия..
Коментиран от #64
19:50 18.05.2026
17 МЕРЦ ШПЕРЦ
22 ДрайвингПлежър
даже и да е така... след лятото забрава!
Радев ми направи лошо впечатление каканижейки откровени простотии - беше чисто словослагачество.
Изглежда по покана на Мерц е отишъл да му набият канчето...
19:57 18.05.2026
23 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА
Коментиран от #27
19:57 18.05.2026
36 Сандо
До коментар #10 от "Гост":И ще ни прекръстят на бангаранги!
20:07 18.05.2026
40 Сатана Z
Коментиран от #65
20:11 18.05.2026
43 безпартиен
До коментар #4 от "Абу Будалиб":Дойчланд uбеr aleс свърши на 9 май 1945!
20:12 18.05.2026
46 ЛАТИНИТЕ СА ПОДЛИ
Коментиран от #49
20:14 18.05.2026
47 Aлфа Bълкът
Бойко 2.0, пак ще слугуваме на германските амуджи.
20:15 18.05.2026
49 Aлфа Bълкът
До коментар #46 от "ЛАТИНИТЕ СА ПОДЛИ":Тия са германи...
20:17 18.05.2026
50 Пецо
До коментар #17 от "МЕРЦ ШПЕРЦ":ее са ако беше Бочето или Свини немаше да мрънкяте кат дефственици :Д
20:19 18.05.2026
53 Напред
До коментар #11 от "И СТО БАРАБАНГИ ДА НИ ХАРИЗАТЕ":Заминавай за сесерето.Там няма котви.Ще скачаш на воля докато те пратят на фронта.
20:24 18.05.2026
55 не може да бъде
До коментар #9 от "Верно ли":Ами какво друго да предложим на германците освен бангаранга!?А някой спомня ли си напр.че германците купуваха български металорежещи машини напр. стругове С8М сменяха табелки и някои електрочастии ги продаваха на Алжир като немски!?И такива сделки имаше и с друга машиностроителна продукция и с други държави !?Но не само това -България беше сериозен снабдител на храни на Германия в периода 1980-1990 г!? И търговският обмен като обем който имаше с Германия няма да можем да го стигнем вероятно и след 50г!?Това което сега можем да изнесем за Германия е бангаранга -поне името е сполучливо!?
20:29 18.05.2026
60 Шлагерувайте!
До коментар #1 от "Хайде":"Бангаранга" сигурно ще бъде хит и на Schlagermove 2026 г.
20:33 18.05.2026
61 Ха ха ха
До коментар #57 от "Да бе":Можеш.......ама само духом и с шепа......
20:33 18.05.2026
64 хе хе
До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":Ако швабите разберат какво всъщност е вдъхновило песента, може и те да отидат пак на избори...
20:35 18.05.2026
65 Ха ха ха
До коментар #40 от "Сатана Z":А вие, ПРОСИйското на македонски ли пишете?
20:37 18.05.2026
67 Ха ха ха
До коментар #14 от "ЕС не подкрепя Украйна":Украйна е демократични държава с демократично избран президент. Фашистка държава е русия, която напада съседните държави и отвлича деца.
Коментиран от #77
20:46 18.05.2026
72 ганю
До коментар #12 от "Явно":за следващата година нова песен от
маймунарника
20:49 18.05.2026
76 Те са спрели
До коментар #42 от "хмммм":Още на 9.05. 1945г.
21:02 18.05.2026
78 Говорил си е
До коментар #28 от "Факт":Да ни залага мършавите задници тук да приемаме вредните им производства ....мунчо е позор за България и разочарование за хората гласували за него....
21:14 18.05.2026
82 бангаранга
22:32 18.05.2026
23:10 18.05.2026
Спечели второ място, но от 42 участници.
23:15 18.05.2026
