Фридрих Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа

18 Май, 2026 20:42, обновена 18 Май, 2026 19:45 2 202 87

Общата ни цел е да засилим Стария континент, заяви германският канцлер

Фридрих Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
Снимка: БНТ
Първо официално посещение на Румен Радев на поста министър-председател на България. В Берлин той разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц.

Българският премиер беше посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц проведоха разговор на четири очи.

След срещата премиерът и канцлерът говорят пред журналисти.

Фридрих Мерц: "Сърдечно добре дошъл да кажа на новия премиер на България Румен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се, че днес сте в Берлин и сърдечно честито искам да ви кажа за първото място на страната ви в "Евровизия" - "Bangaranga". В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда, запомняща се мелодия."

Германският канцлер подчерта значението на първото чуждестранно посещение на Румен Радев като премиер именно в Германия.

"Вашето посещение, тъй скоро след встъпването ви в длъжност подчертава колко близки са връзките на нашите страни в Европа. Това е за нас чест и благодарим, че днес сте дошли в Берлин. При нас живеят стотици хиляди българи, ние сме икономически много тясно свързани едни с други. Германия е най-големият търговски партньор за България, в ЕС сме от много години добри партньори", обърна се Мерц към Радев.

Общата ни цел е да засилим Европа - подчерта Мерц.

"Радвам се, че можем да продължим тези наши връзки и под вашето ръководство в рамките на ЕС. Също така и в Европейския съвет - да засилим Европа, защото това е нашата обща цел, така сме го обсъдили и току що. Много съм благодарен, че засилването на конкурентоспособността на ЕС е едно от нашите централни цели. Трябва да задълбочим вътрешния пазар, трябва последователно, непрестанно да намаляваме корупцията и да разширяваме нашето сътрудничество. В неформалния Европейски съвет в Кипър, заедно с ЕК и с ЕП, се договорихме да съставим график с мерките и времевите цели. Като много от тези мерки трябва да бъдат приети още от 2026 година. Нужна ни е суверенна и икономически силна Европа с реформирана многогодишна рамка. В тази година ще се опитаме да определим накъде ще се разпределят европейските фондове и средства занапред. За мен е много ясно и за правителството ми - необходими са инвестиции в приоритетните сфери - конкурентоспособността и отбрана, затова и ние подкрепяме изрично предложената многогодишна финансова рамка."

Мерц и Радев са обсъдили войната в Украйна.

"По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност", посочи Мерц.

Източник: bntnews.bg


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде

    23 3 Отговор
    да шлагеруваме !

    Коментиран от #60

    19:46 18.05.2026

  • 2 авантгард

    49 10 Отговор
    Абе вече почва да става съмнително нещо.
    Та кой точно и как броял гласовете?
    Ще се окаже май накрая, че е било честитка загдето се натресохме в провалената еурозона.....

    Коментиран от #3

    19:47 18.05.2026

  • 3 Хак

    31 5 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    да ни е леврото !

    19:48 18.05.2026

  • 4 Абу Будалиб

    27 5 Отговор
    Фридрих каза "Ишаллах".

    Коментиран от #43

    19:48 18.05.2026

  • 5 Мерц

    11 8 Отговор
    говорил и изказал мнение за войната в Украйна , а другаря Радев какво е казал ? Преди време , според него това са само военни действия...

    Коментиран от #63

    19:48 18.05.2026

  • 6 баба ранга

    36 5 Отговор
    когато ми направите пенцийката германска тогава
    "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа

    19:49 18.05.2026

  • 7 Ох, не мога бее

    22 0 Отговор
    😂😂🤣🤣

    19:50 18.05.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    41 6 Отговор
    Нека и българската простотия да се разнесе по цяла Европа няма да стои само при нас..
    Не че при тях е цвете за мирисане,и с тяхната гейлиберастия..

    Коментиран от #64

    19:50 18.05.2026

  • 9 Верно ли

    41 3 Отговор
    Докъде я докарахме! Бангаранга!

    Коментиран от #55

    19:51 18.05.2026

  • 10 Гост

    28 9 Отговор
    Българите искат референдум за смяна на химна.

    Коментиран от #36

    19:51 18.05.2026

  • 11 И СТО БАРАБАНГИ ДА НИ ХАРИЗАТЕ

    29 11 Отговор
    ЕССР Е КОТВА КОЯТО НИ ДЪРЖИ НА ДЪНОТО И НЕ ПОМРЪДВАМЕ ОТ ТАМ .....

    Коментиран от #53

    19:51 18.05.2026

  • 12 Явно

    27 2 Отговор
    това е единството , което предлага България на Европа -" Бангаранга" , което тя приема !

    Коментиран от #72

    19:52 18.05.2026

  • 13 Верно ли

    29 2 Отговор
    Сега, след като Шмърц се изказа по въпроса, разбрахте ли, че ни избангарангиха!

    19:52 18.05.2026

  • 14 ЕС не подкрепя Украйна

    25 2 Отговор
    ИС подкрепя фашисткият режим на Зеленски

    Коментиран от #67

    19:52 18.05.2026

  • 15 Пич

    21 4 Отговор
    Мерц се оказа тъп като Кая и тая- оная, а Радев като военен е бил - Яа, хер Мерц, Яа...

    19:52 18.05.2026

  • 16 селяк

    9 5 Отговор
    зеемааме титлата от Ефрейте...начи скоро са очаква и ниа да са окаче, че сметаме да прайм атомне бомби :Д Иначе браво на момичето

    19:53 18.05.2026

  • 17 МЕРЦ ШПЕРЦ

    21 12 Отговор
    От снимката се вижда, че немецо дълбоко съжалява за 10-те минути от живота си, прекарани с някакъв българин.

    Коментиран от #50

    19:53 18.05.2026

  • 18 Каква ирония

    24 6 Отговор
    Единият спечели изборите в България и засега се радва на висок рейтинг, а другият е политик със спадаща стремглаво популярност. За заводчетата са говорили. Русия няма да седне да преговаря с Мерц, но може Радев и Фицо да свършат черната работа. Когато АзГ започне да печели местните избори в Германия, песента на Мерц ще стане тъжно позната.

    19:54 18.05.2026

  • 19 Канцлера

    14 2 Отговор
    да не се надява-сигурно е с нашия прайм,че ще продължите общия път на милитаризация, и "натиск" срещу РФ.Докато не гризнете орешника,нали?!а бангаранга ще е хит в ромските квартали цяло лято.

    19:54 18.05.2026

  • 20 Гробар

    14 6 Отговор
    Плешо побърза да целуне ръка на неофашиста Мерц. Пое щафетата от Бойко.

    19:54 18.05.2026

  • 21 бай Ставри

    25 1 Отговор
    Иска да каже, че такава бангаранга ни чака скоро, че ще ни е бедна фантазията. Шлагер бате, европейски !

    19:56 18.05.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    14 3 Отговор
    Кво нещо е куртоазията.. като се набляга на първата сричка

    даже и да е така... след лятото забрава!
    Радев ми направи лошо впечатление каканижейки откровени простотии - беше чисто словослагачество.

    Изглежда по покана на Мерц е отишъл да му набият канчето...

    19:57 18.05.2026

  • 23 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА

    19 2 Отговор
    Тези още помнят, че Цар Калоян изби кръстоносците и затвори Балдуин. Затова винаги са против България.

    Коментиран от #27

    19:57 18.05.2026

  • 24 РАДЕВ БАНГАРАНГА

    19 2 Отговор
    Дано Радев е разбрал с какво презрение гледа МЕРЦ на българите.

    19:58 18.05.2026

  • 25 ШЕФА

    13 3 Отговор
    Вижте само къде отиде на първа среща нац.предател Радев,при фашиста Мерц,при германците заради които загубихме две световни войни и не бе отнета половината територия ! Какъв е тоя който ходи при доказан надцист с одобрение на неговият народ от едва 16 % !!!!!! освен национален предател и подлога на евролибералите и натовците които подпалиха целият свят.

    20:00 18.05.2026

  • 26 ОСЪЗНАЙТЕ СЕ

    18 3 Отговор
    Германците гледат на българите както евреите гледат на палестинците.

    20:01 18.05.2026

  • 27 Ха,ха

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    Помнят те, те тяхната си история не знаят,помнели, па и повечето не знаят какво е това България😂😂

    20:02 18.05.2026

  • 28 Факт

    17 0 Отговор
    Похвалиха страната Бангаранга. От самосебе си се разбира, че подобна похвала я задължава да изпълнява каквото кажат.

    Коментиран от #78

    20:03 18.05.2026

  • 29 Реалист

    15 6 Отговор
    Радев си говореше с канцлера Мерц свободно,за разлика от простата мутра,която ни крадеше повече от 20г...

    20:04 18.05.2026

  • 30 Анонимен

    2 2 Отговор
    Български ябълки за път!

    20:04 18.05.2026

  • 31 Сандо

    12 3 Отговор
    Два пъти се опарихме от дружбата си с Германия,но не ни дойде акъла.И сякаш покрай ушите си пропускаме факта,че ГЕРБ,донесли и продължаващи да ни носят толкова беди,са точно германско творение.Да не би Радев покрай другите неща да е договорил и финансова подкрепа от някоя немска фондация за едва прохождащата му партия?

    20:05 18.05.2026

  • 32 Русия

    16 4 Отговор
    Големите държави с най голяма индустрия са в БРИКС,а вашия предател отива да се договаря с загиваща индустриално и морално държава превзета от мигранти и Канцлер надцист !

    20:05 18.05.2026

  • 33 Сатана Z

    13 1 Отговор
    С Вangaranga към източния фронт

    20:06 18.05.2026

  • 34 Ха,ха

    15 4 Отговор
    Освен със Стоичков, вече ни познават и с Бангаранга😂😂

    20:06 18.05.2026

  • 35 герхард

    11 1 Отговор
    Тея само глупости ли са си говорили?

    20:06 18.05.2026

  • 36 Сандо

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    И ще ни прекръстят на бангаранги!

    20:07 18.05.2026

  • 37 ТОВА СИ Е УНИЖЕНИЕ

    17 0 Отговор
    Да си известен с бангаранга и Факултето.

    20:08 18.05.2026

  • 38 Варна

    15 4 Отговор
    Р.Радев е позор. Ще правим бизнес и снаряди с фашисти за да стреляме с тях по освободители . Престъпник и национален предател.

    20:09 18.05.2026

  • 39 Сталин

    14 1 Отговор
    Докато ви правят ГангаБанга с юрото ви занимават с Бангаранга ( да боли по малко)

    20:10 18.05.2026

  • 40 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Киро и брат му Мето ще въртят като пумпали в гробовете си за дето са дали писменост на българСКОТото племе .

    Коментиран от #65

    20:11 18.05.2026

  • 41 Сталин

    14 1 Отговор
    Чфутите ви перат мозъка с Бангаранга докато ви крадат парите

    20:11 18.05.2026

  • 42 хмммм

    12 0 Отговор
    Тоя е напълно изтрещял, ако е тръгнал да коментира това. Явно всички в Германия са СПРЕЛИ!

    Коментиран от #76

    20:12 18.05.2026

  • 43 безпартиен

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абу Будалиб":

    Дойчланд uбеr aleс свърши на 9 май 1945!

    20:12 18.05.2026

  • 44 Мюмюн

    8 0 Отговор
    оффф, аман

    20:12 18.05.2026

  • 45 Мухаа ха!

    15 0 Отговор
    Днес един " отворко" вече преложил България да награди Бунгаранга с един милион евро.Малко е! Предлагам Президент Йотова ,с указ да и връчи орден " Стара планина" - огърлие,най- висшата степен.А Терзията с целия общински съвет,да преименуват ул.Г.С Раковски на ул.Бангаранга"

    20:13 18.05.2026

  • 46 ЛАТИНИТЕ СА ПОДЛИ

    17 1 Отговор
    Гледат те с презрение ако си съгласен. ИЗГОНИ ВОЙСКИТЕ ИМ, КАУФЛАД, ЛИДЪЛ, МЕТРО И РАИНМЕТАЛ ОТ БЪЛГАРИЯ - ЩЕ ТЕ ГЛЕДАТ С УВАЖЕНИЕ.

    Коментиран от #49

    20:14 18.05.2026

  • 47 Aлфа Bълкът

    11 3 Отговор
    Швабата не го понасят в Германия, нашият кауш ще му пренася политиката в България.
    Бойко 2.0, пак ще слугуваме на германските амуджи.

    20:15 18.05.2026

  • 48 Киру

    8 1 Отговор
    всяко чудо за три дни. днес е първия.

    20:15 18.05.2026

  • 49 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "ЛАТИНИТЕ СА ПОДЛИ":

    Тия са германи...

    20:17 18.05.2026

  • 50 Пецо

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "МЕРЦ ШПЕРЦ":

    ее са ако беше Бочето или Свини немаше да мрънкяте кат дефственици :Д

    20:19 18.05.2026

  • 51 Боташ,

    9 0 Отговор
    бангaмaнгата ви не пълни хладилника!

    20:20 18.05.2026

  • 52 Управител

    7 1 Отговор
    Ужас..като си представя че цяло лято по всички събития ще слушам баба Ванга и лошо ми става

    20:24 18.05.2026

  • 53 Напред

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "И СТО БАРАБАНГИ ДА НИ ХАРИЗАТЕ":

    Заминавай за сесерето.Там няма котви.Ще скачаш на воля докато те пратят на фронта.

    20:24 18.05.2026

  • 54 Смотаняху

    9 2 Отговор
    "Bangaranga" е хита на пеgepyнгелите

    20:25 18.05.2026

  • 55 не може да бъде

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Верно ли":

    Ами какво друго да предложим на германците освен бангаранга!?А някой спомня ли си напр.че германците купуваха български металорежещи машини напр. стругове С8М сменяха табелки и някои електрочастии ги продаваха на Алжир като немски!?И такива сделки имаше и с друга машиностроителна продукция и с други държави !?Но не само това -България беше сериозен снабдител на храни на Германия в периода 1980-1990 г!? И търговският обмен като обем който имаше с Германия няма да можем да го стигнем вероятно и след 50г!?Това което сега можем да изнесем за Германия е бангаранга -поне името е сполучливо!?

    20:29 18.05.2026

  • 56 Боби

    3 5 Отговор
    Баба Ванга предсказала банга ранга,преди 50г.

    20:30 18.05.2026

  • 57 Да бе

    3 6 Отговор
    На тая Дара бих и се източил между бомбите.Ама за друго честно казано ни става

    Коментиран от #61

    20:31 18.05.2026

  • 58 Ха ха ха

    2 4 Отговор
    Банга ранга чибурашки, ако искате може и чунга чанга.......

    20:32 18.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Шлагерувайте!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хайде":

    "Бангаранга" сигурно ще бъде хит и на Schlagermove 2026 г.

    20:33 18.05.2026

  • 61 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Да бе":

    Можеш.......ама само духом и с шепа......

    20:33 18.05.2026

  • 62 не може да бъде

    7 0 Отговор
    И все пак ми се струва че не само Германия а вече целият ЕС е в състояние на бангаранга!?Някои по-малко а други -повече!?

    20:34 18.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хе хе

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Ако швабите разберат какво всъщност е вдъхновило песента, може и те да отидат пак на избори...

    20:35 18.05.2026

  • 65 Ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "Сатана Z":

    А вие, ПРОСИйското на македонски ли пишете?

    20:37 18.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ха ха ха

    1 9 Отговор

    До коментар #14 от "ЕС не подкрепя Украйна":

    Украйна е демократични държава с демократично избран президент. Фашистка държава е русия, която напада съседните държави и отвлича деца.

    Коментиран от #77

    20:46 18.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ай честито

    4 3 Отговор
    мунчо геройски се сложи на тая фашага.Хаирлия да е на гласувалите за него!

    20:48 18.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 шварц

    3 0 Отговор
    Мец гледа Радев като тъпо парче.

    20:49 18.05.2026

  • 72 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Явно":

    за следващата година нова песен от
    маймунарника

    20:49 18.05.2026

  • 73 Ге.йвизия: конкурсът на сата.нистите!

    6 6 Отговор
    Бангаранга това е самата ЕС! Пълна про.стотия и пед.ерастия! А танцът засрами дори маймуните от зоопарка!

    Коментиран от #75

    20:50 18.05.2026

  • 74 Банкянски джамбаз

    2 0 Отговор
    Аз, аз, аз ... ъъъъ мене ме нема по ваща телевизия, одих да джобим журито на Евровизия.

    20:51 18.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Те са спрели

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "хмммм":

    Още на 9.05. 1945г.

    21:02 18.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Говорил си е

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Да ни залага мършавите задници тук да приемаме вредните им производства ....мунчо е позор за България и разочарование за хората гласували за него....

    21:14 18.05.2026

  • 79 Фатмака

    3 2 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    21:16 18.05.2026

  • 80 Само да

    2 0 Отговор
    Не стане наркодилърско опиянение ,а нашето момиче да бъде след това виновницата за първата инжекция с отрова за поколението след нас Отчаянието на българите ме накара да харесам живинката ,която с шепи пръсна ДАРА ,но .....оооо наглото отношение на издигнали се ЧРЕЗ НАХАЛСТВО КЪМ ПРОГРЕС ,отнасящи се с откровено презрение към хора изразяващи различно мнение и опасения , ме накара да осъзная колко съм била сляпа.....

    21:30 18.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 бангаранга

    1 0 Отговор
    Българската бангаранга броди из Европа ?! За срам или гордост времето ще покаже. Малко е обидно ,ама да се научим да се радваме.Няма как. Нали сме банга ранга.

    22:32 18.05.2026

  • 83 Факт

    0 0 Отговор
    Тази година, за пръв път от 2014 насам, журито се намеси в оценяването на етап полуфинал. Защо ли?

    23:10 18.05.2026

  • 84 Факт

    0 0 Отговор
    Кристиян Костов получи 615 точки на Евровизия 2017.
    Спечели второ място, но от 42 участници.

    23:15 18.05.2026

  • 85 Мизиец

    1 1 Отговор
    Къде да се скрия?

    23:58 18.05.2026

  • 86 бангаранг

    1 1 Отговор
    Деградацията е бангаранга. Честито евробангаранги. Научете се да се радвате на простотията си. Честит хаос,малоумие и цигания. Това е висша култура изкуство и наслада.

    00:26 19.05.2026

  • 87 Не,това не е летен хит!

    0 0 Отговор
    ТовА е вечен хит!Повярвайте ми!!!!

    01:41 19.05.2026

