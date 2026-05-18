Фридрих Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа

Първо официално посещение на Румен Радев на поста министър-председател на България. В Берлин той разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц.

Българският премиер беше посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц проведоха разговор на четири очи.

След срещата премиерът и канцлерът говорят пред журналисти.

Фридрих Мерц: "Сърдечно добре дошъл да кажа на новия премиер на България Румен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се, че днес сте в Берлин и сърдечно честито искам да ви кажа за първото място на страната ви в "Евровизия" - "Bangaranga". В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда, запомняща се мелодия."

Германският канцлер подчерта значението на първото чуждестранно посещение на Румен Радев като премиер именно в Германия.

"Вашето посещение, тъй скоро след встъпването ви в длъжност подчертава колко близки са връзките на нашите страни в Европа. Това е за нас чест и благодарим, че днес сте дошли в Берлин. При нас живеят стотици хиляди българи, ние сме икономически много тясно свързани едни с други. Германия е най-големият търговски партньор за България, в ЕС сме от много години добри партньори", обърна се Мерц към Радев.

Общата ни цел е да засилим Европа - подчерта Мерц.

"Радвам се, че можем да продължим тези наши връзки и под вашето ръководство в рамките на ЕС. Също така и в Европейския съвет - да засилим Европа, защото това е нашата обща цел, така сме го обсъдили и току що. Много съм благодарен, че засилването на конкурентоспособността на ЕС е едно от нашите централни цели. Трябва да задълбочим вътрешния пазар, трябва последователно, непрестанно да намаляваме корупцията и да разширяваме нашето сътрудничество. В неформалния Европейски съвет в Кипър, заедно с ЕК и с ЕП, се договорихме да съставим график с мерките и времевите цели. Като много от тези мерки трябва да бъдат приети още от 2026 година. Нужна ни е суверенна и икономически силна Европа с реформирана многогодишна рамка. В тази година ще се опитаме да определим накъде ще се разпределят европейските фондове и средства занапред. За мен е много ясно и за правителството ми - необходими са инвестиции в приоритетните сфери - конкурентоспособността и отбрана, затова и ние подкрепяме изрично предложената многогодишна финансова рамка."

Мерц и Радев са обсъдили войната в Украйна.

"По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност", посочи Мерц.

