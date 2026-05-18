"Грийнпийс - България" с позиция за решението на ВАС за ТЕЦ "Марица изток 2"

18 Май, 2026 21:03, обновена 18 Май, 2026 21:09 1 785 13

Решението е "повратна точка за правото на чист въздух и здравословна околна среда за българските граждани", смятат еколозите

Българският клон на екологичната организация "Грийнпийс" определи решението на Върховния административен съд за ТЕЦ "Марица изток 2" като "повратна точка за правото на чист въздух и здравословна околна среда за българските граждани".

Досега въглищната централа можеше да заобикаля европейските екологични стандарти за емисии на серен диоксид, след като през 2018 г. директорът на Изпълнителната агенция по околна среда актуализира комплексното разрешително на ТЕЦ "Марица изток 2".

След окончателната му отмяна от страна на Върховния административен съд сега Агенцията трябва да вземе ново решение дали най-голямата въглищна централа у нас ще продължи да не спазва екологичните норми, или ще изпълни указанията на Съда на Европейския съюз да не прикрива данните за серен диоксид, които са близо два пъти над допустимото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    20 2 Отговор
    Поздравявам ги с песента за Чавдар войвода:
    - Я надуй дядо, кавала......

    Коментиран от #7

    21:12 18.05.2026

  • 2 Сатана Z

    27 9 Отговор
    100 000 български семейства ще трябва да напуснат България поради липса на работа след затварянето на Марица Изток

    Коментиран от #10

    21:14 18.05.2026

  • 3 Ддд

    19 7 Отговор
    Някой сеща ли се защо Прокопиев е превзел съдът? За да минават такива решения, облагодетелстващи, него и приятели.
    Скоро ще купуваме ел. енергия от чужбина, на тройни и петорни цени.

    21:15 18.05.2026

  • 4 Зелената мафия на Урсула

    25 5 Отговор
    ще ни върне в пещерите. Честит ви ЕС, шенген и €зона!

    21:16 18.05.2026

  • 5 Гост

    7 1 Отговор
    Северозападния клон на Ракия за всички с позиция към Гринпийс БГ:
    Бацета, само ви докопаме..., лов, лов, карате, Весна, лов, лов, и те така!!!

    21:24 18.05.2026

  • 6 Турските централи са на 100 км

    20 5 Отговор
    И там няма проблеми , но тези същите еколози защо не протестират че замърсяват

    21:32 18.05.2026

  • 7 ЗАКРИВАЙ

    4 19 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не само Мариците, всички кюмюрджийници тровят българите!

    21:49 18.05.2026

  • 8 Зелена Еуглена

    18 2 Отговор
    Много ми се иска да видя 35- годишно дърво, засадено от активист на Грийнпийс в България!
    Вече 35 години тези зеленчуци просто унищожиха българската природа!

    21:51 18.05.2026

  • 9 Дзак

    6 3 Отговор
    Сега е важно вниманието да се насочи към домакинството на Евровизия и очакваната печалба от това.

    21:56 18.05.2026

  • 10 ЗА ЕВРОПА ТВА НЯМА ЗНАПЕНИЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    ДАЖЕ Е ДОБРЕ ДОШЛО ОЩЕ БЕЛИ РОБИ ИМ ТРЯБВАТ .....

    22:08 18.05.2026

  • 11 Отрепките

    10 3 Отговор
    Грийнпиис,едно дръвче не засъдили инъче много зелените и пазителите на планетата,ТОВА Е БЕЗУМНО КОЕТО СЕ ПРАВИ САМО И ЕДИНСТВЕНО В ЕС НО НИКЪДЕ ПО СВЕТА,КОЕТО Е БЕЗСМИСЛЕНО,ЧЕ ЩЕ ПРОМЕНИ ВЪГЛЕРОДНИЯТ ОТПЕЧАТЪК САМО ОТ ЕВРОПА!!!

    22:18 18.05.2026

  • 12 !!!?

    0 2 Отговор
    Честито на кюмюрджийте...!!!?

    22:56 18.05.2026

  • 13 Планът на сатанистите е да няма

    3 0 Отговор
    независима държава. Всички трябва да се молят за енергия и петрол. Следващата спирка е АЕЦ Козлодуй. Скапаха Чаира, опитаха се да скачат и АЕЦ-а, но май видяха, че става опасно ако го направят толкова бързо. Белене никога няма да съществува точно поради тази причина. И не е Прокопиев, не е Пеевски, не е Борисов, ами е глобалния план, който трябва да се следва, иначе сатъра

    23:00 18.05.2026

