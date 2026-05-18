Явор Гърдев: Победата на DARA на "Евровизия" даде възможност да изпитаме чиста радост

„Много съм радостен от победата на DARA на „Евровизия“, каза в предаването „Лице в лице“ режисьорът Явор Гърдев.

„Има определени феномени в този живот, които няма много нужда да бъдат анализирани, но са много важни. Един от тези феномени е възможността да полудееш здравословно“, посочи Гърдев.

„Това е много важен обществен механизъм, който е отработен в някои култури в много древни времена. Той се базира на един много важен социален опит, който казва, че човек има нужда в определен момент, без да се оправдава и да търси причина, да може да се отпусне по такъв начин, че да влезе в зоната на чистата радост, независимо от това какви са обстоятелствата около него. Това е социално оздравяващо нещо“, каза Явор Гърдев.

„Тази енергия, която човекът има нужда да пласира някъде, може да се преобразува в чиста радост само в много специални обстоятелства. Тази победа беше такова особено обстоятелство, което по някакъв начин даде възможност на много хора да забравят всичко това за известно време и в определен момент да се почувстват истински радостни, без да имат нужда да се оправдават за това“, каза още режисьорът.