Явор Гърдев: Победата на DARA на "Евровизия" даде възможност да изпитаме чиста радост

18 Май, 2026 20:34, обновена 18 Май, 2026 19:38

Тази енергия, която човекът има нужда да пласира някъде, може да се преобразува в чиста радост само в много специални обстоятелства

Снимка: bTV
„Много съм радостен от победата на DARA на „Евровизия“, каза в предаването „Лице в лице“ режисьорът Явор Гърдев.

„Има определени феномени в този живот, които няма много нужда да бъдат анализирани, но са много важни. Един от тези феномени е възможността да полудееш здравословно“, посочи Гърдев.

„Това е много важен обществен механизъм, който е отработен в някои култури в много древни времена. Той се базира на един много важен социален опит, който казва, че човек има нужда в определен момент, без да се оправдава и да търси причина, да може да се отпусне по такъв начин, че да влезе в зоната на чистата радост, независимо от това какви са обстоятелствата около него. Това е социално оздравяващо нещо“, каза Явор Гърдев.

„Тази енергия, която човекът има нужда да пласира някъде, може да се преобразува в чиста радост само в много специални обстоятелства. Тази победа беше такова особено обстоятелство, което по някакъв начин даде възможност на много хора да забравят всичко това за известно време и в определен момент да се почувстват истински радостни, без да имат нужда да се оправдават за това“, каза още режисьорът.


  • 1 Край

    17 2 Отговор
    Изпишете я още веднъж като Dara и ще ни отвратите бързо от нея.

    19:40 18.05.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    32 2 Отговор
    Цял свят знае, че Евровизия е супер простотия с безкрайни скандали! Не случайно Англия, която е дала най големите музиканти в света, отказват да участват и пращат на Евровизия някакви посредствени певци и вече няколко години са последни! Хубавите песни в Евровизия свършиха още 70-те години! Последната свестна песен там беше на АББА с "Ватерлоо"!
    Най страшното е, че целият този кич се възхвалява от целият наш политически, културен и журналистически "елит" като победа за България! И възпитават децата!

    19:40 18.05.2026

  • 3 ГЪРДЕВ СЕ РАЗГЪРДИЛ

    21 1 Отговор
    НПО радости.

    19:40 18.05.2026

  • 4 Аман

    24 1 Отговор
    вече с тая Банга Ранга !

    19:43 18.05.2026

  • 5 Всяка гадост

    11 3 Отговор
    Да ти носи радост. Това се търси в Европа обаче. А,щом се търси значи е добре. Да живее Баба Ранга!

    19:43 18.05.2026

  • 6 баба ранга

    19 1 Отговор
    как да изпитаме чиста радост бре режи серче
    с 300е пенцийка

    19:43 18.05.2026

  • 7 авантгард

    10 1 Отговор
    М, песничката е алабала, но Даринка е як шемет, мноооооого над самата песничка.
    А дано скоро изпее нещо по-значимо, след като кешира успеха си.

    19:44 18.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    17 2 Отговор
    КО?!! НЕЕЕЕ!!!

    Гледам по ТВ една жена бере душа в турска клиникиа, поредната - пак събираме пари да помогнем

    гледам и пред блока глутница кучета, за които се дават по 50 милиона на година 25 милиона по ново му в евра, за да ръсят бълхи и да тероризират и младо и старо

    и ми се появява некъ културтрегер дето и той не знае кво е донесъл за обществото да ми говори поредни глупости за стотици милиони и колко щяло да ми е хубаво от това...

    я да....

    19:44 18.05.2026

  • 9 Име

    18 2 Отговор
    Този Яворчо явно носи розови прашки!

    Коментиран от #12

    19:45 18.05.2026

  • 10 Сандо

    13 3 Отговор
    Да,ама укрите са ядосани и възмутени - открили са руска намеса в участието ни!Кой знае,може гаулайтерката ни,маскирана като посланичка,да ни отнеме радостта.И не може ли поне в чест на 24 май,Деня на българската азбука,да напишете името и на български - поне за един ден да се гордеем с името и,а не с богатите и форми?

    19:46 18.05.2026

  • 11 Дзак

    12 1 Отговор
    Много интригуващо съждение!

    19:46 18.05.2026

  • 12 Гоя

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    Не съдете за другите по себе си!

    19:47 18.05.2026

  • 13 Дара спечели,

    16 1 Отговор
    защото от всичките простотии на Евровизия, нейната беше най малката простотия!

    Коментиран от #29

    19:47 18.05.2026

  • 14 Пич

    9 8 Отговор
    След като вчера искрено се зарадвахме на победата на Дара, днес от сутринта разни кретени упорито опитват да ни накарат да намразим и Дара, и песента, и конкурса...

    19:47 18.05.2026

  • 15 щом копейките квичат

    1 25 Отговор
    значи България върви в правилната посока към прогреса браво Дара!

    Коментиран от #19, #34

    19:49 18.05.2026

  • 16 .....

    2 14 Отговор
    Така не съм се радвала от 1994, като пак зяпах телевизора и не вярвах

    19:55 18.05.2026

  • 17 Верно ли

    16 1 Отговор
    Тази "чиста радост" ми звучи като щастието, което ще изпитам, когато няма да притежавам нищо!

    19:56 18.05.2026

  • 18 Въпрос

    7 2 Отговор
    Възможно ли е и българските политици и бизнесмени да бъдат признати така, а не да копаят дъното на всички класации?

    20:01 18.05.2026

  • 19 Софийски селянин,Пенсионер

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "щом копейките квичат":

    Ами ако гладът те намери под юргана друга песен ще запееш..
    Хайде дай един смислен отговор с какво живота ти ще се подобри към нещо по добро...
    По важното че имаме една интернационална чалга,но всяко чудо за три дни..

    Коментиран от #20

    20:04 18.05.2026

  • 20 всяка крачка към цивилизацията

    1 12 Отговор

    До коментар #19 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    е безценна в борбата за свобода от мракобесните блата на раша

    Коментиран от #26

    20:07 18.05.2026

  • 21 Пълна отврат!

    21 2 Отговор
    Гейвизия е връх на пошлостта, простотията и лгбти! Трябва да си много про.ст и с нисък интелект за да харесаш тази песен!

    20:08 18.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хсгйфдбхфгб

    9 1 Отговор
    Купиха туземците със китайско стъкло за буркани от 5 евро , всяка прилика със времена и народи не е случайна!

    20:09 18.05.2026

  • 25 хах

    14 0 Отговор
    Вероятно не е политкоректно да кажеш , че песента е пълен траш и може се използва за психотронно оръжие.

    20:11 18.05.2026

  • 26 Алекс

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "всяка крачка към цивилизацията":

    Ако не беше Рашата сега щеше да си трето качество демек тоест боклук,и да говориш на швабски..

    Коментиран от #28

    20:12 18.05.2026

  • 27 ШЕФА

    11 1 Отговор
    Този Соро.... педоф... и пед.... се радва защото ще има два Прайда догодина,а мене ме е срам че може да повтаряш една и съща безмислена дума цяла песен и да те наградят !

    20:13 18.05.2026

  • 28 заминавай там бе

    0 9 Отговор

    До коментар #26 от "Алекс":

    и интернета ще ти спрат там и ще те научат да летиш от балкон...

    Коментиран от #30

    20:15 18.05.2026

  • 29 Варна

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дара спечели,":

    Не сто,а 1000 % си прав !!!!!!!!!!!!!!! Такава тъпотия никога не бях слушал,но е по малка от останалите,и все пак си е наша простотия хахахахаааааааааааааа

    20:16 18.05.2026

  • 30 Софийски селянин,

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "заминавай там бе":

    По добре без интернет отколкото опростачен народ без всякъкви морални ценности..

    Коментиран от #32

    20:19 18.05.2026

  • 31 Вече ми се гади oт тая бангaмaнга,

    13 0 Отговор
    а сме само трети ден след пошлото €фpийкшoу.

    20:19 18.05.2026

  • 32 морални ценности

    2 9 Отговор

    До коментар #30 от "Софийски селянин,":

    путлер си лежи в двореца тъпкан със лукс от западните държави и лапа западняшки деликатеси и го возят в западняшки коли а за клетите руснаци жълти стотинки мизерия войни и "морал" подобно на положението в България...

    Коментиран от #38

    20:23 18.05.2026

  • 33 Зеления

    9 1 Отговор
    Престанете да пишете Дара на латиница !

    20:30 18.05.2026

  • 34 Копейка съм

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "щом копейките квичат":

    Дай адрес да ти пусна безплатно една гресьорка да се гресираш.Много е лесно заставаш на буква Г отваряш бузи навираш мощука и гресираш, после започваш да чакаш еврогейт@цит€ да ти се изредят.

    20:31 18.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Както е казал шопа:

    "Най обичам лЕба и да еб ба!

    20:33 18.05.2026

  • 37 СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА

    12 1 Отговор
    Аз радост не съм изпитал, както впрочем и 90% от българския народ.Вихри се супер инфлация спекулантите вилнеят, бедността е осезаема..престъпници в България като ДОМУСЧИЕВ убиват българската нация и етнос, Пеевски и Боко вместо да са в затвора те щъкат из целия свят с частни самолети и си пренасят милиардите долари и евро които окрадоха от нас и ни унищожиха бъдещето и живота,На изток сащ и Израел водят геноцид чрез масови изтребления на цели нации народи и държави.Оон е безсилно да спре престъпленията им срещу човечеството..ЗА КАКВА РАДОСТ БЕ ОТРЕ.ПКО МИ ДРЪНКАШ

    20:35 18.05.2026

  • 38 Софийски селянин,

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "морални ценности":

    Те са свикнали и най вече изстрадали,за тях Европейската гейлиберастия е чужда.
    Демокрацията в Русия няма почва.

    Коментиран от #39

    20:52 18.05.2026

  • 39 там е разликата

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Софийски селянин,":

    не е нужно да страдаш за да си какъвто си поискаш както и морален по своя воля а не наложено от тиранин който презира морала........

    21:09 18.05.2026

  • 40 Бай онзи

    3 0 Отговор
    Боза,и то рядка!!

    21:10 18.05.2026

  • 41 Хахаха

    1 0 Отговор
    Хич не ми дреме абсолютно ми е все тая от това няма да стана по богат

    21:44 18.05.2026

  • 42 Браво

    3 0 Отговор
    “ Здравословното полудяване”, за което Явор Гърдев говори е в основния фундамент на българската нация. “ Пиянството на един народ” е характер и пълна липса на реалистични и смислови връзки. Разбирате ли , на какво се радвате? Какво прославяте! Това е крайно низко състояние на една държава, която не притежава нищо значимо освен илюзията за своята състоятелност.

    22:46 18.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

