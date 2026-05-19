Синдикатите подкрепиха мерките за овладяване на цените, работодателите искат текстовете да се прецизират

19 Май, 2026 15:47 1 184 26

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Работодателите нито подкрепиха, нито се противопоставиха на двата законопроекта за овладяване на инфлацията, внесени от "Прогресивна България" в парламента - за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.

"Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по точка 1 и 2 от дневния ред. Работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще подходят конструктивно. Ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение на текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти по точка едно и две", обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, цитиран от novini.bg.
"Членовете на НСТС, с изключение на АИКБ, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 г.", добави той.

"Основен интерес предизвикаха текстовете на двата законопроекта, свързани с изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. И четирите работодателски организации подходиха изключително ангажирано и отговорно към съдържанието на тези текстове. Четирите работодателски организации не се произнесоха, че са против тези текстове. Това, което завихме, е, че в този вид текстовете водят до решението ни да се въздържим от подкрепа, но да заявим, че внесените от нас писмени становища, предложенията в тях, допълнителните възможности за корекции, за изменение и прецизиране на текстове между двете четения могат да доведат до подкрепа и на едни окончателни текстове, стига те да не деформират пазара, да не създават излишни административни пречки, да не създават двусмислици, които да поставят под риск изпълнението на заложените цели в законопроектите", обясни позицията на работодателите Румен Радев от АИКБ.
“Това, което за нас е особено важно, е да не вменяват изрично философията, че търговецът и изобщо участникът в целия този процес на ценообразуване непременно е виновен или сбъркал в поведението си”, изтъкна той.

Радев е уверен, че има възможност да се направят добри, адекватни корекции и да се приемат закони, които действително да позволят да позволят да се избегне злоупотребата с прекомерна пазарна сила и да се постигне много по-балансирано и пропорционално разпределяне на отделните компоненти в ценообразуването и ценонадграждането.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прекупвач

    4 7 Отговор
    Отиде ми далаверата.

    16:05 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 към синдикатите

    12 0 Отговор
    чакам си бонуса за Великден!

    16:10 19.05.2026

  • 4 ХА ХА ХА

    15 3 Отговор
    Популизъм, популизъм, и пак популизъм!

    Радев вече се разкри - старата песен, със старите певачки, на стар глас ...

    16:10 19.05.2026

  • 5 Асен Василев е виновен

    9 9 Отговор
    Днес в Ксанти (Гърция) на пазара,череши за 1,50 евро/кг.
    💶🇪🇺
    Очебийно, проблемът скъпи съграждани НЕ Е В ЕВРОТО, а в превзетата ни мутренска и пост-комунистическа държава, в която всичко е завзето от бивши комунисти и децата им, келепираджии, крадци и тарикати.
    България внася над 60% от зеленчуците, плодовете и месото си. Замислялили сте се че на Къро, Таки и другите мафиоти са им дадени границите и големите складове и борси!? Какви пазарни цени чакате? А пасищата по селата, които са раздадени на субсидии на местни хора на герб, дпс и радев, които нямат и едно реално животно? А субсидиите на зърнарите, които прибират почти всичко и за другите производители остават само трохи!?
    🫵🤮🇧🇬
    И да, вие си ги избирате мутрите на избори, както и лъжливите спасители като Радев, който в прав текст ви показва с назначенията и действията, че няма намерение да разгражда нито една схема и далавера!

    Коментиран от #8, #9

    16:12 19.05.2026

  • 6 Готвят ни съветска диктатура !

    6 7 Отговор
    - Отпада правото на народните представители да изискват сведения и документи от държавни и местни органи и организации във връзка с упражняване на техните правомощия, включително достъп до информация за задължения на държавни институции и публични дружества.
    - Отпада ограничението министър да може да отлага отговор на парламентарен въпрос най-много два пъти.
    - Премахва се задължението министърът да се явява лично в Народното събрание при неизпълнение на задължението за отговор на парламентарен въпрос.
    - Отпада автоматичното включване в програмата за следващата седмица на точки, които са били включени, но неразгледани.
    - Премахва се необходимостта от съгласуване в Председателския съвет за включване на извънредни точки в дневния ред.
    - Дупликата се намалява и вече ще бъде с продължителност до 2 минути.
    - Процедурните изказвания се ограничават до 1 минута.
    - На практика се забраняват репликите между народни представители от една и съща парламентарна група.
    - Изказванията при второ гласуване се ограничават до 3 минути и ще са допустими само за обосноваване на предложения, а не по всеки отделен текст.
    - Когато с предходно гласуване Народното събрание е предопределило съдържанието на следващ текст, по него няма да се допускат изказвания, а само редакционни предложения до 1 минута.

    Коментиран от #10

    16:13 19.05.2026

  • 7 Миме

    11 4 Отговор
    при бай тошо по времето на соца немаше такова нещо,ученето беше без пари,лекуването беше без пари,че даже имаше апартаменти без пари за работниците

    Коментиран от #13, #15

    16:14 19.05.2026

  • 8 я виж ти

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Асен Василев е виновен":

    още един прогледнал

    16:14 19.05.2026

  • 9 абсолютно

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Асен Василев е виновен":

    си прав!

    16:14 19.05.2026

  • 10 Другарю "деморкат", дикатурата е факт,

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Готвят ни съветска диктатура !":

    но я диктуват от Брюксел, а не е от Масквата ви. Вземете най-накрая се повразумете жълтопважните ненормалници, защото точно вие с московско-путинските си тъпотии накарахте глупавите путинисти масово да фърлят за Боташа!

    Коментиран от #11

    16:24 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "очевидец на прехода":

    Как по точно ни управлява Москва като ние правим единствено каквото ни кажат от Брюксел?

    16:35 19.05.2026

  • 13 Анонимен

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Миме":

    Няма нищо безплатно на този свят.Ако за тебе нещо е без пари значи че някой друг го плаща.

    Коментиран от #17

    16:38 19.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мозъчен тръст

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Миме":

    Панелен апартамент през соца струваше 10 хил.лева.Това са около 70 заплати.Сега със 70 заплати по 1000 евро пак можеш да си купиш мухлясала панелка в областен град.

    Коментиран от #19, #25

    16:44 19.05.2026

  • 16 Тити

    2 1 Отговор
    Само мерки а резултати нула!!!! До кода ще ни залъгват че нещо правят.

    16:48 19.05.2026

  • 17 Миме

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    така е само при експлоататорските обществено-икономически формации ,ето при капитализма в който живеем работниците плащат масрафа на богатия чорбаджия за когото роботят и който ги експлоатира

    Коментиран от #20, #21

    16:48 19.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Миме

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мозъчен тръст":

    явно си некое зомбирано жензи което още живее в апартамента на баба и дядо даден им безплатно от бай тошо като младо семейство

    Коментиран от #22

    16:59 19.05.2026

  • 20 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Миме":

    Миме,миличка,даже и в комунистически Китай разбраха че комунистическата икономика съществува само в сънищата и мечтите.

    17:00 19.05.2026

  • 21 Работодател

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Миме":

    И как по точно ми плащат масрафа?С пари или злато ми плащат?Такива пуй.ки като тебе съм виждал много.Гладни,нещастни ,некадърни и вечно оплакващи се.

    17:03 19.05.2026

  • 22 Мозъчен тръст

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Миме":

    Безплатни апартаменти през соца нямаше.Имаше на изплащане,но явно не си била родена че да знаеш.Безплатно на млади семейства даваха само в Странджа и Сакар за да заселят района,но така или иначе желаещи нямаше.За това което съм купил като имоти можеш само да завиждаш.

    17:08 19.05.2026

  • 23 нормално ли е туба изворна вода ДЕВИН

    3 0 Отговор
    да струва колкото килограм месо във един и същи магазин в БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #24

    17:08 19.05.2026

  • 24 Лунатик

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "нормално ли е туба изворна вода ДЕВИН":

    Някой насила ли те кара да купуваш вода Девин?Яж свинско и пий вино.

    17:14 19.05.2026

  • 25 Експерт

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мозъчен тръст":

    10000лв струваше панелна гарсониера 44 кв.м.в Люлин!

    Коментиран от #26

    17:18 19.05.2026

  • 26 Мозъчен тръст

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Експерт":

    Може...не съм от София.Във Варна 10хил беше мухлясала панелка 62кв.м.Неразбирам носталгията по "евтините" панелки.

    17:21 19.05.2026

