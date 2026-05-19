Синдикатите подкрепиха мерките за овладяване на цените, работодателите искат текстовете да се прецизират

Работодателите нито подкрепиха, нито се противопоставиха на двата законопроекта за овладяване на инфлацията, внесени от "Прогресивна България" в парламента - за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.
"Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по точка 1 и 2 от дневния ред. Работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще подходят конструктивно. Ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение на текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти по точка едно и две", обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, цитиран от novini.bg.
"Членовете на НСТС, с изключение на АИКБ, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 г.", добави той.
"Основен интерес предизвикаха текстовете на двата законопроекта, свързани с изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. И четирите работодателски организации подходиха изключително ангажирано и отговорно към съдържанието на тези текстове. Четирите работодателски организации не се произнесоха, че са против тези текстове. Това, което завихме, е, че в този вид текстовете водят до решението ни да се въздържим от подкрепа, но да заявим, че внесените от нас писмени становища, предложенията в тях, допълнителните възможности за корекции, за изменение и прецизиране на текстове между двете четения могат да доведат до подкрепа и на едни окончателни текстове, стига те да не деформират пазара, да не създават излишни административни пречки, да не създават двусмислици, които да поставят под риск изпълнението на заложените цели в законопроектите", обясни позицията на работодателите Румен Радев от АИКБ.
“Това, което за нас е особено важно, е да не вменяват изрично философията, че търговецът и изобщо участникът в целия този процес на ценообразуване непременно е виновен или сбъркал в поведението си”, изтъкна той.
Радев е уверен, че има възможност да се направят добри, адекватни корекции и да се приемат закони, които действително да позволят да позволят да се избегне злоупотребата с прекомерна пазарна сила и да се постигне много по-балансирано и пропорционално разпределяне на отделните компоненти в ценообразуването и ценонадграждането.
1 Прекупвач
16:05 19.05.2026
3 към синдикатите
16:10 19.05.2026
4 ХА ХА ХА
Радев вече се разкри - старата песен, със старите певачки, на стар глас ...
16:10 19.05.2026
5 Асен Василев е виновен
💶🇪🇺
Очебийно, проблемът скъпи съграждани НЕ Е В ЕВРОТО, а в превзетата ни мутренска и пост-комунистическа държава, в която всичко е завзето от бивши комунисти и децата им, келепираджии, крадци и тарикати.
България внася над 60% от зеленчуците, плодовете и месото си. Замислялили сте се че на Къро, Таки и другите мафиоти са им дадени границите и големите складове и борси!? Какви пазарни цени чакате? А пасищата по селата, които са раздадени на субсидии на местни хора на герб, дпс и радев, които нямат и едно реално животно? А субсидиите на зърнарите, които прибират почти всичко и за другите производители остават само трохи!?
🫵🤮🇧🇬
И да, вие си ги избирате мутрите на избори, както и лъжливите спасители като Радев, който в прав текст ви показва с назначенията и действията, че няма намерение да разгражда нито една схема и далавера!
Коментиран от #8, #9
16:12 19.05.2026
6 Готвят ни съветска диктатура !
- Отпада ограничението министър да може да отлага отговор на парламентарен въпрос най-много два пъти.
- Премахва се задължението министърът да се явява лично в Народното събрание при неизпълнение на задължението за отговор на парламентарен въпрос.
- Отпада автоматичното включване в програмата за следващата седмица на точки, които са били включени, но неразгледани.
- Премахва се необходимостта от съгласуване в Председателския съвет за включване на извънредни точки в дневния ред.
- Дупликата се намалява и вече ще бъде с продължителност до 2 минути.
- Процедурните изказвания се ограничават до 1 минута.
- На практика се забраняват репликите между народни представители от една и съща парламентарна група.
- Изказванията при второ гласуване се ограничават до 3 минути и ще са допустими само за обосноваване на предложения, а не по всеки отделен текст.
- Когато с предходно гласуване Народното събрание е предопределило съдържанието на следващ текст, по него няма да се допускат изказвания, а само редакционни предложения до 1 минута.
Коментиран от #10
16:13 19.05.2026
7 Миме
Коментиран от #13, #15
16:14 19.05.2026
8 я виж ти
До коментар #5 от "Асен Василев е виновен":още един прогледнал
16:14 19.05.2026
9 абсолютно
До коментар #5 от "Асен Василев е виновен":си прав!
16:14 19.05.2026
10 Другарю "деморкат", дикатурата е факт,
До коментар #6 от "Готвят ни съветска диктатура !":но я диктуват от Брюксел, а не е от Масквата ви. Вземете най-накрая се повразумете жълтопважните ненормалници, защото точно вие с московско-путинските си тъпотии накарахте глупавите путинисти масово да фърлят за Боташа!
Коментиран от #11
16:24 19.05.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "очевидец на прехода":Как по точно ни управлява Москва като ние правим единствено каквото ни кажат от Брюксел?
16:35 19.05.2026
13 Анонимен
До коментар #7 от "Миме":Няма нищо безплатно на този свят.Ако за тебе нещо е без пари значи че някой друг го плаща.
Коментиран от #17
16:38 19.05.2026
15 Мозъчен тръст
До коментар #7 от "Миме":Панелен апартамент през соца струваше 10 хил.лева.Това са около 70 заплати.Сега със 70 заплати по 1000 евро пак можеш да си купиш мухлясала панелка в областен град.
Коментиран от #19, #25
16:44 19.05.2026
16 Тити
16:48 19.05.2026
17 Миме
До коментар #13 от "Анонимен":така е само при експлоататорските обществено-икономически формации ,ето при капитализма в който живеем работниците плащат масрафа на богатия чорбаджия за когото роботят и който ги експлоатира
Коментиран от #20, #21
16:48 19.05.2026
19 Миме
До коментар #15 от "Мозъчен тръст":явно си некое зомбирано жензи което още живее в апартамента на баба и дядо даден им безплатно от бай тошо като младо семейство
Коментиран от #22
16:59 19.05.2026
20 Анонимен
До коментар #17 от "Миме":Миме,миличка,даже и в комунистически Китай разбраха че комунистическата икономика съществува само в сънищата и мечтите.
17:00 19.05.2026
21 Работодател
До коментар #17 от "Миме":И как по точно ми плащат масрафа?С пари или злато ми плащат?Такива пуй.ки като тебе съм виждал много.Гладни,нещастни ,некадърни и вечно оплакващи се.
17:03 19.05.2026
22 Мозъчен тръст
До коментар #19 от "Миме":Безплатни апартаменти през соца нямаше.Имаше на изплащане,но явно не си била родена че да знаеш.Безплатно на млади семейства даваха само в Странджа и Сакар за да заселят района,но така или иначе желаещи нямаше.За това което съм купил като имоти можеш само да завиждаш.
17:08 19.05.2026
23 нормално ли е туба изворна вода ДЕВИН
Коментиран от #24
17:08 19.05.2026
24 Лунатик
До коментар #23 от "нормално ли е туба изворна вода ДЕВИН":Някой насила ли те кара да купуваш вода Девин?Яж свинско и пий вино.
17:14 19.05.2026
25 Експерт
До коментар #15 от "Мозъчен тръст":10000лв струваше панелна гарсониера 44 кв.м.в Люлин!
Коментиран от #26
17:18 19.05.2026
26 Мозъчен тръст
До коментар #25 от "Експерт":Може...не съм от София.Във Варна 10хил беше мухлясала панелка 62кв.м.Неразбирам носталгията по "евтините" панелки.
17:21 19.05.2026