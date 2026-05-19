Синдикатите подкрепиха мерките за овладяване на цените, работодателите искат текстовете да се прецизират

Работодателите нито подкрепиха, нито се противопоставиха на двата законопроекта за овладяване на инфлацията, внесени от "Прогресивна България" в парламента - за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.

"Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по точка 1 и 2 от дневния ред. Работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще подходят конструктивно. Ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение на текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти по точка едно и две", обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, цитиран от novini.bg.

"Членовете на НСТС, с изключение на АИКБ, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 г.", добави той.

"Основен интерес предизвикаха текстовете на двата законопроекта, свързани с изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. И четирите работодателски организации подходиха изключително ангажирано и отговорно към съдържанието на тези текстове. Четирите работодателски организации не се произнесоха, че са против тези текстове. Това, което завихме, е, че в този вид текстовете водят до решението ни да се въздържим от подкрепа, но да заявим, че внесените от нас писмени становища, предложенията в тях, допълнителните възможности за корекции, за изменение и прецизиране на текстове между двете четения могат да доведат до подкрепа и на едни окончателни текстове, стига те да не деформират пазара, да не създават излишни административни пречки, да не създават двусмислици, които да поставят под риск изпълнението на заложените цели в законопроектите", обясни позицията на работодателите Румен Радев от АИКБ.

“Това, което за нас е особено важно, е да не вменяват изрично философията, че търговецът и изобщо участникът в целия този процес на ценообразуване непременно е виновен или сбъркал в поведението си”, изтъкна той.

Радев е уверен, че има възможност да се направят добри, адекватни корекции и да се приемат закони, които действително да позволят да позволят да се избегне злоупотребата с прекомерна пазарна сила и да се постигне много по-балансирано и пропорционално разпределяне на отделните компоненти в ценообразуването и ценонадграждането.