КЗК предложи 23 антикризисни мерки на пазара на горива

Комисията за защита на конкуренцията прие на закрито заседание днес заключенията от предварителното проучване на пазара на горива, което започна на 4 март т.г. във връзка с необходимостта от навременни мерки за мониторинг на пазара в страната след глобалната криза с петрола във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток.

В резултат на проучването, както и на текущото производство в КЗК за евентуална злоупотреба с господстващо положение срещу групата „Лукойл“ (от юни м.г.) и на резултатите от двете вече приключили производства срещу „Лукойл“, антимонополният орган прие пакет от 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Докладът ще бъде изпратен до Министерския съвет, компетентните органи на изпълнителната власт, Народното събрание и парламентарните групи за подпомагане при вземане на решения.

В хода на предварителното проучване КЗК осъществи наблюдение на вертикално свързаните пазари на: производството и внос; съхранение на горива; първична продажба от производство и внос; пазарите на горива на едро и на дребно. Извършен е и детайлен анализ на действията на служебното правителство на пазара на горива.

Основният извод е, че по отношение овладяването на крайните цени на горивата за потребителите изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на „ценовата спирала“. Това е реализирано чрез интервенция от страна на държавата чрез особения управител на „Лукойл“, довела до разминаване между ръста на цените на пазара на едро и ръста на цените в бензиностанциите на „Лукойл“. Това поведение би могло да се квалифицира като упражняване на „ценова преса“, водещо до сериозни затруднения и риск от фалити за малките търговци, производители и вносители на горива, както и до реален риск от ценова спирала в перспектива. След навременната интервенция на КЗК от 9 април това поведение е преустановено.

Пакетът от мерки предвижда спешни, стабилизиращи и дългосрочни действия за ограничаване на ефектите от кризата на пазара на горива, гарантиране на сигурността на доставките и защита на икономиката и потребителите. Сред основните мерки е създаването на Национален оперативен щаб към Министерския съвет с широко институционално и браншово представителство, който да осъществява постоянен мониторинг на доставките, цените, складовите наличности и риска от недостиг, както и да координира действията между държавата, бизнеса и рафинерията. Предвижда се и въвеждане на седмичен официален индекс на горивата с публични данни за цените, международните котировки, търговските маржове, наличностите и търговските потоци с цел по-голяма пазарна прозрачност и ограничаване на спекулативни практики. Пакетът включва засилен мониторинг и контрол по цялата верига на доставки - от производството и вноса до търговията на дребно, както и разработване на план за непрекъсваемост на работата на рафинерията и диверсификация на доставките на суров петрол.

Предлагат се и целеви схеми за подпомагане по механизма METSAF на ЕК за автомобилния транспорт, земеделието, торовете, рибарството и аквакултурите, чрез компенсиране на част от допълнителните разходи за горива и суровини, при строг контрол и изискване помощта да бъде прехвърляна към крайните цени, а не да се превръща в допълнителна печалба. Специален акцент се поставя върху гарантирането на авиационно гориво, подкрепата за обществения транспорт и въвеждането на целеви компенсации за уязвими групи.

Сред стабилизиращите мерки се предвиждат финансови инструменти за осигуряване на ликвидност и гаранции за критични доставки, възможност за удължаване на отсрочката на увеличението на тол таксите при силен ценови шок, както и създаване на временен фонд „Стабилизация на горивата“, финансиран от допълнителните приходи от ДДС. Пакетът предвижда временни механизми за ограничаване на спекулативните ценови увеличения, ревизия на изискванията за биокомпоненти и акцизни ставки при продължителен ценови натиск, както и механизъм за компенсации още на ниво производител или вносител с проследимост по цялата верига.

Дългосрочните структурни мерки включват реформа на достъпа до данъчни складове и разширяване на складовия капацитет чрез електронни платформи, прозрачни и недискриминационни правила и стимули за нови оператори, както и мерки за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива чрез икономия на горива в транспорта, прехвърляне на товари към електрифициран железопътен транспорт, ускорена електрификация на градския транспорт и общинските услуги и програма за електрификация и енергийна ефективност на малките и средните предприятия.

Наред с това КЗК продължава работата по текущото производство срещу групата „Лукойл“, в рамките на което извършва и мониторинг на пазара на горива.