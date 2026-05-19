Васил Терзиев: Ако ни гласуват доверие, ще направим запомняща се „Евровизия“

19 Май, 2026 19:16 657 35

София е готова за „Евровизия“ и ще става все по-готова с всеки един ден подготовка, каза кметът на столицата

Васил Терзиев: Ако ни гласуват доверие, ще направим запомняща се „Евровизия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„София е готова за „Евровизия“ и ще става все по-готова с всеки един ден подготовка. Само чакаме да ни бъде гласувано официално доверие ние да бъдем домакин като град“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

„Смятаме да направим едно много запомнящо се издание на „Евровизия“ заедно с всички институции. Да поставим България на едно съвсем друго ниво“, каза той.

„Зареден съм с енергия и позитивизъм. Нещо невероятно е да се съберат толкова много хора на площада. Развълнувана съм и много доволна, че хората могат да се обединят около толкова голям успех за България“, каза директорът на БНТ Милена Милотинова.

„Щастлива съм, че успяхме да направим най-добрия избор в националната селекция“, каза още тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    17 9 Отговор
    то и провала е запомнящ се!
    то и провала е за пример!

    то смотаната ви песен платихте на чужденци да ви е направят - представям си какво скубане ще е ДА ВИ НАПРАВЯТ евровизията!

    В клуба на богатите е така - парите винаги текат от малкото към многото!

    19:20 19.05.2026

  • 2 Голям майтап

    27 5 Отговор
    Той боклука не може да изчисти на София, за Евровизия мечтаел???
    Всеки друг но не и Терзиев... не става човека, нали го видяхме, цяла София е потънала в боклуци това няма да е добра реклама за България.

    Коментиран от #18

    19:20 19.05.2026

  • 3 Всичката

    24 5 Отговор
    Мара втасала , че и тая работа свършила !

    19:21 19.05.2026

  • 4 Ха,ха

    13 6 Отговор
    Като не може да домакинствате,що участвате?

    19:21 19.05.2026

  • 5 Само да попитам

    20 6 Отговор
    Къде се слагаш и ти бе петрохански пожизнен комунист

    19:22 19.05.2026

  • 6 Гост

    11 5 Отговор
    Ламо къш бе

    19:24 19.05.2026

  • 7 Рамбо

    13 6 Отговор
    ДС отрочетата ще се нагушат яко ама много яко.

    19:25 19.05.2026

  • 8 васенце

    12 6 Отговор
    Ако ни гласуват доверие, ще направим запомнящи се
    нови пълни чекмеджета

    19:27 19.05.2026

  • 9 Гробар

    6 8 Отговор
    БезDARA се заиграва с фашистите. Червената Василка и Трайчо Фашиста точат лиги и се облизват около нея. Господ ще я накаже ако не се опомни.

    19:27 19.05.2026

  • 10 Гробар

    5 7 Отговор
    БезDARA ще направи голям удар ако прояви бизнес нюх и направи дует с безДарко. Това ще е новият дует Ритон, направо трепач.

    19:29 19.05.2026

  • 11 Първи

    16 4 Отговор
    по бедност в Европа , първи по корупция , властта в олигарсите и мутрите бизнесмени и за всякакви поръчки , ще правели запомняща се "Евровизия" ? Акъл море!

    19:29 19.05.2026

  • 12 4567

    4 6 Отговор
    Дара каза да аплодираме червения килим.

    19:30 19.05.2026

  • 13 Братчетата на Бойко

    8 4 Отговор
    Това, което Слави не успя да направи за 30 години, Дара го направи за 3 минути.

    19:32 19.05.2026

  • 14 Име

    10 3 Отговор
    Васко, мамино ченгенце!

    19:32 19.05.2026

  • 15 Мима

    15 3 Отговор
    Кварталите тънат в мръсотия, той за Евровизия мисли. Ето миенето започна, но явно тая година няма да се мие, щото не е платил

    19:34 19.05.2026

  • 16 Честите на простите шопи,

    8 4 Отговор
    дето си избраха ДС-внучето. Сега Васко Петроханчето цяла година ще им подготвя само конкурса за бангарангите докато отново столицата потъне в планини от боклуци и други проблеми.

    19:34 19.05.2026

  • 17 дедняци сме нямаме пари за евро визия

    5 3 Отговор
    министъра каза че няма пари, моля връщайте наградата на евровизия че неща да плащам още един дълг

    19:35 19.05.2026

  • 18 оня с коня

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Голям майтап":

    нека да дойде цяла европа да види във какво мизерно село оживеете селяните във софия ама били столичани ха ха ха едно голямо гето мизерно и мръсно

    Коментиран от #26

    19:37 19.05.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    5 4 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Навярно с хомосексуален секс на живо и после с ритуално самоубийство!

    Петгоханци са готови на всичко!

    19:39 19.05.2026

  • 20 Яяяяяя

    4 1 Отговор
    Като олимпийските игри в Париж

    19:41 19.05.2026

  • 21 бангаранга връщай парите от кредита

    9 4 Отговор
    яко ни набутаха тая награда сега яко ще ни набутат и едни хубаво кредитче което ще връща цяла българия

    19:43 19.05.2026

  • 22 Номер 1 си

    5 4 Отговор
    Ти ли бе:))), ти не можеш дупките на булевардите си да запишиш, маркировка да им освежиш, знаците да смениш, кофите с боклука да почистиш, камо ли Евровизия да организираш, Янчулев е с много под теб на второто място.

    19:51 19.05.2026

  • 23 9693

    9 3 Отговор
    Жителите и гостите на София ще те запомнят, като най-некадърният кмет, още 1.5 години как ще те изтърпим не знам.

    Коментиран от #27

    19:54 19.05.2026

  • 24 Хаха

    8 3 Отговор
    Ухото ще бъде запомнен с това, че заля София с боклук и създаде едно цяло поколение плъхове.

    19:55 19.05.2026

  • 25 Дано НЕ ви

    6 3 Отговор
    гласуват доверие. В София и сега трудно се издържа. Ако се довлекат още хиляди ще блокират живота на софиянци съвсем. Не си ли давате сметка, че всичко е нагласено и южните ни съседи си казаха думата при гласуването на зрителите, а журито се съобрази с геополитиката и Израел? Дара е симпатяга и заслужава да се радва, поради положения труд. Но сериозните неща се диктуват от друго място.

    19:55 19.05.2026

  • 26 Голямото село,

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    мръсно и гадно, го направиха точно дошлите от провинцията. Хайде ходете си откъдето сте дошли, ама само американските самолети от ВСВ могат да ви изгонят. Всеки идва от село с идеята, че жълтите павета го чакат да се из...се..ре върху тях.

    20:01 19.05.2026

  • 27 ....

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "9693":

    🤣🤣🤣.. ох

    20:09 19.05.2026

  • 28 Почна се

    2 2 Отговор
    предизборната надпревара ! Явно кметския стол е като македонската наденица - се умрат за него ! Като толкова искат конкурса да го финансират и да си върнат инвестицията с печалбата ! Или е по лесно от бюджета, че и да се открадне половината !

    20:24 19.05.2026

  • 29 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор
    АВЕ ПОП ФОЛКА ЗАЩО
    ОГЛУШИТЕЛНО МЪЛЧИ
    КЪДЕ Е ВАШИЯ ПРОФ СЪЮЗ
    ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ
    НА ТОВА ИЗВРАТЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

    20:25 19.05.2026

  • 30 Шести до Ком.26

    1 2 Отговор
    Язе Софиянци не познавам ама Сабота и Неделя гледам Софийски коли у сите села и телевизия гледам и Софиянци не видим но като минах по Витошка мърсотия до шия старите квартали от от Бай тошово време,като Свобода, Надеждите, Банишора юлин и всички други една плочка не е сменена

    20:34 19.05.2026

  • 31 Цвете

    1 3 Отговор
    БРАВО НА ДАРА .БЛАГОДАРЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО Й И ,ЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕЯ СВЕТА ЩЕ ПОГЛЕДНЕ С ДРУГИ ОЧИ НАС БЪЛГАРИТЕ, КОИТО МОЖЕМ И ГО ДОКАЗВАМЕ.💯👏👍❤️👏

    20:35 19.05.2026

  • 32 Цвете

    1 3 Отговор
  • 33 Селски

    0 0 Отговор
    До ком.26 тебе те познавам ти си от нашето село не се прави на Софиянец.

    20:38 19.05.2026

  • 34 Гост

    0 0 Отговор
    Васьо, не можете да си оправите тротоарите и шосетата, но Евровизия си щял да правиш.

    21:08 19.05.2026

  • 35 Мачка

    0 0 Отговор
    Направо и гей феста по тва време..2 в 1 неочаквано добра комбинация

    21:12 19.05.2026

