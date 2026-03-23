Модерна система ще следи за замърсяване на Дунав от кораби

23 Март, 2026 13:38 312 1

Близо 4 млн. евро ще бъдат инвестирани в подобряване на сигурността на корабоплаването и инспекциите по реката

Модерна система ще следи за замърсяване на Дунав от кораби
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предстои изграждането на модерна трансгранична система за мониторинг на замърсяването на водите на река Дунав, причинено от корабоплаването. Пилотната инициатива ще се реализира от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в партньорство с румънската морска администрация в рамките на одобрения стратегическия проект DANRISS 2 – „Засилени инспекции по река Дунав чрез изкуствен интелект и интеграция на данни“. Инвестицията е за близо 4 млн. евро, осигурени от Програма Interreg VI-A Румъния – България, която се съуправлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Системата включва иновативни IT инструменти и сензори за събиране и анализ на данни за замърсяване на реката, както и процедура за съвместни дейности по мониторинг и реагиране в случай на инциденти.

По проекта е предвидено и надграждане на съществуващата система DANRISS чрез нейното трансформиране в интелигентна и интегрирана платформа, която подобрява ефективността, прозрачността и съответствието с регулаторните изисквания, свързани с инспекциите за техническото състояние на корабите по Дунав, за да се избегне дублирането на дейности от двете администрации. За целта Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще разположи по българското крайбрежие ключови хардуерни и инфраструктурни компоненти и сървъри. Ще бъдат осигурени нови мобилни устройства и комуникационно оборудване, свързани с осъществяването на корабните инспекции. Ще се създаде мобилно звено за проверки, оборудвано със специализирани мобилни принтери, таблети и превозно средство с висока проходимост. Ще бъдат внедрени решения с изкуствен интелект за усъвършенстван мониторинг и анализ на корабния транспорт по река Дунав, повишаване на безопасността и ефективността при управлението на речния транспорт и др. Предвидени са и съвместни обучителни дейности и хармонизиране на инспекционните практики с румънската морска администрация.

Изпълнението на проекта ще осигури безопасни, ефективни и хармонизирани инспекции на корабите по българо-румънския участък на река Дунав по отношение на справедливото прилагане на разпоредбите за корабоплаване. Чрез него ще се приложат разпоредбите на Директива 2016/1629/EC за определяне на техническите изисквания съдовете, плаващи по вътрешни водни пътища, съгласно Европейското споразумение за международния превоз на опасни товари. Реализирането на проект DANRISS 2 ще допринесе за значително подобрение в качеството и последователността на корабните инспекции, по-безопасно корабоплаване, намалено въздействие върху околната среда и по-равнопоставени условия за участниците в речния транспорт по Дунав.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    И КОЛКО МИЛИОНА ЩЕ Е? ДА СЕ КАЧАТ НА СТРЕЛБИЩЕТО И ДА ГЛЕДАТ И БЕЗ СИСТЕМА!

    13:50 23.03.2026

