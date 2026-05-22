ПСС: Лоши са условията за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е облачно, мъгливо и вали дъжд. Във високите части на планините има силен вятър.

Няма инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).