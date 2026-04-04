Иновативен катамаран ще следи чистотата на въздуха и водата по река Дунав

Уникален кораб ще следи за чистотата на водата и въздуха по река Дунав между Русе и Силистра. Катамаранът „Иноватор“ разполага със система за мониторинг, която няма аналог у нас.
Корабът се захранва със слънчева енергия чрез соларни панели, разположени на покрива и палубите. Разполага и със сгъваема платформа за излитане и кацане на дронове, които ще измерват параметри на въздуха като температура и замърсяване. Потопяеми сонди ще следят чистотата на водата. В България няма друг плавателен съд с подобна система за мониторинг.
Пламен Мънев, Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Това е специализиран катамаран, който е изцяло въглеродно неутрален, тоест има два електродвигателя и система от батерии и фотопанели. Не генерира никакви вредни емисии.“
Данните от изследванията на въздуха и водата ще бъдат достъпни за всички, уточнява БНТ.
Пламен Мънев, Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Първоначалната идея е данните да бъдат публикувани в облачна платформа с отворен достъп и всички потребители, които имат желание, биха могли в реално време да видят резултатите.“
Изработването на плавателния съд става възможно след партньорство между Русенския университет и два румънски института.
Десислава Атанасова, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Идеята всъщност възникна между колеги от филиала ни в Силистра, колеги от транспортния факултет и аграрно-индустриалния, и двата изследователски института като една идея, една мечта, която впоследствие намира своята реализация.“
По-късно през този месец ще започнат тестове на системата за екологичен мониторинг. Очаква се катамаранът да започне да плава по Дунав през лятото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Що за въпрос?
До коментар #2 от "ммм":Не познаваш материята. Човешкият живот не е въглеродно неутрален, а ти питаш за индустриално производство.
10:14 04.04.2026
8 Русенец
Коментиран от #9
16:45 04.04.2026
9 Яяяяя
До коментар #8 от "Русенец":Дунав чист? Това първоаприлска шега ли е? Събира мърсотията от цяла Европа и го излива в морето, което са изкопали украинците
18:32 04.04.2026