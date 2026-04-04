Новини
България »
Русе »
Иновативен катамаран ще следи чистотата на въздуха и водата по река Дунав

4 Април, 2026 09:37 925 9

  • катамаран-
  • дунав-
  • плаване-
  • чистота-
  • въздух-
  • вода-
  • изследване

Ще започне да плава през лятото

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Уникален кораб ще следи за чистотата на водата и въздуха по река Дунав между Русе и Силистра. Катамаранът „Иноватор“ разполага със система за мониторинг, която няма аналог у нас.

Корабът се захранва със слънчева енергия чрез соларни панели, разположени на покрива и палубите. Разполага и със сгъваема платформа за излитане и кацане на дронове, които ще измерват параметри на въздуха като температура и замърсяване. Потопяеми сонди ще следят чистотата на водата. В България няма друг плавателен съд с подобна система за мониторинг.
Пламен Мънев, Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Това е специализиран катамаран, който е изцяло въглеродно неутрален, тоест има два електродвигателя и система от батерии и фотопанели. Не генерира никакви вредни емисии.“

Данните от изследванията на въздуха и водата ще бъдат достъпни за всички, уточнява БНТ.

Пламен Мънев, Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Първоначалната идея е данните да бъдат публикувани в облачна платформа с отворен достъп и всички потребители, които имат желание, биха могли в реално време да видят резултатите.“

Изработването на плавателния съд става възможно след партньорство между Русенския университет и два румънски института.


Десислава Атанасова, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Идеята всъщност възникна между колеги от филиала ни в Силистра, колеги от транспортния факултет и аграрно-индустриалния, и двата изследователски института като една идея, една мечта, която впоследствие намира своята реализация.“

По-късно през този месец ще започнат тестове на системата за екологичен мониторинг. Очаква се катамаранът да започне да плава по Дунав през лятото.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ннннннн

    8 0 Отговор
    Ще следи и за чистотата на водата в банята ми.

    09:38 04.04.2026

  • 2 ммм

    10 0 Отговор
    А производството на панелите и батериите и те ли са въглеродно неутрални?

    Коментиран от #4

    09:53 04.04.2026

  • 3 енергетик

    7 0 Отговор
    Ще се движи по един час на слънчев ден.

    10:12 04.04.2026

  • 4 Що за въпрос?

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "ммм":

    Не познаваш материята. Човешкият живот не е въглеродно неутрален, а ти питаш за индустриално производство.

    10:14 04.04.2026

  • 5 Иван

    3 0 Отговор
    Бива да има и едно катамаранче да следи и за бракониерите и токаджиите по р. Дунав.

    12:26 04.04.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Като слязла четата на Козлодуй, местните се изпокрили!

    12:52 04.04.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Как набират персонал?

    12:54 04.04.2026

  • 8 Русенец

    0 0 Отговор
    Бърз преглед в Гугъл мапс по течението на Дунав, и ти става ясно, къде е чист и как е положението му в България. Тук цветът му е тинестозелен.

    Коментиран от #9

    16:45 04.04.2026

  • 9 Яяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русенец":

    Дунав чист? Това първоаприлска шега ли е? Събира мърсотията от цяла Европа и го излива в морето, което са изкопали украинците

    18:32 04.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове