Иновативен катамаран ще следи чистотата на въздуха и водата по река Дунав

Уникален кораб ще следи за чистотата на водата и въздуха по река Дунав между Русе и Силистра. Катамаранът „Иноватор“ разполага със система за мониторинг, която няма аналог у нас.

Корабът се захранва със слънчева енергия чрез соларни панели, разположени на покрива и палубите. Разполага и със сгъваема платформа за излитане и кацане на дронове, които ще измерват параметри на въздуха като температура и замърсяване. Потопяеми сонди ще следят чистотата на водата. В България няма друг плавателен съд с подобна система за мониторинг.

Пламен Мънев, Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Това е специализиран катамаран, който е изцяло въглеродно неутрален, тоест има два електродвигателя и система от батерии и фотопанели. Не генерира никакви вредни емисии.“

Данните от изследванията на въздуха и водата ще бъдат достъпни за всички, уточнява БНТ.

Пламен Мънев, Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Първоначалната идея е данните да бъдат публикувани в облачна платформа с отворен достъп и всички потребители, които имат желание, биха могли в реално време да видят резултатите.“

Изработването на плавателния съд става възможно след партньорство между Русенския университет и два румънски института.



Десислава Атанасова, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“: „Идеята всъщност възникна между колеги от филиала ни в Силистра, колеги от транспортния факултет и аграрно-индустриалния, и двата изследователски института като една идея, една мечта, която впоследствие намира своята реализация.“

По-късно през този месец ще започнат тестове на системата за екологичен мониторинг. Очаква се катамаранът да започне да плава по Дунав през лятото.