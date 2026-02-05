Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Три баржи се откъснаха от пристанище "Север" във Видин и се понесоха свободно в Дунав ВИДЕО

5 Февруари, 2026 05:50, обновена 5 Февруари, 2026 04:56 1 602 6

Вследствие на инцидента са увредени няколко парапета, както и понтон № 6

Три баржи се откъснаха от пристанище "Север" във Видин и се понесоха свободно в Дунав ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук/Видин Днес
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Три баржи са се откъснали от пристанище "Север" във Видин и са започнали свободно плаване по река Дунав, като са нанесли щети на публична инфраструктура.

Това съобщи областният управител на Видин Ани Арутюнян.

Инцидентът е станал около 3.35 часа на 1 февруари.

По думите ѝ вследствие на инцидента са увредени няколко парапета, както и понтон № 6. Причината за случилото се е техническа неизправност и неспазване на правилата за безопасност. Локализирани са два кораба при 773-и километър на реката, за които може да се направи обосновано предположение, че са плавателните съдове, причинили щетите. Корабите са задържани, уточни областният управител.

Ани Арутюнян допълни, че към момента се изясняват всички обстоятелства, както и конкретните причини, довели до инцидента.


Видин / България
  • 1 Арутюнянски армянски паразит:

    15 0 Отговор
    Така е, щото още караме на остатъците от наследеното от комунистите на бай Тошо, без даже да го боядисаме за последните 36 години.

    05:19 05.02.2026

  • 2 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ПИЯНИ УКРИ, КАКО!

    06:24 05.02.2026

  • 3 дядото

    8 1 Отговор
    поредния епизот от туин пийкс в тази скапваща се територия

    06:44 05.02.2026

  • 4 глоги

    5 0 Отговор
    Това съобщи областнАТА управителКА на Видин- Ани Арутюнян.

    07:27 05.02.2026

  • 5 пиленце

    6 0 Отговор
    Със сигурност тази госпожа е арменка.

    07:29 05.02.2026

  • 6 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 0 Отговор
    И барджите на пускат територията България

    07:57 05.02.2026

