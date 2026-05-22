Константин Проданов: Предстои теглене на нов държавен дълг

22 Май, 2026 09:28 1 484 60

България трябва да се подготви за период на по-висока инфлация, устойчив бюджетен дефицит и забавен икономически растеж на фона на нарастваща безработица

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да се подготви за период на по-висока инфлация, устойчив бюджетен дефицит и забавен икономически растеж на фона на нарастваща безработица и държавен дълг. Това показва пролетната икономическа прогноза на Европейска комисия за 2026 и 2027 година.

Добрата новина според анализа е, че българската икономика няма да изпадне в рецесия през следващите две години. Това коментира Константин Проданов от „Прогресивна България“, председател на Временната комисия по бюджет и финанси.

По думите му правителството подготвя оптимизация на държавната администрация, но не става дума за „поголовни съкращения“.

„Идеята е да се търси в максимална степен оптимизация на дейността на администрацията, а не просто да отрежем едни или други хора“, заяви Проданов.

Той уточни, че първо ще бъдат анализирани незаетите щатни бройки, работещите пенсионери и гражданските договори, а във всяко ведомство ще бъде направен функционален анализ.

Според него в някои администрации може дори да се стигне до назначаване на нови служители, особено в институции като Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, където се очакват повече правомощия и работа.

Проданов призна, че финансовото състояние на държавата е „изключително тежко“. По думите му има натрупани около 2,5 млрд. евро неразплатени задължения, над 1 млрд. евро плащания към общините и още между 3 и 3,5 млрд. евро, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

„Предстои много работа, за да се вместим в този дефицит“, каза той.

От управляващото мнозинство потвърдиха и че през следващите месеци най-вероятно ще се наложи теглене на нов държавен дълг.

Според Проданов мерките срещу поскъпването няма да решат изцяло проблема с инфлацията, но ще ограничат нелоялните търговски практики и ще дадат повече прозрачност при ценообразуването.

„Нашата цел е не да деформираме пазара, а да върнем ефективността му“, подчерта той.

Той коментира и критиките на опозицията към новите правила за работа на парламента, като заяви, че управляващите искат Народното събрание да се върне към „изначалната си функция на законодателен орган“, без излишно протакане на процедурите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бобошен

    28 0 Отговор
    Предстои теглене на нов държавен дълг-ново държавно свлачище.

    09:30 22.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Нещо за брата на Рая Назарян ще чуем ли?

    09:30 22.05.2026

  • 3 Нехис

    20 19 Отговор
    20 19 Отговор

    Честито на гласувалите за Мунчо ахмаци и селски прошляци!
    Не ви ли казахме, че така ще стане, а?
    И Борисов ви го каза - ще си платите с лихвите цената на Промяната.

    Честито на гласувалите за Мунчо ахмаци и селски прошляци!
    Не ви ли казахме, че така ще стане, а?
    И Борисов ви го каза - ще си платите с лихвите цената на Промяната.

    Коментиран от #10, #15, #26

    09:32 22.05.2026

  • 4 Сталин

    21 7 Отговор
    България уверено върви по пътя на Гърция ,Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    Коментиран от #45

    09:32 22.05.2026

  • 5 4567

    21 1 Отговор
    Предстои и теглене на една ... както казват пловдивчани!

    09:32 22.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 2 Отговор
    с борч ове лесно се управлява-4г. и след мен потоп!

    09:34 22.05.2026

  • 9 Оди пеша бе

    11 2 Отговор
    Делян Пеевски пред върхушката на ДПС: Напускам ви завинаги през юни! Гответе кой да ме смени!

    09:34 22.05.2026

  • 10 Сталин

    25 20 Отговор

    До коментар #3 от "Нехис":

    Не е виновен Пилота ,а Тиквата Прасето и Простокирчовците които теглиха стотици милиарди заеми и напълниха шкафчета с пачки и кюлчета и палати в Дубай,Кипър и Канада,а сега цървулите ще плащат на Ротшилдите следващите 100 години

    Коментиран от #17, #58

    09:35 22.05.2026

  • 11 9 милиарда за 9 дни

    29 0 Отговор
    Понеже България няма свободни пари за крадене, най-лесния вариант е да се теглят заеми и да се крадат, а после българина да ги връща с лихвите

    09:35 22.05.2026

  • 12 Честита "промяна" (поредната)

    22 8 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    Коментиран от #48

    09:36 22.05.2026

  • 13 така е

    12 3 Отговор
    2021 Борисов сдаде България с 33 милиарда ЛЕВА дълг. Сега колко е дълга на България?

    Коментиран от #56

    09:36 22.05.2026

  • 14 Сталин

    7 3 Отговор
    Отдельньiе товарищи полагают, что при капитализме будет процветание.
    Будет ,но лишь для кучкi буржуев и их лакеев.

    -И.Сталин

    09:37 22.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 6 Отговор

    До коментар #3 от "Нехис":

    Знаеш ли какво заеми изтеглиха борисОФ и горанОФ🤔❓❗
    Нормално е борисОФ да знае в какъв батак вкара България❗
    Ама нали затова бе създадена от ЧУЖДЕСТРАННО НПО неговата
    партия/ШАЙКА❗

    Коментиран от #59

    09:37 22.05.2026

  • 16 Смях в залата

    14 0 Отговор
    Абе църул хората ви избраха защото имат СЕЧ в държавата администрация а ти ми говориш за нов заем

    09:37 22.05.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    виновен е , че продължава по тоя път , вместо да икономисва ...обаче рискува да не го преизберат

    Коментиран от #23

    09:38 22.05.2026

  • 18 Румбата ще ни оправи

    20 1 Отговор
    айде почнаха да ни сапунисват от първия месец ... още дългове, никакви реформи, висока инфлация (разбирай масово обедняване), забавен растеж и безработица

    09:40 22.05.2026

  • 19 Анонимен

    9 0 Отговор
    Пенсионна реформа къде е кога изобщо ще се захванете с това

    09:41 22.05.2026

  • 20 БРАВО

    13 0 Отговор
    Да тегли заем ,го може и най големия Олигофрен !

    Коментиран от #25

    09:41 22.05.2026

  • 21 ЕСтеството на проблема

    9 0 Отговор
    Естествено, когато овцата сама се бута при вълците, те няма да я върнат в стадото, а с удоволствие ще я оглозгат. Страна водена от всякакви плампала и алчни саможивци, другаде не може да стигне.

    09:42 22.05.2026

  • 22 И ти

    10 0 Отговор
    ехидно се подсмиваш и потриваш ръце ! Предизборно почнахте с лъжи , нещо очаквано , и до ден днешен така ! Заплатите на търтеите се вдигат , куп некадърници на чело на държавата , ненужни назначения , а държавата , в ръцете на олигархията и мафията дълбае дъното !

    09:42 22.05.2026

  • 23 Сталин

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да икономисва , означава половината в България да останат без работа,включително и ти

    Коментиран от #29

    09:42 22.05.2026

  • 24 да бе

    8 0 Отговор
    каква безработица?!?
    Проверих и това казва интернет: Данните за първото тримесечие на настоящата година отчитат нов исторически минимум на безработицата. 3.2%

    То не останаха хора да работят в тази територия ....

    09:44 22.05.2026

  • 25 Сталин

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "БРАВО":

    Точно затова Ротшилд слага олигофрени на власт ,да му правят бизнеса със заеми от банката

    09:45 22.05.2026

  • 26 дядо поп

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Нехис":

    Ами от къде да ги вземат , след като твоите "кадърни" управници управлявали ни до сега ни отнеха лева а с него и обезпечаващите милиарди , обаче ни вкараха в клуба на богатите. Пей сърце и плачи душа , важното е да дращиш глупости и да си вярваш.

    Коментиран от #60

    09:47 22.05.2026

  • 27 Дара- Големата Дупара

    7 0 Отговор
    Слушайте Бангаранга!

    09:51 22.05.2026

  • 28 Чума

    8 0 Отговор
    Няма пари, а се пилеят, тоест - крадат! В училищата създадоха някакви специални стаи с инициали на латиница в които никой не влиза - 70 - 80 000 лева! Има училища с по три такива! Създадоха към читалищата някакви компютърни клубове в които също никой не влиза - 38 000 лева с 3 компютъра, 28 000 с два! Отварят 1 час на ден две каки, които иначе са на лека работа и големи заплати като учителки на 6 деца и секретрки в кметството, колкото да вземат още пари, пят кафета и допълнителна важност! И на изборите повечето са в комисията! Казано е в Библията - който има още ще взема, а който няма, ще му вземат и това, което все още има!

    Коментиран от #32, #36

    09:52 22.05.2026

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    аз се занимавам със строителство основно , на частно, и не ме събаря////който е на държавна хранилка -ще го взема при мен , да види истински труд//гладен няма да остане

    09:52 22.05.2026

  • 30 анонимен

    4 1 Отговор
    Дали не е от системата ? При социализма ,всичко безплатно и имаше изобилие .Дори отнези 40 тона злато , са пак от социализма .За политическата класа пари винаги има .Много хора в държавата не са виждали 5000 евро накуп .Очертава се перфектната буря , отрицателна демография , висок бюджетен дефицит , безработица , висока инфлация .Изведнъж парите станаха ценни .

    Коментиран от #35, #51

    09:55 22.05.2026

  • 31 честито

    7 1 Отговор
    Българите получиха още от същото, но вече нямат право и да се оплакват.

    09:56 22.05.2026

  • 32 Ако знаеш в Университетите

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Чума":

    какво се случва! Пари се пилеят като за световно!

    09:56 22.05.2026

  • 33 анализатор

    6 1 Отговор
    Ей сега ще видите колко струват апартаментите .Който има ипотека ,ще му е трудно .

    09:58 22.05.2026

  • 34 народа

    4 1 Отговор
    Тоест , с еврото в България , могат да се купят по малко неща , отколкото с еврото в Германия .

    10:00 22.05.2026

  • 35 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "анонимен":

    За да видиш 5 000 евро на куп РАБОТИ Прочетох Оплаквачи тук Защо не Работите Бял Ден е Работете и ще имате ПАРИТЕ НЕ РАСТАТ ПО ДЪРВЕТАТА НИТО ПАДАТ ОТ САЙТОВЕТЕ ТУК ИЛИ ПЪК ОТ МЕСИИИ ХАХАХАХА

    10:04 22.05.2026

  • 36 вижте другаде

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Чума":

    Вие пък сте се хванали с училищата и читалищата.Я вижте колко пари отиват в милицията, армията, чиновничеството, банкети, коктейли,технически персонал раздут, 20 заплати при пенсиониране на военни, милиция, съдебна власт, конституционни съдии и др., плащане от данъкоплатеца на вноските към НОИ и здравните на същите тези изброени.

    10:07 22.05.2026

  • 37 софиянец

    2 0 Отговор
    В един университет в София преподавателите са колкото чиновниците.!След 5 години няма да има нито преподаватели-същински, нито студенти.

    10:09 22.05.2026

  • 38 мхмх

    2 0 Отговор
    трябва много сериознон рязане на мвр най вече и другите силови групировки. съкращения в администрацията на 80% инак за никъде не сме

    10:10 22.05.2026

  • 39 Г-н Проданов

    3 0 Отговор
    Колкото и да сте ми симпатичен, ще Ви кажа, че говорите доста неприемислени неща. За заема беше ясно. Всички кабинети само това могат. Да теглят заеми. Нали не ТЕ, а ограбения български народ ще ги връща. Искате да режете администрация, която и без това е зарината от бумащина и бюрокрация и недостига.
    Питам Ви само - А ПОСЛЕ? Когато искаш до пълниш каца, първо я закисваш да не тече г-н Проданов, иначе само ще я пълниш и тя ще изтича. А бюджета на БГ се разграбва, не се точи. Вие трябва да го знаете много добре. Безброй държавни агенции и комисии с раздут щат, големи заплати и никакъв РЕАЛЕН резултат за държавата. Всяко министерство има отработени СХЕМИ за точене да средства. Повтарям ОТРАБОТЕНИ. И всички си затварят очите. Вижте първо къде отиват големите суми и ЗАЩО? Пък после да говорим за заеми, инфлация и безработица. Като икономист това сигурно сте го учили!

    Коментиран от #50

    10:10 22.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Куку

    0 0 Отговор
    Ако не се занимават с политика,тия от ПБ ще измрат от глад!

    10:14 22.05.2026

  • 42 Фалирахте

    2 0 Отговор
    България с слагачеството Си пред ЕС! Заема да го връщат от заплатите на парламента и държавните и общински служители за да им дойде "акъла"!

    10:15 22.05.2026

  • 43 избирател

    2 0 Отговор
    Развалете схемите и ще има пари .Колко милиарда се отпускат на Здравната каса ? Отват към 10 милиарда нали ? Къде отиват тези пари , към часните болници ! За мантинели , хич да не ,отпуснаха 1 милиард .Да сте виждали нови мантинели ? Пари има , но се отклоняват със схеми , после се тегли дълг и народа го отнася

    10:18 22.05.2026

  • 44 Истината е нужна

    1 0 Отговор
    Теглят дълг от международните пазари с лихва 3,2-3,6%, а в същото време физическите лица в България НЕ МОГАТ ДА КУПУВАТ ДЦК без посредничество на банките(които вземат половината печалба
    Физическите лица имат над 80млрд.евро
    на депозит в банките с лихва 0-0,5%!!!
    Депутатите не смеят да гласуват за директна продажба на ДЦК и за облагане на СВРЪХПЕЧАЛБИТЕ на банките!!!
    Ако го гласуват Държавата печели и хората също но банките...???

    10:20 22.05.2026

  • 45 Вярно е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Истината винаги се казва само с няколко изречения, а не с многотомни "романи"!

    Коментиран от #52

    10:20 22.05.2026

  • 46 !!!?

    4 1 Отговор
    Предстои нов "Боташ"...другото име на Ботуш !!!?

    10:22 22.05.2026

  • 47 Засилете

    0 1 Отговор
    Зелената сделка! Тя ще ни оправи!

    10:22 22.05.2026

  • 48 Хрупкай

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Честита "промяна" (поредната)":

    краставиците гербаджийдки ...

    10:24 22.05.2026

  • 49 Вън

    2 0 Отговор
    Съвецки некадърни подлоги! Малоумниците дето ви избраха да го връщат този дълг.

    Коментиран от #54

    10:26 22.05.2026

  • 50 Спас

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Г-н Проданов":

    Тъй е. Само с пожелателно мислене няма да стане

    10:26 22.05.2026

  • 51 Истината е нужна

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "анонимен":

    1.Първа лъжа е че при социализма имаше всичко...хората имаха пари но нямаше стоки в магазините-бирата даже купувахме с каси, защото беше дефицит!
    2 Втора лъжа -Златният резерв е обран от съветските окупационни войски 1944г и втори път бай Тошо го дава на Москва, защото им дължи пари за нефт и атомната в Козлодуй -1972г.

    10:27 22.05.2026

  • 52 И истината не ти върши работа

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Вярно е":

    Като е вярно какво мрънкаш за "многотомни романи"?На такива като теб трябва да се обяснява повече, защото утре пак ще гласуваш за Чорапа.

    Коментиран от #57

    10:31 22.05.2026

  • 53 !!!?

    1 0 Отговор
    Партията на "прогреса" ни обещава Регрес - теглене на нов държавен дълг, по висока инфлация, устойчив бюджетен дефицит и забавен икономически растеж на фона на нарастваща безработица !!!
    Да му мислят тези които побързаха да се върнат...!!!?

    10:33 22.05.2026

  • 54 Дедо Пене

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Вън":

    Проданов е кадър на БСП/БКП! Умно момче ама ком.уне.

    10:33 22.05.2026

  • 55 Някой

    1 0 Отговор
    Някой наивник още вярва ли, че сме изпълнявали критериите за еврозоната? Нарушиха дори Договора за функциониране на ЕС член 140 (за еврото). Дори него погазиха, освен демокрацията, конституцията (член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (че институциите не могат да си присвояват суверенитета)) и закона за прякото участие.

    10:35 22.05.2026

  • 56 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "така е":

    Живков сдаде със според него към никакъв дълг по негови думи или толкова колкото са ни дължали и други държави.
    За да си купуват подкрепа в парламента гласуваха как се образуват заплати в държавната администрация като в МВР, учители и други. А министъра на МВР Митов ли бе дето е на ГЕРБ, освен че се издъни с изборите в Пазарджик ли бе с 6+% за ГЕРБ там, раздаде на всеки в МВР за коледа по 400лв. Това от пари обявени за нови щатове. И с обслужването на чужди интереси, като и за 90 милиардният заем ето това е резултата.

    10:39 22.05.2026

  • 57 Не не съм

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "И истината не ти върши работа":

    гладувал за чорапа! Още когато подаде оставка в пика на протестите и ги тушира разбрах че е подставено лице! С действията си до днес не ме опровергава!

    10:41 22.05.2026

  • 58 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Троле, при Борисов имаше дефицит от три процента или по-малко.
    Големите дългове се направиха от мунчовите ортаци - Киро и Кокоро.
    А това за пачки и кюлчета даже няма и да го коментирам този компромат за пролетарии.

    10:47 22.05.2026

  • 59 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да, знам, а ти знаеш ли?
    Май не!

    10:48 22.05.2026

  • 60 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "дядо поп":

    Левът не съществува като независима валута от 1999.
    Няма да е зле да попрочетеш нещо преди да изръсиш поредната глупост.

    10:49 22.05.2026

