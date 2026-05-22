Константин Проданов: Предстои теглене на нов държавен дълг

България трябва да се подготви за период на по-висока инфлация, устойчив бюджетен дефицит и забавен икономически растеж на фона на нарастваща безработица и държавен дълг. Това показва пролетната икономическа прогноза на Европейска комисия за 2026 и 2027 година.
Добрата новина според анализа е, че българската икономика няма да изпадне в рецесия през следващите две години. Това коментира Константин Проданов от „Прогресивна България“, председател на Временната комисия по бюджет и финанси.
По думите му правителството подготвя оптимизация на държавната администрация, но не става дума за „поголовни съкращения“.
„Идеята е да се търси в максимална степен оптимизация на дейността на администрацията, а не просто да отрежем едни или други хора“, заяви Проданов.
Той уточни, че първо ще бъдат анализирани незаетите щатни бройки, работещите пенсионери и гражданските договори, а във всяко ведомство ще бъде направен функционален анализ.
Според него в някои администрации може дори да се стигне до назначаване на нови служители, особено в институции като Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, където се очакват повече правомощия и работа.
Проданов призна, че финансовото състояние на държавата е „изключително тежко“. По думите му има натрупани около 2,5 млрд. евро неразплатени задължения, над 1 млрд. евро плащания към общините и още между 3 и 3,5 млрд. евро, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.
„Предстои много работа, за да се вместим в този дефицит“, каза той.
От управляващото мнозинство потвърдиха и че през следващите месеци най-вероятно ще се наложи теглене на нов държавен дълг.
Според Проданов мерките срещу поскъпването няма да решат изцяло проблема с инфлацията, но ще ограничат нелоялните търговски практики и ще дадат повече прозрачност при ценообразуването.
„Нашата цел е не да деформираме пазара, а да върнем ефективността му“, подчерта той.
Той коментира и критиките на опозицията към новите правила за работа на парламента, като заяви, че управляващите искат Народното събрание да се върне към „изначалната си функция на законодателен орган“, без излишно протакане на процедурите.
Честито на гласувалите за Мунчо ахмаци и селски прошляци!
Не ви ли казахме, че така ще стане, а?
И Борисов ви го каза - ще си платите с лихвите цената на Промяната.
10 Сталин
До коментар #3 от "Нехис":Не е виновен Пилота ,а Тиквата Прасето и Простокирчовците които теглиха стотици милиарди заеми и напълниха шкафчета с пачки и кюлчета и палати в Дубай,Кипър и Канада,а сега цървулите ще плащат на Ротшилдите следващите 100 години
Будет ,но лишь для кучкi буржуев и их лакеев.
-И.Сталин
09:37 22.05.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Нехис":Знаеш ли какво заеми изтеглиха борисОФ и горанОФ🤔❓❗
Нормално е борисОФ да знае в какъв батак вкара България❗
Ама нали затова бе създадена от ЧУЖДЕСТРАННО НПО неговата
партия/ШАЙКА❗
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Сталин":виновен е , че продължава по тоя път , вместо да икономисва ...обаче рискува да не го преизберат
23 Сталин
До коментар #23 от "Сталин":Да икономисва , означава половината в България да останат без работа,включително и ти
Проверих и това казва интернет: Данните за първото тримесечие на настоящата година отчитат нов исторически минимум на безработицата. 3.2%
То не останаха хора да работят в тази територия ....
До коментар #20 от "БРАВО":Точно затова Ротшилд слага олигофрени на власт ,да му правят бизнеса със заеми от банката
До коментар #3 от "Нехис":Ами от къде да ги вземат , след като твоите "кадърни" управници управлявали ни до сега ни отнеха лева а с него и обезпечаващите милиарди , обаче ни вкараха в клуба на богатите. Пей сърце и плачи душа , важното е да дращиш глупости и да си вярваш.
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #23 от "Сталин":аз се занимавам със строителство основно , на частно, и не ме събаря////който е на държавна хранилка -ще го взема при мен , да види истински труд//гладен няма да остане
09:52 22.05.2026
32 Ако знаеш в Университетите
До коментар #28 от "Чума":какво се случва! Пари се пилеят като за световно!
09:56 22.05.2026
35 Анонимен
До коментар #30 от "анонимен":За да видиш 5 000 евро на куп РАБОТИ Прочетох Оплаквачи тук Защо не Работите Бял Ден е Работете и ще имате ПАРИТЕ НЕ РАСТАТ ПО ДЪРВЕТАТА НИТО ПАДАТ ОТ САЙТОВЕТЕ ТУК ИЛИ ПЪК ОТ МЕСИИИ ХАХАХАХА
10:04 22.05.2026
36 вижте другаде
До коментар #28 от "Чума":Вие пък сте се хванали с училищата и читалищата.Я вижте колко пари отиват в милицията, армията, чиновничеството, банкети, коктейли,технически персонал раздут, 20 заплати при пенсиониране на военни, милиция, съдебна власт, конституционни съдии и др., плащане от данъкоплатеца на вноските към НОИ и здравните на същите тези изброени.
10:07 22.05.2026
39 Г-н Проданов
Питам Ви само - А ПОСЛЕ? Когато искаш до пълниш каца, първо я закисваш да не тече г-н Проданов, иначе само ще я пълниш и тя ще изтича. А бюджета на БГ се разграбва, не се точи. Вие трябва да го знаете много добре. Безброй държавни агенции и комисии с раздут щат, големи заплати и никакъв РЕАЛЕН резултат за държавата. Всяко министерство има отработени СХЕМИ за точене да средства. Повтарям ОТРАБОТЕНИ. И всички си затварят очите. Вижте първо къде отиват големите суми и ЗАЩО? Пък после да говорим за заеми, инфлация и безработица. Като икономист това сигурно сте го учили!
44 Истината е нужна
Физическите лица имат над 80млрд.евро
на депозит в банките с лихва 0-0,5%!!!
Депутатите не смеят да гласуват за директна продажба на ДЦК и за облагане на СВРЪХПЕЧАЛБИТЕ на банките!!!
Ако го гласуват Държавата печели и хората също но банките...???
10:20 22.05.2026
45 Вярно е
До коментар #4 от "Сталин":Истината винаги се казва само с няколко изречения, а не с многотомни "романи"!
48 Хрупкай
До коментар #12 от "Честита "промяна" (поредната)":краставиците гербаджийдки ...
10:24 22.05.2026
50 Спас
До коментар #39 от "Г-н Проданов":Тъй е. Само с пожелателно мислене няма да стане
До коментар #30 от "анонимен":1.Първа лъжа е че при социализма имаше всичко...хората имаха пари но нямаше стоки в магазините-бирата даже купувахме с каси, защото беше дефицит!
2 Втора лъжа -Златният резерв е обран от съветските окупационни войски 1944г и втори път бай Тошо го дава на Москва, защото им дължи пари за нефт и атомната в Козлодуй -1972г.
10:27 22.05.2026
52 И истината не ти върши работа
До коментар #45 от "Вярно е":Като е вярно какво мрънкаш за "многотомни романи"?На такива като теб трябва да се обяснява повече, защото утре пак ще гласуваш за Чорапа.
Да му мислят тези които побързаха да се върнат...!!!?
10:33 22.05.2026
54 Дедо Пене
До коментар #49 от "Вън":Проданов е кадър на БСП/БКП! Умно момче ама ком.уне.
10:33 22.05.2026
До коментар #13 от "така е":Живков сдаде със според него към никакъв дълг по негови думи или толкова колкото са ни дължали и други държави.
За да си купуват подкрепа в парламента гласуваха как се образуват заплати в държавната администрация като в МВР, учители и други. А министъра на МВР Митов ли бе дето е на ГЕРБ, освен че се издъни с изборите в Пазарджик ли бе с 6+% за ГЕРБ там, раздаде на всеки в МВР за коледа по 400лв. Това от пари обявени за нови щатове. И с обслужването на чужди интереси, като и за 90 милиардният заем ето това е резултата.
10:39 22.05.2026
57 Не не съм
До коментар #52 от "И истината не ти върши работа":гладувал за чорапа! Още когато подаде оставка в пика на протестите и ги тушира разбрах че е подставено лице! С действията си до днес не ме опровергава!
10:41 22.05.2026
58 Нехис
До коментар #10 от "Сталин":Троле, при Борисов имаше дефицит от три процента или по-малко.
Големите дългове се направиха от мунчовите ортаци - Киро и Кокоро.
А това за пачки и кюлчета даже няма и да го коментирам този компромат за пролетарии.
10:47 22.05.2026
59 Нехис
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да, знам, а ти знаеш ли?
Май не!
10:48 22.05.2026
60 Нехис
До коментар #26 от "дядо поп":Левът не съществува като независима валута от 1999.
Няма да е зле да попрочетеш нещо преди да изръсиш поредната глупост.
10:49 22.05.2026