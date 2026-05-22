Константин Проданов: Предстои теглене на нов държавен дълг

България трябва да се подготви за период на по-висока инфлация, устойчив бюджетен дефицит и забавен икономически растеж на фона на нарастваща безработица и държавен дълг. Това показва пролетната икономическа прогноза на Европейска комисия за 2026 и 2027 година.

Добрата новина според анализа е, че българската икономика няма да изпадне в рецесия през следващите две години. Това коментира Константин Проданов от „Прогресивна България“, председател на Временната комисия по бюджет и финанси.

По думите му правителството подготвя оптимизация на държавната администрация, но не става дума за „поголовни съкращения“.

„Идеята е да се търси в максимална степен оптимизация на дейността на администрацията, а не просто да отрежем едни или други хора“, заяви Проданов.

Той уточни, че първо ще бъдат анализирани незаетите щатни бройки, работещите пенсионери и гражданските договори, а във всяко ведомство ще бъде направен функционален анализ.

Според него в някои администрации може дори да се стигне до назначаване на нови служители, особено в институции като Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, където се очакват повече правомощия и работа.

Проданов призна, че финансовото състояние на държавата е „изключително тежко“. По думите му има натрупани около 2,5 млрд. евро неразплатени задължения, над 1 млрд. евро плащания към общините и още между 3 и 3,5 млрд. евро, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

„Предстои много работа, за да се вместим в този дефицит“, каза той.

От управляващото мнозинство потвърдиха и че през следващите месеци най-вероятно ще се наложи теглене на нов държавен дълг.

Според Проданов мерките срещу поскъпването няма да решат изцяло проблема с инфлацията, но ще ограничат нелоялните търговски практики и ще дадат повече прозрачност при ценообразуването.

„Нашата цел е не да деформираме пазара, а да върнем ефективността му“, подчерта той.

Той коментира и критиките на опозицията към новите правила за работа на парламента, като заяви, че управляващите искат Народното събрание да се върне към „изначалната си функция на законодателен орган“, без излишно протакане на процедурите.