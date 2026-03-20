Откриха тялото на жена във водите на Дунав край Видин

Тялото на 73-годишна жена е било открито във водите на река Дунав в района на гребната база във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вчера около 15:00 ч. полицейски служители са намерили тялото в близост до брега.

При извършения първоначален оглед разследващите не са открили данни за насилствено причинена смърт. Тялото е транспортирано за аутопсия във видинската болница.

Жената е местна жителка и е била обявена за издирване на 14 март, уточниха от полицията във Видин.